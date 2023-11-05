https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/sputnik-nedeli-novye-naznacheniya-i-zasedanie-parlamenta-1048941920.html

Sputnik недели: новые назначения и заседание Парламента

Sputnik недели: новые назначения и заседание Парламента

Текущая неделя запомнилась жителям Абхазии новыми назначениями, заседанием сессии Парламента Абхазии и сообщением о нелегальной попытке въезда группы... 05.11.2023, Sputnik Абхазия

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SputnikПопытка нелегального въездаРоссийскими пограничными службами была предотвращена попытка нелегального пересечения группой беженцев из Палестины КПП "Ингур", рассказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.По его словам, группа из 13 человек, среди которых были и дети, пыталась нелегально пересечь границу в сторону Абхазии для того, чтобы затем попасть в Россию. Беженцы были задержаны российскими пограничниками и переданы правоохранительным органам Абхазии.Как объяснил Шамба, по закону люди, которые пытаются нелегально пересечь государственную границу с Абхазией, должны быть привлечены к ответственности, но в данном случае было решено не применять таких мер по отношению к беженцам.Новые назначения30 октября Даур Кове был назначен заместителем главы Галского района Константина Пилия. Ранее Даур Кове сообщил в своем Telegram-канале, что покидает пост министра культуры Абхазии в связи с переходом на другую работу. Он руководил работой ведомства с 6 апреля 2022 года.Зураб Джапуа был вновь избран президентом Академии наук Абхазии.Тайное голосование прошло в Академии наук в понедельник, 30 октября. Президент Академии выбирается на пятилетний срок.31 октября советник-посланник Посольства Абхазии в Сирии Мухаммад Али назначен послом республики в Сирийской Арабской Республике.Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба.Распоряжением Аслана Бжания Ахра Смыр освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.1 ноября Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера правительства Абхазии. На эту должность был назначен бывший руководитель Администрации президента Джансух Нанба.3 ноября новым заместителем председателя Службы госбезопасности Абхазии был назначен Саид Зухба.Заседание Парламента2 ноября в Сухуме состоялось заседание Народного Парламента, на повестке которого было 17 вопросов.Был введен в действие Таможенный кодекс Абхазии. Кодекс войдет в силу с 1 января 2025 года. Всего в документе 10 разделов, включающих в себя 488 статей.Депутаты Парламента приняли проект закона о внесении изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" в первом чтении.Документ предлагает внесение поправок в статьи 10 и 34 действующего закона, а именно, увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет.Парламент Абхазии ратифицировал протокол о внесении изменения в межправительственное соглашение с Россией о режиме торговли товарами во втором и окончательном чтении. Протокол предусматривает пополнение перечня товаров, в отношении которых не применяется вывозная пошлина при вывозе из России в Абхазию, позицией "пропан".Инспекция президента2 ноября президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на ряде объектов в Сухуме.Главе государства рассказали о ходе работ на улице Ардзинба. На участке длиной в 550 метров от улицы Агумава до улицы Титова заменены подземные коммуникации, начинается укладка асфальта.Затем Аслан Бжания побывал в парке имени Тараса Шамба, где к 17 ноября планируется завершить облицовку фонтана.Также президент проинспектировал проведенные работы на Красном мосту, на улице Чанба и в Новом районе, где восстанавливаются дорожное покрытие, бордюры и тротуары, оценил ход восстановления смотровой площадки и фонтана на Сухумской горе.Снижение ценС 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты, в частности на бензин АИ-92 — снижение составит порядка 4,5 рубля, сообщила на совещании с президентом вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Глава государства провел совещание о ходе реализации Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы".Уголовное дело1 ноября Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы, применивших насилие к милиционерам.23 октября сотрудники милиции попытались задержать Астамура Сабекия, у которого истекло время отсрочки исполнения административного наказания. Сабекия был с Павлом Теребовым, к ним присоединилась еще группа лиц, которые начали драку и оказали сопротивления правоохранителям.Вечером в тот же день правонарушителей пытались задержать во дворе многоквартирного дома на улице Чалмаз в Сухуме. Сопротивление милиционерам оказала группа лиц из 50 человек.Позже там был задержан Нестор Джопуа. Граждане Киркинадзе И.В., Джинджолия Д.Д., Лабжания Л.Р. и Сабекия А.Д. попытались помешать сотрудникам милиции увезти задержанного, в результате чего нанесли значительный материальный ущерб правоохранителям.Победы неделиПамятная монета "Новый Афон", выпущенная Банком Абхазии, заняла третье место на XVII международном конкурсе монет "Монетное созвездие" в номинации "Оригинальная технология".В конкурсе были представлены 23 участника из 18 стран.Монета "Новый Афон" – одна из пяти монет серии "Достопримечательности Республики Абхазия". Внутренний диск исполнен из композитного материала "Пламет" с цветным полиграфическим изображением, наружное металлическое кольцо – из алюминиевого сплава с чеканкой.Образовательная выставкаВторая Международная межвузовская образовательная выставка открылась в "Доме Москвы" в Сухуме в среду, 1 ноября.Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии. Глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что в рамках выставки абитуриенты имеют возможность познакомиться и с направлениями, и образовательными программами, которые представлены российскими вузами.Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия поблагодарила Россотрудничество за возможность, предоставленную абхазским абитуриентам, познакомиться с российскими вузами и сделать свой выбор.На межвузовскую образовательную выставку в Сухум приехали 12 высших учебных заведений, среди которых Тамбовский государственный университет имени Державина, Кубанский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и другие.Бесконтактная оплатаБанк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции. Об этом в эфире радио Sputnik рассказали представители Банка.До конца года владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР. По словам начальника отдела сопровождения банковских информсистем Банка Абхазии Тимура Маландзия, любой держатель карты АПРА сможет перевести средства через банкомат на карту МИР, не используя для этого систему быстрых платежей.

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