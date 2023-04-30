https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/sputnik-nedeli-soveschanie-u-prezidenta-forumy-v-sukhume-1045571105.html

Sputnik недели: совещание у президента, форумы в Сухуме

Sputnik недели: совещание у президента, форумы в Сухуме

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 24 по 30 апреля. 30.04.2023, Sputnik Абхазия

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Какие вопросы обсуждали на медицинском и на образовательно-туристическом форумах, о чем говорили главы городов и районов на совещании у президента и сколько человек приняло участие в акции "Диктант Победы", читайте в материале Sputnik.SputnikПервый медицинский форумНа этой неделе в Абхазии состоялся первый медицинский форум. В мероприятии приняли участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского медицинских сообществ.Врачи из Абхазии и России на протяжении двух дней выступали с докладами на темы долголетия, развития санаторно-курортной инфраструктуры, реабилитации, неврологии, борьбы с коронавирусной инфекцией, эстетической хирургии, кардиологии, реабилитации ветеранов, адаптации детей с задержкой развития, развития бальнеологических курортов Абхазии.Кроме того, участники форума провели консультации для врачей и пациентов в медучреждениях страны. Приветственное слово участникам форума направил президент Абхазии Аслан Бжания.Образовательно-туристический форумЕще одним важным событием прошедших семи дней стал Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23". В его рамках активно шла работа на разных площадках, образовательная, презентационная часть программы форума прошла на базе школ и Сухумского государственного колледжа.Организаторы форума – представительство Россотрудничества в Абхазии, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Министерство туризма, Министерство просвещения, Абхазский союз туризма и культурно-деловой центр "Дом Москвы".Цель мероприятия заключается и в том, чтобы инициировать рассмотрение исполнительной и законодательной властями республики вопросов, связанных в том числе с детским туризмом.Итоги конкурса абхазских винЦеремония награждения победителей второго национального конкурса абхазских вин состоялась 28 апреля на культурно-деловой платформе "Гума".Первое место за лучшее белое вино и Гран-при конкурса никому из производителей не присудили, так как никто не набрал необходимого количества баллов от членов жюри.Для участия в конкурсе заявки подали 47 абхазских виноделов, они передали сотрудникам компании "Вина и воды Абхазии" 95 образцов вин. К конкурсной дегустации допущено 24 образца от 15 виноделов. 26 апреля в ходе слепой дегустации члены комиссии отобрали победителей конкурса.Цель конкурса – поддержка местных частных производителей и улучшение качества вина, производимого в Абхазии.День адыгского флагаТрадиционно 25 апреля отмечается День адыгского флага. Государственный комитет по делам молодежи и спорту организовал в республике мероприятия, посвященные этому дню.С утра в селе Бармыш Гудаутского района представители Госкомспорта, адыгской диаспоры, руководство "Адыга Хасэ", представители молодежных организаций возложили цветы к памятнику адыго-абхазского братства.Позже на набережной Махаджиров в Сухуме прошли соревнования по стрельбе из лука. Среди спортсменов 6-10 лет первое место занял Шамиль Киут, второе - Маркел Чкадуа, третье - Рамиль Гунба.Среди спортсменов 11-16 лет первым стал Нестор Квициния, второе место занял Самир Гуния, бронзовым призером стал Эраст Антелава.Вечером на набережной состоялось праздничное шествие. Участники, размахивая флагами, прошли от площади Сергея Багапш к площади драмтеатра, где состоялось выступление творческих коллективов из Адыгеи и Абхазии.Отчет глав городов и районовНа этой неделе в Администрации президента состоялось совещание, на котором главы городов и районов доложили президенту о работе за первый квартал 2023 года.На совещании главы городов и районов республики назвали главные цифры, которые отражают итоги работы за первый квартал в сферах безопасности, пополнения бюджета, социальных обязательств и так далее.Глава государства Аслан Бжания обратил внимание на то, что проблемы, существующие в районах, исходят из нехватки денег.Активы, которыми располагает республика должны приносить деньги, уверен глава государства.Решение проблем Абхазии зависит от привлечения средств в экономику республики, локомотивами экономики являются туризм, сельское хозяйство, логистика и, возможно, IT-технологий с учетом абхазского климата и географии страны, заметил Бжания.Заседание КабминаОчередное заседание правительства состоялось 27 апреля на котором в частности был принят отчет о выполнении программы "Развитие демографии" в 2022 году. На ее реализацию в прошлом году было выплачено 36,5 миллиона рублей.В 2022 году единовременные выплаты осуществили за рождение 365 детей. Трем семьям было выделено по 200 тысяч рублей в связи с рождением двойни. Из них 193 мальчика, 172 девочки.В связи с отсутствием предусмотренных программой оснований для получения единовременной выплаты одной семье было отказано.Кроме того, Кабмин одобрил итоговый отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы "Жилище-2022".В 2022 году комиссия рассмотрела 94 заявления, в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади был включен 51 человек.Бюджетные расходы на реализацию программы в 2022 году на основании принятых решений составили 40 миллионов рублей.Также члены Кабинета министров приняли план мероприятий по развитию государственного языка на 2023 год, реализуемых Государственным управлением Абхазии по государственной языковой политике.На реализацию мероприятий предусмотрено пять миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание курсов ускоренного обучения абхазскому языку, перевод официальной документации, делопроизводства, а также специальной терминологии на абхазский язык.Кроме того, планируется выпуск "говорящей азбуки" для самых маленьких, аудиокниг для детей дошкольного, младшего школьного возраста, дубляж мультфильмов и художественных фильмов, издание сборников стихотворений для детей и многое другое.Диктант ПобедыОколо 70 человек в Абхазии приняли участие в юбилейной пятой акции "Диктант Победы". Акция прошла на трех площадках школ Гагрского района. Участники выполнили 25 заданий, ответили на 20 вопросов на военно-историческую тему.Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.Все участники диктанта получат сертификаты участия, а набравшие 25 баллов будут награждены дипломами финалистов.Завершен ремонт музея Нестора ЛакобаРемонт историко-мемориального музея Нестора Лакоба завершен. К работам приступили в августе 2022 года. Стоимость контракта составила 20,5 миллиона рублей."На сегодняшний день профинансировано 19,5 млн рублей, есть остаток. Все работы, намеченные на первом этапе, выполнены. Сейчас идет уборка помещения", - сказал гендиректор "Апсныргылара" Руслан Тванба.Он также отметил, что в Сочи уже заказаны две входные деревянные двери, которые установят в самый последний момент.Общая площадь здания около 450 квадратных метров. Планируется и благоустройство двора, в доме будет новая лестница, два входа – со двора и со стороны улицы Лакоба.

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