https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/vecher-pamyati-narodnogo-poeta-abkhazii-rushbeya-smyr-proshel-v-gudaute-1044118540.html

Вечер памяти Народного поэта Абхазии Рушбея Смыр прошел в Гудауте

Вечер памяти Народного поэта Абхазии Рушбея Смыр прошел в Гудауте

Народному поэту Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени, члену Ассоциации писателей республики Рушбею Смыр исполнилось бы 73 года. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T21:39+0300

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ГУДАУТА, 13 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Вечер памяти Народного поэта Абхазии Рущбея Смыр прошел в Гудауте в день его рождения, 13 февраля.Прежде чем перейти к основной части события, присутствующие почтили память Рушбея Смыр минутой молчания. Затем слово передали поэту и академику Владимиру Зантария, который, в частности, отметил, что произведения Рушбея Смыр дают надежду светлое будущее, и прочитал со сцены несколько его произведений.Он добавил, что Смыр изучал историю и хорошо в ней разбирался, понимал народную психологию, и отражал это во многих своих стихотворениях.Руководитель отдела образования при администрации Гудаутского района Адамыр Харазия с сожалением отметил, что присутствующим приходится вспоминать Рушбея Смыр, а не слушать его речи вживую."Но Рушбей Смыр оставил нам светлую, широкую дорогу. Его работы наполнены любовью к своей стране и народу, и у подрастающей молодежи есть возможность пойти по этому пути, так как все еще живы его слова. В каждой школе изучают его стихотворения. Через них можно изучить не только абхазский язык, но и историю нашей страны", - сказал Харазия.Руководитель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу уверен, что Рущбей Смыр всегда разделял всю боль и радость со своим народом. Своим творчеством он продолжил дело писателя Баграта Шинкуба и в своей поэзии сумел отразить пережитое абхазским народом в прошлом и поделиться своим видением будущего страны.Переводчик на русский и абазинский языки произведения Рушбея Смыр "Семра", поэт из Карачаево-Черкессии, член Ассоциации писателей Абхазии Лариса Шебзухова рассказала, что с творчеством автора на русском языке была знакома еще до встречи с ним."Я тогда подумала, почему нет перевода поэмы "Семра" на абазинский язык? Однажды мне позвонил Джон Смыр, сказал, что со мной хочет поговорить Рушбей Смыр и попросил ему в этом не отказывать. В беседе Рушбей спросил меня, понравилось ли мне это произведение. Я ответила, что очень понравилось. Тогда он предложил мне взяться за перевод "Семра" на абазинский язык", - поделилась Шебзухова.Она также добавила, что Рушбей Смыр решил сделать это предложение именно ей, так как незадолго до телефонного разговора увидел ее выступление по телевизору и для себя решил, что только она сможет справиться с этой задачей.Шебзухова призналась, испытала гордость в этот момент, и общение со Смыр вдохновило ее на выполнение столь ответственной просьбы.Смыр оказал весомую помощь в запуске и становлении детской газеты "Агара". Сотрудница газеты Алина Куцниа отметила, что это "Агара" была первым изданием для детей на абхазском языке."22 года прошло с тех пор, как впервые вышла газета "Агара" - тихо, спокойно, без саморекламы. Было удивительно, что сам великий Рушбей затрачивал свое время на эту газету, искал для нее пути и питал такие надежды на ее счет. Кто лучше него мог знать, что в первую очередь надо ставить свой родной язык, что слово "любовь" надо прививать ребенку с детства", - сказала Куцниа.Поэт, главный редактор "Абхазского радио" Адгур Гунба подчеркнул, что Рушбей Смыр всегда был близок с молодежью и умел найти с ней общий язык. Он радовался каждой попытке молодых людей достичь результатов в поэзии и всячески им в этом помогал.После окончания учебы в школе или университете Смыр не переставал следить за достижениями своих младших товарищей и узнавать, как складывается их жизнь."