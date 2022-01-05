https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/bylo-ne-bylo-chego-ne-proizoshlo-v-2021-godu-1037033222.html

Было – не было: чего не произошло в 2021 году

Было – не было: чего не произошло в 2021 году

В 2021 году было запланировано много культурных и спортивных событий, строительство электролинии и прибытие круизного лайнера. Однако не все планы удалось... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T17:26+0300

2022-01-05T17:26+0300

2022-01-05T17:55+0300

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Чего не произошло в 2021-м году и по какой причине, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikРемонт ВЛ "Ачгуара"В начале 2021 года в правительстве заговорили о необходимости ремонта высоковольтной линии "Ачгуара". Начать планировали в марте, а завершить до окончания ремонта деривационного тоннеля на ИнгурГЭС и запуска станции. Но не успели.Сначала сроки сдвинулись из-за изменения схемы восстановительных работ. Позже в руководстве "Черноморэнерго" объяснили, что к ремонту ВЛ "Ачгуара" приступить невозможно без ликвидации последствий повреждений магистральных и воздушных линий "Псоу".А в середине ноября и вовсе стало известно, что на ВЛ "Ачгуара" приступить к основным работам не получается, для этого необходимо дождаться перетока из России и обесточить эту линию. В декабре переток электроэнергии был осуществлен. Однако информации о завершении ремонта ВЛ "Ачгуара" до сих пор нет."Князь Владимир" не зашелОтменились рейсы круизного лайнера "Князь Владимир". Судно не получило санитарного свидетельства. Были отменены рейсы с 5 по 11 сентября и с 12 по 18 сентября, проданные по программе кешбэка от Ростуризма.Культурный запретОдна из самых пострадавших сфер в 2021 году от антиковидных мер - культура. Театры, концертные залы и другие закрытые площадки не имели возможности проводить у себя мероприятия на протяжении больше, чем полгода.Выпускные балы по всей республике были запрещены министром просвещения и языковой политики. В августе отменили концерт Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава. Однако позже, в октябре один из концертов юбилейного международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" все же состоялся в республике.В сентябре перенесли гастроли Волковского театра, который должен был приехать в республику в рамках программы "Большие гастроли" при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Теперь театр приедет в мае 2022 года. В течение года Русскому театру драмы пришлось не раз изменять афишу. Так в июле из-за неопределенной ситуации, связанной с временной приостановкой деятельности учреждений культуры в Абхазии, пришлось перенести спектакли, запланированные в июле, августе, сентябре и так далее. А некоторые премьеры так и не успели показать абхазскому зрителю, как например, "Енджи-ханум, обойденная счастьем" в постановке режиссера Марии Романовой. Моноспектакль "Не обо мне" с российской актрисой Верой Бабичевой планируют показать сразу после возобновления работы театров в Абхазии.Премьеры подготовили и в Абхазском драмтеатре. Там даже провели предпремьерные показы спектаклей "Сариа" режиссера Мадины Аргун, "Маленький принц" молодого режиссера и актера Гудисы Тодуа.Из-за антиковидных мер в Абхазии пострадал и спорт. В июле отменили открытие летнего сезона скачек на призы председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз, трехкратного чемпиона мира и Европы по вольной борьбе Дениса Царгуш и памяти серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Remont-VL-Achguara-otlozhen-iz-za-povrezhdeniy-na-linii-Psou-1033073940.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Layner-Knyaz-Vladimir-otmenil-vse-reysy-v-etom-sezone-1033175991.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/khintba-o-2021-gode-dlya-rusdrama-byl-chudovischnym--1037021419.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Opera-v-RUSDRAMe-festival-Khibla-Gerzmava-priglashaet-v-Sukhume---1033381040.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/rusdram-gotovitsya-k-premere-monospektaklya-s-veroy-babichevoy-1036722921.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/v-abkhazskom-dramteatre-sostoyalsya-progon-premernogo-spektaklya-saria-1036748097.html

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