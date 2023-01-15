https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/sputnik-nedeli-novye-lokomotivy-otstuplenie-virusa-i-smertelnye-dtp-1043626388.html

Sputnik недели: новые локомотивы, "отступление" вируса и смертельные ДТП

Sputnik недели: новые локомотивы, "отступление" вируса и смертельные ДТП

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 9 по 15 января. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T20:10+0300

2023-01-15T20:10+0300

2023-01-15T20:10+0300

в абхазии

абхазия

абхазская железная дорога

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:92:1995:1214_1920x0_80_0_0_b86648f273cf85d0cdac7adb1a7c5281.jpg

На уходящей неделе в МВД Абхазии подвели итоги работы в течение праздничных выходных, в стране произошло несколько ДТП со смертельным исходом, министр иностранных дел Инал Ардзинба получил новый ранг, а АЖД впервые за 30 лет прибрели локомотивы. Об этом и многом другом читайте в обзоре Sputnik.Новый рангПрезидент Абхазии Аслан Бжания 11 января подписал указ о присвоении нового дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла республики министру иностранных дел Иналу Ардзинба.Неспокойные праздникиКак рассказал на радио Sputnik глава МВД Абхазии Вальтер Бутба, с 1 по 10 января 2023 года в Абхазии было выявлено 2025 правонарушений общественного порядка, что на 82 случая больше, чем в 2022 году.Он отметил, что за указанный период было зафиксировано шесть ДТП, в которых было ранено десять человек, двое погибли. В нетрезвом состоянии за рулем с 1 по 10 января было выявлено 193 человека. За аналогичный период 2022 года было выявлено 127 человек."Может быть, в целом, мы смогли сохранить праздничную атмосферу, но негатива тоже слишком много. Я не считаю, что нас можно хвалить. Хвалить можно было бы, если бы было без погибших, без ДТП", – сказал он.По словам министра, в праздничные новогодние выходные для обеспечения общественного порядка был задействован весь личный состав МВД.Первые в рейтингеПо сообщению АТОР, Абхазия на первом месте в рейтинге самых дешевых приморских направлений для отдыха в конце января 2023 года.Десятидневный пакетный тур в один из отелей республики обойдется с перелетом за двоих в 40792 рублей. На втором месте Сочи, отдых в котором будет стоить 50570 рублей, на третьем — Турция за 69814 рублей.В Минтуризма республике уточнили, что с 1 января по 20 ноября 2022 года Абхазию посетили около 1 миллиона 150 тысяч человек. В ведомстве также отметили, что с 1 по 10 января 2023 года озеро Рица посетили 10 077 человек, что примерно на 3207 человек меньше, чем годом ранее.В Новоафонской пещере за 10 дней нового года побывало 6 395 посетителей. За аналогичный период 2022 года количество посетителей этого объекта составило 9442 человека.Вирус пошел на спадВ интервью Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева рассказала, что сезонный грипп в республике пошел на спад.Она также уточнила, что с 1 по 12 января в лечебные учреждения обратились с заболеванием гриппом 290 человек, из них преимущественное количество – это дети, их было 203.С ОРЗ обратилось 439 человек, из них 284 дети. Преобладание детей над взрослыми среди заболевающих гриппом есть в Сухуме и Сухумском районе, в Гагрском районе и в Ткуарчалском районе.По словам Беляевой, грипп во многих случаях протекает тяжело. Сухумская инфекционная больница заполнена пациентами. Для того чтобы избежать заболевания или же смягчить его последствия, она посоветовала делать прививки.Суды и срокиНа сайте Генпрокуратуры Абхазии 12 января появилась информация о том, что уголовное дело в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.Агрба подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере), а Надир Джинал – в двух эпизодах пособничества.Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.Также Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу Ницы Габлия, которая подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.Авария произошла в Сухуме утром, 1 января. Основатель бренда KamuChi Кама Цвижба, сидевшая в машине, скончалась, другой пассажир, Инар Какалия, получил ушиб грудной клетки.Габлия будет находиться под стражей до 1 марта 2023 года включительно. В настоящее время она проходит лечение в Республиканской больнице в Сухуме, куда попала с многочисленными травмами.Гражданин Абхазии Алмас Дзкуя был признан виновным Гагрским районным судом в совершении двух фактов незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении аналогичного деяния в особо крупном размере.Дзкуя приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн руб.Согласно материалам дела, Дзкуя незаконно приобрел метадон в двух свертках, один из которых употребил, а второй сбыл в Гагре. Он купил еще три свертка с наркотиками, которые реализовал через закладки.Дзкуя также приобрел метадон в особо крупном размере и хранил при себе до момента обнаружения и изъятия.Автокатастрофы со смертельным исходомКонец уходящей недели принес несколько трагических вестей. В субботу, 14 января в Гулрыпшском районе в результате ДТП погибли два человека и трое пострадали.Вызов на пульт МЧС Абхазии поступил в 15:51. К моменту приезда спасателей на место происшествия очевидцы извлекли всех пострадавших из автомобилей и доставили в медучреждение.День спустя на пульт дежурной части МЧС страны поступил сигнал о ДТП в районе села Приморское Гудаутского района. Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля "ВАЗ 2105" въехал в дорожный столб и скончался на местеСпасатели извлекли тело погибшего мужчины из разбитой машины и передали родственникам.Новые "тягачи" АЖДВпервые со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии АЖД приобрела локомотивы – всего их шесть.Как рассказал в интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа, до Нового года в республику доставили два локомотива – электровоз и тепловоз. Первый уже начали использовать в грузовой работе, регламентные мероприятия для ввода тепловоза в эксплуатацию еще ведутся.Остальные четыре локомотива, согласно контракту, доставят в республику в первой половине 2023 года.Он объяснил, что приобретенные локомотивы не новые. Они были изготовлены в 1980-1990 годах, прошли капитальный ремонт в 2018-2019 годах и пригодны к использованию на продолжительный срок. Новые локомотивы обошлись бы государству значительно дороже.Локомотивы позволят увеличить объем перевозок по железной дороге. Их сила тяги в два раза выше, чем у тех, которыми пользовались ранее, они смогут вести за собой поезда более чем в 50 вагонов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/rekordnye-pokazateli-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2022-god-1043558619.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/itogi-posescheniya-novoafonskoy-peschery-i-ritsinskogo-natsparka-za-desyat-dney-1043559509.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/delo-gudisy-agrba-peredano-v-sukhumskiy-sud-1043567283.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/podozrevaemuyu-v-sovershenii-smertelnogo-dtp-v-sukhume-vozmut-pod-strazhu-1043545506.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/chetyre-lokomotiva-dostavyat-v-abkhaziyu-v-2023-godu-1043578967.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, абхазская железная дорога, дтп