https://sputnik-abkhazia.ru/20230611/sputnik-nedeli-novak-v-abkhazii-lastochka-v-gagre-i-pozhar-v-sukhume-1046273426.html

Sputnik недели: Новак в Абхазии, "Ласточка" в Гагре и пожар в Сухуме

Sputnik недели: Новак в Абхазии, "Ласточка" в Гагре и пожар в Сухуме

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 5 по 11 июня. 11.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-11T20:30+0300

2023-06-11T20:30+0300

2023-06-11T20:30+0300

в абхазии

абхазия

россия

политика

политика

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/09/1046244178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_773f829efbfd76d19d620aa7b799e938.jpg

О том, как встретили делегацию из России во главе с зампредом Правительства Александром Новаком, где они побывали и что обсудили на встречах с руководством Абхазии, какие решения принял Парламент, а также, как в Абхазии встретили электропоезд "Ласточку", читайте в материале Sputnik.Высокопоставленные гостиВ конце уходящей недели Абхазию с рабочим визитом посетили члены правительства России во главе с заместителем председателя Александром Новаком. Гостей встретили на государственной границе вице-президент Абхазии Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган, глава Администрации президента Джансух Нанба, глава Гагрского района Юрий Хагуш.Они осмотрели Гагрскую колоннаду, оценили качество ремонтно-восстановительных объектов на территории приморского парка и прогулялись по набережной. Гости и принимающая сторона побывали в Пицунде – в месте, где в 2026 году планируют запустить крупный гостинично-апартаментный комплекс "Москва Резорт".На строительство объекта потратят 31 миллиард рублей. В него войдут 450 номеров и 2334 апартаментов под длительную аренду, спортивный кластер, школа. Предприниматели рассчитывают принимать ежегодно более 200 тысяч туристов. Комплекс появится на 46 гектарах земли.Далее путь лежал к объединению пансионатов "Курорт Пицунда", где делегацию встретил глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба. Министр провел для гостей небольшой экскурс в историю объекта и поделился интересными фактами о нем. Оттуда все направились в Пицундский храм, в органном зале которого выступила солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба под аккомпанемент своего супруга, органиста Луки Гаделия.На этом завершилась программа в западной Абхазии. Члены правительства России и руководство Абхазии также посетили аэропорт имени первого президента республики Владислава Ардзаинба, после чего состоялась встреча с главой государства Асланом Бжания.Александр Новак выразил благодарность Аслану Бжания за приглашение и подчеркнул, что Абхазия – это стратегический партнер России во внешнеполитической деятельности и с точки зрения взаимоотношений, развития торгово-экономического сотрудничества. Он отметил, что связи между странами развиваются активно.Российская делегация была представлена начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача, замминистра энергетики Евгения Грабчака, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича.На встрече премьер-министра Абхазии Александра Анкваб и зампреда Правительства России Александра Новака, обсудили вопросы электроснабжения страны в пиковые нагрузки и бесперебойные поставки в нефтепродуктов. Стороны сошлись на мнении о необходимости ускорения процесса гармонизации законодательства двух стран.Заседание ПарламентаОчередное заседание Парламента Абхазии прошло в четверг, 8 июня. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, внесли изменения в действующие законодательные акты и некоторые проекты приняли в первом чтении.Например, ими были внесены изменения в закон "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".Согласно документу, продлевается срок возложения на центральные или территориальные органы госуправления в области внутренних дел полномочий по выдаче абхазских паспортов и разрешений на временное проживание в Абхазии иностранных граждан до 31 декабря 2023 года.Помимо этого, депутаты приняли проекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год, и своим решением создал три профессиональных праздника.День дипломатической службы теперь будут отмечать 17 мая, 10 июня – День работника статистики и 4 июля – День спасателя. Даты признаются праздничными и рабочими.Первая "Ласточка"Спустя год подготовки между Абхазией и Россией возобновилось регулярное сообщение электропоездов. В минувший четверг, 8 июня, на Гагрский железнодорожный вокзал впервые по рабочему графику прибыл электропоезд "Ласточка", который доставил из Сочи в республику 65 пассажиров.На перроне звучала музыка, гостей встретил танцем детский ансамбль "Афыртын", для бригады был организован фуршет. Люди, ждавшие поезд на перроне, встретили его аплодисментами.Начальник АЖД Арсоу Читанава рассказал, что первый заезд "Ласточки" прошел успешно и без всяких проблем. Установленная скорость состава на территории Абхазии – 60 километров в час. Он также добавил, что с 2024 года планируют создать условия для приема "Ласточки" в Сухуме.Вот и лето пришлоВ Абхазии начался летне-курортный сезон и пора принимать туристов. Во вторник, 6 июня в Гагре провели круглый стол на тему "Туризм в Абхазии. Новый уровень безопасности и качества", модератором которого выступил глава минтуризма страны Теймураз Хишба.В круглом столе приняли участие абхазские и российские отельеры, представители туристических компаний и предприниматели из разных сфер индустрии. Повестка круглого стола состояла из трех пунктов - подготовка законопроекта "О туризме в Республике Абхазия", актуальные вопросы безопасности и защиты прав туристов, а также деятельность НП "Абхазо-российская туристическая ассоциация (АРТА)".В ходе круглого стола также объявили о создании "Абхазо-российской туристической ассоциации". Ее гендиректором стал Таращ Хутаба. По его словам, деятельность ассоциации будет направлена на развитие и продвижение туристических продуктов республики, внедрение классификации объектов размещения, обеспечение безопасности туристов и соблюдения их прав.