Защитник интересов абхазов: память Юрия Аргун почтили в Гудауте
20:31 30.10.2023 (обновлено: 20:42 30.10.2023)
© Sputnik / Бадри Есиава Выставка памяти абхазского этнолога, лауреата государственной премии имени Дырмита Гулиа Юрия Аргун открылась в Гудаутского музее ОВНА
© Sputnik / Бадри Есиава
Этнолог, общественный деятель, профессор АГУ, депутат Народного Собрания Абхазии, Заслуженный работник культуры Абхазии Юрий Аргун родился 85 лет назад - 30 октября 1938 года.
О том, как запомнили Юрия Аргун коллеги и товарищи, как он сохранял родной язык и защищал интересы абхазского государства, какие мысли посещал в молодости и к чему он призывал близких ему людей, читайте в материале Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik
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Абхазскому этнологу, лауреату премии Дмитрия Гулиа и защитнику национальных интересов Юрию Аргун 30 октября 2023 года исполнилось бы 85 лет. Память ученого почтили в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар, где открылась выставка, посвященная Аргун.
На выставке представили 84 фотографии из семейного архива, архива музея и частного архива Виталия Кецба. На снимках Юрий Аргун запечатлен в детстве и молодости, на работе, в кругу семьи и друзей, во время экспедиций и зарубежных командировок, на митингах, в одном ряду с высокопоставленными политическими деятелями. Посмотреть экспозицию можно будет до 10 ноября.
Открывая мероприятие, директор музея Гугуца Джикирба отметила, что имя Юрия Аргун было известно не только всей Абхазии, но и далеко за пределами республики. Он родился в 1938 году в селе Куланырхуа Гудаутского района в крестьянской семье.
Аргун с детства проявлял интерес к наукам и успешно их осваивал. Еще с молодости он ратовал за интересы абхазского народа, болезненно воспринимал несправедливость, свидетелем которой был.
Особенно сильно Аргун переживал за сохранение абхазского языка. Он был одним из авторов обращения к руководству СССР, в котором выражалось возмущение грузинской политикой, которая проводилась в Абхазии. Под этим обращением подписалось 130 человек, и оно вошло в историю страны, как "Письмо ста тридцати".
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Джикрба также подчеркнула, что Аргун был первым человеком, предложившим вернуть на историческую Родину репатриантов из Турции. Он приложил к этому огромные усилия.
"Нельзя забывать о том, что в 1999 году на организованной им встрече с репатриантами из Турции в Государственной филармонии Юрий Аргун за руку вывел на сцену первых наших вернувшихся соотечественников Амира Куджба и Зиуара Чичба. Мы искали эту фотографию, но, к сожалению, нам пока не удалось ее найти", - сказала Джикирба.
Этнолог Марина Барцыц выразила уверенность в том, что такие люди, как Юрий Аргун, "наполненные пламенем справедливости и смелостью", в жизни встречаются не так часто. В один ряд с ним она поставила таких известных абхазских деятелей, как Нестор Лакоба, Тамара Шакрыл и Теймураз Ачугба.
Умение прочувствовать боль народа и пережитые им невзгоды, добавила Барциц, появилось у Аргун не само собой – оно шло из изучения истории Абхазии, воспитания и семейных ценностей.
"Его слова, дела и мысли всегда совпадали. Именно поэтому он никогда ничего не боялся, пользовался поддержкой народа и говорил правду. Мог в научной работе прямо высказать свое мнение, критику, похвалу. В деле защиты своего народа он не опасался за себя и препятствий не видел", - в частности, сказала Барциц.
Время, когда жил и работал Аргун, было не из простых. Ученый застал смутный период в истории страны, но все же ему удалось вернуть абхазскому народу государственный музей, которым он руководил в течение четырех лет, пока его не уволили из-за "письма ста тридцати". После этого письма Аргун также исключили из партии.
Заместитель декана исторического факультета АГУ Виктор Авидзба сказал, что для него было счастьем познакомиться и работать с Юрием Аргун.
