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"Хватит покупать зарубежное": как России выйти из технологической изоляции

"Хватит покупать зарубежное": как России выйти из технологической изоляции

Технологическую изоляцию России удастся преодолеть, считают в научном сообществе. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T12:55+0300

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санкции

россия

экономика

аналитика

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Недавняя встреча президента России Владимира Путина с главой РАН академиком Александром Сергеевым показала, что технологическую изоляцию можно преодолеть. Что нужно, чтобы наукоемкие отрасли экономики стали самодостаточными, читайте в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.В новых условияхРоссийская экономика уже глубоко интегрирована в глобальные производственные процессы, участвует в многочисленных цепочках добавленной стоимости. Осуществляя догоняющее развитие, страна закупала за рубежом оборудование, технологии, приглашала иностранных инвесторов, строила целые отрасли экономики с нуля. Недавний пример тому — рынок мобильной связи и широкополосного интернета, один из самых развитых и качественных в Европе. Теперь из-за ужесточения санкций России неизбежно грозит технологическая изоляция.Правительство может определить, что критически важно для сочетания форсированного импортозамещения и целей долгосрочного прогресса, создания базы для роста экономики. Мы должны сейчас самостоятельно решать самые сложные вопросы технического прогресса. "Потенциал у нас есть", — подчеркивает академик. Есть и специалисты по инновациям, доступен мировой опыт, в том числе китайский. Однако требуется соблюсти некоторые условия.Самодостаточность и лидерство"Никакая экономика не может быть замкнутой на себя. Отрасль, претендующая на лидерство, ориентирована на внешние рынки. И чем более она конкурентоспособна в мире, тем менее зависит от импорта", — отмечает Александр Родин, кандидат физико-математических наук, руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.Ученый приводит в пример атомную отрасль: "На "Росатом" санкции не спешат накладывать. Иначе в мире остановится атомная энергетика, в том числе в США. Все потому, что в СССР была заявка на глобальное лидерство в этой сфере".Космос — еще одно стратегическое направление в советское время — многие годы сохранял лидирующие позиции. Однако теперь доля России в космической глобальной экономике — не более 1,5 процента. "Изменить это будет сложно. Как и поддерживать инвестиции на предыдущем уровне", — полагает Родин. Прогресс уже не такой быстрый, как в прошлом веке, а значит, технологического рывка в космической отрасли стоит ждать в масштабе десятилетия.Еще более уязвимое направление, по его мнению, — микроэлектроника. В оборонной промышленности элементная база самодостаточна, в остальных отраслях наши позиции оставляют желать лучшего. Заменить продукцию тайваньской фабрики TSMC, услугами которой пользуется весь мир, нечем.Тем не менее ситуация в высокотехнологичном секторе не выглядит безнадежной. "Появятся новые отрасли, где Россия займет лидирующие позиции", — уверен ученый. Для примера — комплекс технологий устойчивого развития.Технологии устойчивого развития очень наукоемкие, а у российской фундаментальной науки в этой области серьезные позиции, продолжает эксперт. Это позволит выйти на новые рынки. В первую очередь, в Юго-Восточной Азии, где проблемы окружающей среды стоят очень остро. Это касается и наших северных территорий, и акваторий, зон вечной мерзлоты, Севморпути. Там климатические изменения особенно заметны, есть угроза гражданской инфраструктуре. Среди успешных примеров разработанных технологий — созданная в МФТИ линейка приборов на основе лазерной спектроскопии для анализа парниковых газов."Мы претендуем на рынок научного оборудования и не только в России. У нас тесные связи с Белоруссией. Нельзя замыкаться, надо конкурировать на глобальном уровне, иначе неизбежна потеря качества", — заключает специалист.Что делать с наукойЭксперты подчеркивают: фундаментальная наука — один из ключевых драйверов высокотехнологичного сектора экономики. В России много сильных научных школ, ведущих проекты на переднем крае."Чтобы стать глобальным игроком, нужны достижения в фундаментальных исследованиях на мировом уровне. Для этого науку необходимо хорошо финансировать со стороны государства", — уверен Александр Родин. Так, его лабораторию основали в 2011-м при поддержке Минобрнауки. Благодаря "мегагранту" в Россию вернулся уехавший в начале 1990-х Владимир Краснопольский, один из ведущих специалистов по атмосферам планет Солнечной системы. Закупили самое современное оборудование, создали прорывные технологии.