https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/sputnik-nedeli-novye-lokomotivy-otstuplenie-virusa-i-smertelnye-dtp-1043626388.html
Sputnik недели: новые локомотивы, "отступление" вируса и смертельные ДТП
Sputnik недели: новые локомотивы, "отступление" вируса и смертельные ДТП
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 9 по 15 января. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T20:10+0300
2023-01-15T20:10+0300
2023-01-15T20:10+0300
в абхазии
абхазия
абхазская железная дорога
дтп
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На уходящей неделе в МВД Абхазии подвели итоги работы в течение праздничных выходных, в стране произошло несколько ДТП со смертельным исходом, министр иностранных дел Инал Ардзинба получил новый ранг, а АЖД впервые за 30 лет прибрели локомотивы. Об этом и многом другом читайте в обзоре Sputnik.Новый рангПрезидент Абхазии Аслан Бжания 11 января подписал указ о присвоении нового дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла республики министру иностранных дел Иналу Ардзинба.Неспокойные праздникиКак рассказал на радио Sputnik глава МВД Абхазии Вальтер Бутба, с 1 по 10 января 2023 года в Абхазии было выявлено 2025 правонарушений общественного порядка, что на 82 случая больше, чем в 2022 году.Он отметил, что за указанный период было зафиксировано шесть ДТП, в которых было ранено десять человек, двое погибли. В нетрезвом состоянии за рулем с 1 по 10 января было выявлено 193 человека. За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек."Может быть, в целом, мы смогли сохранить праздничную атмосферу, но негатива тоже слишком много. Я не считаю, что нас можно хвалить. Хвалить можно было бы, если бы было без погибших, без ДТП", – сказал он.По словам министра, в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД.Первые в рейтингеПо сообщению АТОР, Абхазия на первом месте в рейтинге самых дешевых приморских направлений для отдыха в конце января 2023 года.Десятидневный пакетный тур в один из отелей республики обойдется с перелетом за двоих в 40792 рублей. На втором месте Сочи, отдых в котором будет стоить 50570 рублей, на третьем — Турция за 69814 рублей.В Минтуризма республике уточнили, что с 1 января по 20 ноября 2022 года Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек. В ведомстве также отметили, что с 1 по 10 января 2023 года озеро Рица посетили 10 077 человек, что примерно на 3207 человек меньше, чем годом ранее.В Новоафонской пещере за 10 дней нового года побывало 6 395 посетителей. За аналогичный период 2022 года количество посетителей этого объекта составило 9442 человека.Вирус пошел на спадВ интервью Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева рассказала, что сезонный грипп в республике пошел на спад.Она также уточнила, что с 1 по 12 января в лечебные учреждения обратились с заболеванием гриппом 290 человек, из них преимущественное количество – это дети, их было 203.С ОРЗ обратилось 439 человек, из них 284 дети. Преобладание детей над взрослыми среди заболевающих гриппом есть в Сухуме и Сухумском районе, в Гагрском районе и в Ткуарчалском районе.По словам Беляевой, грипп во многих случаях протекает тяжело. Сухумская инфекционная больница заполнена пациентами. Для того чтобы избежать заболевания или же смягчить его последствия, она посоветовала делать прививки.Суды и срокиНа сайте Генпрокуратуры Абхазии 12 января появилась информация о том, что уголовное дело в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.Агрба подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере), а Надир Джинал – в двух эпизодах пособничества.Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.Также Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу Ницы Габлия, которая подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.Авария произошла в Сухуме утром, 1 января. Основатель бренда KamuChi Кама Цвижба, сидевшая в машине, скончалась, другой пассажир, Инар Какалия, получил ушиб грудной клетки.Габлия будет находиться под стражей до 1 марта 2023 года включительно. В настоящее время она проходит лечение в Республиканской больнице в Сухуме, куда попала с многочисленными травмами.Гражданин Абхазии Алмас Дзкуя был признан виновным Гагрским районным судом в совершении двух фактов незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении аналогичного деяния в особо крупном размере.