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Защитник интересов абхазов: память Юрия Аргун почтили в Гудауте

Защитник интересов абхазов: память Юрия Аргун почтили в Гудауте

Этнолог, общественный деятель, профессор АГУ, депутат Народного Собрания Абхазии, Заслуженный работник культуры Абхазии Юрий Аргун родился 85 лет назад - 30... 30.10.2023, Sputnik Абхазия

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О том, как запомнили Юрия Аргун коллеги и товарищи, как он сохранял родной язык и защищал интересы абхазского государства, какие мысли посещал в молодости и к чему он призывал близких ему людей, читайте в материале Sputnik.Бадри Есиава, SputnikСохранить и преумножитьАбхазскому этнологу, лауреату премии Дмитрия Гулиа и защитнику национальных интересов Юрию Аргун 30 октября 2023 года исполнилось бы 85 лет. Память ученого почтили в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар, где открылась выставка, посвященная Аргун.Открывая мероприятие, директор музея Гугуца Джикирба отметила, что имя Юрия Аргун было известно не только всей Абхазии, но и далеко за пределами республики. Он родился в 1938 году в селе Куланырхуа Гудаутского района в крестьянской семье.Аргун с детства проявлял интерес к наукам и успешно их осваивал. Еще с молодости он ратовал за интересы абхазского народа, болезненно воспринимал несправедливость, свидетелем которой был. Особенно сильно Аргун переживал за сохранение абхазского языка. Он был одним из авторов обращения к руководству СССР, в котором выражалось возмущение грузинской политикой, которая проводилась в Абхазии. Под этим обращением подписалось 130 человек, и оно вошло в историю страны, как "Письмо ста тридцати".Джикрба также подчеркнула, что Аргун был первым человеком, предложившим вернуть на историческую Родину репатриантов из Турции. Он приложил к этому огромные усилия."Нельзя забывать о том, что в 1999 году на организованной им встрече с репатриантами из Турции в Государственной филармонии Юрий Аргун за руку вывел на сцену первых наших вернувшихся соотечественников Амира Куджба и Зиуара Чичба. Мы искали эту фотографию, но, к сожалению, нам пока не удалось ее найти", - сказала Джикирба.Этнолог Марина Барцыц выразила уверенность в том, что такие люди, как Юрий Аргун, "наполненные пламенем справедливости и смелостью", в жизни встречаются не так часто. В один ряд с ним она поставила таких известных абхазских деятелей, как Нестор Лакоба, Тамара Шакрыл и Теймураз Ачугба.Умение прочувствовать боль народа и пережитые им невзгоды, добавила Барциц, появилось у Аргун не само собой – оно шло из изучения истории Абхазии, воспитания и семейных ценностей."Его слова, дела и мысли всегда совпадали. Именно поэтому он никогда ничего не боялся, пользовался поддержкой народа и говорил правду. Мог в научной работе прямо высказать свое мнение, критику, похвалу. В деле защиты своего народа он не опасался за себя и препятствий не видел", - в частности, сказала Барциц.Время, когда жил и работал Аргун, было не из простых. Ученый застал смутный период в истории страны, но все же ему удалось вернуть абхазскому народу государственный музей, которым он руководил в течение четырех лет, пока его не уволили из-за "письма ста тридцати". После этого письма Аргун также исключили из партии.Заместитель декана исторического факультета АГУ Виктор Авидзба сказал, что для него было счастьем познакомиться и работать с Юрием Аргун."Были моменты, когда мы оставались одни в отделе этнографии, и Юрий Аргун рассказывал о своей жизни, о судьбе его семьи, о тяготах, которые пережили его родители. Сам Юрий Гудисович в какой-то период работал переводчиком в газете "Советская Абхазия", куда брали далеко не каждого, только тех, кто очень хорошо знал абхазский язык. Он знал все нюансы нашего языка, и у него всегда была цель углубить свои знания", - отметил Авидзба.Соотечественники и абхазский языкКавалер Ордена Леона Эркан Кутарба был одним из тех репатриантов, которые вернулись из Турции на историческую родину благодаря усилиям Юрия Аргун. В своей речи он с благодарностью подчеркнул этот факт и добавил, что Аргун знали в каждом абхазском селе Турции."В селах, городах, культурных центрах – его знали везде. Человек, который научил нас любви к Родине – это Юрий Аргун. Иногда мы шутили с ним и говорили, что он нас обманом привез в Абхазию, но на самом деле он - тот человек, который помог нам приехать сюда впервые и поступить в университет", - поделился воспоминаниями Кутарба.Он также добавил, что Юрий Аргун мог проводить с репатриантами круглые сутки. Его внимание к ним было настолько безграничным, что им иногда казалось, что кроме них у него никого нет.В памяти Героя Абхазии, журналиста Тали Джапуа Юрий Аргун остался человеком, который всегда был в поисках путей решения проблем абхазского народа, думал о сохранении абхазского языка, культуры и традиций. Ей довелось некоторое время поработать с ним в Парламенте страны."Юрий Аргун и Теймураз Ачугба каждый день выносили на обсуждение новые идеи. Если сегодня посмотреть на наши законы тех лет, то большую их часть разработали и внедрили именно они", - констатировала Джапуа.Джапуа рассказала, что после войны 1992-1993 годов в Сухуме действовали лишь две абхазские школы. Эта проблема стала темой для бурной дискуссии в министерстве образования, но профильные чиновники того периода сразу же обозначили ее как неразрешимую.Группа неравнодушных граждан, среди которых была сама Джапуа, обратились к депутату Парламента Юрию Аргун по этому вопросу, привела свои доводы и статистику. Вместе с ним они снова подняли этот вопрос в министерстве, но им было отказано.