По словам академика, в развитых странах доля затрат на фундаментальные исследования в НИОКР не превышает десяти-двенадцати процентов: "Наука обходится совсем недорого по сравнению с другими стадиями исследовательского цикла — разработками и опытным производством, да и с другими сферами экономики. На фундаментальных направлениях следует сохранять максимальное число ученых и экспертов, чтобы знать, в какую дверь стучаться".Необходимо поддерживать издание и распространение научных журналов, следить за тем, что делают в мире, перечисляет Иванова. А также финансировать широкий круг исследований, необходимых для целей общественного развития, в том числе гуманитарных, поскольку в сложные моменты они играют важную роль."Стройте храмы, но не забывайте создавать новые научные институты", — говорит академик.Роль наукиНаукоемкость — один из главных параметров развития отрасли, показывающий соотношение затрат на НИОКР (научно-технические и опытно-конструкторские работы) к обороту компании. В сфере фармацевтики он достигает двадцати процентов, то есть с каждых ста долларов от продаж фармкомпании на научные исследования уходит двадцать. Авиационная, автомобильная отрасли — менее наукоемкие. В сельском хозяйстве этот показатель и вовсе два-пять процентов при большой поддержке со стороны государства. И этого вполне хватает для развития."Если страна хочет стать экономически сильной державой, все отрасли должны быть наукоемкими и инновационными", — подчеркивает Наталья Иванова.Однако встает вопрос приоритетов — что и как поддерживать в первую очередь. Ответ на это дает государство во взаимодействии с бизнесом, считает академик. Запрос должен идти от участников рынка, но одновременно нужен список критически важных технологий, сформированных министерствами по итогам консультаций с предпринимателями. Допустим, для сельского хозяйства это инкубационные яйца, посевные семена, ветеринарные препараты. Важный агент модернизации — торговые сети, потому что они, тесно взаимодействуя с производителями, по сути, отвечают за то, чтобы обеспечить товарами население.Не надо браться сразу за задачу догнать технологических лидеров, пусть мы сделаем что-то из предыдущего технологического поколения, зато много и свое, предупреждает Иванова: "При огромной импортозависимости мы не все сумеем сделать сами. Возможно, что-то получится в партнерстве с Китаем, Ираном, на что-то надо бросить все силы, где-то искать обходные пути".С 2014 года в России действуют ограничения на ввоз высоких технологий, запущены программы по импортозамещению, но в реальности зависимость от импорта в сфере высоких технологий выросла.Она приводит в пример разработку ФИАН — высокопольный томограф на сверхпроводящих магнитах, не требующий заправки жидким гелием. О его создании объявили десять лет назад, нашли заинтересованные компании, Минпромторг оказывал финансовую поддержку, однако регистрационное удостоверение аппарат так и не получил. Государственные учреждения продолжали закупать МРТ у глобальных поставщиков известных брендов."Конечно, у нас свободный рынок, однако есть и собственная политика. Ее обозначили в оборонном комплексе и производстве вакцин — значит, можно и в других областях", — констатирует Наталья Иванова. Она сравнивает государство, бизнес и науку с лебедем, раком и щукой: имея разные алгоритмы действий и критерии эффективности, они тянут телегу общего дела в разные стороны. А надо, чтобы она ехала. Задача архисложная, но решаемая.Время возможностейИмпортозамещение становится приоритетом для проектов, ищущих государственного финансирования."Мы будем поддерживать все. Номенклатура товаров и изделий, которые нужны, настолько велика, что фактически нас интересует все — предметы первой необходимости, медицинские товары и фармпрепараты, электроника, агропромышленный комплекс. Многим нашим компаниям трудно было конкурировать с такими гигантами, как "Сименс", теперь возможностей больше", — рассказывает генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.На днях фонд запустил сразу несколько программ по отбору стартапов, готовых выпускать продукцию и предоставлять услуги взамен уходящих с российского рынка компаний. Поляков приводит пример с группой компаний "Владмива", где разрабатывают материалы и оборудование для стоматологии. До сих пор им трудно было соревноваться с мировыми лидерами на отечественном рынке, сейчас все изменится.В то же время, добавляет он, инновационные проекты развиваются там, где могут успешно конкурировать с крупным бизнесом. В первую очередь это медицинское приборостроение, IT, создание различных материалов, станкостроение, научное оборудование, биотехнологии."Надо, отбросив эмоции, видеть новые перспективы, рынки, потребителей. Внимательно анализировать ниши, откуда ушли конкуренты, и пытаться их заместить", — заключает Сергей Поляков.В России — разветвленная сеть институтов развития, фондов поддержки инноваций, фундаментальных исследований. По сути, есть все, чтобы высокотехнологические отрасли экономики продвигались вперед даже в таких непростых условиях.

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санкции, россия, экономика, аналитика