"Были моменты, когда мы оставались одни в отделе этнографии, и Юрий Аргун рассказывал о своей жизни, о судьбе его семьи, о тяготах, которые пережили его родители. Сам Юрий Гудисович в какой-то период работал переводчиком в газете "Советская Абхазия", куда брали далеко не каждого, только тех, кто очень хорошо знал абхазский язык. Он знал все нюансы нашего языка, и у него всегда была цель углубить свои знания", - отметил Авидзба.
Соотечественники и абхазский язык
Кавалер Ордена Леона Эркан Кутарба был одним из тех репатриантов, которые вернулись из Турции на историческую родину благодаря усилиям Юрия Аргун. В своей речи он с благодарностью подчеркнул этот факт и добавил, что Аргун знали в каждом абхазском селе Турции.
"В селах, городах, культурных центрах – его знали везде. Человек, который научил нас любви к Родине – это Юрий Аргун. Иногда мы шутили с ним и говорили, что он нас обманом привез в Абхазию, но на самом деле он - тот человек, который помог нам приехать сюда впервые и поступить в университет", - поделился воспоминаниями Кутарба.
Он также добавил, что Юрий Аргун мог проводить с репатриантами круглые сутки. Его внимание к ним было настолько безграничным, что им иногда казалось, что кроме них у него никого нет.
В памяти Героя Абхазии, журналиста Тали Джапуа Юрий Аргун остался человеком, который всегда был в поисках путей решения проблем абхазского народа, думал о сохранении абхазского языка, культуры и традиций. Ей довелось некоторое время поработать с ним в Парламенте страны.
"Юрий Аргун и Теймураз Ачугба каждый день выносили на обсуждение новые идеи. Если сегодня посмотреть на наши законы тех лет, то большую их часть разработали и внедрили именно они", - констатировала Джапуа.
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Джапуа рассказала, что после войны 1992-1993 годов в Сухуме действовали лишь две абхазские школы. Эта проблема стала темой для бурной дискуссии в министерстве образования, но профильные чиновники того периода сразу же обозначили ее как неразрешимую.
Группа неравнодушных граждан, среди которых была сама Джапуа, обратились к депутату Парламента Юрию Аргун по этому вопросу, привела свои доводы и статистику. Вместе с ним они снова подняли этот вопрос в министерстве, но им было отказано.
Аргун это не остановило. Он встретился с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба и рассказал ему о том, как в действительности обстоят дела. Глава государства был удивлен и сказал, что ему предоставили совершенно другую информацию. В итоге, проблема с нехваткой абхазских школ в Сухуме была решена.
Народный артист Абхазии Кесоу Хагба хорошо знаком с семьей Юрия Аргун. Он повторил фразу, которую в прошлом часто произносили многие: "Если бы не Тина (супруга Юрия Аргун - прим.), Юра не был бы Юрой".
Этим Хагба подчеркнул, насколько духовно близки друг другу были супруги и то, что все невзгоды жизни они преодолевали вместе, бок о бок.
Особое внимание он уделил вкладу Аргун в сохранение абхазского языка. По его мнению, если труды ученого будут потеряны, то это приведет к серьезным последствиям для общества.
Экс-депутат Парламента, коллега Юрия Аргун Тенгиз Габуниа, в частности, подчеркнул, что Аргун никогда не сторонился проблем, происходивших в любом уголке республики, от Псоу до Ингура. Он считал, что все, что происходит в Абхазии, касается лично его, и пытался всячески изменить ситуацию в лучшую сторону.
Габуниа в своем выступлении пожелал всему абхазскому народу, чтобы в каждом районе страны были такие люди, как Юрий Аргун.
Оправданные надежды
Кавалер Ордена Леона, житель села Куланыруа Джамал Авидзба сказал, что семья Юрия Аргун всегда была "показательной" и пользовалась большим уважением в обществе. Про самого Юрия Гудисовича с детства говорили, что он добьется больших успехов.
