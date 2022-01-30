https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/poddat-zharu-kak-v-primorskom-spravlyayutsya-s-nizkim-napryazheniem-v-seti-1037348468.html

Поддать жару: как в Приморском справляются с низким напряжением в сети

Поддать жару: как в Приморском справляются с низким напряжением в сети

В населенном пункте строят подстанцию, которая должна решить многолетнюю проблему энергосети. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T17:17+0300

2022-01-30T17:17+0300

2022-01-30T19:07+0300

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абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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Как жители села Приморское обогревают свои дома и почему "тянутся" к трансформаторам, какие убытки несет здесь бизнес и сможет ли новая подстанция решить энергетические проблемы, читайте в материале корреспондента Sputnik.SputnikНынешняя зима в Абхазии выдалась холодной. Пару раз успел выпасть снег. При этом многие жители страны по-прежнему отапливают свои дома с помощью дровяных печей. Но это не всегда их выбор."Прожорливая" печьВ Приморском проживает около 2 тыс человек. Самое благоприятное для них время года – курортный сезон, когда к ним приезжают толпы туристов и можно поправить свое финансовое положение. Зима, напротив, период испытаний и дискомфорта. Главная проблема, на которую жалуются приморчане, низкое напряжение электричества. Впрочем, как и во многих других селах Абхазии.Дровяная печь в Приморском - вещь незаменимая. Белый или серый дым, в зависимости от вида сжигаемого топлива, вырывается из дымоходов почти каждого дома. Жители собирают дрова на берегу моря, куда после шторма выбрасывает стволы деревьев и крупные ветки. Отправляются за хворостом и в лесополосу. Кто-то покупает дрова.Готовиться к зиме люди начинают заранее – в конце лета или же ранней осенью. Но иногда запасы дров исчерпываются раньше, чем планировалось. Многое в этом вопросе зависит от погоды.Пенсионер Самвел Казарян электроснабжению не доверяет. Как любитель комфорта и уюта он не может допустить просчета в запасах дров. Помимо того, что он имел, друзья доставили ему из Сухума топлива на грузовике. Всего этого должно хватить примерно на две недели экономной топки. Правда, перед тем, как бросать дрова в печь, стволы и ветки деревьев нужно распилить. В этом ему помогают более молодые соседи.Жить вблизи трансформаторной будки в Приморском считается удачей. Чем ближе к агрегату, тем выше входящее напряжение. Люди в селе привыкли дорожить каждым вольтом и следят за показателями в розетке, как за временем.Житель Приморского Ервант Муманджян сетует, что днем стабилизатор напряжения показывает 110 В входящего тока. Это при том, что его дом расположен неподалеку от трансформатора.В среднем "разряд" на линиях Приморского колеблется от 130 В до 150 В. Жители мечтают хотя бы о 160 В.Дома у пенсионера Самвела Казаряна тоже есть стабилизатор напряжения, но этот аппарат питает только несколько электроприборов, по очереди. При низком напряжении и высокой нагрузке он отключается.Сейчас на цифровом дисплее его оборудования 142 В. Махнув рукой на стабилизатор, Казарян приглашает зайти в комнату, где уже многие зимы дом обогревает небольшая дровяная печь. Своей "буржуйкой" пенсионер доволен. В отличие от электротехники, она его никогда не подводила.Супруга Казаряна, Галина, признается, что к таким условиям жизни она уже привыкла, но хотелось бы испытывать меньше неудобств.Электрик Николай не понаслышке знает об энергетических проблемах в своем селе. Он уверен, что решить этот вопрос можно лишь заменой старых проводов, установкой еще большего количества трансформаторов и строительства подстанции. Последнюю уже начали строить.Напряжение в сети он может определить на глаз, по свету лампы. В его доме сейчас приблизительно 120 В. Свой стабилизатор он подарил шурину.Ущерб даже не считаемОт слабого энергоснабжения в Приморском страдает местный бизнес. Три года назад Анжела открыла в селе продуктовый магазин. В нем у нее периодически ломаются рефрижераторы.Анжела установила в магазине мощный стабилизатор, но и он едва справляется с задачей. Оборудование часто отключается, не выдерживая нагрузок.Дома у Анжелы ситуация примерно такая же. Она уже сбилась со счета, сколько за последние годы ей пришлось выбросить испорченных телевизоров. Как и все соседи, жилище в семье женщины обогревают дровяной печью.В школе села ситуация лучше. Учреждение получает электричество от собственного трансформатора. В классах и кабинетах установлены конверторные обогреватели. Их выключают только перед каникулами. Сейчас в школе тепло. Майнинг пока не добралсяЗапустить подстанцию мощностью 16 МВт в Приморском власти обещали в июне 2022 года. Ее строит "Черноморэнерго". Объект будет расположен в той части села, где нет домовладений. Значит при необходимости подстанцию можно будет расширять.Сейчас село потребляет примерно 2 тыс КВт/час. Как считает глава Приморского, этот показатель будет только расти. Село пользуется популярностью у туристов. Поэтому здесь увеличивается количество домов и гостиниц. Также у селян появляется новая бытовая техника, люди подключают теплые полы. При этом, в Приморском постепенно уходят от системы отопления дровами.Габуния уверен, новая подстанция не только решит проблему с энергоснабжением в селе, но и снимет нагрузки с Новоафонской установки. Сейчас электричество поступает в Приморское оттуда.Новая подстанция поможет наладить работу объектов местного водоснабжения. Проблемы с энергетикой привели пару месяцев назад к поломке на насосной станции в селе Аацы. Оттуда в часть Приморского также поступает вода. Ремонт агрегатов обошелся в 190 тыс. рублей. Пришлось приобрести запасной насос на случай возможных аварий.А вот проблем с майнингом криптовалют в Приморском нет. И это не удивительно с учетом столь низкого напряжения в селе. Габуния считает, что после введения в эксплуатацию строящейся подстанции, такая проблема может возникнуть. Но это уже работа правоохранительных органов.Глава села рассказывает, что жители села - примерные абоненты. Оплата тарифов электроэнергии составляет в Приморском более 90%.

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гудаутский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии