https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/poddat-zharu-kak-v-primorskom-spravlyayutsya-s-nizkim-napryazheniem-v-seti-1037348468.html
Поддать жару: как в Приморском справляются с низким напряжением в сети
Поддать жару: как в Приморском справляются с низким напряжением в сети
В населенном пункте строят подстанцию, которая должна решить многолетнюю проблему энергосети. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T17:17+0300
2022-01-30T17:17+0300
2022-01-30T19:07+0300
в абхазии
гудаутский район
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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Как жители села Приморское обогревают свои дома и почему "тянутся" к трансформаторам, какие убытки несет здесь бизнес и сможет ли новая подстанция решить энергетические проблемы, читайте в материале корреспондента Sputnik.SputnikНынешняя зима в Абхазии выдалась холодной. Пару раз успел выпасть снег. При этом многие жители страны по-прежнему отапливают свои дома с помощью дровяных печей. Но это не всегда их выбор."Прожорливая" печьВ Приморском проживает около 2 тыс человек. Самое благоприятное для них время года – курортный сезон, когда к ним приезжают толпы туристов и можно поправить свое финансовое положение. Зима, напротив, период испытаний и дискомфорта. Главная проблема, на которую жалуются приморчане, низкое напряжение электричества. Впрочем, как и во многих других селах Абхазии.Дровяная печь в Приморском - вещь незаменимая. Белый или серый дым, в зависимости от вида сжигаемого топлива, вырывается из дымоходов почти каждого дома. Жители собирают дрова на берегу моря, куда после шторма выбрасывает стволы деревьев и крупные ветки. Отправляются за хворостом и в лесополосу. Кто-то покупает дрова.Готовиться к зиме люди начинают заранее – в конце лета или же ранней осенью. Но иногда запасы дров исчерпываются раньше, чем планировалось. Многое в этом вопросе зависит от погоды.Пенсионер Самвел Казарян электроснабжению не доверяет. Как любитель комфорта и уюта он не может допустить просчета в запасах дров. Помимо того, что он имел, друзья доставили ему из Сухума топлива на грузовике. Всего этого должно хватить примерно на две недели экономной топки. Правда, перед тем, как бросать дрова в печь, стволы и ветки деревьев нужно распилить. В этом ему помогают более молодые соседи.Жить вблизи трансформаторной будки в Приморском считается удачей. Чем ближе к агрегату, тем выше входящее напряжение. Люди в селе привыкли дорожить каждым вольтом и следят за показателями в розетке, как за временем.Житель Приморского Ервант Муманджян сетует, что днем стабилизатор напряжения показывает 110 В входящего тока. Это при том, что его дом расположен неподалеку от трансформатора.В среднем "разряд" на линиях Приморского колеблется от 130 В до 150 В. Жители мечтают хотя бы о 160 В.Дома у пенсионера Самвела Казаряна тоже есть стабилизатор напряжения, но этот аппарат питает только несколько электроприборов, по очереди. При низком напряжении и высокой нагрузке он отключается.Сейчас на цифровом дисплее его оборудования 142 В. Махнув рукой на стабилизатор, Казарян приглашает зайти в комнату, где уже многие зимы дом обогревает небольшая дровяная печь. Своей "буржуйкой" пенсионер доволен. В отличие от электротехники, она его никогда не подводила.Супруга Казаряна, Галина, признается, что к таким условиям жизни она уже привыкла, но хотелось бы испытывать меньше неудобств.Электрик Николай не понаслышке знает об энергетических проблемах в своем селе. Он уверен, что решить этот вопрос можно лишь заменой старых проводов, установкой еще большего количества трансформаторов и строительства подстанции. Последнюю уже начали строить.Напряжение в сети он может определить на глаз, по свету лампы. В его доме сейчас приблизительно 120 В. Свой стабилизатор он подарил шурину.Ущерб даже не считаемОт слабого энергоснабжения в Приморском страдает местный бизнес. Три года назад Анжела открыла в селе продуктовый магазин. В нем у нее периодически ломаются рефрижераторы.Анжела установила в магазине мощный стабилизатор, но и он едва справляется с задачей. Оборудование часто отключается, не выдерживая нагрузок.Дома у Анжелы ситуация примерно такая же. Она уже сбилась со счета, сколько за последние годы ей пришлось выбросить испорченных телевизоров. Как и все соседи, жилище в семье женщины обогревают дровяной печью.В школе села ситуация лучше. Учреждение получает электричество от собственного трансформатора. В классах и кабинетах установлены конверторные обогреватели. Их выключают только перед каникулами. Сейчас в школе тепло. Майнинг пока не добралсяЗапустить подстанцию мощностью 16 МВт в Приморском власти обещали в июне 2022 года. Ее строит "Черноморэнерго". Объект будет расположен в той части села, где нет домовладений. Значит при необходимости подстанцию можно будет расширять.Сейчас село потребляет примерно 2 тыс КВт/час. Как считает глава Приморского, этот показатель будет только расти. Село пользуется популярностью у туристов. Поэтому здесь увеличивается количество домов и гостиниц. Также у селян появляется новая бытовая техника, люди подключают теплые полы. При этом, в Приморском постепенно уходят от системы отопления дровами.Габуния уверен, новая подстанция не только решит проблему с энергоснабжением в селе, но и снимет нагрузки с Новоафонской установки. Сейчас электричество поступает в Приморское оттуда.Новая подстанция поможет наладить работу объектов местного водоснабжения. Проблемы с энергетикой привели пару месяцев назад к поломке на насосной станции в селе Аацы. Оттуда в часть Приморского также поступает вода. Ремонт агрегатов обошелся в 190 тыс. рублей. Пришлось приобрести запасной насос на случай возможных аварий.А вот проблем с майнингом криптовалют в Приморском нет. И это не удивительно с учетом столь низкого напряжения в селе. Габуния считает, что после введения в эксплуатацию строящейся подстанции, такая проблема может возникнуть. Но это уже работа правоохранительных органов.Глава села рассказывает, что жители села - примерные абоненты. Оплата тарифов электроэнергии составляет в Приморском более 90%.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/vysokoe-napryazhenie-kak-rabotayut-abkhazskie-energetiki-1037218140.html
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гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Поддать жару: как в Приморском справляются с низким напряжением в сети
17:17 30.01.2022 (обновлено: 19:07 30.01.2022)
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
В населенном пункте строят подстанцию, которая должна решить многолетнюю проблему энергосети.
