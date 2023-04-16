https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/sputnik-nedeli-zaderzhanie-vandalov-i-voprosy-tranzita-cherez-abkhaziyu-1045306097.html

Sputnik недели: задержание вандалов и вопросы транзита через Абхазию

Sputnik недели: задержание вандалов и вопросы транзита через Абхазию

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии за неделю. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T19:55+0300

2023-04-16T19:55+0300

2023-04-16T19:55+0300

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На текущей неделе продолжилось разбирательство по делу повреждения векового дерева в Лыхнаште, был снят запрет на пересечение границы с Грузией и обсуждены возможности транзита через Абхазию.SputnikЛиповое делоВечером 5 апреля бензопилой был распилен ствол липы, растущей на поляне Лыхнашта.10 апреля ученые определили возраст дерева, как оказалось, ему 147 лет, высота - 19 метров, окружность - 6,3 метра. Этот факт удалось определить благодаря использованию возрастного бурава. С помощью него из глубины древесины берется керн (проба - прим.), рассчитывается количество годичных колец в стволе на определенном расстоянии и полученные данные переводятся на диаметр ствола.11 апреля были задержаны двое подозреваемых. Задержанные – граждане Абхазии старше сорока лет.Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе возможную причастность зарубежных спецслужб к инциденту, а также намерение определенных лиц по дестабилизации ситуации в стране."В отношении них проводятся следственные мероприятия. В ходе обыска обнаружены предметы, которые, возможно, применялись в совершении преступления, а также имеются другие сведения, подтверждающие их причастность к данному преступлению", – подчеркнул председатель СГБ Роберт Киут.В интересах следствия имена задержанных пока не называются.Свою помощь в лечении липы предложил гражданин Китая, проживающий в Абхазии.Китаец обратился к одному из сотрудников инспекции на КПП "Ингур" и рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.Снятие запретаЗапрет на пересечение границы между Абхазией и Грузией был введен 7 апреля. Решение было принято в условиях дестабилизации внутриполитической обстановки в Грузии и возможного привлечения жителей республики к участию в митингах. Все пункты пропуска были закрыты.10 апреля временный запрет для граждан Абхазии на пересечение государственной границы по реке Ингур был снят.Транзитная экономикаЗаседание рабочей группы по возможному транзиту грузов через территорию Абхазии состоялось в Администрации президента в четверг, 13 апреля.По словам заместителя руководителя Администрации президента Валерия Папба, участники рабочей группы единогласно одобряют транзит грузов из третьих стран через Грузию и Абхазию в другие страны, в том числе Россию.Также на заседании члены группы выразили мнение об изменениях, которые глава государства Аслан Бжания внес в распоряжение президента Абхазии от 2007 года.Согласно им, из Грузии в Абхазию разрешен ввоз саженцев многолетних и однолетних культур, семян и посадочных материалов сельхозкультур, живых домашних птиц, кормов для животных, сельхозтехники, оборудования по производству и переработке сельхозпродукции, автомобильного транспорта, запасных частей для авто, масел для транспорта.Член рабочей группы Тимур Надарая подчеркнул, что обсуждение этих правок не входит в компетенцию рабочей группы, члены высказывают лишь частные мнения. Сам он считает, что внесенные президентом изменения говорят об открытом намерении налаживания торговли между Абхазией и Грузией.Пилия подчеркнул, что в изменениях в распоряжении речь идет о поставках немаркированных товаров из Грузии, произведенных в других странах.По словам главы Галского района, в "ближайшей перспективе" эти перемещения невозможны, так как граница между Абхазией и Грузией не оборудована должным образом.Финансирование творчестваРУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку. Всего 15 театров из десяти стран получат финансирование, которое будет осуществляться по двум направлениям: пять миллионов рублей на закупку современного сценического оборудования, пять миллионов рублей на поддержку постановок премьер.Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана.Источник финансирования русских театров зарубежья – автономная некоммерческая организация "Русские сезоны".Приговор "разбойникам"Сухумский городской суд вынес приговор в отношении шестерых граждан Абхазии, обвиняемых в разбойном нападении на офис "Амра-Банка", которое произошло 10 марта 2021 года.Астамур Бутба, Вадим Возба, Алхас Квициния, Алиас Цвинария, Валерян Эюпов и Артур Гвинджия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 159 и части 2 статьи 217 Уголовного кодекса – незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и ношении оружия группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенном в целях завладения имуществом в особо крупном размере.Кроме того, Алхас Квициния и Алиас Цвинария признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.Артур Гвинджия признан виновным в соответствии со статьей 318 Уголовного кодекса – в укрывательстве преступления.Согласно решению суда, Астамур Бутба и Валерян Эюпов будут отбывать 12-летнее заключение в колонии строгого режима, их имущество будет конфисковано.Алхас Квициния и Алиас Цвинария получили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества, Вадим Возба – 13 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима с конфискацией имущества.Артуру Гвинджия суд назначил наказание в виде года и шести месяцев в колонии общего режима.Потеря недели13 апреля ветеран Великой Отечественной войны Филипп Артюх скончался на сотом году жизни.Когда началась Великая Отечественная война, Филиппу Артюху было всего 17 лет. Тогда он жил в Краснодарском крае. Юноша отправился на фронт и по распределению попал в Кабардино-Балкарию.Обороняя Кавказ, Артюх был тяжело ранен в ногу. Он выздоровел, и после госпиталя помогал своей Родине уже по-другому – отправился в Абхазию на сооружение Черноморской железной дороги и остался жить в Сухуме, встретив свою любовь.Новый глава "Черноморэнерго"14 апреля Тимур Джинджолия был назначен генеральным директором "Черноморэнерго".Тимур Джинджолия работает в системе электроэнергетики с 1996 года, с 2007 года он возглавлял СУЭС.Поздравление от президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных со Светлым Воскресением Христовым.Глава государства напомнил, что в этот праздник люди проявляют себя "в милосердии, заботе о ближнем, искренней любви к родной земле"."Веруя в торжество жизни, мы создаем семьи, трудимся, растим детей и вместе создаем условия для возрождения Абхазии. В этот праздник каждому дано напоминание о том, как проявить себя в милосердии и сострадании, во взаимном уважении и в почитании старших, в бескорыстной заботе о ближних и во всем, что делает нас лучше", - отметил Бжания.

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