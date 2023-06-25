https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/sputnik-nedeli-svyatye-moschi-v-sukhume-rabochiy-vizit-v-moskvu-pribytie-knyazya-vladimira-1046534887.html

Sputnik недели: святые мощи в Сухуме, рабочий визит в Москву, прибытие “Князя Владимира”

Sputnik недели: святые мощи в Сухуме, рабочий визит в Москву, прибытие “Князя Владимира”

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 19 по 25 июня. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T20:09+0300

2023-06-25T20:09+0300

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На этой неделе восточная часть Абхазии пострадала от ливневых дождей, президент республикиотбыл в Москву с рабочим визитом, в Сухум привезли святые мощи апостола Симона Кананита.Сария Кварацхелия, SputnikМощи Симона Кананита в Сухуме19 июня благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору мощи Святого апостола Симона Кананита.Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа назвал передачу мощей великой радостью для христиан республики.К юбилею Победы20 июня в Гудауте прошли мероприятия, посвященные участницам Отечественной войны народа Абхазии. В доме культуры прошли вечер памяти и концерт, посвященный женщинам на войне. А в Гудаутском музее Отечественной войны открылась выставка “Женщина в военной форме”.С визитом в Москву20 июня президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба главы государства, в российской столице у Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.“Ласточка” вернулась20 июня поездки электропоезда “Ласточка” в Гагру возобновились. Рейсы временно были отменены из-за повреждения стихией части железной дороги в Гагрском районе 14 июня.Межпарламентское сотрудничество21 июня в Москве состоялась встреча спикера Парламента Абхазии Лаши Ашуба и зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Стороны обсудили межпарламентское взаимодействие.Петр Толстой подчеркнул, что визит Вячеслава Володина в Абхазию и подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве – важная отправная точка для дальнейших действий.Абхазская сторона подняла вопрос облегчения процедуры прохождения госграницы между Абхазией и Россией.Ашуба и Толстой также затронули вопросы, касающиеся гармонизации законодательства Абхазии и России.Прибытие “Князя Владимира”23 июня в бухту Сухума в тестовом режиме зашел круизный лайнер "Князь Владимир”. В республику прибыло 54 пассажира - представители туристических компаний, которые будут изучать экскурсионные направления, а также 96 членов экипажа.Экипаж и пассажиры круизного лайнера "Князь Владимир" провели в Абхазии около полутора суток. Судно отчалило вечером 24 июня.В этом году “Князь Владимир” будет осуществлять рейсы по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон - с 29 июня по 11 сентября, состоится 10 круизов.Вклад в будущееВ Гагре откроется детский сад на 100 мест. О планах рассказала замглавы Администрации Гагрского района Хана Гунба.Дошкольное учреждение функционировало еще в советское время, сейчас там идет капитальный ремонт. На эти цели из местного бюджета выделили 58 миллионов рублей.Еще 42 миллиона потратят на восстановление и ремонт трех школ в Гагрском районе - Бзыбских средних школ № 1 и №2 и Пицундской школы №1.Проблемы в ОчамчыреВ ночь с 22 на 23 июня на Очамчырский район обрушились сильнейшие ливни. В результате стихии пострадали шесть сел района.В Тамыше, Лашкендаре, Акуаске, Баслаху, Лабре и Кутоле подтопило первые этажи частных домов, подмыло мосты.Помощь пострадавшим жителям сел оказали спасатели, которые откачали воду из жилых комнат."Самшитовая" роща для СГБИмущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передали в управление Службы государственной безопасности Абхазии.Соответствующее постановление принял Кабмин Абхазии.На Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возложены обязанности по передаче комплекса, внесению изменений в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности и контролю за исполнением постановления.Увеличить мощностиЗа последние два года в Гагрском районе увеличили энергетические мощности примерно на 130 мегаватт. На эти цели потратили более 630 миллионов рублей из средств Инвестпрограммы и республиканского бюджета в рамках улучшения энергетической инфраструктуры в Гагрском районе. Увеличение мощности энергетического объекта, как объяснили энергетики, снижает нагрузку на агрегаты. В случае выхода из строя одного трансформатора или же его планового отключения, второй будет обеспечивать население электричеством без повышенных нагрузок большую часть года. В пиковые периоды потребления – зимой и летом, задействованы оба трансформатора.Новая достопримечательность23 июня в Новом Афоне открыли смотровую башню "Grand Tower". Высота башни - 27 метров. Подняться на нее можно по лестнице или на лифте. Башня расположена рядом с Новоафонской пещерой. С самой верхней точки открывается вид на гору Афон, вход в новоафонскую пещеру, монастырь, море и холмы. Для тех, кто любит острые ощущения, при возведении предусмотрели пять балконов со стеклянным полом.Итоги национальной лиги24 июня в Абхазии подвели итоги Национальной футбольной лиги. Кубок победителя чемпионата завоевала команда "Бзана" из Кутола. Вторым стал клуб "Киараз" из Пицунды, а третье место заняли игроки из села Уарча. Церемония награждения состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме. Победителям и призерам вручили кубки и медали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/takie-obstoyatelstva-chvala-i-mezentseva-o-peredache-moschey-simona-kananita-sukhumskomu-soboru-1046422720.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-obsudili-lasha-ashuba-i-petr-tolstoy-1046471555.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/dolgozhdannoe-vozvraschenie-knyaz-vladimir-v-sukhumskoy-bukhte-1046513813.html

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