"Он рос, окончил школу, поступил в высшее учебное заведение. Всю свою жизнь Юрий проявлял мужество. На этих фотографиях мы можем увидеть, что все люди рядом с ним - уважаемые, умные, грамотные. Они были теми, кто думал о спасении нашего народа, а он был в их рядах", - сказал Авидзба.
Заслуженный журналист Абхазии Энвер Арджения напомнил присутствующим, что в список всех прочих заслуг Юрия Аргун можно включить создание Абхазского союза в Сочи.
"Когда началась война, когда Гагра еще была в руках врага, участники этого объединения на баржах доставляли в Абхазию продукты питания, воду. Не думаю, что об этом знает его семья, и я хотел об этом рассказать", - сказал Арджения.
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На открытии выставки также присутствовали члены семьи Юрия Аргун и близкие родственники. Его дочь Рада Аргун поблагодарила организаторов события и поделилась некоторыми историями об отце, о которых она узнала уже после его смерти, во время подготовки телевизионного очерка о нем.
По ее словам, к ней попали письма, которые ее отец, будучи 25-летним московским студентом, писал своему товарищу Георгию Колбая. Она зачитала отрывок из одного такого письма на абхазском языке. В нем Аргун убеждал своего друга поступить в аспирантуру.
"Академию общественных наук при ЦК КПСС, как ты знаешь, пока ни один абхаз не окончил, если не говорить о мегрельцах, которые там учатся от имени абхазов. Настало время, когда абхазы должны поступать в Академию, ты понимаешь, что это значит. Судьба и дела Абхазии и абхазов в руках людей без проблем, думающих только о собственном животе. Георгий, это я тебе говорю не для того, чтобы ты облегчил себе жизнь. Это дело, вне которого невозможно оставаться. Мы уже не дети, мы должны думать о будущем, думать о культуре нашего маленького народа, развивать все хорошее, что в нем есть", - говорится в письме.
Сын Юрия Аргун Алхас также выразил слова благодарности в адрес сотрудников Гудаутского музея за организацию памятного мероприятия, а также всем, кто его посетил.
Биография Юрия Аргун
Ученый-историк, этнолог, общественный деятель, профессор АГУ, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Заслуженный работник культуры Абхазии Юрий Аргун родился 30 октября 1938 года.
Он окончил филологический факультет Сухумского Педагогического института, поступил в аспирантуру Института этнографии имени Н. Миклухо-Маклая АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему "Современный быт и культура бзыбских абхазов".
Начал работать в газете "Советская Абхазия" переводчиком, заведовал отделом дореволюционного периода Абхазского Госмузея, был заместителем директора, а в последующем и возглавил Государственный музей Абхазии.
Юрий Аргун был в числе тех, кто в 1977 году инициировал и подписал письмо высшему политическому руководству СССР, получившее широкую известность как "Письмо ста тридцати". За свои политические убеждения, принципиальную гражданскую позицию он подвергался преследованиям со стороны партийного руководства Грузии. В 1978 году Аргун был освобожден от занимаемой должности и исключен из рядов КПСС. Но волна народного возмущения не позволила совершить окончательную расправу над ним.
Аргун был принят на работу в Абхазский институт языка, литературы и истории им.Д.И. Гулиа (ныне - АбИГИ), где проработал до конца своей жизни, пройдя путь от старшего и ведущего научного сотрудника до заведующего отделом этнологии.
Юрий Аргун вел активную преподавательскую деятельность в Абхазском госуниверситете, открытие которого в 1979 году было и его заслугой, и где он работал с 1981 года.
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Он - автор более 200 научных и научно-популярных публикаций, в том числе свыше 10 книг и монографий. Они, в основном, посвящены изучению быта и культуры абхазов.
Аргун - автор проекта и руководитель практического возрождения абхазских национальных праздников "Лыхнашта" и "Абжьыуаа реизара".
В 1991 году Юрию Гудисовичу Аргун было присвоено звание "Заслуженный работник культуры Абхазии". В 2008 году был удостоен Государственной премии имени Г.А. Дзидзария в области науки.
Юрия Аргун не стало в 2014 году.