Как жители села Приморское обогревают свои дома и почему "тянутся" к трансформаторам, какие убытки несет здесь бизнес и сможет ли новая подстанция решить энергетические проблемы, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Нынешняя зима в Абхазии выдалась холодной. Пару раз успел выпасть снег. При этом многие жители страны по-прежнему отапливают свои дома с помощью дровяных печей. Но это не всегда их выбор.
"Прожорливая" печь
В Приморском проживает около 2 тыс человек. Самое благоприятное для них время года – курортный сезон, когда к ним приезжают толпы туристов и можно поправить свое финансовое положение. Зима, напротив, период испытаний и дискомфорта. Главная проблема, на которую жалуются приморчане, низкое напряжение электричества. Впрочем, как и во многих других селах Абхазии.
Дровяная печь в Приморском - вещь незаменимая. Белый или серый дым, в зависимости от вида сжигаемого топлива, вырывается из дымоходов почти каждого дома. Жители собирают дрова на берегу моря, куда после шторма выбрасывает стволы деревьев и крупные ветки. Отправляются за хворостом и в лесополосу. Кто-то покупает дрова.
Готовиться к зиме люди начинают заранее – в конце лета или же ранней осенью. Но иногда запасы дров исчерпываются раньше, чем планировалось. Многое в этом вопросе зависит от погоды.
Пенсионер Самвел Казарян электроснабжению не доверяет. Как любитель комфорта и уюта он не может допустить просчета в запасах дров. Помимо того, что он имел, друзья доставили ему из Сухума топлива на грузовике. Всего этого должно хватить примерно на две недели экономной топки. Правда, перед тем, как бросать дрова в печь, стволы и ветки деревьев нужно распилить. В этом ему помогают более молодые соседи.
"Если топить постоянно, то моих дров хватит дня на три. Если просто поддерживать тепло, то на пару недель. Печь у меня "прожорливая". Я инвалид, мне мерзнуть нельзя. К тому же со мной живет жена и дочь. Поэтому в доме всегда должно быть тепло, - рассказывает Казарян.
Жить вблизи трансформаторной будки в Приморском считается удачей. Чем ближе к агрегату, тем выше входящее напряжение. Люди в селе привыкли дорожить каждым вольтом и следят за показателями в розетке, как за временем.
Житель Приморского Ервант Муманджян сетует, что днем стабилизатор напряжения показывает 110 В входящего тока. Это при том, что его дом расположен неподалеку от трансформатора.
"Я знаю, что у меня всегда примерно на десять вольт выше, чем у соседей. Вчера напряжение опустилось до 112 В, стабилизатор вырубился. Значит у соседей напряжение еще меньше", - размышляет Муманджян.
В среднем "разряд" на линиях Приморского колеблется от 130 В до 150 В. Жители мечтают хотя бы о 160 В.
Дома у пенсионера Самвела Казаряна тоже есть стабилизатор напряжения, но этот аппарат питает только несколько электроприборов, по очереди. При низком напряжении и высокой нагрузке он отключается.
Сейчас на цифровом дисплее его оборудования 142 В. Махнув рукой на стабилизатор, Казарян приглашает зайти в комнату, где уже многие зимы дом обогревает небольшая дровяная печь. Своей "буржуйкой" пенсионер доволен. В отличие от электротехники, она его никогда не подводила.
Супруга Казаряна, Галина, признается, что к таким условиям жизни она уже привыкла, но хотелось бы испытывать меньше неудобств.
