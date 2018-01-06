Освобождение Лукава: помилование и политические последствия

Митинги у Парламента Абхазии и у здания Администрации Президента проходили 5 января. Собравшиеся у Народного Собрания люди были возмущены Указом президента республики, согласно которому террорист Георгий Лукава был помилован и передан Грузии 25 декабря 2017 года.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Первые дни нового 2018 года оказались неспокойными для республики, общественность Абхазии бурно отреагировала на Указ президента о помиловании и передаче грузинской стороне террориста Георгия Лукава, отбывавшего срок в Драндской тюрьме.

Общественная реакция

У здания Парламента люди впервые собрались 3 января с требованиями придать гласности детали освобождения грузинского террориста. Созданная при Парламенте Республики Абхазия комиссия по расследованию факта передачи грузинским властям 25 декабря 2017 года Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии, вынесла свое заключение 5 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава

Согласно этому решению, 5 января было созвано внеочередное заседание Парламента. Народному Собранию необходимо было представить президенту Абхазии кандидатуру судьи Конституционного суда, чтобы сформировать его полный состав. Затем материалы, собранные комиссией по факту выдачи Лукава, должны были передать на рассмотрение в Конституционный суд республики.

Депутат Илья Гуния отметил, что комиссия в кратчайшие сроки представит в Народное Собрание-Парламент Абхазии изменение в законодательство, ограничивающее помилование в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления на территории Абхазии.

На внеочередном заседании Парламента 5 января не удалось окончательно сформировать состав Конституционного суда. Как сообщил Sputnik спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, рассмотрение этого вопроса перенесено на 9 января.

Причина помилования

Днем 5 января, выступая перед людьми, собравшимися на стихийный митинг, президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал о деталях передачи грузинской стороне Георгия Лукава. Он объяснил, что в 2015 году от президента Южной Осетии пришло письмо с просьбой произвести обмен на южноосетинских граждан, отбывающих тюремные сроки в Грузии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юрист Заур Барциц о порядке помилования осужденных в Абхазии

"Эти решения принимались открыто, никто их не скрывал. Первое письмо, которое пришло на мое имя от президента Южной Осетии в сентябре 2015 года, было с просьбой произвести обмен на граждан

Южной Осетии, которые получили по 25 лет и пожизненные сроки заключения в тюрьмах Грузии. Я, как глава государства, не мог поступить иначе. Это был политический акт", — подчеркнул Хаджимба.

По его словам, перед тем как принять окончательное решение, он обратился к Парламенту предыдущего созыва и этот вопрос тогда обсуждался депутатами.

Рауль Хаджимба предположил, что некоторые силы пытаются обвинить его в неправомерности действий, чтобы извлечь из ситуации политическую выгоду. Он подчеркнул, что право помилования за президентом республики закреплено Конституцией Абхазии, и его действия не выходят за рамки закона.

У Парламента

После выступления президента люди не стали расходиться, напротив, их количество только возросло. Пришедшие к Парламенту требовали от депутатов решительных действий — от признания незаконным решения президента по Лукава, до объявления импичмента президенту.

Ситуация у комплекса правительственных зданий была крайне напряженная. Не обошлось и без провокаций. Но в этот раз удалось избежать серьезного противостояния, надо сказать, что этому способствовали и депутаты, которые периодически выходили к людям и призывали их к спокойствию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спикер Парламента Абхазии призвал митингующих разойтись

После окончания заседания Парламента к людям обратился спикер Народного Собрания Валерий Кварчия. Он высказал просьбу к собравшимся разойтись по домам и дать возможность депутатам продолжить работу в последующие дни, так как решить все вопросы быстро не представляется возможным. Люди постепенно покинули площадь перед Парламентом и Администрацией Президента.

Комментарии

Передачу Георгия Лукава грузинской стороне прокомментировала Генеральная прокуратура Абхазии. В заявлении говорилось, что осужденный за терроризм в Абхазии Георгий Лукава был передан грузинским властям в рамках соглашения по обмену заключенными.

"25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом Президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне по ранее достигнутым в переговорном процессе соглашениям по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица", — заявила Генпрокуратура.

На ситуацию, связанную с выдачей грузинской стороне Георгия Лукава, также отреагировал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он отметил, что решения руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывающих пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии.

"Мы не могли предполагать, что удовлетворение данного прошения может привести к подобным последствиям, приведших к внутриполитическому обострению. Хочу напомнить, что аналогичное прошение с вашей стороны также было удовлетворено. Это соответствует духу наших братских взаимоотношений и в целом международной практике. Южная Осетия дорожит дружбой и братскими отношениями с Республикой Абхазия", – отметил Бибилов.

Ранее на официальном сайте президента Абхазии сообщалось, что передача грузинской стороне Лукава 25 декабря 2017 – составная часть процесса обмена заключенными, который был начат по просьбе руководства Республики Южная Осетия.