Когда я возвращался с учебы домой в Ачандару, я ехал с мыслью о том, чтобы поскорее бы зайти в гости к Рушбею Смыр и хотя бы час с ним поговорить. По несколько человек мы приходили к нему домой и общались. Он так этому радовался. Мы читали ему наши стихотворения, а он о многом нам рассказывал. Его тепло по сей день с нами", - сказал Гунба.Он также вспомнил, что Рушбей Смыр испытывал большую любовь к горам, и это нередко выражалось в его произведениях. Однажды, Смыр собрал группу студентов и повез их на Ауадхару, где они провели несколько дней, читая стихи и беседуя.Поэт, преподаватель Абхазского Государственного университета Абзагу Колбая вспомнил слова Смыр о том, что он забывает о своей боли и проблемах, когда поднимается на горные вершины."Я могу по пальцам на одной руке посчитать людей, которые так же, как и Рушбей Смыр, могли ставить на второй план себя и свои дела ради своей страны и народа. Он говорил, что не умеющий любить не может созидать. Он радовался даже когда нам удавалось написать одну строчку. Его рассказы и советы будут теплом сопровождать меня всю жизнь", - поделился Колбая.Кавалер ордена "Леона", близкий друг Рушбея Смыр Феня Авидзба поделилась с присутствующими историей о том, как во время Отечественной войны народа Абхазии делегация из республики отправилась в Турцию предложить соотечественникам вернуться на родину и поселиться в домах, которые опустели после освобождения Гагры.Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба тогда выделил на эту миссию полторы тысячи долларов и пообещал отправить к берегам Турции корабль, который привезет всех желающих вернуться. Речь шла не только об абхазах, а обо всех выходцах из Кавказа.Делегации не пришлось тратить эти деньги. Все расходы взяли на себя соотечественники, которые их возили по селам Турции и организовывали встречи, приемы."Я тогда сказала, что от имени движения матерей хочу купить им (мужчинам из делегации – прим.) рубашки из этих денег. Рушбей возмутился и сказал, что деньги надо вернуть тому, кто нам их дал. После возвращения из Турции мы пришли к Владиславу Ардзинба и отдали эти деньги. Рушбей тогда в шутку сказал, что президент, наверное, подумал, что мы - ослы, так как никто не возвращает деньги после выделения", - рассказала Авидзба.Преподаватель АГУ и директор средней школы села Джирхуа Дифа Габния уверена, что дело и слово Рушбея Смыр не будут потеряны даже спустя столетия."Он оставил яркий след в поэзии, внес значимый вклад в науку, по его произведениям мы обучаем наших учеников – труды Рушбея Смыр входят в учебную программу. Более того, в Абхазском госуниверситете у студентов есть возможность углубленно изучать его работы по спецкурсам", - уточнила Габния.От имени однофамильцев поэта организаторов вечера памяти и всех, кто на него пришел, поблагодарил ветеран Отечественной войны народа Абхазии Рауль Смыр. Он также вспомнил несколько характеризующих Рушбея Смыр историй.По его словам, в детстве Смыр после школы собирал друзей на сельском поле и подначивал ребят бороться, предварительно разбив всех на весовые категории. Он считал, что это полезно для здоровья."Я в детстве был очень шустрым. Меня за это часто наказывали, но это не помогало. Только Рушбей своими беседами мог на меня повлиять. Он воспитывал во мне доброту и любовь к своей стране", - отметил он.На вечере памяти звучали стихотворения Рушбея Смыр в исполнении актеров Абхазского драматического театра Даура Арухаа и Кесоу Хагба, а его песни исполнили вокальный ансамбль "Рица" и фольклорный ансамбль Джирхвинской школы "Киараз",Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, член Ассоциации писателей республики Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года в селе Аацы Гудаутского района. Он учился в школе соседнего села Приморское, где с ним и произошло несчастье, которое определило его дальнейшую судьбу и существенно повлияло на развитие национальной литературы. Смыр во время игры со сверстником получил травму в результате чего ослеп на один глаз. С годами зрение вовсе его покинуло, но это не помешало ему навсегда вписать свое имя в историю абхазской литературы.Рущбей Смыр скончался 29 июля 2019 года.

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