https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/smertelnaya-zabota-v-rossii-ischut-sposob-spasti-detey-ot-novoy-ugrozy-1048948973.html

Смертельная забота: в России ищут способ спасти детей от новой угрозы

Смертельная забота: в России ищут способ спасти детей от новой угрозы

В России десятки тысяч сторонников "полезного голодания". Одни исключают из рациона продукты животного происхождения, другие стремятся к полному отказу от еды... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T10:17+0300

2023-11-06T10:17+0300

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здравоохранение

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здоровье

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И вот результат: вторая в этом году смерть ребенка, чьи родители придерживались строгой диеты. Для РИА Новости в ситуации разбирался Захар Андреев."С особыми мучениями"Сорокатрехлетний Максим Лютый пропагандировал в соцсетях сыроедение (запрет на термически обработанные продукты) и праноедение — питание "энергией солнца". У него около 65 тысяч подписчиков.Когда она умерла, Лютый сообщил: “Ушла легко в свои 89 не из-за болезни, а из-за случайной травмы. Ушла в прекрасном расположении духа и радостно, как и должны уходить все мы! Просто ей было пора, она выполнила свою миссию и оставила свой след в истории”.В феврале этого года у него родился сын. По версии Следственного комитета, блогер надолго оставлял ребенка без пищи. Ради суточных голоданий не менее трех раз забирал его у матери. Как рассказали родственники, та пыталась кормить грудничка тайком от мужа. В конце концов младенцу стало плохо. Восьмого марта он скончался.Против родителей возбудили дело. Матери — Оксане Мироновой — вынесли приговор в конце сентября: два года исправительных работ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Отцу вменяют часть 4 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и статью 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Лютый, которого в октябре доставили на судебное заседание, под телекамеры признался, что “ест мясо и другие продукты”.Врач не успелВ апреле в Красноярске двухлетняя дочь Дениса и Светланы Жителевых (36 и 35 лет соответственно) подхватила инфекцию — как потом выяснилось, коронавирус. Были симптомы простуды. Как уверял отец, не сильные — слабость, общее недомогание. Без температуры. А затем у девочки возникли хрипы. Родители вызвали врача из частной клиники, но к его приезду ребенок уже не дышал.Возбудили уголовное дело, по которому Жителевы сперва проходили свидетелями. В октябре Следственный комитет предъявил им обвинение по двум статьям — та же 156-я и 125-я ("Оставление малолетнего в опасности").В СМИ родителей называют сыроедами. Жителевы это отрицают. Уточняют, что отказались от продуктов животного происхождения — мяса, рыбы, яиц, молока. Признают, что своих троих детей кормили только тем, что ели сами. К пресс-релизу на сайте областного главка СК прикреплена фотография — холодильник семейства. Органы опеки нашли там лишь имбирь, грибы, помидоры, соленья, лук, чеснок, персики и кабачок.По версии следствия, такая диета привела к хроническому расстройству питания и анемии у погибшей девочки. Отец семейства утверждает, что та до последнего находилась на грудном вскармливании.Еще одна претензия следователей — полный отказ от “официальной” медицинской помощи ребенку. Жителевы детей к обычным врачам не водили — только к гомеопатам и остеопатам. Это не запрещено, но эффективность такого лечения не доказана.Двух других дочерей — четырех и семи лет — после трагедии поставили на учет в поликлинике. По словам отца, всестороннее обследование показало: девочки развиваются нормально. Лишь у одной вес “ниже среднего”.Тем не менее Следственный комитет инициировал процедуру по ограничению родительских прав."Кто будет заглядывать в тарелку?"Сторонники доказательной медицины в один голос твердят: отказ от продуктов животного происхождения и тем более сыроедение недопустимы для детей.“Если не употреблять мясо и молочные продукты, усиливается риск белковой недостаточности, развития анемии и других хронических заболеваний, — говорит нутрициолог Екатерина Лаврова. — Растущему организму необходимо полноценное питание, ведь энергия идет не только на поддержание жизни, но и на построение тканей”.Однако, как и за гомеопатию, за веганскую диету родителей наказать вряд ли получится. “Вопрос нашего образа жизни… Насколько я знаю, это законодательно не запрещено”, — сказал журналистам Денис Жителев.Теперь это хотят исправить. Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила депутатам Госдумы “рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних”.Сейчас родственники, близкие или социальные службы не могут повлиять на родителей, не желающих обеспечить детям полноценное питание. Это надо изменить, считает омбудсмен.Надо отметить, что сыроедение предполагает куда более радикальную диету. Кроме того, одни сыроеды допускают употребление пищи животного происхождения, другие — только растительного. Есть и те, кто ест исключительно сырое мясо.“Что касается вегетарианства, то в некоторых его видах нет ничего плохого, в том числе для детей. И даже наоборот, — говорит врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. — Лакто-вегетарианство допускает употребление молочной продукции. Ово-вегетарианство — яиц. Песко-вегетарианство — рыбы. Есть разновидности типа “лакто-ово” или даже “лакто-ово-песко”. Некоторые течения позволяют использовать мясо птицы. Таким образом, можно получить все необходимые элементы для растущего организма”.Более того, в наиболее легких версиях вегетарианство практически полностью соответствует современным научным представлениям о здоровой диете."Лакто-ово-песко-вегетарианство — это и есть, по сути, здоровое питание. Нормальный рацион. Учтены все тенденции современной нутрициологии — отказ от добавленного сахара, переизбытка натрия, красного мяса, в том числе обработанного. Следовательно, запрещать такую диету нет смысла", — считает Водовозов.