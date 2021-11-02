https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/odno-strashnee-drugogo-ustanovlena-svyaz-covid-19-s-ugasaniem-mozga-1036161939.html

Одно страшнее другого: установлена связь COVID-19 с угасанием мозга

Одно страшнее другого: установлена связь COVID-19 с угасанием мозга

Некоторые неврологические симптомы у перенесших COVID-19 очень похожи на ранние признаки болезни Альцгеймера: проблемы с памятью, концентрацией внимания... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T10:45+0300

2021-11-02T10:45+0300

2021-11-02T10:55+0300

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Ученые предполагают, что коронавирус повреждает нейроны, но тут еще многое только предстоит понять. Подробнее читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.Потеря обоняния — опасный симптомНа международной конференции Ассоциации Альцгеймера, проходившей в этом году в Денвере, сразу несколько докладов были посвящены связи между COVID-19 и стойкими когнитивными нарушениями, включая болезнь Альцгеймера, которая, как правило, поражает людей старше 65 лет. На ранней стадии ее сложно распознать — человек просто рассеян, забывчив. Со временем наступают провалы в долговременной памяти, нарушаются речь и мышление.Авторы одного из исследований, проведенного в Аргентине, в течение шести месяцев наблюдали за 234 пожилыми людьми старше 60 лет, вылечившимися от коронавирусной инфекции. С помощью тестов количественно оценивали когнитивный уровень, эмоциональную реактивность и двигательную координацию. Результаты по принятой в нейропсихиатрии шкале клинической деменции сравнивали с контрольной группой таких же пожилых людей, не болевших ковидом.Более чем у 60 процентов участников исследования выявили проблемы с мышлением, примерно у каждого третьего — существенные, тогда как в контрольной группе этим страдали только шесть процентов. Симптомы, характерные для ранней стадии деменции — забывчивость, трудности с упорядочиванием предметов и подбором слов, — были в том числе у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме.Ученые заметили связь между длительностью и степенью когнитивных нарушений и потерей обоняния — аносмией. Объяснили это тем, что коронавирус для проникновения в центральную нервную систему использует обонятельные луковицы, в которых располагаются клетки мозга, реагирующие на запах. Поражая эти клетки, вирус выводит из строя нейронные цепочки, ведущие к мозговым центрам. Поэтому, предупреждают авторы этой работы, не стоит легкомысленно относиться к такому постковидному симптому, как длительная утрата обоняния.Ранее выяснили, что затронутые коронавирусом участки в передней части мозга частично совпадают с зонами, отвечающими за память, внимание и исполнительные функции, которые чаще всего поражает болезнь Альцгеймера. Причем при Альцгеймере пациенты также нередко жалуются на потерю запаха и вкуса.Большой британский тестСамое масштабное исследование интеллекта переболевших выполнили в Великобритании. С января по декабрь 2020-го ученые Имперского колледжа Лондона с помощью тестов оценили память, скорость мышления, концентрацию внимания и способность к планированию 81 337 человек. Через несколько месяцев обратились к тем, кто потом перенес ковид, и попросили их пройти те же тесты еще раз. Всего таких набралось 518 человек, из которых 326 болели дома, а 192 были госпитализированы.Результаты однозначно указывают на негативное влияние COVID-19, причем чем ниже у больного было насыщение кислородом во время болезни, тем сильнее пострадали его когнитивные функции. Самый серьезный ущерб коронавирус нанес тем, кто находился на ИВЛ: их глобальный сводный балл интеллекта по шкале Стэнфорда — Бине (SD) снизился на 0,47, что примерно соответствует старению мозга на десять лет. У тех, кому потребовалась госпитализация без ИВЛ, показатель упал на 0,26 SD, а у переболевших на дому в легкой форме — на 0,23 SD. Для сравнения, инсульт в среднем ухудшает интеллект на 0,24 SD.Одни пациенты сдавали второй тест спустя несколько недель после выздоровления, другие — через несколько месяцев, однако их когнитивные способности не восстановились. Впрочем, ученые не спешат с выводами и планируют наблюдать за этими людьми в течение трех-пяти лет.Глубинные механизмыВ Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета на молекулярном уровне доказали, что коронавирус вызывает нейродегенерацию. В крови госпитализированных в университетскую больницу пожилых пациентов с COVID-19, у которых ранее не было деменции или когнитивных нарушений, выявили повышение уровня индикаторов повреждения мозга, нейровоспаления и болезни Альцгеймера: общего тау-белка, тонкого полипептидного нейрофиламента NfL, глиального фибриллярного кислого белка GFAP, убиквитинкарбоксил-концевую гидролазы L1 (UCH-L1), бета-амилоидов Aβ40 и Aβ42, а также фосфорилированного тау-белка pTau-181. Большая часть этих биомаркеров коррелирует с С-реактивным белком, указывающим на общее системное воспаление.По мнению ученых, у болезни Альцгеймера и COVID-19 есть что-то общее — скорее всего, это воспалительный процесс. Он повреждает эндотелиальные клетки, которые выстилают кровеносные сосуды и контролируют иммунные свойства и свертываемость крови.Высокие биомаркеры нейровоспаления наблюдали у всех пациентов, участвовавших в исследовании (251 человек), независимо от неврологических симптомов. При тяжелой форме COVID-19 значения примерно соответствовали поздней стадии болезни Альцгеймера.Американские специалисты из клиники Кливленда вместе с коллегами из нескольких университетов, воспользовавшись возможностями искусственного интеллекта, изучили связь между белками SARS-CoV-2 и генами, определяющими предрасположенность к болезни Альцгеймера. Как выяснилось, в зоне риска — гены, регулирующие нейровоспаление и микрососудистые повреждения головного мозга.Генетическую связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера недавно подтвердили и британские ученые из Института исследования деменции Университетского колледжа Лондона. Они обнаружили, что один и тот же вариант гена OAS1, определяющий усиленный иммунный ответ, увеличивает риск болезни Альцгеймера и вероятность тяжелых исходов при COVID-19. Ген OAS1 экспрессируется в микроглии — иммунных клетках, составляющих около десяти процентов всех клеток головного мозга. Он имеется примерно у половины европейцев, и его активность меняется с возрастом.Обратная связьКазалось бы, вывод очевиден: COVID-19 провоцирует деменцию. Но не все так просто. Все больше данных о том, что нейродегенеративные расстройства типа болезни Альцгеймера сами увеличивают вероятность заражения коронавирусом, развития тяжелых осложнений и летального исхода.Так, ученые из Кливленда обнаружили, что у людей с аллелем APOE E4/E4 — наибольшим генетическим фактором риска болезни Альцгеймера — снижена экспрессия генов противовирусной защиты, и это делает человека более восприимчивыми к COVID-19. А бразильские специалисты установили что риск смерти от COVID-19 у пациентов с болезнью Альцгеймера в три раза выше, а если им при этом за 80 — в шесть раз.К такому выводу бразильцы пришли, проанализировав информацию из крупнейшего британского биобанка UK Biobank. В выборку попали 12 863 пациента старше 65 лет, которые сдавали ПЦР-тест с марта по август 2020-го. В 1167 случаях он был положительным.Инфицированные с признаками деменции значительно тяжелее переносили COVID-19. Это связывают с тем, что хронические воспаления и нарушения иммунного ответа ослабляют иммунную систему. Причем возникает обратная связь — деменция нарушает естественную защиту, облегчая вирусу проникновение в мозг, а инфекция обостряет болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные явления.

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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19