https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/sputnik-nedeli-svyatye-moschi-v-sukhume-rabochiy-vizit-v-moskvu-pribytie-knyazya-vladimira-1046534887.html
Sputnik недели: святые мощи в Сухуме, рабочий визит в Москву, прибытие “Князя Владимира”
Sputnik недели: святые мощи в Сухуме, рабочий визит в Москву, прибытие “Князя Владимира”
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 19 по 25 июня. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T20:09+0300
2023-06-25T20:09+0300
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На этой неделе восточная часть Абхазии пострадала от ливневых дождей, президент республикиотбыл в Москву с рабочим визитом, в Сухум привезли святые мощи апостола Симона Кананита.Сария Кварацхелия, SputnikМощи Симона Кананита в Сухуме19 июня благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору мощи Святого апостола Симона Кананита.Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа назвал передачу мощей великой радостью для христиан республики.К юбилею Победы20 июня в Гудауте прошли мероприятия, посвященные участницам Отечественной войны народа Абхазии. В доме культуры прошли вечер памяти и концерт, посвященный женщинам на войне. А в Гудаутском музее Отечественной войны открылась выставка “Женщина в военной форме”.С визитом в Москву20 июня президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба главы государства, в российской столице у Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.“Ласточка” вернулась20 июня поездки электропоезда “Ласточка” в Гагру возобновились. Рейсы временно были отменены из-за повреждения стихией части железной дороги в Гагрском районе 14 июня.Межпарламентское сотрудничество21 июня в Москве состоялась встреча спикера Парламента Абхазии Лаши Ашуба и зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Стороны обсудили межпарламентское взаимодействие.Петр Толстой подчеркнул, что визит Вячеслава Володина в Абхазию и подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве – важная отправная точка для дальнейших действий.Абхазская сторона подняла вопрос облегчения процедуры прохождения госграницы между Абхазией и Россией.Ашуба и Толстой также затронули вопросы, касающиеся гармонизации законодательства Абхазии и России.Прибытие “Князя Владимира”23 июня в бухту Сухума в тестовом режиме зашел круизный лайнер "Князь Владимир”. В республику прибыло 54 пассажира - представители туристических компаний, которые будут изучать экскурсионные направления, а также 96 членов экипажа.Экипаж и пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" провели в Абхазии около полутора суток. Судно отчалило вечером 24 июня.В этом году “Князь Владимир” будет осуществлять рейсы по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон - с 29 июня по 11 сентября, состоится 10 круизов.Вклад в будущееВ Гагре откроется детский сад на 100 мест. О планах рассказала замглавы Администрации Гагрского района Хана Гунба.Дошкольное учреждение функционировало еще в советское время, сейчас там идет капитальный ремонт. На эти цели из местного бюджета выделили 58 миллионов рублей.Еще 42 миллиона потратят на восстановление и ремонт трех школ в Гагрском районе - Бзыбских средних школ № 1 и №2 и Пицундской школы №1.Проблемы в ОчамчыреВ ночь с 22 на 23 июня на Очамчырский район обрушились сильнейшие ливни. В результате стихии пострадали шесть сел района.В Тамыше, Лашкендаре, Акуаске, Баслаху, Лабре и Кутоле подтопило первые этажи частных домов, подмыло мосты.Помощь пострадавшим жителям сел оказали спасатели, которые откачали воду из жилых комнат."Самшитовая" роща для СГБИмущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передали в управление Службы государственной безопасности Абхазии.Соответствующее постановление принял Кабмин Абхазии.На Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возложены обязанности по передаче комплекса, внесению изменений в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности и контролю за исполнением постановления.Увеличить мощностиЗа последние два года в Гагрском районе увеличили энергетические мощности примерно на 130 мегаватт. На эти цели потратили более 630 миллионов рублей из средств Инвестпрограммы и республиканского бюджета в рамках улучшения энергетической инфраструктуры в Гагрском районе. Увеличение мощности энергетического объекта, как объяснили энергетики, снижает нагрузку на агрегаты. В случае выхода из строя одного трансформатора или же его планового отключения, второй будет обеспечивать население электричеством без повышенных нагрузок большую часть года. В пиковые периоды потребления – зимой и летом, задействованы оба трансформатора.Новая достопримечательность23 июня в Новом Афоне открыли смотровую башню "Grand Tower". Высота башни - 27 метров. Подняться на нее можно по лестнице или на лифте. Башня расположена рядом с Новоафонской пещерой. С самой верхней точки открывается вид на гору Афон, вход в новоафонскую пещеру, монастырь, море и холмы. Для тех, кто любит острые ощущения, при возведении предусмотрели пять балконов со стеклянным полом.Итоги национальной лиги24 июня в Абхазии подвели итоги Национальной футбольной лиги. Кубок победителя чемпионата завоевала команда "Бзана" из Кутола. Вторым стал клуб "Киараз" из Пицунды, а третье место заняли игроки из села Уарча. Церемония награждения состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме. Победителям и призерам вручили кубки и медали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/takie-obstoyatelstva-chvala-i-mezentseva-o-peredache-moschey-simona-kananita-sukhumskomu-soboru-1046422720.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-obsudili-lasha-ashuba-i-petr-tolstoy-1046471555.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/dolgozhdannoe-vozvraschenie-knyaz-vladimir-v-sukhumskoy-bukhte-1046513813.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/raboty-po-uvelicheniyu-energeticheskikh-moschnostey-byli-vypolneny-v-gagrskom-rayone-1046517884.html
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абхазия, политика, культура, спорт
абхазия, политика, культура, спорт
Sputnik недели: святые мощи в Сухуме, рабочий визит в Москву, прибытие “Князя Владимира”
20:09 25.06.2023 (обновлено: 20:11 25.06.2023)
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 19 по 25 июня.
