https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/sputnik-nedeli-vystavka-v-minvodakh-zaderzhanie-aktivistov-i-sudy-1045688929.html

Sputnik недели: выставка в Минводах, задержание активистов и суды

Sputnik недели: выставка в Минводах, задержание активистов и суды

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике и за ее пределами с 1 по 7 мая. 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T21:29+0300

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О том, какие вопросы обсудил президент Абхазии Аслан Бжания на первой Кавказской инвестиционной выставке в Минводах, за что задержали активистов в Сухуме, кого осудили за шпионаж и арестовали по подозрению в убийстве, читайте в материале Sputnik.Кавказская инвестиционная выставкаПрезидент Аслан Бжания посетил первую Кавказскую инвестиционную выставку в Минеральных водах, в которой участвует Абхазия. Как сообщает пресс-служба главы государства, гостей мероприятия поприветствовал зампредседателя правительства России Александр Новак, который отметил масштабность мероприятия и выразил уверенность в том, что участники достигнут определенных договоренностей и подпишут немало соглашений.В рамках вставки у президента Абхазии был запланирован ряд встреч с главами субъектов, входящих в СКФО и крупных корпораций. Кроме того, он встретился со своим югоосетинским коллегой Аланом Гаглоевым.В состав делегации также вошли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель комитета Парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резо Зантария, председатель комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.Многоплановое сотрудничествоНа минувшей неделе премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с замминистра науки и высшего образования России Константином Могилевским.Они обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности.Могилевский подтвердил готовность российской стороны и в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь.Задержание активистовСотрудники милиции задержали восемь активистов движения "Ҳараҳпицунда" ("Наша Пицунда" - прим.), которые утром в четверг, 4 мая развешали на перилах эстакады железнодорожной станции "Гума" плакаты с лозунгами.Шесть девушек и двух парней доставили в УВД Сухума для беседы. На парней завели дела об административном правонарушении – "Мелкое хулиганство". Днем того же дня в Сухуме собрались люди, которые не согласны с действиями властей.Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария назвала незаконными действия сотрудников МВД в отношении активистов."Считаем абсолютно незаконным и необоснованным ограничение свободы мысли, слова и передвижения активистов движения "Ҳараҳпицунда", их длительное задержание, а также составление в отношении них протоколов об административном правонарушении", – говорится, в частности, в заявлении.По мнению уполномоченного, действия сотрудников правоохранительных органов нарушают законодательство Абхазии, в том числе право на свободу мысли и слова, свободу передвижения и проведение мирных акций.Убийство, шпионаж и угонНа территории нефункционирующей птицефабрики в селе Алахадзы Гагрского района 29 апреля было найдено тело Джеро Маргания с множественными огнестрельными ранениями.В четверг 4 мая стало известно о том, что по подозрению в совершении убийства, был задержан военнослужащий погранзаставы "Цандрипш" СГБ Абхазии, прапорщик Давид Ахиба. Согласно решению военного суда, Ахиба проведет в заключении два месяца. Расследовать убийство будет Военная прокуратура республики.Верховный суд Абхазии приговорил гражданку Грузии Кристине Такаландзе к десяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Такаландзе была задержана в июле 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Решение суда может быть обжаловано в течение 15 рабочих дней в Кассационную коллегию Верховного суда. Свою вину подсудимая признавать отказалась.Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме. Как сообщает пресс-служба МВД, "Мерседес", принадлежащий туркомпании, был припаркован у отеля в Сухуме. После угона сотрудники столичного угрозыска обнаружили его в селе Гуп Очамчырского района.Подозреваемые были опрошены в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних и признались в содеянном. Их отпустили под присмотр за несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело.Трагедия в ГагреВодитель внедорожника сбил двух человек в Гагре во вторник, 2 мая. ДТП произошло по улице Демерджипа примерно в 8:30 вблизи ресторана "Мельница". Десятилетний ребенок погиб на месте, его мать была доставлена в Гагрскую ЦРБ.Как уточнила Sputnik главный врач больницы Индира Арсалия, у пациентки пневмоторакс, гемоторакс, перелом ребер, у нее закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей таза – наложен специальный аппарат внешней фиксации. В течение двух дней после ДТП ей провели две операции.