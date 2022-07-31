https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/sputnik-nedeli-rost-covid-19-vizit-bzhaniya-v-moskvu-i-gruzinskaya-shpionka-1040618603.html

Sputnik недели: рост COVID-19, визит Бжания в Москву и грузинская шпионка

Sputnik недели: рост COVID-19, визит Бжания в Москву и грузинская шпионка

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 25 по 31 июля. 31.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-31T20:02+0300

2022-07-31T20:02+0300

2022-07-31T20:21+0300

в абхазии

общество

политика

экономика

культура

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На этой неделе начался визит президента Абхазии Аслана Бжания в Российскую Федерацию, состоялся вечер памяти ученого, общественного и политического деятеля Тараса Шамба, было возбуждено уголовное дело за шпионаж.SputnikВизит президента в МосквуПрезидент Абхазии Аслан Бжания 27 июля отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию и в тот же день встретился с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает помощь развитию Абхазии и обеспечению ее безопасности, заявил зампред Совбеза. Также он отметил перспективы, открывающиеся благодаря реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательств двух стран.По его мнению, это придаст импульс социально-экономическому развитию республики, раскрытию ее инвестиционного потенциала для российского бизнеса. Стороны уделили особое внимание спецоперации России на Украине, обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также констатировали стабилизацию эпидситуации в Абхазии благодаря слаженной работе российских и абхазских медиков.На следующий день, Аслан Бжания встретился с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Они обсудили ряд вопросов, касающихся межгосударственного сотрудничества, в частности, возобновление авиасообщения с Абхазией, а также вопросы реализации программы социально-экономического развития на 2022- 2025 годы.Помимо Козака, в обсуждении приняли участие начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.Вечер памяти Тараса ШамбаВечер памяти, посвященный 84-летию со дня рождения абхазского и российского ученого, общественно-политического деятеля, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, первого президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тараса Шамба, состоялся в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба 29 июля.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что для него имеет большое значение то, что он стоит во главе комиссии по увековечению памяти "великого сына абхазского народа, который был и остается примером для подражания".Исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба зачитал текст обращения председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова, где, в частности, отмечается, что научные труды Шамба в области юриспруденции широко известны как в Абхазии, России, так и в других странах мира.В продолжение вечера выступил посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он рассказал, что встречался с Тарасом Шамба в Москве и был поражен его энергией, жизнерадостностью и добрым отношением к собеседнику.Тарас Шамба скончался 13 октября 2020 года после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 82 лет. За свою жизнь он успел внести большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии.Заседание КабминаНа уходящей неделе состоялось заседание Кабмина Абхазии, на котором в частности, установили минимальный размер заработной платы – 10 тысяч рублей. Постановление не касается органов госвласти и госуправления, а также организаций и учреждений, финансируемых за счет бюджета Абхазии. Документ вступает в силу с начала 2023 года.Кроме того, правительство утвердило Индикативный план социально-экономического развития республики на 2023 год. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на следующий год спрогнозирован в сумме 125,9 миллиарда рублей. Всего без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности прогнозируется 74,8 миллиардов рублей, что на 37,3% больше показателей 2022 года.Ремонт музея ЛакобаНа этой неделе начался ремонт в музее имени Нестора Лакоба. Реконструкция здания ведется Госкомпанией "Абхазстрой". Ее гендиректор Руслан Тванба рассказал, что проект реставрации был разработан еще в 2012 году. Сейчас идет капремонт здания, после чего приступят к интерьеру, дизайн-проект которого подготовит совместная с новосибирцами организация. ⠀ На первом этаже будет хранилище, администрация музея и зал на 40 мест, а на втором – четыре экспозиционных зала, где разместятся экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Нестора Лакоба. ⠀ Общая площадь здания около 450 квадратных метров. Планируется и благоустройство двора, в доме будет новая лестница, два входа – со двора и со стороны улицы Лакоба.Помощь семьям погибших на ДонбассеКабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате по миллиону рублей семьям Ахры Киркинадзе и Лорана Смыр, добровольцев, погибших на Донбассе.Министерству финансов Абхазии поручено обеспечить единовременную выплату в 2022 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законодательством республики.Кроме того, правительство приняло постановление о дополнительных мерах социальной поддержки семьям погибших добровольцев. Согласно ему, обеим многодетным семьям предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Также отмечается, что выплаты будут производиться до достижения детям 18-летнего возраста, а учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.Рост COVID-19Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабмина 28 июля рассказал о эпидситуации в Абхазии. Министр отметил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране."Мы ранее докладывали, что за сутки было выявлено 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов, но уже планируется выписка четверых пациентов", – сообщил глава Минздрава.Бутба заметил, что ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах страны. Также были возобновлена работа оперативного штаба по защите населения от коронавируса.Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он ревакцинировался неделю назад и призвал всех последовать его примеру.Увековечить памятьВ Сухуме увековечат память писателей Шалодии Аджинджал и Георгия Гублиа, заслуженного работник физкультуры и спорта Роберта Диленяна, а также погибшего в июльском наступлении защитника Абхазии Беслана Касландзия.Такое решение единогласно приняли депутаты Сухумского Собрания 26 июля на основании заключения Общественной комиссии. Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где жили вышеназванные люди – на улицах Чачба, Калмыкова и Эшба.Обращения были рассмотрены в общественной комиссии при Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок.Дело о шпионажеСлужба государственной безопасности Абхазии с согласия военного прокурора республики возбудила уголовное дело в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе, подозреваемой в шпионаже.24-летняя Такаландзе, уроженка Зугдиди и грузинка по национальности, проживала в селе Набакеви Галского района. По версии следствия, задержанная, действуя умышленно, по заданию грузинских спецслужб, собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии. Полученные данные могли быть в дальнейшем использованы службой госбезопасности Грузии для того, чтобы подорвать безопасность, конституционный строй или суверенитет Абхазии.28 июля Сухумский городской суд арестовал гражданку Грузии Кристине Такаландзе до 20 сентября 2022 года.

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общество, политика, экономика, культура