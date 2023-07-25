https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/inspektsiya-doklady-i-razgovor-nachistotu-aslan-bzhaniya-posetil-gudautskiy-rayon-1047125496.html

Инспекция и доклады: Аслан Бжания посетил Гудаутский район

Инспекция и доклады: Аслан Бжания посетил Гудаутский район

Президент Абхазии Аслан Бжания выслушал отчеты о проделанной работе в Гудаутском районе за первые шесть месяцев 2023 года во вторник, 25 июля. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T19:55+0300

2023-07-25T19:55+0300

2023-07-25T20:28+0300

гудаутский район

в абхазии

аслан бжания

абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/19/1047113386_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_475b3aedeab91ca79896f9ae913c6307.jpg

Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел ход работ по строительству водопроводной магистрали в селе Мгудзырхуа и посетил бывший пансионат "Черноморец", который планируют запустить после реконструкции в 2024 году. После инспекции объектов состоялось совещание в администрации Гудаутского района. Вода и отдыхВ селе Мгудзырхуа Гудаутского района никогда не было централизованной подачи воды, за исключением нескольких домов, расположенных на берегу моря. В 2021 году по Инвестпрограмме там началось строительство водопроводной магистрали.Глава государства Аслан Бжания побывал в селе и ознакомился с тем, как налаживается обеспечение водой населения села. Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложил, что проложено около 23 километров труб разного диаметра, построен резервуар в 500 кубических метров. Общая стоимость проекта составила 50 миллионов рублей.Аналогичные работы также проводятся в селах Звандрипш, Абгархук и Куланырхуа. 18-километровая магистраль водозабора идет из села Хыпста.В активной фазе реконструкция бывшего пансионата "Черноморец" в центре Гудауты. Аслан Бжания посетил этот объект и пообщался с управляющим парк-отеля Еленой Клименко.Она рассказала, что завершить работы намерены к началу следующего курортного сезона и параллельно с ремонтом занимаются облагораживанием территории, посадкой деревьев и цветов. Несколько новых хвойных деревьев уже принялись.Там появятся бассейн, тренажерный зал, кафе, ресторан. В общей сложности частные предприниматели планируют вложить в парк-отель от 120 до 150 миллионов рублей. Он рассчитан на 200 номеров. Аслан Бжания предположил, что для запуска такого объекта понадобится больше денег, чем предполагают бизнесмены.Налоговый планВ совещании, посвященном итогам полугодия, приняли участие также премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия. В зале также присутствовали министр внутренних дел Роберт Киут, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, депутаты Парламента и Собрания района.Начальник районной налоговой службы Рауль Авидзба в своем отчете отметил, что полугодовой план по сбору налогов перевыполнен на 26%. В общей сложности в бюджет поступило 141 миллион рублей при плане в 111 миллионов рублей.Не удалось выполнить план по налогу на прибыль, так как посещение Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2022 года."Отставание по посещаемости Рицинского парка на 1 июля составляет порядка 35 тысяч человек. К 11 июля, к сожалению, мы видим отставание еще на 51 тысячу человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Новоафонской пещере к 1 июля идет отставание на 3200 человек", – сказал он.Авидзба подчеркнул, что поступление налоговых отчислений от Рицинского парка снизилось на 20 миллионов рублей за первые полгода, от Новоафонской пещеры – на 4,2 миллиона рублей. Это привело к уменьшению начислений налога на прибыль в общем на 4,5 миллиона рублей за полгода.Несмотря на отставание по этому виду налогов, добавил он, наблюдается положительная динамика в туристической отрасли. На учете налоговой службы состоят на сегодня 518 юрлиц, индивидуальных предпринимателей 2416, что на 110 больше, чем в начале года.Экономика районаБольшая часть платежей в бюджет района поступает из курортной сферы, доложил президенту начальник отдела экономики администрации Гудаутского района Руслан Авидзба."В разрезе отраслей экономики в процентном соотношении доминирующее положение занимает сфера курорта и туризм – 44,3% от всех платежей. Вторую позицию занимает торговый сектор – 14%, услуги населению – 11,6%, промышленность – 3,7%, строительство – 6,7% и транспорт – 0,5%", - уточнил Авидзба.Он добавил, что в районе 215 объектов курортного назначения, 191 из них принадлежат индивидуальным предпринимателям и 24 физическим лицам. Всего койко-мест 8835.В рамках инвестиционных проектов в Гудауте запущено два крупных отеля – "Апсны" и "Россия" с номерным фондом 457 мест и 1052 мест соответственно. В обоих объектах работает сто человек.