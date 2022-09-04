https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/sputnik-nedeli-den-znaniy-zasedanie-kabmina-i-gordost-abkhazii-1041317439.html

Sputnik недели: День знаний, заседание Кабмина и "Гордость Абхазии"

Sputnik недели: День знаний, заседание Кабмина и "Гордость Абхазии"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор значимых событий, произошедших в республике с 29 августа по 4 сентября. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T20:02+0300

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На этой неделе дети Абхазии пошли в школу, в Сухуме выступил российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого", был объявлен шорт-лист Международной литературной премии имени Фазиля Искандера.SputnikДень знанийНа уходящей неделе в республике отметили День знаний, во всех школах прозвучал первый звонок. В 2022 году в первый класс в Абхазии пошли более 2500 детей, всего же в школах республики обучаются 28 тысяч учеников и работают 3800 учителей.В этот праздничный день президент Абхазии Аслан Бжания посетил две сухумские школы - школу № 1 и школу № 9.На первом звонке в первой Сухумской средней школе присутствовал и министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия. Он также поздравил педагогический состав и школьников с Днем знаний и вручил сертификат на приобретение компьютерной техники для школы.А учащихся вспомогательной школы в Сухуме поздравил глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. В подарок школе были переданы учебники, прописи, азбуки – всего 300 книг.Развитие демографииКабинет министров Абхазии на заседании 31 августа утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2023 год. Основная задача программы – осуществление единовременной выплаты в размере ста тысяч рублей семьям абхазской национальности, постоянно проживающим в Абхазии, за рождение третьего и последующих детей.В период реализации программы "Развитие демографии-2022", утвержденной постановлением Кабинета министров Абхазия 28 декабря 2021 года, было принято и рассмотрено 167 заявлений на общую сумму 16 700 000 рублей.Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации в размере 50 миллионов рублей.Распространение COVID-19На том же заседании правительства говорили и о ситуации связанной с распространением коронавирусной инфекции. Заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания отметил, что в сравнении с предыдущими штаммами COVID-19, сейчас болезнь у пациентов протекает в более легкой форме, хотя количество зараженных довольно велико.Александр Анкваб подчеркнул, что Абхазия должна обеспечить граждан достаточным количеством доз вакцины, так как никто не может предсказать, как ситуация с болезнью будет развиваться осенью.Возвращение скрытого патрулированияСкрытое патрулирование на дорогах республики возобновится, заявил министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на заседании Кабинета министров, так как ведомство приобрело регистраторы, которые фиксируют скорость автомобилей самих сотрудников ГАИ.Информация о том, что МВД приостановит скрытое патрулирование на дорогах Абхазии появилась 4 июля после расширенного заседания парламентского комитета по государственно-правовой политике. Депутаты обсуждали эту тему из-за участившихся жалоб граждан на правомерность осуществления такого патрулирования.Тогда Вальтер Бутба сообщил о том, что МВД Абхазии приостановит скрытое патрулирование на дорогах до получения сертифицированных технических средств.Шорт-лист премии ИскандераПереводы рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа, сделанные Виталием Шария, попали в шорт-лист Международной литературной премии имени Фазиля Искандера. В лонг-лист премии вошло 158 работ, в шорт-лист жюри отобрало 29 авторов и четыре переводчика. По словам председателя жюри конкурса, Евгения Попова, среди конкурсантов есть как опытные авторы, так и молодые писатели.Объявление победителей и вручение премии состоится в Москве в декабре 2022 года. В нынешнем году поддержку премии оказывает Президентский фонд культурных инициатив.Финалисты конкурса "Гордость Абхазии"Определены 11 финалистов конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии-2022".По итогам двух этапов, путем подсчета баллов был опубликован рейтинг конкурсантов. Третий этап, финал, будет проходить 6 сентября в медиацентре МИД Абхазии. Финалисты будут представлять свои проекты, по итогам которых у конкурсной комиссии будет возможность задать вопросы и будут выставлены баллы. Путем подсчета баллов за все этапы будут определены три победителя конкурса.Вакцинация от сезонного гриппаВакцинация от сезонного гриппа в Абхазии начнется в октябре. На данный момент Минздрав республики ведет переговоры с московским поставщиком из Москвы о приобретении препарата - это может быть "Ультрикс Квадри", "Гриппол плюс" или же "Совигрипп".Предполагается, что будет закуплено до трех тысяч доз. Как отметили в Минздраве, объем был определен с учетом аналитики вакцинации прошлых лет и заявок медицинских учреждений.Хор Турецкого в СухумеВ честь четырнадцатой годовщины международного признания независимости Абхазии, 29 августа российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" провел концерт на площади Багапш в Сухуме.Услышать известных музыкантов собралось много людей. Жители столицы и туристы окружили сцену, кто-то слушал артистов, сидя на лавочках, другие разместились на парапетах.Это не первый визит знаменитого музыкального коллектива из России в Абхазию – 18 августа 2009 года Хор Турецкого давал еще один концерт в столице Абхазии.Встречи главы МИДГлава МИД Абхазии Инал Ардзинба 1 сентября встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства России и Белоруссии Виктором Сорокиным.Стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, ход реализации союзных программ и строительства Союзного государства России и Белоруссии, социально-экономические и политические аспекты евразийской интеграции в контексте ситуации в регионе.А 2 сентября в посольстве Абхазии в России состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел республики Инала Ардзинба, глав представительств ДНР и ЛНР в России Ольги Макеевой и Родиона Мирошника.На ней было заявлено, что соглашение о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи между Абхазией, ДНР и ЛНР будет подписано до конца этого года. После этого в ДНР и ЛНР будут открыты посольства Абхазии, а в Сухуме - представительства республик Донбасса.Конкурс для журналистовНа пресс-конференции в Sputnik Абхазия 30 августа рассказали о журналистском конкурсе, принять участие в котором смогут как профессионалы, так и любители.Конкурс среди журналистов Абхазии стартовал 19 августа. В нем могут принять участие репортеры, журналисты, студенты, блогеры, видеографы, фоторепортеры и колумнисты из всех районов республики. Конкурсные работы будут приниматься до 16 сентября включительно, а итоги планируют подвести 23 сентября.Отбор работ будет проводиться по четырем номинациям: лучший информационный материал, лучшая аналитическая публикация, лучшая художественно-публицистическая работа и номинация "дебют" для молодых и начинающих журналистов, чей стаж работы не превышает трех лет.

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