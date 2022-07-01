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Бжания и Маслов подвели итоги совместной рабочей поездки по Абхазии

Бжания и Маслов подвели итоги совместной рабочей поездки по Абхазии

Начальник Управления президента России по связям с зарубежьем Игорь Маслов после встреч с руководством Абхазии отправился с президентом Асланом Бжания в... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T22:23+0300

2022-07-01T22:23+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Цель визита Игоря Маслова - своими глазами увидеть, какие работы проходят в республике по Инвестпрограмме, заявил президент Абхазии Аслан Бжания.Помимо инфраструктурных проектов, абхазская и российская стороны уделяют внимание вопросам духовного развития республики, отметил президент.В свою очередь, Игорь Маслов поделился своим наблюдением о том, что все ветви власти Абхазии работают как одна команда во благо страны.У Абхазии есть большие перспективы для развития экотуризма, в том числе винного, отметил он."Дай бог, чтобы все это удалось. Хочу поблагодарить президента Абхазии Аслана Георгиевича, с которым со вчерашнего дня мы очень плотно работали", - сказал Маслов.Ранее сегодня Бжания и Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба, побывали в Бедийском и Моквском соборах, которые нуждаются в реставрации, и в Очамчырском морском порту. Утром делегацию приняли премьер-министр Александр Анкваб и спикер Народного Собрания Лаша Ашуба.Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию 30 июня. На российско-абхазской границе вице-президент Бадра Гунба провел закрытое совещание с Масловым по вопросам упрощения пересечения границы.

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