Непонятно также, как контролировать питание детей. “Кто будет заглядывать в тарелку ребенку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ему на обед?” — критикует инициативу омбудсмена председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина.По ее словам, подобные предложения вызывают тревогу у родительского сообщества. Депутат призвала сперва подумать, как воплощать такие идеи, а уже потом их озвучивать."Выдерживает удар кувалдой по голове"Судя по опросу ВЦИОМ от 2018-го, в России — около одного процента вегетарианцев. По косвенным данным, эта цифра может расти. Так, некоторые исследования показывают увеличение продаж растительных заменителей мяса.При этом в Сети постоянно появляются новые системы питания — разумеется, не имеющие научного обоснования. Среди них так называемые палео-диета (предполагает, в частности, отказ от продукции из злаковых) и карнивор-диета (“диета хищника” — то есть, преимущественно мясная).По мнению Водовозова, большинство модных диет безобидны — по крайней мере для взрослых. Но похоже, не для всех.Так, летом 2023-го в Малайзии скончалась 39-летняя блогер-сыроед Жанна Самсонова из Казани. Официальная причина — холероподобная инфекция. Однако родные и знакомые связывают смерть с ее образом жизни. Заявляют, что у Жанны д’Арт, как называла себя блогер, были признаки острого истощения.Куда более радикально так называемое праноедение — питание солнечным светом или воздухом. Часть вегетарианцев считает такую “диету” идеалом, к которому нужно стремиться, постепенно отказываясь от употребления “вредных” продуктов. Проповедники голодания сравнивают еду с тяжелыми наркотиками и утверждают, что она загрязняет организм."Красиво гнить не запретишь!" — обычно эту фразу используют в отношении дорогих могил, но я в ней вижу смысл, который касается живых: из-за излишеств в питании люди буквально гниют заживо”, — пишет российский блогер Роман Милованов, который пропагандирует “минимализм в питании”.В мире есть несколько человек, которые уверяют, что могут обходиться совсем без еды. По данным СМИ, те же Жителевы увлекались идеями Дмитрия Лапшинова. Бывший борец заявляет, что ничего не ест вот уже несколько лет (правда, признает, что случаются срывы).“Итог — энергетическое питание и внушительные физические возможности. Он может задерживать дыхание на пять минут, выдержать удар кувалдой по голове, толкать автомобиль копьем, обращенным к горлу”, — говорится в одной из статей о Лапшинове.Об официальных исследованиях “суперсилы” праноеда, впрочем, ничего не известно. Однако его коллеги позволили проверить свои способности к голоданию — и провалились.“Гуру” из Австралии Джасмухин (настоящее имя — Эллен Грев) согласилась на эксперимент: голодать десять дней под наблюдением врачей. Однако спустя четверо суток ее состояние ухудшилось настолько, что доктора решили прервать испытания.Саму “солнцеедку” неоднократно ловили на том, что она или члены ее семьи заказывают пищу, причем в довольно внушительных объемах. Впрочем, ее последователей это не смущало. И не останавливало. По данным Daily Mail, как минимум четыре человека умерли после того, как пытались голодать по методу Джасмухин."Выиграли в генетическую лотерею"Как правило, радикальные веганские диеты идут в пакете с медицинским диссидентством (в частности, отказ от прививок), верой в плоскую землю, неоязычеством.Хотя некоторые блогеры опираются на внушительный список литературы. Правда, в основном это опровергнутые или не подтвержденные наукой данные. Например, в перечне источников, который приводит в соцсетях Милованов, под первым номером идет книга Арнольда Эрета "Лечение голодом и плодами". Автор, среди прочего, известен утверждением, что легкие, а вовсе не сердце, обеспечивают движение крови по сосудам.Иногда “пророки праноедения” искажают суть настоящих научных исследований. Многие сторонники этого направления ссылаются на нобелевского лауреата Ёсинори Осуми, который получил награду за открытие аутофагии — способности клеток поедать самих себя.“Но он проводил исследование на пекарских дрожжах. И во время выступления в Москве был очень удивлен вопросами публики. Говорил: “К сожалению, большую часть слушателей интересовало только одно — насколько полезно для организма голодание. Я — ученый-биолог, никогда не занимался изучением пользы отказа от еды”. Это было очень забавно, так как многие считали его основоположником интервального голодания”, — поясняет нутрициолог Мария Свечникова.По ее мнению, любые голодания — это плохо. Они приводят к проблемам с ЖКТ, расстройству пищевого поведения и даже ожирению.При этом сами проповедники голодания — те же Лютый или Милованов — как правило, выглядят прекрасно. По крайней мере, на фото и видео. Однако это не гарантирует, что их системы работают.“Они из тех, кто изначально выиграл в генетическую лотерею. Кто-то “продает” собственные здоровье и красоту, став фитнес-тренером или бизнес-мотиватором. Другие проповедуют праноедение”, — объясняет Водовозов.А поскольку такие люди неплохо зарабатывают, у них есть время и возможность заниматься собой.“Это и спорт, и различные процедуры медицинского и парамедицинского характера. Плюс физическая активность, отсутствие стресса. Да и с питанием наверняка полный порядок. Хотя, возможно, на публику такой блогер действительно будет некоторое время питаться "праной”, — считает терапевт.Но клиентов они привлекают не только собственным внешним видом. Дело в том, что официальная медицина не дает однозначной информации.“Врач не знает, вылечит ли тебя та или иная таблетка. Он может сообщить о шансах и рисках: “Вероятно, вам полегчает, но не исключено, что лапы будет ломить, а хвост начнет отваливаться, потому что есть побочные эффекты”, — говорит Водовозов. — В то время как на “темной стороне” человеку обещают четкий выход: сделаешь так — и все будет хорошо”.Так люди получают иллюзию власти над своим телом и жизнью. А это в итоге может привести к печальным последствиям.

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здравоохранение, россия, дети, здоровье