Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/bylo-ne-bylo-chego-ne-proizoshlo-v-2021-godu-1037033222.html
Было – не было: чего не произошло в 2021 году
Было – не было: чего не произошло в 2021 году
В 2021 году было запланировано много культурных и спортивных событий, строительство электролинии и прибытие круизного лайнера. Однако не все планы удалось... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T17:26+0300
2022-01-05T17:55+0300
в абхазии
новости
культура
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102892/81/1028928166_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_203241563e20cb25b585ca634689f2a4.jpg
Чего не произошло в 2021-м году и по какой причине, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikРемонт ВЛ "Ачгуара"В начале 2021 года в правительстве заговорили о необходимости ремонта высоковольтной линии "Ачгуара". Начать планировали в марте, а завершить до окончания ремонта деривационного тоннеля на ИнгурГЭС и запуска станции. Но не успели.Сначала сроки сдвинулись из-за изменения схемы восстановительных работ. Позже в руководстве "Черноморэнерго" объяснили, что к ремонту ВЛ "Ачгуара" приступить невозможно без ликвидации последствий повреждений магистральных и воздушных линий "Псоу".А в середине ноября и вовсе стало известно, что на ВЛ "Ачгуара" приступить к основным работам не получается, для этого необходимо дождаться перетока из России и обесточить эту линию. В декабре переток электроэнергии был осуществлен. Однако информации о завершении ремонта ВЛ "Ачгуара" до сих пор нет."Князь Владимир" не зашелОтменились рейсы круизного лайнера "Князь Владимир". Судно не получило санитарного свидетельства. Были отменены рейсы с 5 по 11 сентября и с 12 по 18 сентября, проданные по программе кешбэка от Ростуризма.Культурный запретОдна из самых пострадавших сфер в 2021 году от антиковидных мер - культура. Театры, концертные залы и другие закрытые площадки не имели возможности проводить у себя мероприятия на протяжении больше, чем полгода.Выпускные балы по всей республике были запрещены министром просвещения и языковой политики. В августе отменили концерт Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава. Однако позже, в октябре один из концертов юбилейного международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" все же состоялся в республике.В сентябре перенесли гастроли Волковского театра, который должен был приехать в республику в рамках программы "Большие гастроли" при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Теперь театр приедет в мае 2022 года. В течение года Русскому театру драмы пришлось не раз изменять афишу. Так в июле из-за неопределенной ситуации, связанной с временной приостановкой деятельности учреждений культуры в Абхазии, пришлось перенести спектакли, запланированные в июле, августе, сентябре и так далее. А некоторые премьеры так и не успели показать абхазскому зрителю, как например, "Енджи-ханум, обойденная счастьем" в постановке режиссера Марии Романовой. Моноспектакль "Не обо мне" с российской актрисой Верой Бабичевой планируют показать сразу после возобновления работы театров в Абхазии.Премьеры подготовили и в Абхазском драмтеатре. Там даже провели предпремьерные показы спектаклей "Сариа" режиссера Мадины Аргун, "Маленький принц" молодого режиссера и актера Гудисы Тодуа.Из-за антиковидных мер в Абхазии пострадал и спорт. В июле отменили открытие летнего сезона скачек на призы председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, трехкратного чемпиона мира и Европы по вольной борьбе Дениса Царгуш и памяти серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Remont-VL-Achguara-otlozhen-iz-za-povrezhdeniy-na-linii-Psou-1033073940.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Layner-Knyaz-Vladimir-otmenil-vse-reysy-v-etom-sezone-1033175991.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/khintba-o-2021-gode-dlya-rusdrama-byl-chudovischnym--1037021419.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Opera-v-RUSDRAMe-festival-Khibla-Gerzmava-priglashaet-v-Sukhume---1033381040.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/rusdram-gotovitsya-k-premere-monospektaklya-s-veroy-babichevoy-1036722921.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/v-abkhazskom-dramteatre-sostoyalsya-progon-premernogo-spektaklya-saria-1036748097.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210723/Skachki-na-pitsundskom-ippodrome-otmenili-iz-za-situatsii-s-koronavirusom-1032893886.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102892/81/1028928166_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_54e3cbbcb834616e2a4e74b0efec278f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, культура, мировая пандемия коронавируса covid-19

Было – не было: чего не произошло в 2021 году

17:26 05.01.2022 (обновлено: 17:55 05.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКруизный лайнер "Князь Владимир" в Сухумском порту
Круизный лайнер Князь Владимир в Сухумском порту - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
В 2021 году было запланировано много культурных и спортивных событий, строительство электролинии и прибытие круизного лайнера. Однако не все планы удалось осуществить.
Чего не произошло в 2021-м году и по какой причине, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik

Ремонт ВЛ "Ачгуара"

