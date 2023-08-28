Отношения с Россией и будущее Абхазии: Бжания дал интервью телеканалу "Звезда"
13:30 28.08.2023 (обновлено: 13:37 28.08.2023)
© SputnikФлаг Абхазии
© Sputnik
Президент Абхазии Аслан Бжания дал интервью российскому телеканалу "Звезда".
Глава государства рассказал двусторонних отношениях Абхазии и России, о внешних угрозах и каким он видит будущее Абхазии
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О признании независимости и Дне Победы
Для всех граждан Абхазии и лично для президента даты 15-летие признания независимости Абхазии со стороны России и 30-летие Победы в Отечественной войне имеют огромное значение, отметил Бжания.
"Все, что связано с этими датами, окроплено большим количеством пота, крови - десятилетия труда. Как известно, в начале ХХ века, в период становления советской власти, в позднее время советской эпохи, вопросы независимости и свободы всегда являлись главными вопросами на повестке дня в целом для народа. Эта история не насаждалась сверху, все это имеет свои истоки глубоко в народе", - сказал президент.
Он подчеркнул, что победа в Отечественной войне в 1993 году и признание независимости республики, которое произошло 26 августа 2008 года – это венец за те труды и кровь, которая была пролита.
"Это является наивысшим достижением нашего многонационального народа, этими событиями мы очень дорожим, на этом воспитываем молодое поколение. Я абсолютно уверен в том, что мы вместе с нашим стратегически союзником, с великой Россией продолжим процесс укрепления и развития абхазской государственности", - отметил Аслан Бжания.
Глава государства добавил, что в каждой семье в Абхазии, День Победы и признание независимости республики – большой праздник. Говоря об августовских событиях 2008 года, президент сказал, что были предпосылки того, что Грузия развяжет войну.
Об освобождении Кодорского ущелья
За два года до начала грузинской агрессии в Южной Осетии, в июле 2006 года решением президента Грузии Михаила Саакашвили в Кодорское ущелье Абхазии были введены дополнительные военные силы. На границе был развернут специальный лагерь по подготовке военных, которые могли бы действовать в высокогорье.
"Инструктора были из Франции, помогали грузинским вооруженным силам специалисты из Соединенных штатов Америки. То есть мы это видели, наши специальные службы и разведка министерства обороны эти процессы отслеживала, вместе с нами работали компетентные органы России", - рассказал президент.
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Абхазской стороне было известно о том, что Грузия наращивает военные силы, проходят учения. В 2008 году ситуация стала обретать острый характер, с февраля по июль над территорией Абхазии было сбито 10 беспилотных летательных аппарата. Руководство Грузии вынашивало реваншистские настроения, и ожидания возможной эскалации сбылись, заметил Бжания.
Решение об открытии второго фронта против Грузии после того, как она развязала войну в Южной Осетии, принималось на Совете безопасности Абхазии, подчеркнул Аслан Бжания.
"Решение принимал президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш, у него была достоверная информация, шел интенсивный обмен информацией с военными Российской Федерации. Заранее были проведены подготовительные работы, были известны рубежи выдвижения, рубежи обороны, было понятно где дислоцировались вооруженные силы Грузии", - отметил президент.
В продолжение Бжания сказал, что после начала войны в Южной Осетии вооруженные силы и резервисты Абхазии были развернуты, также были развернуты вооруженные силы России, которые дислоцировались в Абхазии.
"Начались мероприятия по принуждению Грузии к миру со всех сторон, в Южную Осетию зашли с Северной Осетии, галское направление и кодорское направление. Все рода войск были задействованы и в Абхазии, и России – военно-воздушные силы, военно-морской флот России. Особую миссию в ту пору сыграл флагман Черноморского флота. Благодаря слаженным совместным действиям, территория Абхазии была полностью освобождена", - сказал глава государства.
В результате были получены военные трофеи – это американские винтовки, различные системы военного назначения, переоборудованные под военные цели снегоходы. Все это – материальное подтверждение тому, кто оказывал помощь Грузии, это блок НАТО, говорит Бжания.
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"До сих пор с определенной периодичностью, в том или ином виде каждый год проводится до десяти военных учений на территории Грузии. Мы достоверно знаем о том, что по итогам этих учений, которые проводятся, часть техники под предлогом того, что она вышла из строя, остается на территории Грузии, это все накапливается. Мы об этом знаем и соответствующим образом реагировали и планируем реагировать", - подчеркнул Бжания.
