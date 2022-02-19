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Бжания провел расширенное заседание по основным показателям 2021 года

Бжания провел расширенное заседание по основным показателям 2021 года

Совещание по основным экономическим показателям Абхазии и вопросам реализации Инвестпрограммы прошло в Администрации президента. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T00:28+0300

2022-02-19T00:28+0300

2022-02-19T00:50+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел расширенное заседание, посвященное актуальным вопросам экономического развития республики и основным итогам 2021 года, сообщается на официальном сайте главы государства.Совещание прошло с участием вице-президента, премьера, руководства Администрации президента, Верховного суда, генеральной прокуратуры, Нацбанка, СГБ, членов правительства, а также глав администраций городов и районов.Открывая заседание, президент отметил, что давно планировал провести встречу в таком составе, но в силу ряда причин и эпидемиологической ситуации ее приходилось откладывать. Итоги Пенсионного фондаПредседатель Пенсионного фонда Денис Гулария представил отчет об исполнении доходов бюджета Фонда за 2021 год. По его данным, в целом бюждет исполнен с превышением расходов над доходами в сумме свыше 4,7 млн рублей. Остаток невыплаченной суммы составил более 47, 5 млн рублей.Глава государства поинтересовался причинами несвоевременного финансирования выплат пенсий и выразил недовольство тем, как решается вопрос пенсионного обеспечения граждан, а также тем, как организована выплата.Основной причиной несвоевременного финансирования выплат Гулария назвал недопоступление запланированных в бюджете Фонда средств в 2020 году в связи с введением чрезвычайной ситуации и ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.Потребность Фонда по выплатам пенсий, пособий и доплат в 2022 году составит не менее 101 500 рублей в месяц, сообщил Гулария.Бжания указал на важность своевременных выплат пенсионерам и предупредил о персональной ответственности должностных лиц в случае невыполнения поручений. Отчеты таможни, налоговой и НацбанкаО проделанной за прошедший работе доложил председатель государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция. Показатели начисления таможенных платежей в 2021 году составили 2 млрд 732 млн рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 577 млн рублей, проинформировал он.С докладом о выполнении государственного бюджета за 2021 год выступил министр финансов Владимир Делба. Он отметил, что исполнение основных показателей по доходам государственного бюджета составило 107,8%. Общий объем налоговых и иных обязательных платежей в 2021 году составил 3 млрд 400 млн рублей. Итог исполнения доходной части консолидированного государственного бюджета за предыдущий год составил 107, 8 процентов.О реализации денежно-кредитной политики Банка Абхазии за 2021 год, результатах деятельности банковской системы Абхазии проинформировал председатель Национального банка Беслан Барателия. Он обратил внимание на то, что трансграничный оборот денежных средств, осуществленных через банк Абхазии, составил 97,6 млрд рублей. Барателия отметил, что в прошлом году наметилось увеличение наличного денежного оборота. В кассы банковской системы республики поступило 43, 8 млрд рублей. В 2021 году из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 9,2 млрд рублей.Также Барателия проинформировал о мероприятиях, запланированных на 2022 год. В их числе внедрение технологии бесконтактной оплаты (NFC) в терминальной инфраструктуре, дальнейшая работа по оздоровлению банковской системы,совершенствование правил системы Fraud-мониторинга и другие.Министр по налогам и сборам Джансух Нанба представил отчет о деятельности МНС за минувший год.Реализация ИнвестпрограммыПрезидент Аслан Бжания распорядился ускорить работу, связанную с реализацией Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в рамках финансирования со стороны России. В частности глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган задействовать весь спектр возможностей и механизмов для ускорения сроков реализации Инвестиционной программы за 2022 год.На расширенном заседании обсуждались проблемы в энергетической отрасли, сельском хозяйстве и другие вопросы.

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аслан бжания, политика, экономика, абхазия, новости