Аргун это не остановило. Он встретился с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба и рассказал ему о том, как в действительности обстоят дела. Глава государства был удивлен и сказал, что ему предоставили совершенно другую информацию. В итоге, проблема с нехваткой абхазских школ в Сухуме была решена.Этим Хагба подчеркнул, насколько духовно близки друг другу были супруги и то, что все невзгоды жизни они преодолевали вместе, бок о бок.Особое внимание он уделил вкладу Аргун в сохранение абхазского языка. По его мнению, если труды ученого будут потеряны, то это приведет к серьезным последствиям для общества.Экс-депутат Парламента, коллега Юрия Аргун Тенгиз Габуниа, в частности, подчеркнул, что Аргун никогда не сторонился проблем, происходивших в любом уголке республики, от Псоу до Ингура. Он считал, что все, что происходит в Абхазии, касается лично его, и пытался всячески изменить ситуацию в лучшую сторону.Габуниа в своем выступлении пожелал всему абхазскому народу, чтобы в каждом районе страны были такие люди, как Юрий Аргун.Оправданные надеждыКавалер Ордена Леона, житель села Куланыруа Джамал Авидзба сказал, что семья Юрия Аргун всегда была "показательной" и пользовалась большим уважением в обществе. Про самого Юрия Гудисовича с детства говорили, что он добьется больших успехов."Он рос, окончил школу, поступил в высшее учебное заведение. Всю свою жизнь Юрий проявлял мужество. На этих фотографиях мы можем увидеть, что все люди рядом с ним - уважаемые, умные, грамотные. Они были теми, кто думал о спасении нашего народа, а он был в их рядах", - сказал Авидзба.Заслуженный журналист Абхазии Энвер Арджения напомнил присутствующим, что в список всех прочих заслуг Юрия Аргун можно включить создание Абхазского союза в Сочи."Когда началась война, когда Гагра еще была в руках врага, участники этого объединения на баржах доставляли в Абхазию продукты питания, воду. Не думаю, что об этом знает его семья, и я хотел об этом рассказать", - сказал Арджения.На открытии выставки также присутствовали члены семьи Юрия Аргун и близкие родственники. Его дочь Рада Аргун поблагодарила организаторов события и поделилась некоторыми историями об отце, о которых она узнала уже после его смерти, во время подготовки телевизионного очерка о нем.По ее словам, к ней попали письма, которые ее отец, будучи 25-летним московским студентом, писал своему товарищу Георгию Колбая. Она зачитала отрывок из одного такого письма на абхазском языке. В нем Аргун убеждал своего друга поступить в аспирантуру."Академию общественных наук при ЦК КПСС, как ты знаешь, пока ни один абхаз не окончил, если не говорить о мегрельцах, которые там учатся от имени абхазов. Настало время, когда абхазы должны поступать в Академию, ты понимаешь, что это значит. Судьба и дела Абхазии и абхазов в руках людей без проблем, думающих только о собственном животе. Георгий, это я тебе говорю не для того, чтобы ты облегчил себе жизнь. Это дело, вне которого невозможно оставаться. Мы уже не дети, мы должны думать о будущем, думать о культуре нашего маленького народа, развивать все хорошее, что в нем есть", - говорится в письме.Сын Юрия Аргун Алхас также выразил слова благодарности в адрес сотрудников Гудаутского музея за организацию памятного мероприятия, а также всем, кто его посетил.Биография Юрия АргунУченый-историк, этнолог, общественный деятель, профессор АГУ, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Заслуженный работник культуры Абхазии Юрий Аргун родился 30 октября 1938 года.Он окончил филологический факультет Сухумского Педагогического института, поступил в аспирантуру Института этнографии имени Н. Миклухо-Маклая АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Современный быт и культура бзыбских абхазов".Начал работать в газете "Советская Абхазия" переводчиком, заведовал отделом дореволюционного периода Абхазского Госмузея, был заместителем директора, а в последующем и возглавил Государственный музей Абхазии.Юрий Аргун был в числе тех, кто в 1977 году инициировал и подписал письмо высшему политическому руководству СССР, получившее широкую известность как "Письмо ста тридцати". За свои политические убеждения, принципиальную гражданскую позицию он подвергался преследованиям со стороны партийного руководства Грузии. В 1978 году Аргун был освобожден от занимаемой должности и исключен из рядов КПСС. Но волна народного возмущения не позволила совершить окончательную расправу над ним.Аргун был принят на работу в Абхазский институт языка, литературы и истории им.Д.И. Гулиа (ныне - АбИГИ), где проработал до конца своей жизни, пройдя путь от старшего и ведущего научного сотрудника до заведующего отделом этнологии.Юрий Аргун вел активную преподавательскую деятельность в Абхазском госуниверситете, открытие которого в 1979 году было и его заслугой, и где он работал с 1981 года.Он - автор более 200 научных и научно-популярных публикаций, в том числе свыше 10 книг и монографий. Они, в основном, посвящены изучению быта и культуры абхазов.Аргун - автор проекта и руководитель практического возрождения абхазских национальных праздников "Лыхнашта" и "Абжьыуаа реизара".В 1991 году Юрию Гудисовичу Аргун было присвоено звание "Заслуженный работник культуры Абхазии". В 2008 году был удостоен Государственной премии имени Г.А. Дзидзария в области науки. Юрия Аргун не стало в 2014 году.

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