Дзкуя приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн руб.Согласно материалам дела, Дзкуя незаконно приобрел метадон в двух свертках, один из которых употребил, а второй сбыл в Гагре. Он купил еще три свертка с наркотиками, которые реализовал через закладки.Дзкуя также приобрел метадон в особо крупном размере и хранил при себе до момента обнаружения и изъятия.Автокатастрофы со смертельным исходомКонец уходящей недели принес несколько трагических вестей. В субботу, 14 января в Гулрыпшском районе в результате ДТП погибли два человека и трое пострадали.Вызов на пульт МЧС Абхазии поступил в 15:51. К моменту приезда спасателей на место происшествия очевидцы извлекли всех пострадавших из автомобилей и доставили в медучреждение.День спустя на пульт дежурной части МЧС страны поступил сигнал о ДТП в районе села Приморское Гудаутского района. Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля "ВАЗ 2105" въехал в дорожный столб и скончался на местеСпасатели извлекли тело погибшего мужчины из разбитой машины и передали родственникам.Новые "тягачи" АЖДВпервые со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии АЖД приобрела локомотивы – всего их шесть.Как рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа, до Нового года в республику доставили два локомотива – электровоз и тепловоз. Первый уже начали использовать в грузовой работе, регламентные мероприятия для ввода тепловоза в эксплуатацию еще ведутся.Остальные четыре локомотива, согласно контракту, доставят в республику в первой половине 2023 года.Он объяснил, что приобретенные локомотивы не новые. Они были изготовлены в 1980-1990 годах, прошли капитальный ремонт в 2018-2019 годах и пригодны к использованию на продолжительный срок. Новые локомотивы обошлись бы государству значительно дороже.Локомотивы позволят увеличить объем перевозок по железной дороге. Их сила тяги в два раза выше, чем у тех, которыми пользовались ранее, они смогут вести за собой поезда более чем в 50 вагонов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/rekordnye-pokazateli-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2022-god-1043558619.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/itogi-posescheniya-novoafonskoy-peschery-i-ritsinskogo-natsparka-za-desyat-dney-1043559509.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/delo-gudisy-agrba-peredano-v-sukhumskiy-sud-1043567283.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/podozrevaemuyu-v-sovershenii-smertelnogo-dtp-v-sukhume-vozmut-pod-strazhu-1043545506.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/chetyre-lokomotiva-dostavyat-v-abkhaziyu-v-2023-godu-1043578967.html
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абхазия, абхазская железная дорога, дтп
абхазия, абхазская железная дорога, дтп
Sputnik недели: новые локомотивы, "отступление" вируса и смертельные ДТП
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 9 по 15 января.
На уходящей неделе в МВД Абхазии подвели итоги работы в течение праздничных выходных, в стране произошло несколько ДТП со смертельным исходом, министр иностранных дел Инал Ардзинба получил новый ранг, а АЖД впервые за 30 лет прибрели локомотивы.
Об этом и многом другом читайте в обзоре Sputnik.
Новый ранг
Президент Абхазии Аслан Бжания 11 января подписал указ о присвоении нового дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла республики министру иностранных дел Иналу Ардзинба.
Неспокойные праздники
Как рассказал на радио Sputnik глава МВД Абхазии Вальтер Бутба, с 1 по 10 января 2023 года в Абхазии было выявлено 2025 правонарушений общественного порядка, что на 82 случая больше, чем в 2022 году.
Он отметил, что за указанный период было зафиксировано шесть ДТП, в которых было ранено десять человек, двое погибли. В нетрезвом состоянии за рулем с 1 по 10 января было выявлено 193 человека. За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек.
"Может быть, в целом, мы смогли сохранить праздничную атмосферу, но негатива тоже слишком много. Я не считаю, что нас можно хвалить. Хвалить можно было бы, если бы было без погибших, без ДТП", – сказал он.
По словам министра, в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД.
Первые в рейтинге
По сообщению АТОР, Абхазия на первом месте в рейтинге самых дешевых приморских направлений для отдыха в конце января 2023 года.