Юбилей Нестора ЛакобаПамять абхазского политического деятеля и Советского революционера Нестора Лакоба почтили в Гудауте в его день рождения, 1 мая. Сначала состоялась церемония возложения цветов к памятнику Лакоба, а после в местном доме культуры прошел памятный вечер.На присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, руководство Гудаутского района, члены Правительства страны, депутаты Парламента и Собрания Гудаутского района, сотрудники госучреждений, представители фамилии Лакоба, члены коммунистической партии Абхазии и Совета старейшин, общественность.Программу мероприятия дополнили педагоги и ученики гудаутской средней школы №1, которая носит имя Нестора Лакоба.Учащиеся зачитали биографию политического деятеля, прочитали стихотворения, посвященные ему, представили документальный фильм по мотивам рассказа невестки семьи Лакоба Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть". Лента повествует о том, каким был Нестор Лакоба в жизни и работе, какой была его семья, его супруга, какие трагические события настигли самого революционера и близких ему людей в период репрессий.После этого Аслан Бжания посетил родовое село Нестора Лакоба – Лыхны, где 5 апреля злоумышленники бензопилой повредили липу на исторической поляне Лыхнашта.Президенту доложили, что на дереве появились листья, они увеличиваются в размерах. Также проведены две процедуры лечения липы китайским препаратом. Скоро в страну будет доставлена еще одна партия этого лекарства.Ранее подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.На конеВ селе Кутол состоялось открытие скакового сезона и прошли конно-спортивные соревнования, приуроченные к 30-й одовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Наездники состязались в конном футболе, метании копья, забеге на 1200, 1400 и 2000 метров.В финале по метанию встретились наездники из Кутола и Уарчи, победу одержали спортсмены из Кутола, которые, помимо кубка и грамоты, получили в качестве приза 40 000 рублей.Кутолцы стали победителями и в конном футболе, одержав победу над Джгердой со счетом 12:7.Победителем в забеге на 2000 метров, который был посвящен памяти погибших героев Отечественной войны Абхазии, стал Дмитрий Кардия и его скакун Фрэнки, второе место занял Инал Голандзия на коне Наварро, и третье – Кандид Лагиндзиа на лошади Новелла.В забеге на 1400 метров, посвященном памяти братьев Пантика, Валентина и Ивана Тапагуа, погибших в Отечественной войне, за первое место боролись чистокровные лошади, рожденные в Абхазии. Первое место в забеге досталось Дамею Сакания из Кутола, "серебро" – Руслану Дочия из Уарчи и "бронза" – Беслану Бжания из Тамыша.В забеге на 1200 метров без седла победу одержал Саид Гурчиани, второе место занял Батал Ахсалба, третье – Алик Багатуриа."Волонтеры Победы" и "Огонь памяти"Приуроченная к 78-летию победы в Великой Отечественной войне акция "Волонтеры Победы Абхазии" прошла в Сухуме, 4 мая.В ней приняли участие студенты АГУ, школьники из Ткуарчала, Гала и Кутола, представители молодежной организации "Аԥеиԥш" ("Будущее" - прим.), российские соотечественники.Участники возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, прочитали стихотворения и спели песни военных лет.После этого они направились в Национальную библиотеку, где открылась выставка "Абхазия в годы Великой Отечественной войны", прошла встреча с ветераном ОВНА Давидом Пилия, был организован показ фильма "Поиск", повествующий об уроженцах республики, ставших узниками концлагерей.Двумя днями позже в Абхазию доставили частицу Вечного огня, зажженного у Кремлевской стены. Лампаду торжественно вручили почетному караулу у Музея боевой славы в Сухуме. В специальных лампадках главам районов республики передали частицу Вечного огня.Организатором международной акции "Огонь Памяти" выступает Народный фронт России, который проводит патриотическую акцию в седьмой раз.День добровольца ДонбассаДень добровольца Донбасса отметили в Сухуме в субботу 6 мая. В столице Абхазии прошел митинг с участием представителей общественности.На акции выступили глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиа), председатель Общественной палаты Гули Кичба, посол Приднестровье в Абхазии Гарри Купалба и другие.На мероприятии состоялась передача наград погибшим в 2022-2023 годах на Донбассе добровольцам из Абхазии, а также награждение за помощь ДНР и ЛНР.Ярмарка в Новом АфонеЯрмарка-фестиваль народного творчества и ремесел открылась в культурном центре имени Гиви Смыр в Новом Афоне 7 мая и продлится три дня.Событие посвящено дню рождения кавалера ордена Леона, ордена "Ахьдз-Апша" II степени, скульптора, художника, первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр. 9 мая ему исполнилось бы 73 года.В ярмарке участвуют более 70 мастеров из Абхазии и России. Также запланированы выставка детских рисунков, поэтические чтения и мастер-классы по вязанию, бисероплетению, плетению из бумажной лозы, росписи плиток, валянию, изготовлению сумок-брелоков.

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