На этой неделе восточная часть Абхазии пострадала от ливневых дождей, президент республикиотбыл в Москву с рабочим визитом, в Сухум привезли святые мощи апостола Симона Кананита.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Мощи Симона Кананита в Сухуме
19 июня благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору мощи Святого апостола Симона Кананита.
Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа назвал передачу мощей великой радостью для христиан республики.
К юбилею Победы
20 июня в Гудауте прошли мероприятия
, посвященные участницам Отечественной войны народа Абхазии. В доме культуры прошли вечер памяти и концерт, посвященный женщинам на войне. А в Гудаутском музее Отечественной войны открылась выставка “Женщина в военной форме”.
С визитом в Москву
20 июня президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба главы государства, в российской столице у Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.
“Ласточка” вернулась
20 июня поездки электропоезда “Ласточка” в Гагру возобновились. Рейсы временно были отменены из-за повреждения стихией части железной дороги в Гагрском районе 14 июня.
Межпарламентское сотрудничество
21 июня в Москве состоялась встреча спикера Парламента Абхазии Лаши Ашуба и зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Стороны обсудили межпарламентское взаимодействие.
Петр Толстой подчеркнул, что визит Вячеслава Володина в Абхазию и подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве – важная отправная точка для дальнейших действий.
Абхазская сторона подняла вопрос облегчения процедуры прохождения госграницы между Абхазией и Россией.
Ашуба и Толстой также затронули вопросы, касающиеся гармонизации законодательства Абхазии и России.
Прибытие “Князя Владимира”
23 июня в бухту Сухума в тестовом режиме зашел круизный лайнер "Князь Владимир”. В республику прибыло 54 пассажира - представители туристических компаний, которые будут изучать экскурсионные направления, а также 96 членов экипажа.
Экипаж и пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" провели в Абхазии около полутора суток. Судно отчалило вечером 24 июня.
В этом году “Князь Владимир” будет осуществлять рейсы по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон - с 29 июня по 11 сентября, состоится 10 круизов.
Вклад в будущее
В Гагре откроется детский сад на 100 мест. О планах рассказала замглавы Администрации Гагрского района Хана Гунба.
Дошкольное учреждение функционировало еще в советское время, сейчас там идет капитальный ремонт. На эти цели из местного бюджета выделили 58 миллионов рублей.
Еще 42 миллиона потратят на восстановление и ремонт трех школ в Гагрском районе - Бзыбских средних школ № 1 и №2 и Пицундской школы №1.
Проблемы в Очамчыре
В ночь с 22 на 23 июня на Очамчырский район обрушились сильнейшие ливни. В результате стихии пострадали шесть сел района.
В Тамыше, Лашкендаре, Акуаске, Баслаху, Лабре и Кутоле подтопило первые этажи частных домов, подмыло мосты.
Помощь пострадавшим жителям сел оказали спасатели, которые откачали воду из жилых комнат.
"Самшитовая" роща для СГБ
Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передали в управление Службы государственной безопасности Абхазии.
Соответствующее постановление принял Кабмин Абхазии.
На Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возложены обязанности по передаче комплекса, внесению изменений в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности и контролю за исполнением постановления.
Увеличить мощности
За последние два года в Гагрском районе увеличили энергетические мощности примерно на 130 мегаватт. На эти цели потратили более 630 миллионов рублей из средств Инвестпрограммы и республиканского бюджета в рамках улучшения энергетической инфраструктуры в Гагрском районе.
Увеличение мощности энергетического объекта, как объяснили энергетики, снижает нагрузку на агрегаты. В случае выхода из строя одного трансформатора или же его планового отключения, второй будет обеспечивать население электричеством без повышенных нагрузок большую часть года. В пиковые периоды потребления – зимой и летом, задействованы оба трансформатора.
Новая достопримечательность
23 июня в Новом Афоне открыли смотровую башню "Grand Tower". Высота башни - 27 метров. Подняться на нее можно по лестнице или на лифте. Башня расположена рядом с Новоафонской пещерой. С самой верхней точки открывается вид на гору Афон, вход в новоафонскую пещеру, монастырь, море и холмы. Для тех, кто любит острые ощущения, при возведении предусмотрели пять балконов со стеклянным полом.
Итоги национальной лиги
24 июня в Абхазии подвели итоги Национальной футбольной лиги. Кубок победителя чемпионата завоевала команда "Бзана" из Кутола. Вторым стал клуб "Киараз" из Пицунды, а третье место заняли игроки из села Уарча.
Церемония награждения состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме. Победителям и призерам вручили кубки и медали.