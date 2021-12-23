https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/bolshaya-press-konferentsiya-putina-glavnoe-1036891055.html

Большая пресс-конференция Путина: главное

Большая пресс-конференция Путина: главное

В четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие прошло очно в Манеже в присутствии 507... 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

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Пресс-конференция длилась четыре часа, в ходе которых президент ответил на десятки вопросов.Коронавирус и последствия для экономикиПутин рассказал, что весь мир продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией и группа российских ученых находится в ЮАР, где был обнаружен новый штамм "омикрон".Касаясь того, как пандемия отразилась на российской экономике, президент отметил, что, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми ограничениями в экономике и социальной сфере, она все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шоковым событиям, чем экономики других стран."Уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих других развитых странах. И восстановились мы намного быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, промышленное производство растет, сбор урожая растет. Это хороший результат, который даст возможность не только обеспечить себя, но и сохранить экспорт", - подчеркнул Путин.Он добавил, что инфляция ожидается гораздо больше, чем прогнозировали."Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики — а это огромные для нас цифры, 4,5% ВВП в прошлом году и еще около 1% в этом. Но мы не просто деньги раздавали абы кому, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест и на поддержку людей с низкими доходами, уязвимых в этой ситуации", - отметил Путин, говоря о мерах государственной поддержки в условиях пандемии.Он напомнил, что правительство расширило перечень семей, которые получают поддержку от государства, стали выплачивать маткапитал на первого ребенка, пособие беременным женщинам в трудной ситуации, делали единоразовые выплаты по 5 и 10 тысяч рублей."Кроме того, мы повысили МРОТ и повысили ПМ (прожиточный минимум), как вы знаете", - сказал Путин.Безработица, продолжительность жизни и драйверы роста Президент России рассказал, что уровень безработицы в стране снизился по сравнению с допандемийным периодом."Мы ставили цель вернуться к допандемийному уровню (безработицы), но он стал ниже — был 4,7%, а стал 4,3%", - заявил Путин."Все говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике", - отметил он.При этом, беспокойство российского лидера вызывает сокращение продолжительности жизни, что тоже стало одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции.Еще одним драйвером роста Путин назвал развитие инфраструктуры. "500 миллиардов идет из бюджета на развитие инфраструктуры. В рамках нацпроектов на следующий год предусмотрено 460 млрд дополнительно. Из Фонда благосостояния планируем направить 2,5 трлн рублей", - сказал он."Третий драйвер роста — повышение производительности труда. Здесь есть целый набор программ, мы знаем что надо делать, ресурсы предусмотрены, они у нас есть", - добавил Путин.Вакцинация и коллективный иммунитетПрезидент России призвал достигнуть 80% коллективного иммунитета."У нас 59,4% на вчерашний день. Это коллективный иммунитет — и переболевшие, и привившиеся. Около 70 млн человек сделали первую прививку, 70 (млн) с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно — нам нужен коллективный иммунитет под 80%. В некоторых странах уже говорят о коллективном иммунитете в 90%".Он отметил, что странам необходимо договориться о взаимном признании вакцин, чтобы распространить их как можно в большем количестве, иначе мир не справится. Путин сказал о том, что выступает за максимальную открытость в донесении информации в том числе о смертности от ковида."Нужно ли вводить какие-то меры воздействия? Думаю, что нет. Дело не в какой-то политической силе. Просто сила действия всегда равна силе взаимодействия. (…) Нам надо идти по другому пути, нам надо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо объяснять необходимость этих мер", - добавил онПро расширение НАТО на Восток и отношения с УкраинойПрезидент России недвусмысленно дал понять, что Россия не приемлет расширения североатлантического альянса на Восток. "Так жить и развиваться невозможно. Поэтому мы жестко поставили условие — никакого больше расширения НАТО на Восток. В целом, мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят, что они готовы к продолжению переговоров в начале следующего года в Женеве", - уточнил Путин.Путин отметил, что НАТО нагло обманула Россию, продолжив расширение на Восток, так как еще в начале 90-х обещала не делать этого, но это нигде не было задокументировано."Складывается впечатление, что может быть [на Юго-Востоке Украины] готовится третья военная операция — и нам заранее говорят, не вмешивайтесь, а то последуют вот такие санкции", - отметил Путин.Он констатировал, что Россия не хочет конфликта с Украиной, это не ее выбор. Более того, Россия делает все, чтобы наладить отношения с Украиной, добавил Путин."Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной любой ценой, идем на все практически. Но как их можно выстроить с руководством Украины, с тем, что они делают? Это невозможно", - посетовал президент.Путин заявил, Западу Россия кажется слишком большой, и только этим можно объяснить постоянное давление на РФ."Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно делали в предыдущие годы — в частности, когда разваливали Советский Союз. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы".О ситуации на ДонбассеБудущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе, заявил Путин. Он подчеркнул, что , согласно Минским соглашениям, Россия является посредником, а ее хотят сделать стороной конфликта. "Минские соглашения подразумевают по сути автономию Донбасса. Нужно внести изменения в конституцию Украины, провести выборы, провести амнистию. Но Киев ничего этого не делает", - сказал президент России.Путин ответил еще на множество вопросов о жизни в России и мировых тенденциях, в том числе о влиянии интернета на детей, о проблеме газа в Европе, о мусоре, о Союзном государстве, о пытках в СИЗО, о демографии, развитии малых городов, обеспечении интересов пенсионеров, о новой этике и многом другом.

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россия, владимир путин