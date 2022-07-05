https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/znachenie-sotsialnoy-politiki-v-razvitii-gosudarstva-obsudili-v-press-tsentre-sputnik-1040064054.html

Значение социальной политики в развитии государства обсудили в пресс-центре Sputnik

Значение социальной политики в развитии государства обсудили в пресс-центре Sputnik

Видеомост Москва-Сухум на тему "Социальная политика и ее значение в развитии Абхазии и России", организованный Центром социально-экономических исследований и... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T14:50+0300

2022-07-05T14:50+0300

2022-07-05T15:20+0300

пресс-центр

абхазия

россия

экономика

социальные проблемы

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В обсуждении аспектов социальной политики двух государств приняли участие абхазские и российские эксперты, социологи и экономисты – Олег Дамениа, Марина Альпидовская, Илона Мирцхулава, Аркадий Соловьев, Александр Страничкин.Бадрак Авидзба, SputnikО роли социальной политикиОткрывая видеомост, директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил, что тема обсуждения отвечает жизненным интересам не только Абхазии, но и всего международного сообщества.В продолжение он отметил, что в социальной сфере накопилось множество проблем, приведших к региональному и глобальному кризису, который сегодня переживает человечество."Но этот кризис несет и определенную пользу. Он, как ничто другое, высветил наиболее уязвимые места человеческой жизни. Сегодня этот кризис помогает понять, в каком русле нам следует думать. Проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись, очень серьезны, потому что к этой ситуации мы шли уже давно. Кризис начался не 24 февраля текущего года и не в 2014 году на Майдане в Киеве, и даже не в период распада СССР и демонтажа Варшавского договора. Он начался сразу же после Второй мировой войны", –считает Дамениа.По мнению директора ЦСЭИ, именно в послевоенную эпоху в Госдепе США началась работа по созданию глобального проекта, который был направлен на нейтрализацию Советского Союза. Он пояснил, что в соответствии с этим проектом мир продолжает жить не один десяток лет."И мы с вами видим, к чему мы пришли. В этих условиях, естественно, человеку нужно не только улучшать экономические и материальные условия своей жизни. Чрезвычайно важно для человека, что он представляет собой с точки зрения качественности жизни", – сказал руководитель ЦСЭИ.Говоря о техническом образовании в России и его роли в развитии экономики, профессор Финансового университета при российском правительстве Марина Альпидовская подчеркнула, что сегодня оно испытывает большие сложности.В качестве примера она привела мелиоративный техникум в Волгограде, основанный в советские времена из-за строительства гидроэлектростанции, одной из крупнейших в Европе. Сейчас, отметила Альпидовская, мелиоративного техникума больше нет, а в здании, где он располагался, будет находиться областной суд."Если наша страна встанет на рельсы реального социально-экономического развития, именно технические специальности нам будут очень нужны, именно они будут возрождать нашу страну", – подчеркнула она.Показатели Абхазии в социально-экономической сфереСоциальная сфера Абхазии характеризуется большим комплексом проблем в демографии, образовании, здравоохранении, на рынке труда, в пенсионном обеспечении, по выплатам пособий, рассказала научный сотрудник ЦСЭИ Илона Мирцхулава."В демографии у нас наблюдается снижение темпов прироста численности населения и естественного воспроизводства, наблюдается миграционный отток сельского населения в города в целях поиска работы. Более того, наблюдается миграционный отток в Россию в целях оформления различного рода социальных выплат", – заметила она.Коронавирусная инфекция показала, что Абхазия на первом этапе не справилась с этими вызовами, считает Мирцхулава."Система здравоохранения нуждается в коренной структурной и функциональной реорганизации. В образовании в Абхазии также наблюдается сокращение числа студентов средних специальных образовательных заведений, несмотря на то, что существует реальная востребованность", – рассказала специалист ЦСЭИ.Кроме того, сокращается количество студентов высших учебных заведений. А на рынке труда, добавила Мирцхулава, ситуация еще сложнее. И это прямо и косвенно влияет на условия и качество жизни населения Абхазии."Постоянно растет число молодых людей, ищущих работу, абсолютно не соответствуют друг другу число официально занятых и количество пенсионеров. То есть на 42 тысячи официально работающих у нас приходится 50 тысяч пенсионеров, нагрузка на работающих достаточно высока. Доля занятых в частном секторе не превышает 23% от общей численности занятости населения, то есть нагрузка, которую несет бизнес, очень значительна", – подчеркнула Мирцхулава."Размер только абхазской пенсии колеблется в пределах от 1500 до 3000 рублей, и в этом смысле мы должны, конечно же, выразить слова благодарности нашим стратегическим партнерам из Российской Федерации, которые взяли на себя бремя выплат российской пенсии 30 тысячам пенсионеров", – заметила она.Таким образом, налицо необходимость проведения кардинальных реформ в социальной сфере, для чего необходим многократный рост собственных доходов. По данным ЦСЭИ на эти цели в год нужно 13 миллиардов рублей.Далее своим мнением поделился доцент кафедры экономической теории АГУ, член Общественной палаты Абхазии Александр Страничкин."Конечно, социальные проблемы в абхазском обществе существуют. Есть проблема пенсионеров, образования, здравоохранения, но надо исходить из того, какими ресурсами мы сегодня располагаем. Что касается демографии, у нас не столько снизилась рождаемость, сколько снизились ее показатели, потому что часть наших женщин выезжает рожать за пределы Абхазии – в Сочи или другие места. Это связано с материнским капиталом", – говорит он.Что до здравоохранения, то Страничкин сказал, что абхазские врачи во время пандемии совершили трудовой подвиг. При этом он отметил, что в этой сфере также имеются свои проблемы. Например, нужно четко определить, что такое платная медицина."Касаясь среднего специального образования, у нас нет программы подготовки специалистов в этой сфере. Надо определиться, какие специальности нам нужны, и по этим специальностям в средних учреждениях готовить. Когда у нас колледж одновременно готовит поваров и юристов, я этого не понимаю совершенно", – сказал Александр Страничкин.Еще одной проблемой является то, что в республике существует так называемая скрытая занятость – множество людей трудоустроены, получают зарплаты в конвертах и тем самым избегают платежей в различные фонды республики.В завершение беседы выступил профессор Финансового университета при правительстве России, начальник департамента актуальных расчетов и стратегического планирования пенсионного фонда Аркадий Соловьев. В своей видео-презентации он рассказал современном состоянии социальной политики и рыночной экономики в России.

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