"Дочь подарила нам стабилизатор для микроволновки, но он не "тянет". Поэтому мы им не пользуемся. Второй стабилизатор мощнее, поэтому мы подключили его к стиральной машине. Отдельно для телевизора тоже купили агрегат. Напряжение у нас низкое не только зимой, но и летом", - рассказала женщина.
Электрик Николай не понаслышке знает об энергетических проблемах в своем селе. Он уверен, что решить этот вопрос можно лишь заменой старых проводов, установкой еще большего количества трансформаторов и строительства подстанции. Последнюю уже начали строить.
Напряжение в сети он может определить на глаз, по свету лампы. В его доме сейчас приблизительно 120 В. Свой стабилизатор он подарил шурину.
"Зачем он нужен? Он не "тянет". Чтобы постирать вещи я встаю в 4 утра. В это время хотя бы стиральная машина может работать. Обогреватели я почти не включаю. Есть дровяная печь, мне этого достаточно, чтобы согреться", - рассказывает электрик.
Ущерб даже не считаем
От слабого энергоснабжения в Приморском страдает местный бизнес. Три года назад Анжела открыла в селе продуктовый магазин. В нем у нее периодически ломаются рефрижераторы.
"Прошлым летом холодильники не работали из-за отключений света. Все, что хранилось в них, испортилось. Продукты пришлось выбросить. К примеру, этот холодильник я купила три года назад за 55 тыс рублей, Каждый год теперь его ремонтирую. Одна поломка обходится в 14 тыс рублей. Выше 75 В входящее напряжение у меня поднимается редко", - рассказала женщина.
Анжела установила в магазине мощный стабилизатор, но и он едва справляется с задачей. Оборудование часто отключается, не выдерживая нагрузок.
"Я не подсчитывала общую сумму ущерба. Какой в этом смысл? Это не государственный магазин, никто мне ничего не возместит. Просто выбрасываю в мусор испорченный товар", - рассказывает владелица продуктового.
Дома у Анжелы ситуация примерно такая же. Она уже сбилась со счета, сколько за последние годы ей пришлось выбросить испорченных телевизоров. Как и все соседи, жилище в семье женщины обогревают дровяной печью.
"У меня трое внуков, поэтому дома должно быть всегда тепло. Печь стоит на первом этаже. Открываем двери во все помещения, чтобы теплый воздух распространялся на весь дом. Вторым этажом зимой не пользуемся", - рассказала Анжела.
В школе села ситуация лучше. Учреждение получает электричество от собственного трансформатора. В классах и кабинетах установлены конверторные обогреватели. Их выключают только перед каникулами. Сейчас в школе тепло.
"Проблем с энергоснабжением у нас нет. Если только не бывает общего отключения света. Но это не так часто происходит. Единственное, у нас неотапливаемые коридоры. Холодно и в уборных, которые расположены на улице. Когда дети выходят из обогреваемого помещения, им становится некомфортно", - объясняет директор школы Фиала Отырба.
Майнинг пока не добрался
Запустить подстанцию мощностью 16 МВт в Приморском власти обещали в июне 2022 года. Ее строит "Черноморэнерго". Объект будет расположен в той части села, где нет домовладений. Значит при необходимости подстанцию можно будет расширять.
"Строительство началось 4 месяца назад. Объем работ большой. Раньше на месте будущей подстанции была заросшая поляна. Мы все почистили, выровняли, засыпали примерно 2 тыс кубометров гравия. Уже установлены разъединительные колонны, через которые будет поступать электричество к трансформатору", - объясняет глава администрации Приморского Аляс Габуния.
Сейчас село потребляет примерно 2 тыс КВт/час. Как считает глава Приморского, этот показатель будет только расти. Село пользуется популярностью у туристов. Поэтому здесь увеличивается количество домов и гостиниц. Также у селян появляется новая бытовая техника, люди подключают теплые полы. При этом, в Приморском постепенно уходят от системы отопления дровами.
Габуния уверен, новая подстанция не только решит проблему с энергоснабжением в селе, но и снимет нагрузки с Новоафонской установки. Сейчас электричество поступает в Приморское оттуда.
Новая подстанция поможет наладить работу объектов местного водоснабжения. Проблемы с энергетикой привели пару месяцев назад к поломке на насосной станции в селе Аацы. Оттуда в часть Приморского также поступает вода. Ремонт агрегатов обошелся в 190 тыс. рублей. Пришлось приобрести запасной насос на случай возможных аварий.
А вот проблем с майнингом криптовалют в Приморском нет. И это не удивительно с учетом столь низкого напряжения в селе. Габуния считает, что после введения в эксплуатацию строящейся подстанции, такая проблема может возникнуть. Но это уже работа правоохранительных органов.
"Я предполагаю, если добавятся мощности, контроль увеличится. Сотрудники гудаутского РЭС и Новофонского подразделения и так проводят колоссальную работу. Занимаются налаживанием энергосистемы в любое время", - сказал Габуния.
Глава села рассказывает, что жители села - примерные абоненты. Оплата тарифов электроэнергии составляет в Приморском более 90%.