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В Москве заявили об эффективности союзнических отношений с Абхазией
В Москве заявили об эффективности союзнических отношений с Абхазией
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Власти и народ Абхазии выразили безоговорочное одобрение российской спецоперации по защите Донбасса, Сухум признал суверенитет ДНР и... 25.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Власти и народ Абхазии выразили безоговорочное одобрение российской спецоперации по защите Донбасса, Сухум признал суверенитет ДНР и ЛНР, в свою очередь, Россия помогает в социально -экономическом развитии молодой республики, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.В Сухуме и Цхинвале прошли массовые митинги в поддержку России, обе страны, несмотря на ограниченные ресурсы, оказывают гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, приняли у себя беженцев, отметил Гончар."Вышеперечисленные факты свидетельствуют об эффективности союзнической связки России с молодыми закавказскими государствами", - резюмировал дипломат.Союзнический характер отношений России с Абхазией выражается и в масштабной помощи, оказываемой Москвой Сухуму в различных сферах взаимодействия, в том числе и в борьбе с пандемией, добавил представитель МИД России.Он напомнил, что на решение вопросов социально-экономического восстановления и развития Абхазии и Южной Осетии направлены инвестиционные программы, утверждаемые двусторонними межправительственными комиссиями. "В настоящее время реализуются инвестпрограммы на 2020-2022 годы объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей каждая. Необходимо помнить, что подавляющее большинство жителей Абхазии (около 60%) и Южной Осетии (порядка 90%) имеют и российское гражданство", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nalazhennyy-byt-i-toska-po-domu-kak-zhivut-v-abkhazii-bezhentsy-iz-donbassa-1038745723.html
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Власти и народ Абхазии выразили безоговорочное одобрение российской спецоперации по защите Донбасса, Сухум признал суверенитет ДНР и ЛНР
, в свою очередь, Россия помогает в социально -экономическом развитии молодой республики, заявил в интервью РИА Новости
директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"Южная Осетия признала ДНР и ЛНР еще в 2014 году. Абхазия сделала аналогичный шаг 25 февраля, хотя по факту контакты осуществлялись и ранее. Абхазский президент Бжания в своем заявлении отметил, что "решения российской стороны о признании республик и проведении специальной военной операции по их защите были выстраданными, глубоко продуманными, безальтернативными", - процитировал он.
В Сухуме и Цхинвале прошли массовые митинги в поддержку России
, обе страны, несмотря на ограниченные ресурсы, оказывают гуманитарную помощь ДНР и ЛНР
, приняли у себя беженцев, отметил Гончар.
"Вышеперечисленные факты свидетельствуют об эффективности союзнической связки России с молодыми закавказскими государствами", - резюмировал дипломат.
Союзнический характер отношений России с Абхазией выражается и в масштабной помощи, оказываемой Москвой Сухуму в различных сферах взаимодействия, в том числе и в борьбе с пандемией, добавил представитель МИД России.
"В целом на текущий год предусмотрены следующие бюджетные ассигнования: Республике Абхазия – в объеме 5,726 миллиарда рублей, из них 4,376 миллиарда – на текущие расходы социального-экономического развития, в том числе на реализацию международных соглашений, заключенных в рамках реализации положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года", - сказал он.
Он напомнил, что на решение вопросов социально-экономического восстановления и развития Абхазии и Южной Осетии направлены инвестиционные программы, утверждаемые двусторонними межправительственными комиссиями.
"В настоящее время реализуются инвестпрограммы на 2020-2022 годы объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей каждая. Необходимо помнить, что подавляющее большинство жителей Абхазии (около 60%) и Южной Осетии (порядка 90%) имеют и российское гражданство", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства России.