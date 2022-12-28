https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/samyy-volshebnyy-prazdnik-kak-budut-otmechat-novyy-god-v-rayonakh-abkhazii-1043384243.html

Самый волшебный праздник: как будут отмечать Новый год в районах Абхазии

Самый волшебный праздник: как будут отмечать Новый год в районах Абхазии

Новый 2023 год уже совсем близко, и во всех районах Абхазии каждый день проводятся праздничные мероприятия для взрослых и детей. 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T19:37+0300

2022-12-28T19:37+0300

2022-12-28T19:37+0300

в абхазии

абхазия

новый год в абхазии

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Новый год в Абхазии традиционно встречают шумно и весело. В каждом городе республики нарядили елки, украшенные тысячами огоньков, а местные администрации запланировали большое количество мероприятий, которые создадут праздничное настроение у жителей и гостей Абхазии.SputnikСухумВ столице празднования проводятся у главной елки страны, торжественное открытие которой прошло на площади Свободы 25 декабря. По словам начальника управления культуры столичной администрации Наалы Хашиг, в новогоднюю ночь для жителей и гостей Сухума до утра будет играть диджей, а в час ночи можно будет увидеть праздничный салют.С 25 декабря ежедневно и до Рождества на площади будут проходить развлекательные мероприятия для детей, допоздна работают павильоны с едой, согревающими напитками и сладостями.Там же организован кинотеатр под открытым небом, в котором каждый желающий до 10 января сможет посмотреть фильмы и мультики на абхазском языке. Кроме того, на площади можно будет попеть в караоке, а с утра и до поздней ночи будет играть фоновая праздничная музыка.29 декабря в 15:00 в парке имени Ефрема Эшба состоится новогоднее музыкальное поздравление учащихся образовательных учреждений, а также прогулки с ростовыми куклами и фотосессии. В 17:00 новогодняя развлекательная программа для детей пройдет в микрорайоне Кинопрокат.29 декабря в 16:00 на площади Багапш пройдет концерт инструментального квартета, будет звучать саксофон. В этот же вечер в 19:00 на площади Свободы пройдет еще один концерт - там будут выступать молодые музыканты и музыкальные коллективы.30 декабря в 16:30 новогоднюю развлекательную программу смогут посмотреть жители Старого поселка, а в 18:30 - жители Нового района. Также в 18:00 на площади Свободы состоится праздничный концерт.6 января в 15:00 на площади Свободы пройдет музыкальная театрализованная постановка учащихся образовательных учреждений. А в Рождество в 16:00 на площади Свободы состоится рождественский концерт с участием детских студий.ГаграПодготовка к празднованию Нового года в Гагре началась еще с середины декабря, рассказала замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Но основные события намечены на 29 декабря - в этот день в 15:00 в центре Гагры состоится открытие городской елки, в программу которого входит новогодний концерт, вручение подарков детям и салют.Накануне Нового года руководство района также вручило подарки в виде интерактивных развивающих игрушек 60 детям, посещающим реабилитационный центр в поселке Цандрыпше, и 180 детям из семей, находящихся в трудном финансовом положении.27 декабря началось строительство катка с искусственным покрытием. Его откроют в полдень 30 декабря и кататься на коньках можно будет вплоть до 8 января."Размеры катка - 30 на 15 метров, площадь - 450 квадратных метров. Будет 85 пар коньков от 33 до 44 размера. Разрешено приходить и со своими коньками. Все это будет бесплатно для жителей и гостей Гагрского района", – отметила Гунба.ПицундаВ Пицунде тоже основательно готовятся к главному празднику года. По словам замглавы администрации города Даута Вардания, главная елка города будет установлена на площади напротив храма. 29 декабря там пройдут праздничные гуляния с аниматорами и учениками местных школ, которые выступят с песнями, танцами и стихотворениями.30 декабря в 15:00 в зале "Курорта Пицунда" Абхазский молодежный театр покажет спектакль "Новогоднее происшествие". После постановки, в 17:00, состоится праздничный концерт с участием абхазских эстрадных исполнителей и танцевальных коллективов. На сцену, в том числе, выйдут Хибла Мукба, Джими Шумения, Тимур Тания, ансамбли "Афыртын" и "Абаата"."Новогодний салют будет 30 декабря в 19:00 на площади. Уже 3 января у нас, по традиции, пройдет новогодняя вечеринка – это дискотека, куда может прийти каждый желающий и весело провести время", - рассказал Вардания.