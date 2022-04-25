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В Москве заявили об эффективности союзнических отношений с Абхазией

В Москве заявили об эффективности союзнических отношений с Абхазией

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Власти и народ Абхазии выразили безоговорочное одобрение российской спецоперации по защите Донбасса, Сухум признал суверенитет ДНР и... 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T18:35+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Власти и народ Абхазии выразили безоговорочное одобрение российской спецоперации по защите Донбасса, Сухум признал суверенитет ДНР и ЛНР, в свою очередь, Россия помогает в социально -экономическом развитии молодой республики, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.В Сухуме и Цхинвале прошли массовые митинги в поддержку России, обе страны, несмотря на ограниченные ресурсы, оказывают гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, приняли у себя беженцев, отметил Гончар."Вышеперечисленные факты свидетельствуют об эффективности союзнической связки России с молодыми закавказскими государствами", - резюмировал дипломат.Союзнический характер отношений России с Абхазией выражается и в масштабной помощи, оказываемой Москвой Сухуму в различных сферах взаимодействия, в том числе и в борьбе с пандемией, добавил представитель МИД России.Он напомнил, что на решение вопросов социально-экономического восстановления и развития Абхазии и Южной Осетии направлены инвестиционные программы, утверждаемые двусторонними межправительственными комиссиями. "В настоящее время реализуются инвестпрограммы на 2020-2022 годы объемом финансирования 4,5 миллиарда рублей каждая. Необходимо помнить, что подавляющее большинство жителей Абхазии (около 60%) и Южной Осетии (порядка 90%) имеют и российское гражданство", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства России.

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