В начале 2021 года в правительстве заговорили о необходимости ремонта высоковольтной линии "Ачгуара". Начать планировали в марте, а завершить до окончания ремонта деривационного тоннеля на ИнгурГЭС и запуска станции. Но не успели.
Сначала сроки сдвинулись из-за изменения схемы восстановительных работ. Позже в руководстве "Черноморэнерго" объяснили, что к ремонту ВЛ "Ачгуара" приступить невозможно без ликвидации последствий повреждений магистральных и воздушных линий "Псоу".
ЛЭП - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2021
В Абхазии
Ремонт ВЛ "Ачгуара" отложен из-за повреждений на линии "Псоу"
20 августа 2021, 22:40
А в середине ноября и вовсе стало известно, что на ВЛ "Ачгуара" приступить к основным работам не получается, для этого необходимо дождаться перетока из России и обесточить эту линию. В декабре переток электроэнергии был осуществлен. Однако информации о завершении ремонта ВЛ "Ачгуара" до сих пор нет.

"Князь Владимир" не зашел

Отменились рейсы круизного лайнера "Князь Владимир". Судно не получило санитарного свидетельства. Были отменены рейсы с 5 по 11 сентября и с 12 по 18 сентября, проданные по программе кешбэка от Ростуризма.
Круизный лайнер Князь Владимир в Сухумском порту - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2021
Лайнер "Князь Владимир" отменил все рейсы в этом сезоне
9 сентября 2021, 12:55

Культурный запрет

Одна из самых пострадавших сфер в 2021 году от антиковидных мер - культура. Театры, концертные залы и другие закрытые площадки не имели возможности проводить у себя мероприятия на протяжении больше, чем полгода.
Хинтба о 2021 годе: был чудовищным - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
Радио
Хинтба о 2021 годе для РУСДРАМа: был чудовищным
11:00
Выпускные балы по всей республике были запрещены министром просвещения и языковой политики.
В августе отменили концерт Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава. Однако позже, в октябре один из концертов юбилейного международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" все же состоялся в республике.
Концерт Хиблы Герзмава - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2021
В Абхазии
Опера в РУСДРАМе: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" в Сухуме
9 октября 2021, 13:00
В сентябре перенесли гастроли Волковского театра, который должен был приехать в республику в рамках программы "Большие гастроли" при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Теперь театр приедет в мае 2022 года.
РУСДРАм открыл свои двери зрителям после карантина - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
В Абхазии
Российский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию
3 января, 19:30
В течение года Русскому театру драмы пришлось не раз изменять афишу. Так в июле из-за неопределенной ситуации, связанной с временной приостановкой деятельности учреждений культуры в Абхазии, пришлось перенести спектакли, запланированные в июле, августе, сентябре и так далее. А некоторые премьеры так и не успели показать абхазскому зрителю, как например, "Енджи-ханум, обойденная счастьем" в постановке режиссера Марии Романовой. Моноспектакль "Не обо мне" с российской актрисой Верой Бабичевой планируют показать сразу после возобновления работы театров в Абхазии.
Русдрам - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
В Абхазии
РУСДРАМ готовится к премьере моноспектакля с Верой Бабичевой
14 декабря 2021, 19:51
Премьеры подготовили и в Абхазском драмтеатре. Там даже провели предпремьерные показы спектаклей "Сариа" режиссера Мадины Аргун, "Маленький принц" молодого режиссера и актера Гудисы Тодуа.
Драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
В Абхазии
В Абхазском драмтеатре состоялся прогон премьерного спектакля "Сариа"
16 декабря 2021, 19:55
Уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса отменяется традиционный праздник урожая Лыхнашта.
Из-за антиковидных мер в Абхазии пострадал и спорт. В июле отменили открытие летнего сезона скачек на призы председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, трехкратного чемпиона мира и Европы по вольной борьбе Дениса Царгуш и памяти серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба.
Скачки на кубок президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2021
В Абхазии
Скачки на пицундском ипподроме отменили из-за ситуации с коронавирусом
23 июля 2021, 17:35
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:26Было – не было: чего не произошло в 2021 году
16:40Президент Казахстана выступил с обращением к нации
16:01Без поражений не бывает победы: январское наступление 1993 года
15:31Протесты в Казахстане: что известно к этому часу
14:25График веерных отключений света ввели в Сухуме
14:05Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
13:35Сотрудникам АЖД подняли зарплату на 80 процентов
13:21Абхазская железная дорога заработала более 160 миллионов рублей в 2021 году
12:50Альштейн рассказал об условии победы над COVID-19 в 2022 году
12:17Протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате ворвались в здание мэрии
11:35Велосипеды, иконы, шагомер: что дарили в 2021 году мировым лидерам
11:00Хинтба о 2021 годе для РУСДРАМа: был чудовищным
10:21Гинцбург: назальная и детская вакцины от ковида будут доступны в 2022 году
09:30В Европе начался ядерный конфликт
08:45Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
ВчераМенее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
ВчераВ работе Telegram случился глобальный сбой
ВчераВ Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен
ВчераЧто смотреть на праздниках: десять лучших фильмов 2021-го
ВчераПервый сухумский ребенок, родившийся в 2022 году, получил подарок от мэрии