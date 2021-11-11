https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/kak-katera-vms-ukrainy-popadut-iz-odessy-v-berdyansk-1036293028.html
Как катера ВМС Украины попадут из Одессы в Бердянск
Как катера ВМС Украины попадут из Одессы в Бердянск
Передислокация немногочисленных катеров Военно-морских сил Украины из Одессы в Бердянск стратегического смысла не имеет, и выглядит очередной безрассудной... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T20:25+0300
2021-11-11T20:25+0300
2021-11-11T20:25+0300
аналитика
украина
россия
нато
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/07/1032787858_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97018b46093144aaf35a537a08c0bcd2.jpg
Создается впечатление, что США крайне необходима "маленькая война" с Россией чужими руками, чтобы "встряхнуть" НАТО, отвлечь внимание европейских союзников от систематических поражений Пентагона на Ближнем Востоке и в Южной Азии.С точки зрения военно-морской стратегии, решение Киева о передислокации смысла не имеет. В боевом строю украинских ВМС сегодня числятся всего 11 патрульных и артиллерийских катеров, один тральщик и фрегат "Гетман Сагайдачный» с выработанным ресурсом. Эти силы мало что значат в Черном море, а в Азовском – самом мелком из всех морей в мире – могут лишь имитировать военную мощь и тревожить кефаль.Внутренняя для России и Украины Азовская акватория не обещает третьим странам (НАТО) "свободы мореплавания" или иных дивидендов. Здесь начинаются сплошные "красные линии". В политическом смысле перебазирование украинских ВМС напоминает преднамеренную провокацию с нарушением российской границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года – во спасение Петра Порошенко.Кабинет министров Украины 10 ноября решил передислоцировать корабли украинских ВМС из Черного моря в Азовское, то есть из Одессы, Николаева, Очакова – в порт Бердянск. ВМС – сильно сказано, в реальности правительство отправляет на азовские просторы четыре малых бронированных артиллерийских катера, поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир "орец».раина получит основание потребовать от "Кмирового сообщества", то есть США и НАТО экстренную военно-техническую помощь. "Многоходовка" заведомо опасная и проигрышная.Напомню, Евросоюз ранее не нашел оснований для санкций против России за керченский инцидент 2018 года. Гаагский арбитражный суд не может трактовать Конвенцию ООН по морскому праву в пользу нарушивших российскую границу плавсредств ВМСУ. Украина все еще требует от России компенсацию.Черноморское жертвоприношениеКиев планирует создать "большой флот" к 2035 году, а пока американские корабли в Черном море появляются гораздо чаще украинских катеров – Минобороны РФ сообщило о значительном росте военной активности НАТО: "За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета". Не считая ракетного эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney, действиями которых уже несколько суток контролируют ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.Здесь важно учесть, что Украина и США 10 ноября подписали новую Хартию по стратегическому партнерству, которая в сравнении с версией 2008 года значительно "разбухла" за счет положений по противодействию "российской агрессии".Американские стратеги стремятся к наращиванию военного присутствия НАТО на Украине. Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины в альянс. Возможно, Киев намерен сделать существенный "вступительный взнос". Каким он будет?Весной командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа говорил о том, что Очаковская база станет основной. Строительство сразу двух баз на Черном море украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще в октябре 2020 года.И вдруг – все силы брошены в Бердянск, на Азовское море. При этом Вашингтон заявил о "провокациях России" и предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года". Пентагон заявил, что передвижение российских войск на границе с Украиной "необычно по размеру и размаху". В ответ Россия предостерегла США от поставок "киевскому режиму" оружия, которое лишь усугубит ситуацию на юго-востоке Украины. МИД РФ 11 ноября заявил, что наращивание сил НАТО в Черноморском регионе увеличивает риски столкновений.Создается впечатление, будто Украина прошла некую "точку невозврата" к миру. Второй "Азовский поход" ВМСУ выглядит как плановое жертвоприношение в Керченском проливе – под присмотром авиации НАТО, эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney ВМС США. Даже в случае доставки украинских артиллерийских катеров в Бердянск по железной дороге, новый виток эскалации в регионе гарантирован – Азовское море примыкает к Донбассу, и в целом перспективно для антироссийских военных провокаций.Керченские граблиКиевские стратеги намерены получить от Запада (купить в Великобритании, США, Франции, Турции) ракетные катера и корветы, тральщики и патрульные корабли – планы расписаны до 2035 года. В списке будущих приобретений – 52 единицы.В состав ВМСУ скоро войдут два подержанных американских катера типа Island, предназначенные для патрулирования в прибрежных водах. Ранее Украина уже получила два "Айленда" по программе продаж неиспользуемой военной техники США (Excess Defense Articles program). Мелочь, но быстроходная.