https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/sputnik-nedeli-den-pamyati-i-skorbi-bzhaniya-prooperirovan-i-forum-v-sukhume--1047589041.html

Sputnik недели: День памяти и скорби, Бжания прооперирован и форум в Сухуме

Sputnik недели: День памяти и скорби, Бжания прооперирован и форум в Сухуме

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 14 по 20 августа. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T20:40+0300

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На этой неделе исполнился 31 год со дня начала Отечественной войны народа Абхазии, во всех городах и районах почтили память погибших, стало известно, что президенту Абхазии Аслану Бжания сделали операцию в Москве, в Сухуме состоялся Международный форум к 15-летию признания независимости республики. Sputnik День памяти и скорби 14 августа исполнился 31 год, как Грузия начала войну против Абхазии. По всей республике состоялись памятные мероприятия. Представители руководства страны, ветераны, общественные деятели республики возложили цветы к мемориалу погибшим в Парке Славы в Сухуме. Правительственная делегация отправилась в Нижнюю Эшеру, к могиле первого президента республики Владислава Ардзинба, который был главнокомандующим абхазской армией в годы войны. День добровольца На следующий день, 15 августа, в Абхазии традиционно отметили День добровольца. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба показали театрализованное представление "Позывной 12", посвященное главным событиям жизни лидера добровольческого движения – генерала Султана Сосналиева. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев, выходцев из республик Северного Кавказа, юга России, Южной Осетии, представителей абхазской диаспоры за рубежом. Операция президента 16 августа президента Абхазии Аслана Бжания прооперировали в Москве после тщательной диагностики. Процедура прошла успешно. 10 августа стало известно, что глава государства обратился за помощью врачей во время рабочей поездки в Москву. Как уточняли в пресс-службе Бжания, по предварительной информации, у главы государства было обострение мочекаменной болезни. Форум к 15-летию признания Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" прошел в Сухуме 18 и 19 августа. В нем приняли участие абхазские и российские эксперты, которые оценили роль исторической памяти для консолидации общества, важность патриотического воспитания, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран. Организаторы форума – Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский государственный университет. Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия. Побег из СИЗО 14 августа пресс-служба МВД сообщила, что житель села Яштуха Гурген Киракосян, осужденный за убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сбежал из СИЗО в Дранде. В феврале 2023 года суд приговорил Гургена Киракосяна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей за убийство Эдуарда Кецба. Киракосян и Кецба пили алкоголь в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова. 15 августа прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в отношении Хаджарата Асландзия, подозреваемого в убийстве. По данным предварительного расследования, преступление произошло 13 августа, примерно в 13:30. Асландзия, приехал на автомобиле в село Бабыщира, чтобы совершить убийство, там он встретился с Лавриком Пачулия. Он нанес охотничьим ножом Пачулия шесть колото-резаных ран. Пачулия был доставлен в больницу и скончался, не приходя в сознание. Хаджарат Асландзия был задержан в тот же день и водворен в изолятор временного содержания. Прокуратура Гулрыпшского района будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Запрет Минтуризма 15 августа Министерство туризма Абхазии запретило остановку автомобилей и высадку туристов в Юпшарском каньоне на территории Рицинского национального реликтового парка. Решение было связано с тем, что 4 июня в результате камнепада в "Каменном мешке" погиб россиянин, еще одна девушка попала в больницу со сломанной ногой. Утром 17 августа в каньоне провели акцию люди, предоставляющие экскурсионные услуги на пути следования туристов в Рицинский парк. Участники акции временно заблокировали дорогу. На место выехал министр туризма. Он встретился с протестующими. Предприниматели отмечают, что из-за запрета у их торговых точек не будут останавливаться туристы. Им предложили переместиться в другое место. Однако, по словам людей, это займет много времени, и бизнес понесет ущерб. Министр подчеркнул, что приказ не будет отменен, так как безопасность граждан и гостей республики – приоритет в работе Минтуризма. 20 августа директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия сообщил Минутризма, что частники все еще останавливаются в каньоне, так как не все знают о приказе. По словам Багателия, ситуация в течение недели стабилизируется.

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