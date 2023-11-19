https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/sputnik-nedeli-zasedanie-parlamenta-peretok-elektrichestva-i-sakhar-v-norme-1049133893.html

Sputnik недели: заседание Парламента, переток электричества и "Сахар в норме"

Sputnik недели: заседание Парламента, переток электричества и "Сахар в норме"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 ноября. 19.11.2023, Sputnik Абхазия

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О том, как принимались поправки в годовой бюджет, с кем Абхазия договаривается о поставках электроэнергии, и как власти будут работать с неправительственными организациями в дальнейшем, читайте в нашем материале. SputnikЗаседание ПарламентаНа уходящей неделе состоялось заседание Парламента Абхазии, на котором внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год во втором и окончательном чтении. Общий объем доходов республиканского бюджета составит 10,4 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда приходится на финансовую помощь России.По его словам, в 2023 году у правительства Абхазии появились дополнительные обязательства по оказанию адресной финансовой помощи, в том числе тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.Кроме того, парламентарии приняли решение о том, что шестьдесят миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, будут направлены на оплату поставки электроэнергии в Абхазию.Депутаты скорректировали целевое назначение средств на основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Основная цель – не допустить ограничения электропотребления в республике.Переток электроэнергии из РоссииКак сообщили в Министерстве экономики Абхазии, переток электроэнергии из России продолжается в рамках дополнительного соглашения к договору поставки на коммерческой основе с ПАО "Интер РАО".Согласно дополнительному соглашению, в республику будет поставлено электричество на сумму 200 миллионов рублей. "С начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазию осуществляется на коммерческой основе. В рамках контракта у ПАО "Интер РАО" закуплено 30 миллионов кВт⋅ч суммарной стоимостью 135 миллионов рублей. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 миллионов кВт⋅ч суммарной стоимость 200 миллионов рублей", –говорится в сообщении.Ранее министр экономики Кристина Озган заявляла, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить, процесс переговоров с Россией пока не завершен.Акция "Сахар в норме"Акция проходила в Абхазии с 6 по 15 ноября и началась с сел. В городах пункты были организованы 14 и 15 числа.За время проведения акции "Сахар в норме" обследование прошли 2074 человека, сказала в интервью радио Sputnik координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.Небольшое количество людей, у которых выявили нарушения, может быть связано с тем, что многие стали уделять больше внимания своему здоровью, правильно питаться и заниматься спортом, добавила Адлейба.Помощь особенным детямИтоги образовательного проекта "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью", организованного фондом "Движение вверх", подвели в Доме Москвы в Сухуме.Проект направлен на обучение специалистов и родителей для повышения качества медицинской помощи. Создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики "Экзарта" Андрей Бурмистров рассказал, как проходили мероприятия в рамках образовательного проекта."Было очень приятно и волнительно готовиться к выезду в новую для нас страну, мы получили огромное удовольствие, общаясь с вашими специалистами, с родителями, которые воспринимали все с горящими глазами и с открытыми сердцами. Мы постарались поделиться основными, базовыми вещами. Как мне кажется, нам удалось переориентировать ваших специалистов с подхода на то, что все дети должны ходить, на тот подход, что все дети должны быть личностями, что они должны социализироваться в семье и в обществе, уметь общаться на том уровне, на котором это для них возможно", – подчеркнул он.Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" проходил в Абхазии с 12 по 15 ноября. Курсы по проекту проходили в реабилитационном центре "Мы вместе" в Цандрыпше, а также в центре "Росток" в Сухуме.Принципы работы с НПООнлайн-встреча главы МИД Инала Ардзинба с представителями органов госвласти и экспертами дружественных стран, посвященная взаимодействию с агентствами ООН и международными неправительственными организациями, работающими в Абхазии, состоялась в Медиацентре МИД 16 ноября.Инал Ардзинба рассказал, что 6 ноября состоялось заседание Общественного совета при МИД Абхазии и "существенная часть" участников согласилась с актуальностью разработки новых подходов во взаимодействии с международными неправительственными организациями и агентствами ООН.Глава МИД республики добавил, что 16 ноября состоялась встреча с представителями этих организаций. Он отметил, что значительная часть представителей агентств ООН в очередной раз проигнорировали приглашение, что воспринимается как "подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации".Выставка в ЦВЗПерсональная выставка работ абхазского художника Бориса Ашуба "Лучи солнца" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 14 ноября.Приветствуя посетителей культурного мероприятия, председатель Союза художников Виталий Джения рассказал о жизненном пути и творческом многообразии автора. Он отметил, что художник олицетворяет собой творческую личность, которая соединяет в себе высокий профессионализм в области экономической науки и мастерство, которое воплощается в полотнах.Борис Ашуба – выпускник Сухумской художественной школы. Окончил экономический факультет Абхазский госуниверситета в 1989 году, кандидат экономических наук. Произведения художника хранятся в частных собраниях в Абхазии, России, Испании и Турции.Второй концерт третьего сезона "Apsny Star"Второй концерт третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.В этот раз концерт был необычным – участники выступали в дуэтах. От команды Ильды Кучуберия выступали три пары – Ираклий Джумутия и Лола Колбая, Адгур Лазария и Рената Хаджиева, Самвел Миракян и Миранда Мархолия. По баллам жюри и решению наставника проект покинул Адгур Лазария.Наставник Фая Мархолия также создала дуэты в своей команде. На сцену вышли София Мяукина и Виктория Лабия, Кристина Кубрава и Сария Айба, Аслан Шакая и Диана Карбащян. Последняя проект покинула.Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря. Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.Потери неделиВетеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась 12 ноября на 102-м году жизни. Она была единственной участницей Сталинградской битвы, проживавшей в Абхазии.Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. У ветерана было много военных наград.За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.На этой неделе также скончался мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил. Штангист, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике, рекордсмен мира Руслан Таркил родился 5 мая 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района.В 1992-1993 годах он принимал участие в боях в ходе Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. Также Таркил – кавалер ордена Ахьдз-Апша" III степени.

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