Десятидневный пакетный тур в один из отелей республики обойдется с перелетом за двоих в 40792 рублей. На втором месте Сочи, отдых в котором будет стоить 50570 рублей, на третьем — Турция за 69814 рублей.
В Минтуризма республике уточнили, что с 1 января по 20 ноября 2022 года Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек. В ведомстве также отметили, что с 1 по 10 января 2023 года озеро Рица посетили 10 077 человек, что примерно на 3207 человек меньше, чем годом ранее.
В Новоафонской пещере за 10 дней нового года побывало 6 395 посетителей. За аналогичный период 2022 года количество посетителей этого объекта составило 9442 человека.
Вирус пошел на спад
В интервью Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева рассказала, что сезонный грипп в республике пошел на спад.
Она также уточнила, что с 1 по 12 января в лечебные учреждения обратились с заболеванием гриппом 290 человек, из них преимущественное количество – это дети, их было 203.
С ОРЗ обратилось 439 человек, из них 284 дети. Преобладание детей над взрослыми среди заболевающих гриппом есть в Сухуме и Сухумском районе, в Гагрском районе и в Ткуарчалском районе.
По словам Беляевой, грипп во многих случаях протекает тяжело. Сухумская инфекционная больница заполнена пациентами. Для того чтобы избежать заболевания или же смягчить его последствия, она посоветовала делать прививки.
Суды и сроки
На сайте Генпрокуратуры Абхазии 12 января появилась информация о том, что уголовное дело в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.
Агрба подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере), а Надир Джинал – в двух эпизодах пособничества.
Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.
Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.
Также Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу Ницы Габлия, которая подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла в Сухуме утром, 1 января. Основатель бренда KamuChi Кама Цвижба, сидевшая в машине, скончалась, другой пассажир, Инар Какалия, получил ушиб грудной клетки.
Габлия будет находиться под стражей до 1 марта 2023 года включительно. В настоящее время она проходит лечение в Республиканской больнице в Сухуме, куда попала с многочисленными травмами.
Гражданин Абхазии Алмас Дзкуя был признан виновным Гагрским районным судом в совершении двух фактов незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении аналогичного деяния в особо крупном размере.
Дзкуя приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн руб.
Согласно материалам дела, Дзкуя незаконно приобрел метадон в двух свертках, один из которых употребил, а второй сбыл в Гагре. Он купил еще три свертка с наркотиками, которые реализовал через закладки.
Дзкуя также приобрел метадон в особо крупном размере и хранил при себе до момента обнаружения и изъятия.
Автокатастрофы со смертельным исходом
Конец уходящей недели принес несколько трагических вестей. В субботу, 14 января в Гулрыпшском районе в результате ДТП погибли два человека и трое пострадали.
Вызов на пульт МЧС Абхазии поступил в 15:51. К моменту приезда спасателей на место происшествия очевидцы извлекли всех пострадавших из автомобилей и доставили в медучреждение.
День спустя на пульт дежурной части МЧС страны поступил сигнал о ДТП в районе села Приморское Гудаутского района. Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля "ВАЗ 2105" въехал в дорожный столб и скончался на месте
Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из разбитой машины и передали родственникам.
Новые "тягачи" АЖД
Впервые со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии АЖД приобрела локомотивы – всего их шесть.
Как рассказал в интервью радио Sputnik
главный инженер АЖД Леонид Куруа, до Нового года в республику доставили два локомотива – электровоз и тепловоз. Первый уже начали использовать в грузовой работе, регламентные мероприятия для ввода тепловоза в эксплуатацию еще ведутся.
Остальные четыре локомотива, согласно контракту, доставят в республику в первой половине 2023 года.
Он объяснил, что приобретенные локомотивы не новые. Они были изготовлены в 1980-1990 годах, прошли капитальный ремонт в 2018-2019 годах и пригодны к использованию на продолжительный срок. Новые локомотивы обошлись бы государству значительно дороже.
Локомотивы позволят увеличить объем перевозок по железной дороге. Их сила тяги в два раза выше, чем у тех, которыми пользовались ранее, они смогут вести за собой поезда более чем в 50 вагонов.