На стадии завершения проектно-сметная документация Чернореченского рыбного хозяйства, где намерены создать 25 рабочих мест со средней зарплатной 20 тысяч рублей. В июле-августа планируется приступить к капитальному ремонту дороги, ведущей от республиканской трассы до этого объекта."Также открываются объекты торгового назначения вдоль республиканской трассы. Мы видим уже введенный в эксплуатацию объект в селе Хипста с объемом инвестиций 28,7 миллиона рублей. Штатных единиц – 17. Ведется строительство такого же объекта в селе Приморское, который планируют ввести в эксплуатацию до конца года. На текущий момент объем инвестиций в него составил 22,3 миллиона рублей", - сказал он.Около 50 миллионов рублей уже вложили в реконструкцию бывшего пансионата "Черноморец", который планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Там будет 400 койко-мест и задействовано 90 сотрудников со средней зарплатой 20 тысяч рублей.С 2019 по 2023 годы этнопарк "Апсны" в селе Мгудзырхуа инвестировал в проект в общей сложности 34 миллиона рублей. Во втором полугодии 2023 года планируют вложить еще пять миллионов рублей.Авидзба также уточнил, что объем производства работ, услуг и товарооборота за шесть месяцев выполнен на 127% в Гудаутском районе. При плане 679 миллионов рублей фактическое выполнение составило 872 миллиона рублей.Согласно отчету начальника РОВД Гудаутского района Зосмы Гицба, раскрываемость преступлений за рассматриваемый отрезок времени составила 93,9%. За полгода было совершено 42 преступления, 39 из них раскрыты.Начальник Гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго" Ахра Гагулия сообщил, что оплата за электроэнергию с начала года составила 17%. За эти месяцы население потребило 176,4 киловатт-часов электроэнергии на сумму 234,1 миллиона рублей."Исходя из этого, задолженность составила 169,4 миллиона рублей. От предприятий начислено 34,2 миллиона рублей, а оплачено 19,2 миллиона рублей – 56,3%. Что касается населения, начислено 169,8 миллиона рублей. Из них оплачено физлицами 15,4 миллиона рублей. Процент оплаты составил 9,1. Соответственно, задолженность составляет 154,4 миллиона рублей", - сказал Гагулия.Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия, в частности, доложил о том, что на решение проблем в разных сферах и празднование Дня победы в Отечественной войне народа Абхазии депутаты муниципалитета распределили почти 70 миллионов рублей из профицитных средств. В том числе двум наиболее большим селам выделили по 1,5 миллиона рублей, а остальным 19 селам по одному миллиону рублей.Замглавы Гудаутского района Юрий Кварацхелия в своем выступлении уточнил, что в селах района около 3,5 тысяч домовладений, которые арендуют 2,8 гектаров земли.Более 140 сельчан приняли участие в государственной программе развития сельского хозяйства. Из них было одобрено 96 проектов, в том числе по выращиванию рыбы и скотины, производству меда, посадке фруктовых деревьев и строительстве тепличных хозяйств, подчеркнул Кварацхелия.Аслан Бжания спросил, сколько гектаров чайных плантаций было в Гудаутском районе в советское время и удалось ли сохранить их. Юрий Кварацхелия ответил, что было 665 гектаров чая и в год крестьяне собирали 12-13 тысяч тонн чайных листьев."Сегодня где-то заросли плантации, где-то начали сажать кукурузу, но есть и свободные участки, которые не используются, но их меньше. Из 665 гектаров, которые я уже называл, на 400 гектарах люди работают", - сказал Кварацхелия и позже уточнил, что самих чайных плантаций осталось 67 гектаров.Примерно на 300 гектарах земли выращивали табак в Гудаутском районе до развала СССР. По словам Кварацхелия, в наши дни на этих участках выращивают кукурузу или вовсе эти угодья не используются. Существенно с тех пор сократились также территории, отведенные под выращивание винограда и мандарина.Подводя итоги проделанной работы за полгода, глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа отметил, что благодаря совместной работе властей, депутатов Собрания, руководителей организаций и предприятий удалось достичь положительной динамики в социально-экономическом направлении.В виде финансовой помощи от Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры при плане 9,7 миллиона рублей в бюджет поступила 12,9 миллиона рублей, сказал глава района и перечислил ряд ремонтно-восстановительных работ, которые были выполнены в 2023 году. Среди них благоустройство памятника павшим бойцам в Отечественной войне народа Абхазии, укладка тротуарной плитки по проспекту Героев и улице Тарнава, благоустройство парка имени Ленина, укладка асфальта на улице Лакрба, расчистка республиканской трассы в районе села Приморское. Начались работы по ремонту канализационной системы в городе, на начальном этапе реконструкция моста между селами Абгархук и Ачандара.