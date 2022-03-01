https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/evropa-pod-zamkom-kak-rossiyanam-vernutsya-domoy-iz-za-granitsy-1037856873.html

Европа под замком: как россиянам вернуться домой из-за границы

Европа под замком: как россиянам вернуться домой из-за границы

Россия закрыла воздушное пространство почти для 40 стран — это ответ на санкции противников спецоперации на Украине. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T09:55+0300

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2022-03-01T10:16+0300

россия

санкции

в мире

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Между тем около 30 тысяч россиян сейчас за пределами родины и пока не могут вернуться домой. Профильные ведомства успокаивают: поводов для паники нет, всех вывезем. Но поездки за границу станут дороже, а путь — дольше. Подробнее в материале Дмитрия Ермакова и Михаила Каткова для РИА Новости. Двое суток вместо двух часовЕвросоюз 27 февраля закрыл воздушное пространство для самолетов из России. Росавиация ответила тем же. Ведомство заблокировало воздушное пространство для 36 стран: весь ЕС, Албания, Великобритания и ее заморские территории, Исландия, Норвегия и Канада.По данным Федерального агентства по туризму, на 28 февраля сложности с возвращением из-за границы испытывали примерно 30 тысяч россиян. Им рекомендуют обращаться на горячие линии Ростуризма и МИД. Всех застрявших за рубежом обещают вывезти. Однако возможно это только "при условии гибких подходов и конструктивных решений европейских авиационных властей по этому вопросу", отметили в агентстве.На форуме Винского — крупнейшем в России ресурсе для самостоятельных путешественников — пока без паники. О проблемах выезда из Европы никто не пишет. При этом, если верить популярному агрегатору по поиску авиабилетов, рейсы в Россию есть — даже прямые. Например, компания S7 Airlines предлагает 1 марта отправиться из Берлина в Москву за 20 тысяч рублей. Но билетов мало. Зато хватает других вариантов: с двумя стыковками в Стамбуле и Минводах. Цена чуть выше, а дорога займет около двух суток.Похожая картина в Осло: билет на рейс с двумя пересадками стоит около 40 тысяч, а с одной в Стамбуле — уже 70. Белград — Москва: 28 тысяч с двумя остановками и двумя сутками дороги, 44 тысячи — за семь часов с одной стыковкой (в Стамбуле)."Заработает Турция на нашей доставке в Европу, будет посредником. Могут запустить перевозчиков в наши аэропорты, будут курсировать вместо наших и европейских. Надеюсь, до ограничений туристических виз не дойдет", — рассуждает один из пользователей форума Винского. Другой возражает: Турция — член НАТО, на страну могут оказать давление, "тот факт, что Turkish Airlines сейчас свободно возвращают деньги даже по невозвратным тарифам в Россию и из нее, может говорить, что они подстраховываются".Как пишут российские пользователи форума, попасть в Москву из Европы можно и через аэропорты Греции — но либо опять же со стыковкой, либо кружным путем через Казахстан.Гуд-бай, АмерикаЛюдей гораздо больше волнует вопрос, как вылететь за рубеж по уже купленным билетам или турпакетам. Причем не только в Европу, но и, например, в Латинскую Америку: воздушные пути проходят над территорией ЕС. "Аэрофлот" 28 февраля прекратил полеты в Мексику, Доминикану, на Кубу, а также в США. Ранее наш перевозчик и его дочерняя компания "Победа" отменили вылеты по европейским направлениям. Пообещали пассажирам вернуть деньги за билеты. А в S7 заявили, что рейсы в Европу приостановлены до 26 марта.Крупные российские туроператоры Anex Tour, Coral Travel и Pegas 27 февраля предупредили о временной отмене завозных рейсов из российских городов на Карибы. В соцсетях запаниковали клиенты, у которых заканчиваются путевки на Кубе и в Доминикане.