Он добавил, что в преддверии праздника руководство Пицунды выделило по десять тысяч рублей детям с инвалидностью I и II групп, а также многодетным и малоимущим семьям.ГудаутаВ Гудауте главную елку района, как и в прошлые годы, установили в парке имени Ленина. 27 декабря там же прошла предновогодняя ярмарка, где местные производители могли представить и реализовать свою продукцию. К ним присоединились школьники, которые в течение последнего месяца своими руками разукрашивали елочные игрушки, шили мягкие игрушки, пекли печенье. Все вырученные с продаж деньги начинающие предприниматели перечислят на счет благотворительного фонда "Киараз".Как рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия заведующий отделом культуры администрации Гудаутского района Вианор Тания, 28 декабря в 16:00 прошел новогодний концерт для детей в Доме культуры, а через два дня еще один праздничный концерт пройдет у городской елки."Хотим, чтобы людям было приятно и весело. Надеемся, что они запомнят эти праздничные дни. 30 декабря в 19:30 также запустим салют, а после этого состоится дискотека", - уточнил он.Новый АфонГлавную елку Нового Афона уже третий год ставят в Приморском парке, хотя раньше она устанавливалась на городской площади. Секретарь администрации Нового Афона Амина Малия рассказала, что в местном Доме культуры прошел новогодний концерт и ярмарка, на которой были выставлены картины учащихся творческой студии "Art School". Часть вырученных средств школьники пожертвовали в фонд помощи детям, и часть направят на развитие студии."К тому же, как и каждый год, в наших школах и детском саду проходят новогодние утренники. Что касается городских мероприятий, то в новогоднюю ночь с 12:00 в Приморском парке аниматоры будут поздравлять всех посетителей с праздником. Будут музыка и танцы. В 1:00 запустят салют", - уточнила Малия.Она добавила, что такая же программа с аниматорами, развлечениями и подарками для детей запланирована и на Рождество.Галский районВ этом году елка на центральной площади Гала украшена золотыми и белыми шарами, увенчала яркой звездой. 31 декабря, по информации Гал-ТВ, весь день на площади будут звучать новогодние песни. В 12:00 у елки выступит детский коллектив "Новая эра".К 19:00 к галцам с поздравительной речью обратится глава района Константин Пилия.Вечером жителей города ждет праздничная программа с участием звезд абхазской эстрады. Вечер завершится в полночь праздничным фейерверком.Ткурачалский районВ Ткуарчале в этом году 12-метровая новая ель. Ее украшают красно-золотые шары, огромный бант и мерцающие "звёзды". Новогоднее дерево в этом году стоит в отреставрированном парке, который украшен большим количеством гирлянд.30 декабря в 17:00 в центральном парке состоится новогоднее представление для детей от Ткуарчалского театра комедии. В 18:00 начнется концерт с участием звезд абхазской эстрады31 декабря в парке пройдут массовые гуляния и дискотека, а в полночь обещают фейерверк.Гулрыпшский районВ Гулрыпшском районе поставили две елки. Одну в Агудзере, в сквере перед клубом, другую - на центральной площади в селе Мачара. Новых игрушек в этом году не будет, елки украшают прошлогодними."У нас много игрушек, мы к ним бережно отнеслись и будем использовать их в украшении елки. Еще у нас будут украшаться улицы, в селе Мачара, на подъезде к елке будут тоннели из гирлянд", - рассказала начальник отдела культуры при администрации района Валентина Пицевич.Для жителей района запланирована и развлекательная программа. 28 декабря в Мачаре и 29 декабря в Агудзере у елки пройдет анимационное представление "Новогодняя карусель", во время которого Дед Мороз и Снегурочка раздадут детям подарки. После каждого мероприятия будет салют.Очамчырский районВ Очамчырском районе елку уже украсили цветными огнями и установили перед администрацией района. Но полюбившегося еще с прошлого года купола из гирлянд не будет. Зато в этот раз у дерева будут установлены тематические световые фигуры. Гирляндами будут украшены и здание администрации, и основные улицы города - Шинкуба и Адлейба.С 28 декабря по 3 января на площади у елки каждый вечер будут проходить концерты с участием звезд абхазской эстрады и аниматоров.30 декабря в 19:00 на площади у елки пройдет отчетный концерт эстрадной студии Очамчырского Дома культуры и детской хореографической студии "Абжьыуаа".31 декабря в 20:00 начнется праздничный концерт. В полночь будет фейерверк и дискотека. 3 января в 19:00 состоится официальное закрытие главной елки, концерт на площади, световое и бумажное шоу для детей.

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