С начала года местные власти оказали материальную помощь 108 заявителям на сумму 4,1 миллиона рублей.Боджгуа также лично поблагодарил Аслана Бжания за выделение средств из резервного фонда президента на ремонт грейдера."За последние годы проделано немало работы, но все еще остается много не решенных проблем. Наш район курортный и мы должны улучшить инфраструктуру, способствующую развитию курортной сферы. В первую очередь – это проблема энергоснабжения. Мы сталкиваемся с нехваткой мощностей при вводе в эксплуатацию новых курортных объектов", - сказал он.В районе также существуют проблемы с системой канализации. По Инвестпрограмме были построены две перекачивающие насосные станции, однако, строительство основного очистного сооружения заложено на 2026 год.По словам Боджгуа, район испытывает нехватку тракторов, мусороуборочных машин и погрузчиков. Из 27 тракторов, которые работали в прошлом, сейчас в состоянии выполнять свои функции всего восемь.Положительным аспектом он назвал решение проблемы с водоснабжением в черте города и строительство магистральных линий по Инвестпрограмме в селах. В 2023 году запланирован ремонт улиц Очамчырская, Чанба и Добровольцев на общую сумму 55 миллионов рублей.Отвечая на вопрос президента о трудоспособном населении и количестве работающих граждан, Боджгуа сказал, что всего в районе проживает 38,6 тысяч человек. Из них 22,5 – это трудоспособная часть населения. По официальным данным, из этого числа работает около 6-7 тысяч человек.Вопросы с залаДиректор "Гудаутского телевидения" Нателла Чанба обратила внимание главы государства на то, что офис возглавляемой ею организации раньше располагался в здании новой почты в центре города, но из-за протечки кровли сотрудникам телевидения пришлось искать новое помещение. В том же здании находятся еще несколько госучреждений и на его первом этаже планировали открыть центр реабилитации инвалидов, где даже успели провести ремонт, но он был испорчен протекшей водой с крыши.Аслан Бжания сказал, что он знаком с этим вопросом и пообещал, что в течение года кровля здания будет отремонтирована.Из зала также возник вопрос о строительстве апартаментов в Абхазии и насколько это нужно народу Абхазии. Президент отметил, что это действительно непростой вопрос, но не стоит его обсуждать эмоционально.По мнению президента, земля должна приносить пользу и ее нужно использовать для развития государства.Президент, правительство, депутаты преследуют одну цель — улучшение жизни в Абхазии, сказал Аслан Бжания. Глава государства подчеркнул, что республике нужно стремиться к экономическому суверенитету и решать свои экономические вопросы самостоятельно.Директор Государственного музея Отечественной война народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба выразила иное мнение по поводу апартаментов. Она считает, что появление большого количества иностранцев в таком маленьком государстве грозит впоследствии исчезновению абхазского языка и культуры. Помимо этого, она не видит существенных экономических выгод для страны от этого проекта и предложила привлечь предпринимателей из числа соотечественников.Аслан Бжания отметил, что у абхазских соотечественников и сегодня есть такая возможность. Она также сохранится в случае принятия законопроекта об апартаментах.Глава села Блабырхуа Тимур Барциц обратил внимание президента на необходимость восстановления памятника в честь защитников страны, которые пали в годы Отечественной войны народа Абхазии. Бжания заверил, что до Дня Победы этот вопрос будет решен.Он также вернулся к теме трудоустройства населения и поручил руководству району обеспечить условия для открытия новых объектов, создания новых рабочих мест, для развития сельского хозяйства и извлечения пользы с земель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/plan-po-sboru-nalogov-za-polgoda-v-gudautskom-rayone-perevypolnen-na-26--1047115739.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/poseschaemost-ritsinskogo-parka-i-novoafonskoy-peschery-snizilas-v-2023-godu-1047107497.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/zadolzhennost-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-sostavlyaet-bolee-169-mln-rub-1047121229.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/bolee-50-proektov-odobreno-v-gudautskom-rayone-po-programme-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1045341451.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/nachalis-raboty-po-zamene-krovli-gudautskogo-vokzala-1046504193.html

гудаутский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаутский район, аслан бжания, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов