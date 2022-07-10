https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/sputnik-nedeli-prezidentskoe-soveschanie-den-rozhdeniya-ochamchyry-i-opera-viva-1040174163.html

Sputnik недели: президентское совещание, День рождения Очамчыры и "Opera Viva"

Sputnik недели: президентское совещание, День рождения Очамчыры и "Opera Viva"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор событий, произошедших в республике с 4 по 10 июля. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T20:35+0300

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На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, которое было посвящено ходу реализации Инвестпрограммы, в Очамчыре отметили 2522-летие города, а жители Абхазии три дня наслаждались классической музыкой на фестивале "Opera Viva".SputnikИнвестиции, энергетика и кредитованиеОсновным докладчиком совещания, которое состоялось 8 июля, стал глава Управления капитального строительства Тимур Агрба. По его словам, общий лимит финансирования на три года составил 3 миллиарда 848 миллионов рублей. Лимит 2020 года - 1 миллиард 310 миллионов рублей, отработан на 99%, 2021 года - 1 миллиард 188 миллионов рублей, отработан на 85%, 2022 года - 1 миллиард 350 миллионов рублей, отработан на 42%.Всего в инвестпрограмму 2020-2022 годов включено 96 объектов, из которых 68 уже ввели в эксплуатацию. До декабря 2022 года планируют завершить еще 26 объектов. Два проекта перейдут в инвестпрограмму 2023- 2025 годов.На совещании президент коснулся темы дефицита электроэнергии. По его словам, имеющегося объема хватит лишь до конца октября.Министр экономики Кристина Озган отметила, что идут консультации с Россией о возможности сокращения дефицита объема потребляемого электричества – рассматривается возможность перевода части объема перетока с 2023 на 2022 год или увеличения доли потребления от ИнгурГЭС, если появится такая возможность.Во время встречи была также обсуждена Программа льготного кредитования абхазских предпринимателей российским банками, которая осуществляется в рамках Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.На данный момент до абхазской стороны не доведена информация по ключевым вопросам – процентная ставка, гарантия и максимальные сроки реализации проектов, подчеркнула министр экономики.Озган объяснила, что с банками пока не согласованы конкретные проекты для льготного кредитования, так как согласованный порядок предусматривает много критериев отбора для получения кредита.Уголовное дело за халатностьПрокуратура Сухумского района 6 июля возбудила уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 295 УК РА) в отношении четверых сотрудников милиции. По информации Генпрокуратуры, 4 июня, около семи вечера, у поста ГАИ "Учхоз" группа людей схватила и увезла в машине гражданина России Сонина С.А.В результате ненадлежащего исполнения милиционерами своих обязанностей и небрежного отношения к службе существенно нарушены права российского гражданина, интересы абхазского общества и государства, нанесен ущерб престижу МВД.День города ОчамчыраДень города Очамчыра отметили 9 июля. Он был основан в VI веке до нашей эры, в этом году ему исполнилось 2522 года. К мероприятию администрация района подготовила праздничную программу – ярмарку, развлечения для детей и взрослых, концерт.К своему дню рождения Очамчыра "принарядилась". Столбы у въезда в город покрасили в ярко-оранжевый, развесили праздничные баннеры, расчистили полосу набережной.В подарок городу администрация преподнесла новый символ – герб. По форме и цветовой гамме он напоминает государственный герб Абхазии. На гербе изображены Евстафий Апсильский, ветка самшита, гора Ерцаху, прибытие колонистов из древнегреческого Милета и 27 звезд, которые обозначают 27 административных единиц района.Началось все с возложения цветов к Памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, в котором приняли участие руководство и жители района.На набережной города, была организована праздничная ярмарка. Представители сел, мастера, художники, крестьяне представили свою продукцию.Настоящий праздник был организован и для детей. В парке у администрации района малышей развлекали аниматоры, для молодежи организовали спортивные игры – перетягивание каната, шахматы, стрельба из лука, мастер-классы по рисунку, игры и викторины. А катер МЧС бесплатно катал по морю всех желающих.Праздничный вечер в Очамчыре закончился концертом с участием звезд местной эстрады, танцевальных коллективов и артистов из Адыгеи.КурбанныхуаКурбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. Его отмечали 9 июля. Мусульмане республики, утром провели праздничный намаз в мечетях Сухума и Гудауты, после этого провели праздничную проповедь.После люди разъехались по своим домам где резали жертвенное животное и проводили праздник в кругу семьи, и с друзьями. Также в этот день принято посещать кладбища, читать молитву за умерших.Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится в этом году на субботу, 9 июля. В связи с этим 11 июля в Абхазии объявлено выходным днем.Курбан-байрам – один из двух главных мусульманских праздников, он знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку. Праздник отмечают через 70 дней после празднования Ураза-байрама, на 10 день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман, он длится три-четыре дня.Потери неделиНа этой неделе Абхазия потеряла сразу троих известных личностей. 4 июля ушел из жизни экс-депутат Парламента, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, аудитор Контрольной палаты Заур Адлейба. Ему было 70 лет.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Адлейба был командиром мыкуского батальона "Каскад", заместителем командующего Восточным фронтом по технике и вооружению. За мужество и боевые заслуги Адлейба был дважды награжден высшей военной государственной наградой – орденом Леона. Он также был кавалером ордена "Ахьд-Апша" III степени. В народе Адлейба был широко известен по прозвищу Черный капитан.В послевоенные годы Адлейба активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Был депутатом IV созыва Народного Собрания (2007–2012 годы), возглавлял парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.6 июля на 89-м году жизни, не стало Заслуженного юриста Абхазской АССР, старшего советника юстиции, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергея Бганба.Сергей Бганба родился 18 сентября 1933 года в селе Бзыбь. Окончил Саратовский юридический институт, более 40 лет проработал прокурором. Был первым заместителем и помощником генпрокурора Абхазии (1993–1998 года).С 1998 года преподавал на кафедре уголовного права и процесса юрфака АГУ. В 2010 году стал доцентом кафедры. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.9 июля скончался видный абхазский общественный деятель, лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Он родился в 1949 году в Новом Афоне. Он окончил юрфак МГУ и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии: с 1979 по 1999 он был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета АГУ.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он работал заместителем Председателя Комитета Общества Красного Креста Абхазии по внешним связям и праву, занимался доставкой оружия и медикаментов.С 1996 по 1999 он был главным редактором партийной газеты "Кьараз" и одновременно возглавлял объединённую Сухумскую организацию Народной Партии Абхазии. С 1999 Лакоба вступил в должность председателя Политсовета НПА.В 2004 году Лакоба выдвигался на пост президента Абхазии.Открытие олимпийского бассейнаЕще одним важным событием недели стало открытие олимпийского бассейна в Сухуме. Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.Фестиваль "Opera Viva"Второй Международный оперный фестиваль "Opera Viva" проходил в Абхазии с 5 по 8 июля. Открытие прошло 5 июля в Абхазском государственном драматическом театре, на следующий день там же прошел фортепианный концерт "Piano Duo", а завершилось культурное событие в Пицунде.В концертной программе II Международного оперного фестиваля "Opera Viva" принимали участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.Своим творчеством со зрителями поделились абхазские музыканты Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Лука Гаделия, оперный певец из Узбекистана Бехзод Давронов и артистка из Еревана Сирануш Гаспарян.

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