В Киеве понимают, что никогда не достигнут паритета в вооружениях с Россией. И считают, что морской театр не будет основным в случае войны. Поэтому стремятся построить "асимметричный" военный флот, который позволил бы недорого "нейтрализовать угрозу" со стороны Черноморского флота РФ. Основным оружием украинских ВМС в перспективе должны стать береговые ракетные комплексы "Нептун" с дозвуковой противокорабельной крылатой ракетой РК-360МЦ (модификация советской ракеты Х-35) дальностью около 300 км.До российских комплексов "Бал" и "Бастион" украинскому изделию расти и расти, но если такие "Нептуны" разместят на базе ВМС в Бердянске, то под прицелом могут оказаться штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, база ЧФ в Новороссийске, Крымский мост. Это обещает новые инциденты и вооруженные столкновения с непредсказуемыми последствиями – на Украине не скрывают желания построить большое количество ракет для «войны на чужой территории», и понятно какой страны.Волей исторических судеб, морская граница между Россией и Украиной в Азовском море фактически отсутствует. Москва и Киев в 2003 году заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по которому Азов должен быть разграничен в соответствии с соглашением между сторонами, которого достичь не удалось.Украина и Россия 11 июля 2012 года завершили переговоры по разграничению Азово-Керченской акватории, но не сам процесс делимитации, то есть граница не установлена.Издание Daily Express отмечает, что серия учений в Черном море демонстрирует сокрушительную мощь Вооруженных сил РФ. Провокационное пренебрежение США и НАТО международными договорами в регионе Россия может расценить как начало «многосферной военной операции», то есть боевых действий – со всеми негативными для вероятного противника и недружественных соседей последствиями.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/peskov-rasskazal-o-reaktsii-putina-na-deystviya-ssha-v-chernom-more-1036286060.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/zakon-mozhno-oboyti-vms-ssha-nashli-sposob-zakrepitsya-v-chernom-more-1036277321.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/minoborony-rossii-zayavilo-o-roste-intensivnosti-poletov-nato-nad-chernym-morem-1036273305.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/voennyy-ekspert-flagman-vmf-ssha-v-chernom-more-vmf-rossii-protiv-nato-1036150132.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/shoygu-rossiyskie-voennye-sledyat-za-korablyami-ssha-v-chernom-more-1036230207.html
украина
россия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_30:0:180:150_100x100_80_0_0_fd0f31b5441aca2fee70d942d8f0b8ec.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_30:0:180:150_100x100_80_0_0_fd0f31b5441aca2fee70d942d8f0b8ec.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/07/1032787858_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_165e11466934a036e300d342890d82f9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_30:0:180:150_100x100_80_0_0_fd0f31b5441aca2fee70d942d8f0b8ec.jpg
аналитика, украина, россия, нато, черное море
Как катера ВМС Украины попадут из Одессы в Бердянск
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Передислокация немногочисленных катеров Военно-морских сил Украины из Одессы в Бердянск стратегического смысла не имеет, и выглядит очередной безрассудной провокацией Киева под руководством Вашингтона, пишет Александр Хроленко.
Создается впечатление, что США крайне необходима "маленькая война" с Россией чужими руками, чтобы "встряхнуть" НАТО, отвлечь внимание европейских союзников от систематических поражений Пентагона на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
С точки зрения военно-морской стратегии, решение Киева о передислокации смысла не имеет. В боевом строю украинских ВМС сегодня числятся всего 11 патрульных и артиллерийских катеров, один тральщик и фрегат "Гетман Сагайдачный» с выработанным ресурсом. Эти силы мало что значат в Черном море, а в Азовском – самом мелком из всех морей в мире – могут лишь имитировать военную мощь и тревожить кефаль.
С точки зрения военно-морской стратегии, решение Киева о передислокации смысла не имеет. В боевом строю украинских ВМС сегодня числятся всего 11 патрульных и артиллерийских катеров, один тральщик и фрегат "Гетман Сагайдачный" с выработанным ресурсом. Эти силы мало что значат в Черном море, а в Азовском – самом мелком из всех морей в мире – могут лишь имитировать военную мощь и тревожить кефаль.
Внутренняя для России и Украины Азовская акватория не обещает третьим странам (НАТО) "свободы мореплавания" или иных дивидендов. Здесь начинаются сплошные "красные линии". В политическом смысле перебазирование украинских ВМС напоминает преднамеренную провокацию с нарушением российской границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года – во спасение Петра Порошенко.
Кабинет министров Украины 10 ноября решил передислоцировать корабли украинских ВМС из Черного моря в Азовское, то есть из Одессы, Николаева, Очакова – в порт Бердянск. ВМС – сильно сказано, в реальности правительство отправляет на азовские просторы четыре малых бронированных артиллерийских катера, поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир "орец».раина получит основание потребовать от "Кмирового сообщества", то есть США и НАТО экстренную военно-техническую помощь. "Многоходовка" заведомо опасная и проигрышная.
Напомню, Евросоюз ранее не нашел оснований для санкций против России за керченский инцидент 2018 года. Гаагский арбитражный суд не может трактовать Конвенцию ООН по морскому праву в пользу нарушивших российскую границу плавсредств ВМСУ. Украина все еще требует от России компенсацию.