Но это не означает, что дорога в Новый Свет для россиян полностью закрыта. Самостоятельные путешественники добираются туда опять же через Стамбул. Или через Хельсинки, куда из Петербурга ходит скоростной поезд "Аллегро". Есть информация, что европейские авиакомпании готовы поменять пункт прилета с Москвы на Хельсинки без доплат. Можно добираться в Россию по земле на автобусе или по железной дороге из Прибалтики: сообщение еще действует.Вслед за европейскими компаниями меры могут принять и азиатские. Так, Singapore Airlines приостановила рейсы из Сингапура в Москву. А на сайте японского авиаперевозчика JAL исчезли билеты в Россию и обратно, хотя авиакомпания ничего не заявляла.Ход крюкомБелорусские путешественники успокаивают россиян: они уже привыкли к долгим перелетам. Для них Европа закрыла небо еще в 2021-м — после инцидента с задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича, которого сняли с рейса из Греции в Литву.Похожая история с Калининградом: самолеты пойдут в облет Прибалтики над нейтральными водами. Это плюс 40 минут к полетному времени. Скорее всего, подорожают и билеты — из-за расхода авиатоплива. Пока цены на уровне прежних: от шести тысяч рублей без багажа.Делать крюки, причем по земле, придется и пассажирам с юга европейской части России. В связи с событиями на Украине закрыты аэропорты Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону.Остаются и коронавирусные ограничения, способные внести коррективы в маршруты сложносоставных перелетов.Если захочется отдохнуть не в России, а за границей, можно отправиться в бывшие советские республики, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. С 14 марта увеличили число авиарейсов в 16 стран, среди которых, помимо Армении и Азербайджана, — Вьетнам, Индия, Мальдивы, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд.Однако путешественники, особенно уже купившие туры, опасаются, что Турция присоединится к решению Евросоюза и заблокирует воздушное пространство. Именно поэтому спрос на отдых в этой стране за неделю упал на 80 процентов, по данным турецкой прессы. Но даже в случае такого закрытия у россиян в качестве хабов остаются Баку и Ереван, с которыми Москву связывают декларации о союзнических отношениях. В Европу можно летать оттуда — при условии, что ЕС не аннулирует уже выданные визы.Приключения для экономикиПо словам близких к туриндустрии аналитиков, разговор об аннуляции виз действительно идет, но не факт, что такое решение примут.Аннулировать визы, допускает она, могут у тех россиян, кто сейчас за пределами Евросоюза. Тем, кто в Европе, ничего не грозит. Но возвращаться домой лучше по земле. "Они никакие не изгои и пользуются теми же правами, что и до санкций. Если речь о студентах, то добраться до России можно на автобусе, проезд стоит дешево. Кроме того, ходят поезда", — отмечает Дехтярь.Однако если виза просрочена, человека оштрафуют и депортируют за его же счет. На ближайшие пять лет нелегальному мигранту запретят въезд вообще во все страны Евросоюза. Аналогичные законы действуют, например, и в самой России.По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в любом случае за границей сейчас не много российских путешественников: продолжают действовать ковидные ограничения. "В Венгрии 400 человек, в Болгарии — 500, — говорит он. — В основном люди приехали в Европу самостоятельно, тех, кто прибыл по путевке, значительно меньше. Все они — в списках Ростуризма и Росавиации. Вывезем либо через гуманитарные коридоры, либо через третьи страны".Из Европы в Россию, по расчетам Барзыкина, людей доставят в течение двух дней, а при необходимости продлят проживание в стране пребывания. По его словам, больше всего туристов на Карибах — задержки были вызваны изменением маршрутов самолетов. "Но теперь они будут планово уезжать", — обещает вице-президент РСТ.Однако так или иначе, туристическую отрасль в России спустя два года после начала пандемии снова ждут тяжелые времена. Сыграют роль и санкции ЕС, и падение рубля. Впрочем, пострадает и сама Европа, недосчитавшись денег российских туристов.

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россия, санкции, в мире