О политике Грузии
Отвечая на вопрос, сможет ли Грузия и дальше не поддаваться призывам западных стран об открытии второго фронта против России, Аслан Бжания выразил надежду на то, что руководство республики сумеет выстоять.
"Там не все так просто. В апреле этого года, ситуация была очень непростая, была попытка государственного переворота, но власти грузинские устояли, смогут дальше или нет, я не могу с определенной уверенностью по этому поводу сделать какие-то выводы, но как мы это видим – вроде бы должны", - сказал глава государства.
По словам президента, никакую войну, никакие боевые действия Грузия выиграть не сможет, никакие цели не будут достигнуты военным путем.
"Пора понять, что альтернативы миру нет, тем более на Кавказе. Мы не хотим войны, но мы готовы к любому повороту событий. Нас это не пугает, нас это не вводит в ступор, мы хотим действовать в условиях стабильного мира на Южном Кавказе", - сказал Бжания.
По мнению Аслана Бжания в Грузии нет единого мнения по отношению к Абхазии. В грузинском обществе есть люди, которые понимают существующую реальность, от которой нужно отталкиваться и с каждым годом их количество растет. При этом есть люди, которые никогда не смирятся с реальностью.
"Это инструмент внутриполитической борьбы в Грузии, в том числе, я так думаю. Не все так легко, не все так просто. Но если действующие руководители Грузии хотят обеспечить прочный мир, то мы готовы к этому диалогу", - добавил президент
О современной политике
Говоря о попытках западных стран ослабить позиции России, Аслан Бжания отметил, что такая работа никогда не прекращалась. В пример он привел книгу Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска", которая вышла в 1997 году.
"Он говорил, что мы своей цели достигли, потому что Россия не возродится, нет факторов, экономически она ослабла. Они решили, что все упаковали и забрали – не получилось", - сказал президент.
Он добавил, что у России нет притязаний на западные государства, она не расширяет свою военную инфраструктуру на Запад. "В мюнхенской речи Владимира Путина, он на понятном русском языке, потом еще и на немецком подробно объяснил, как должно быть, но не слышат люди, потому что, видимо, международное право – удобный инструмент до поры до времени", - отметил он.
О спецоперации России
Специальную военную операцию России Аслан Бжания назвал близкой и понятной болью. Он напомнил, что в интернациональной бригаде "Пятнашка" воюют выходцы из Абхазии и с сожалением отметил, что одиннадцать бойцов из республики погибли с начала СВО.
"По мере наших возможностей мы оказываем и гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, поддерживаем наших ребят, которые там воюют. Это наша война в том смысле, что мы в полной мере ее ощущаем, она нам навязана, нам не оставили в этом плане выбора. Поэтому мы вместе защищаем наше будущее", - сказал глава Абхазии.
Об отношениях с Россией
Отношения между Абхазией и Россией Аслан Бжания оценивает как братские, и считает, что их все больше нужно наполнять содержанием.
"У нас должно быть еще больше нитей, которые нас связывают, больше мостов, не преград каких-то, а мостов в прямом смысле этого слова. В этом направлении надо работать. Нужно сделать так чтобы наш союз был еще более крепким, это дружественная братская страна. Состоится Абхазское государство в плане экономического развития, в плане экономического суверенитета – честь и хвала российскому государству, потому что абхазы понимают, кто им помогал – это очень важно, это направление должно быть приоритетным", - сказал президент.
О будущем Абхазии
Условия существования и развития Абхазского государства – это волеизъявление народа республики, которая избрала путь независимого государства и поддержки Российской Федерации, сказал Аслан Бжания.
"Эта формула должна работать дальше. Последний межгосударственный договор, который был подписан в ноябре 2014 года, там прописаны условия, которые предопределяют нашу перспективу – участие Абхазии в международных процессах, инициированных или организованные Россией. Мы готовы, если созреют условия рассматривать вопрос участия в Союзном государстве, мы ничего не испортим, мы можем привнести элемент изыска как мне представляется", - отметил президент.
Абхазия и впредь будет развивать и укреплять отношения с Российской Федерацией, подытожил Бжания.