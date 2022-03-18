https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/investprogramma-i-povyshenie-tsen-chitanava-rasskazal-kak-zhivet-sukhumskiy-rayon-1038174432.html

Инвестпрограмма и повышение цен: Читанава рассказал, как живет Сухумский район

Инвестпрограмма и повышение цен: Читанава рассказал, как живет Сухумский район

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об актуальных вопросах развития района, с какими проблемами... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T16:10+0300

2022-03-18T16:10+0300

2022-03-18T16:10+0300

в абхазии

интервью

сухумский район

общество

экономика

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

политика

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535038_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_53b1dee522502ca6323f669e8b303e74.jpg

– Какие основные статьи доходов и расходов бюджета Сухумского района на 2022 год?– Объем плановых показателей на текущий год зафиксирован на уровне 159 миллионов рублей и 30,6 миллиона рублей – субсидии из республиканского бюджета. Львиная доля, как и во всех бюджетах районов нашей страны, рассчитана на сферу образования, здравоохранения, социальной политики. Из общего объема доходов предусмотрены еще суммы на инфраструктурные вопросы, на разрешение проблем, имеющихся в районе, их достаточно много.Если сравнивать с прошедшим 2021 годом, в начале года плановые показатели были зафиксированы на уровне 107 миллионов рублей. По истечении восьми месяцев бюджетного финансового года наблюдался профицит, бюджет был пересмотрен, итоговые цифры были зафиксированы на уровне 134 миллионов рублей. Несмотря на это увеличение, итоги года были намного больше – 146 миллионов, перевыполнение доходной части составило без малого 12 миллионов рублей.Часть средств из запланированного роста доходов инфляция уже поглотила. Рост цен, который мы наблюдаем практически по всем направлениям, очень существенен, поэтому прогнозировать то, насколько доходы можно конвертировать в реальные дела – невозможно.– То есть вы будете здесь и сейчас решать по ходу наступления каких-то проблем, куда отправить эти деньги?– Естественно, есть защищенные статьи, это зарплаты педагогов, врачей, работников по молодежной политике и так далее. Все остальные проекты, которые нами были запланированы к реализации на этот год, они претерпят существенные изменения. Это будет зависеть от того, насколько наши доходы будут соответствовать нашим планам и насколько рост цен повлияет на нашу способность реализовать планы.– Одно из важных предприятий в районе – магазин беспошлинной торговли дьюти-фри. В связи с последними событиями наверняка там будет не так много покупателей.– Да, по многим причинам это так, в том числе из-за того, что цены там в иностранной валюте, преимущественно евро. Курс на сегодня если я не ошибаюсь выше 120 рублей, это существенно повышает цены и способность конкурировать уже падает, невозможно будет рассчитывать на те объемы, которые мы ранее получали. Еще, нестабильная ситуация, в частности в Российской Федерации. Не секрет, что основными покупателями этих магазинов являются граждане, пересекающие государственную границу.– Поговорим немного об Инвестпрограмме 2020-2022 годы. По Сухумскому району было утверждено шесть мероприятий. Какие это объекты и на какой стадии они сейчас находятся?– Из утвержденного перечня мероприятий на сегодняшний день реализовано три. Это автомобильная дорога в селе Гумиста, где уложено новое асфальтобетонное покрытие. Два мероприятия по укладке асфальта у нас было предусмотрено в селе Баслата Сухумского района, также каманский мост восстановлен. Остальные проекты пока не реализованы в связи с известными причинами, сметы, которые были утверждены и приняты к реализации изменились в связи с резким скачком цен и инфляцией, проекты находятся на доработке и согласовании.– А что-то возможно сделать своими силами, например, привести в порядок дорогу, которая находится в плохом состоянии?– До поднятия цен километр стандартной дороги с соответствующей шириной обходился в более шести миллионов рублей. Конечно, можно взять имеющиеся деньги на дорожную инфраструктуру и сделать условно два километра дорог, а десятки километров проселочных дорог, останутся в том же плачевном состоянии. Поэтому из-за неимения своих бюджетных возможностей, нам приходится латать эти дороги.Проблемы не заканчиваются на дорогах, у нас очень много других проблем, которые мы пытаемся решить самостоятельно. Например, в прошлом году мы построили мост в селе Дзыгута, очень долгожданный мост, его там не было с 2018 года. В прошлом году, как мы и обещали, завершили строительство, но пока пользоваться не можем, потому что рядом с ним нужно строить второй. Можно сказать, что это два этапа одного мероприятия. Наш проект и смета находятся на экспертизе, я надеюсь, что на следующей неделе мы ее получим и начнем реализовывать.Есть также ряд проблем, которые мы самостоятельно решаем, это те же самые сельские дороги, которые мы ремонтируем своими силами. Это вопросы энергоснабжения, мы в прошлом году порядка пяти миллионов направили на улучшение энергоснабжения.– Сухумский район считается сельскохозяйственным. В местном бюджете были предусмотрены средства на развитие сельского хозяйства в размере восьми миллионов рублей на 2022 год.– Семь проектов было реализовано в 2021 году на сумму 2,7 миллиона рублей. В этом году также предусмотрены суммы, мы постарались увеличить, в этом году мы предусмотрели восемь миллионов рублей. Если у нас благополучно сложится ситуация с собираемостью и объем доходов будет соответствовать нашим ожиданиям, мы сможем освоить и реализовать намного больше проектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/ankvab-poruchil-vyrabotat-mery-po-podderzhke-biznesa-v-abkhazii-1038059840.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/pravitelstvo-rossii-razreshilo-vyvoz-produktsii-v-abkhaziyu-bez-kakikh-libo-ogranicheniy-1038176753.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/opredeleny-napravleniya-kotorye-budut-profinansirovany-investprogrammoy-2023-2025-godov-1038133524.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/abkhaziya-predlozhila-izmenit-poryadok-opredeleniya-smetnoy-stoimosti-obektov-investprogrammy-1038042692.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/glavnyy-chetverg-chitanava-o-byudzhete-povyshenii-tsen-i-razvitii-sukhumskogo-rayona-1038168656.html

сухумский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

интервью, сухумский район, общество, экономика, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, политика, абхазия