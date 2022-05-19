https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/selskoe-khozyaystvo-turisty-i-investitsii-chem-zhivet-galskiy-rayon-1039175584.html

Сельское хозяйство, туристы и инвестиции: чем живет Галский район

Сельское хозяйство, туристы и инвестиции: чем живет Галский район

Галский район - восточный рубеж Абхазии. Это район с большим населением - более 30 тысяч человек, но ограниченным бюджетом. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T19:07+0300

2022-05-19T19:07+0300

2022-05-19T19:07+0300

в абхазии

гал

галский район

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О том, как развивается Гал, с какими проблемами сталкиваются его жители, рассказал в эфире радио Sputnik глава Администрации района Константин Пилия.SputnikВесенняя пораГалский район считается одним из сельскохозяйственных центров Абхазии. По словам главы Администрации Константина Пилия, в районе уже начались полевые работы. В планах у местных властей обработать более четырех тысяч гектаров земли. Из них уже вспахали 1000 гектаров, а на 300 даже провели посевы. Сажают преимущественно кукурузу и фасоль. При это, Пилия отмечает, что в районе нет больших производств по выращиванию овощей. В основном здесь многолетние культуры."Если говорить по поводу выращивания помидоров и огурцов, то тут в районе это не очень развито. В основном эти культуры выращивают в Гулрыпшском и Очамчырском районах. В Галском районе многолетние культуры - орех, цитрусовые", - поясняет он.Пилия сообщил, что цитрусовые сады также не обновлялись давно, поэтому они в последние годы не дают хороший урожай. Так, в прошлом году самый крупный в районе совхоз собрал 700-800 тонн, вместо ожидаемых 1500 тонн.Не туристический районРайон хоть и имеет выход к морю, но туристы сюда доходят крайне редко. По мнению Константина Пилия, причин несколько. Одна из главных - отсутствие гостевых домов. Частный сектор пока не готов сдавать жилье отдыхающим. Вторая не менее важная проблема - плохие дороги в самом районе. Так из-за разбитых дорог добраться до моря на машине даже не каждый местный готов. Хотя здесь чистые песчаные пляжи, не уступающие другим пляжам Абхазии.По словам Пилия, в этом году в рамках Инвестпрограммы на район планируют выделить 100 миллионов рублей. Треть дороги, ведущей к морю, отремонтируют, но это не решит проблему.Несмотря на то, что район не популярен как курортный, туристы сюда все же добираются. Но опять же это однодневные путешественники.По остаточному принципуКонстантин Пилия считает, что район, который он возглавляет, неоправданно обделяют вниманием. В инвестиционную программу Гал попадает не так часто. Хотя здесь проживает более 30 тысяч человек.Местные власти своими силами пытаются ремонтировать дороги. Но собственных средств не хватает."За два года мы силами Дорожного фонда отремонтировали 23 километра проселочных дорог. Проселочные дороги - там, где нет асфальта или где обрывки старого асфальта и ухабы. Нужно сначала провести рыхление большим трактором, потом дорогу надо выровнять, потом засыпать гравием и утрамбовать. Такие работы были проведены в шести селах. Более или менее капитальный ремонт дорог в районе не проводится. Всегда Галский район (финансируется - прим.) по остаточному принципу, за что очень обидно. Район густонаселенный, около 30 тысяч населения. У нас 19 школ, восемь садов. Это впервые, когда по инвестиционному проекту в район направляются деньги. Эту ситуацию надо менять. Галскому району надо уделять больше внимания", - считает он.При этом район один из самых образцовых в плане уплаты налогов и других платежей. Так, по словам Пилия, собираемость за электричество составляет 43%."По собираемости Галский район на первом месте. Уровень собираемости по юрлицам почти 95%. По физлицам - 35%. В общем 42-43% собираемости. Это лучший показатель вообще в стране. Эти работы все выполняются. 43% - это тоже мало, но мы будем продолжать работу в этом направлении", - заверил он.Качество электричества глава района оценивает, как хорошее. Проблем с незаконным потреблением практически нет. Как утверждает Константин Пилия, после создания оперштаба по борьбе с майнингом, крупные фермы здесь были ликвидированы. Сегодня объем потребления электроэнергии на уровне 2018 года."Запасы ресурсов у нас есть. Мы можем подключать и разные производства. У нас планируется производство солнечных батарей. Многие тянутся сюда. Мощности у нас есть", - добавил он.Мусорная проблемаНе обходится в районе и без проблем. Самая сложная - мусор. Галский район принимает столичные отходы. Летом объемы мусора только увеличиваются."Будет почти 200 кубов ежедневно. Эту тему мы не можем никак побороть. Этот котлован находится в 800 метрах от жилища людей. Люди собираются, говорят, что перекроют дорогу, мы их упрашиваем. Но я вас уверяю, что это последний год, когда мы принимаем этот мусор. У нас в этом году по Инвестпрограмме заканчивается строительство полигона в Гулрыпше. Со следующего года полигон должен быть запущен. Если этого не будет сделано, то мы в Галский район мусор не пустим. Это даже не Администрация не пустит, а население. У нас действительно катастрофа", - добавил Константин Пилия.Инвестпроекты ГалаГалский район считается особой экономической зоной. Он привлекателен для инвесторов.На данный момент, реализуются несколько инвестпроектов. Один из них - производство солнечных батарей в селе Шашикуара. На первом этапе выделяется 50 миллионов рублей под проект."Это нужное производство. Зеленая энергия. Проект реализуется в течение двух лет. В этом случае, я надеюсь, у них все получится. Ведь это и рабочие места, и налоги. Район живет за счет налогов и платежей", - говорит Пилия.Уже реализуется проект по производству рыбы. Около 10 садков запущено в Галское водохранилище. Рыба прижилась. Рыбу планируют потрошить, замораживать, а затем в охлажденном виде отправлять на экспорт в Россию. Остатки будут отдаваться на заводы по изготовлению рыбной муки. Как отмечает глава района, будет экологически чистое безотходное производство.Есть и проекты, связанные с сельским хозяйством. Так, 90 гектаров выделили под посадку павловнии. Это ценная порода, которую во многих развитых странах выращивают в промышленных масштабах. Дерево быстрорастущее, древесина павловнии – ценное сырье как для переработки, так и для использования в виде топлива.Уже реализуется и проект по выращиванию голубики. В общем в районе было выделено 200 гектаров площадей под ягоду, уже обработано более 20 гектаров из них.

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