Черноморское жертвоприношение
Киев планирует создать "большой флот" к 2035 году, а пока американские корабли в Черном море появляются гораздо чаще украинских катеров – Минобороны РФ сообщило о значительном росте военной активности НАТО: "За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета". Не считая ракетного эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney, действиями которых уже несколько суток контролируют ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.
Москва расценивает внеплановые учения и военную активность США и альянса в Черноморском регионе, как «изучение предполагаемого театра военных действий» на случай подготовки Украиной силового сценария в Донбассе, как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
Здесь важно учесть, что Украина и США 10 ноября подписали новую Хартию по стратегическому партнерству, которая в сравнении с версией 2008 года значительно "разбухла" за счет положений по противодействию "российской агрессии".
Американские стратеги стремятся к наращиванию военного присутствия НАТО на Украине. Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины в альянс. Возможно, Киев намерен сделать существенный "вступительный взнос". Каким он будет?
Весной командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа говорил о том, что Очаковская база станет основной. Строительство сразу двух баз на Черном море украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще в октябре 2020 года.
И вдруг – все силы брошены в Бердянск, на Азовское море. При этом Вашингтон заявил о "провокациях России" и предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года". Пентагон заявил, что передвижение российских войск на границе с Украиной "необычно по размеру и размаху". В ответ Россия предостерегла США от поставок "киевскому режиму" оружия, которое лишь усугубит ситуацию на юго-востоке Украины. МИД РФ 11 ноября заявил, что наращивание сил НАТО в Черноморском регионе увеличивает риски столкновений.
Создается впечатление, будто Украина прошла некую "точку невозврата" к миру. Второй "Азовский поход" ВМСУ выглядит как плановое жертвоприношение в Керченском проливе – под присмотром авиации НАТО, эсминца USS Porter и штабного корабля USS Mount Whitney ВМС США. Даже в случае доставки украинских артиллерийских катеров в Бердянск по железной дороге, новый виток эскалации в регионе гарантирован – Азовское море примыкает к Донбассу, и в целом перспективно для антироссийских военных провокаций.
Керченские грабли
Киевские стратеги намерены получить от Запада (купить в Великобритании, США, Франции, Турции) ракетные катера и корветы, тральщики и патрульные корабли – планы расписаны до 2035 года. В списке будущих приобретений – 52 единицы.
В состав ВМСУ скоро войдут два подержанных американских катера типа Island, предназначенные для патрулирования в прибрежных водах. Ранее Украина уже получила два "Айленда" по программе продаж неиспользуемой военной техники США (Excess Defense Articles program). Мелочь, но быстроходная.
По соглашению с Турцией, на верфи RMK Marine Shipyard в 2021 году заложен первый из четырех заказанных ВМСУ корветов прибрежной зоны типа "Ада" с противокорабельными ракетами «Гарпун», зенитным ракетным комплексом "Рэм" (радиус действия – 10 км) и 324-мм торпедными аппаратами на борту.
В Киеве понимают, что никогда не достигнут паритета в вооружениях с Россией. И считают, что морской театр не будет основным в случае войны. Поэтому стремятся построить "асимметричный" военный флот, который позволил бы недорого "нейтрализовать угрозу" со стороны Черноморского флота РФ. Основным оружием украинских ВМС в перспективе должны стать береговые ракетные комплексы "Нептун" с дозвуковой противокорабельной крылатой ракетой РК-360МЦ (модификация советской ракеты Х-35) дальностью около 300 км.
До российских комплексов "Бал" и "Бастион" украинскому изделию расти и расти, но если такие "Нептуны" разместят на базе ВМС в Бердянске, то под прицелом могут оказаться штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, база ЧФ в Новороссийске, Крымский мост. Это обещает новые инциденты и вооруженные столкновения с непредсказуемыми последствиями – на Украине не скрывают желания построить большое количество ракет для «войны на чужой территории», и понятно какой страны.
Волей исторических судеб, морская граница между Россией и Украиной в Азовском море фактически отсутствует. Москва и Киев в 2003 году заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по которому Азов должен быть разграничен в соответствии с соглашением между сторонами, которого достичь не удалось.
Украина и Россия 11 июля 2012 года завершили переговоры по разграничению Азово-Керченской акватории, но не сам процесс делимитации, то есть граница не установлена.
Незыблемым для Москвы, Киева и других игроков является лишь положение о том, что Азов – внутреннее море России и Украины, заход в него иностранных, в том числе военных кораблей и судов возможен только с согласия обеих сторон.
Издание Daily Express отмечает, что серия учений в Черном море демонстрирует сокрушительную мощь Вооруженных сил РФ. Провокационное пренебрежение США и НАТО международными договорами в регионе Россия может расценить как начало «многосферной военной операции», то есть боевых действий – со всеми негативными для вероятного противника и недружественных соседей последствиями.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.