По предварительным оценкам, летом Абхазию могут посетить до одного миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи.Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. сообщает, что Пицунда попала в топ самых экологически чистые направления для отдыха в июне 2023 года. Она заняла шестое место в этом рейтинге.Между тем, Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. Согласно новым правилам запрещено появление жителей и гостей республики в общественных местах в купальниках, с голым торсом или в обнаженном виде. Штраф составил 6000 рублей.Пожар на Новом районеВечером 9 июня на Новом районе в Сухуме произошел пожар. Загорелась временная свалка бытовых отходов. Пламя охватило около 500 квадратных метров. Три пожарных расчета МЧС Абхазии тушили возгорание примерно до трех часов утра.Позже, стало известно о том, что ЖКХ столицы планируют убрать весь мусор с территории свалки. Место больше не планируют использовать в качестве перевалочного пункта для столичных отходов, прежде чем свозить их в Галский район.Мефедрон и контрабанда оружияНа минувшей неделе на пропускном пункте "Псоу" задержали гражданина Абхазии с 2,9 граммами запрещенного вещества мефедрон.Задержание произвели сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с Управления угрозыска МВД и отделом угрозыска УВД по Гагрскому району. Заведено уголовное дело.По подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме также был задержан милицией житель Краснодарского края Сергей Сурядный. При себе у него обнаружили 60 свертков с мефедроном. Еще четыре тайные закладки уже были сделаны им в Синопе.По данным следствия, Сурядный сбывал мефедром через наркоканал "Лейла". Каждая закладка стоила 600 рублей.Российские таможенники пресекли контрабанду оружия из Абхазии, сообщает служба Сочи по Краснодарской таможне. На посту МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль "ВАЗ 2107" под управлением гражданина Абхазии. При досмотре таможенники нашли в бардачке пистолет "Glock 1594-01" и 14 патронов к нему калибра 9 мм.Оружие, боеприпасы, транспортное средство изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда огнестрельного оружия", которая предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.Наказание Шамсиддинов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 600 тысяч рублей.ДТП с летальным исходомВ прошлое воскресенье в районе слияния рек Бзыбь и Гега на территории Рицинского парка обнаружили автомобиль, съехавший с дороги. Внутри транспорта никого не было. Машина принадлежала гражданину Абхазии Адгуру Бгеу, чье тело искали спасатели на протяжении пяти дней.В четверг, 8 июня пресс-служба МЧС Абхазии сообщило, что тело Бгеу было найдено в нижнем течении реки в районе села Калдахуара. Поиски осложнялись бурным течением реки из-за прошедших дождей.Уникальная находкаИсторический факультет Абхазского государственного университета провел археологические раскопки в урочище Куджба-Яшта, где расположено два древних абхазских погребальных сооружений – дольмен.В результате исследований, участникам экспедиции удалось обнаружить скульптуру, предположительно выполненную из камня. По словам декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, в археологической литературе встречаются подобные изделия, и их называют "Венерами".Он уверен, что находка она может пролить свет на некоторые вопросы историографии. Кроме небольшой фигурки, археологи также обнаружили обломки керамических изделий.Культурная жизнь АбхазииПрошлая неделя была насыщена культурными событиями. К примеру, в Сухуме прошел фестиваль классической музыки “Парад концертов”. В концерте приняли участие выпускники и учащиеся Сухумского музыкального училища в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением дирижера Давида Терзяна.Со сцены Государственной филармонии прозвучали произведения Мендельсона, Вебера, Моцарта, Шумана и других композиторов.6 июня в столице Абхазии отметили День рождения великого русского поэта Александра Пушкина.Церемония возложения цветов состоялась у памятника Пушкину. В ней приняли участие поэты, писатели, представители научной интеллигенции, общественные деятели, вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.Под многовековой липой в Ботаническом саду прочитали произведения русского классика, литераторы рассказали о значимости Пушкина для русской и мировой поэзии, прочли переводы его стихотворений на абхазский язык.В тот же день на культурно-деловой площадке "Гума" прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка.На железнодорожной станции царила атмосфера XIX века – молодые девушки в корсетах и длинных платьях и юноши во фраках. Классическая музыка в исполнении квартета "Каприччио" дополняла атмосферу галантной старины. Желающим предоставили возможность выучить некоторые элементы танцев той эпохи.В пятницу, 9 июня в Сухуме открылась выставка "Пленительный край", посвященная творчеству русских художников в Абхазии"Суть выставки и ее название – "Пленительный край", о русских художниках, которые в ХХ веке жили и работали в Абхазии. Многие из них остались здесь и связали свою дальнейшую жизнь с Абхазией", – отметила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.На выставке представлены 35 работ, в том числе, художников Бориса Петрова, Валентины Контаревой, Николая Писарчука, Ольги Брендель, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Варвары Бубновой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230609/razvitie-otnosheniy-vstrecha-aslana-bzhaniya-i-aleksandra-novaka--1046256819.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/tamozhennyy-kontrol-na-pervom-reyse-lastochki-v-gagru-proshli-65-passazhirov-1046257306.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/pozhar-na-musornoy-svalke-v-sukhume-lokalizovali-1046258568.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pushkinskaya-epokha-den-russkogo-yazyka-otmetili-v-sukhume-1046205099.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

абхазия, россия, политика, политика, экономика, общество