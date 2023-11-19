https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/sputnik-nedeli-zasedanie-parlamenta-peretok-elektrichestva-i-sakhar-v-norme-1049133893.html
Sputnik недели: заседание Парламента, переток электричества и "Сахар в норме"
Sputnik недели: заседание Парламента, переток электричества и "Сахар в норме"
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 ноября. 19.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-19T20:02+0300
2023-11-19T20:02+0300
2023-11-19T20:02+0300
в абхазии
абхазия
политика
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/14/1033070079_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_1346672cd13e5ec30e3ece490cbb62a2.jpg
О том, как принимались поправки в годовой бюджет, с кем Абхазия договаривается о поставках электроэнергии, и как власти будут работать с неправительственными организациями в дальнейшем, читайте в нашем материале. SputnikЗаседание ПарламентаНа уходящей неделе состоялось заседание Парламента Абхазии, на котором внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год во втором и окончательном чтении. Общий объем доходов республиканского бюджета составит 10,4 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда приходится на финансовую помощь России.По его словам, в 2023 году у правительства Абхазии появились дополнительные обязательства по оказанию адресной финансовой помощи, в том числе тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.Кроме того, парламентарии приняли решение о том, что шестьдесят миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, будут направлены на оплату поставки электроэнергии в Абхазию.Депутаты скорректировали целевое назначение средств на основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Основная цель – не допустить ограничения электропотребления в республике.Переток электроэнергии из РоссииКак сообщили в Министерстве экономики Абхазии, переток электроэнергии из России продолжается в рамках дополнительного соглашения к договору поставки на коммерческой основе с ПАО "Интер РАО".Согласно дополнительному соглашению, в республику будет поставлено электричество на сумму 200 миллионов рублей. "С начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазию осуществляется на коммерческой основе. В рамках контракта у ПАО "Интер РАО" закуплено 30 миллионов кВт⋅ч суммарной стоимостью 135 миллионов рублей. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 миллионов кВт⋅ч суммарной стоимость 200 миллионов рублей", –говорится в сообщении.Ранее министр экономики Кристина Озган заявляла, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить, процесс переговоров с Россией пока не завершен.Акция "Сахар в норме"Акция проходила в Абхазии с 6 по 15 ноября и началась с сел. В городах пункты были организованы 14 и 15 числа.За время проведения акции "Сахар в норме" обследование прошли 2074 человека, сказала в интервью радио Sputnik координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.Небольшое количество людей, у которых выявили нарушения, может быть связано с тем, что многие стали уделять больше внимания своему здоровью, правильно питаться и заниматься спортом, добавила Адлейба.Помощь особенным детямИтоги образовательного проекта "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью", организованного фондом "Движение вверх", подвели в Доме Москвы в Сухуме.Проект направлен на обучение специалистов и родителей для повышения качества медицинской помощи. Создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики "Экзарта" Андрей Бурмистров рассказал, как проходили мероприятия в рамках образовательного проекта."Было очень приятно и волнительно готовиться к выезду в новую для нас страну, мы получили огромное удовольствие, общаясь с вашими специалистами, с родителями, которые воспринимали все с горящими глазами и с открытыми сердцами. Мы постарались поделиться основными, базовыми вещами. Как мне кажется, нам удалось переориентировать ваших специалистов с подхода на то, что все дети должны ходить, на тот подход, что все дети должны быть личностями, что они должны социализироваться в семье и в обществе, уметь общаться на том уровне, на котором это для них возможно", – подчеркнул он.Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" проходил в Абхазии с 12 по 15 ноября. Курсы по проекту проходили в реабилитационном центре "Мы вместе" в Цандрыпше, а также в центре "Росток" в Сухуме.Принципы работы с НПООнлайн-встреча главы МИД Инала Ардзинба с представителями органов госвласти и экспертами дружественных стран, посвященная взаимодействию с агентствами ООН и международными неправительственными организациями, работающими в Абхазии, состоялась в Медиацентре МИД 16 ноября.Инал Ардзинба рассказал, что 6 ноября состоялось заседание Общественного совета при МИД Абхазии и "существенная часть" участников согласилась с актуальностью разработки новых подходов во взаимодействии с международными неправительственными организациями и агентствами ООН.Глава МИД республики добавил, что 16 ноября состоялась встреча с представителями этих организаций. Он отметил, что значительная часть представителей агентств ООН в очередной раз проигнорировали приглашение, что воспринимается как "подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации".Выставка в ЦВЗПерсональная выставка работ абхазского художника Бориса Ашуба "Лучи солнца" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 14 ноября.Приветствуя посетителей культурного мероприятия, председатель Союза художников Виталий Джения рассказал о жизненном пути и творческом многообразии автора. Он отметил, что художник олицетворяет собой творческую личность, которая соединяет в себе высокий профессионализм в области экономической науки и мастерство, которое воплощается в полотнах.Борис Ашуба – выпускник Сухумской художественной школы. Окончил экономический факультет Абхазский госуниверситета в 1989 году, кандидат экономических наук. Произведения художника хранятся в частных собраниях в Абхазии, России, Испании и Турции.Второй концерт третьего сезона "Apsny Star"Второй концерт третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.В этот раз концерт был необычным – участники выступали в дуэтах. От команды Ильды Кучуберия выступали три пары – Ираклий Джумутия и Лола Колбая, Адгур Лазария и Рената Хаджиева, Самвел Миракян и Миранда Мархолия. По баллам жюри и решению наставника проект покинул Адгур Лазария.Наставник Фая Мархолия также создала дуэты в своей команде. На сцену вышли София Мяукина и Виктория Лабия, Кристина Кубрава и Сария Айба, Аслан Шакая и Диана Карбащян. Последняя проект покинула.Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря. Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.Потери неделиВетеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась 12 ноября на 102-м году жизни. Она была единственной участницей Сталинградской битвы, проживавшей в Абхазии.Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. У ветерана было много военных наград.За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.На этой неделе также скончался мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил. Штангист, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике, рекордсмен мира Руслан Таркил родился 5 мая 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района.В 1992-1993 годах он принимал участие в боях в ходе Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. Также Таркил – кавалер ордена Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/ozgan-nikto-ne-budet-soderzhat-energosistemu-abkhazii-krome-nas-samikh-1049075052.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/adleyba-o-rezultatakh-aktsii-sakhar-v-norme-v-abkhazii-tendentsiya-raduet-1049083101.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/itogi-proekta-o-metodakh-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-podveli-v-sukhume-1049094099.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/printsipy-raboty-s-nepravitelstvennymi-organizatsiyami-obsudili-v-mid-abkhazii-1049102205.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/doshedshaya-do-berlina-istoriya-veterana-valentiny-shulginoy-1049050948.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/14/1033070079_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1560ad489e9070631242dd6a0f7dde7a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, политика, экономика, общество
абхазия, политика, экономика, общество
Sputnik недели: заседание Парламента, переток электричества и "Сахар в норме"
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 ноября.
О том, как принимались поправки в годовой бюджет, с кем Абхазия договаривается о поставках электроэнергии, и как власти будут работать с неправительственными организациями в дальнейшем, читайте в нашем материале.
На уходящей неделе состоялось заседание Парламента Абхазии, на котором внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год во втором и окончательном чтении. Общий объем доходов республиканского бюджета составит 10,4 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда приходится на финансовую помощь России.
Доходная часть в 2023 году выросла на 87 миллионов рублей, а расходная – на 720 миллионов, 497 из них – помощь от России. Законопроект о внесении изменений депутатам представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
По его словам, в 2023 году у правительства Абхазии появились дополнительные обязательства по оказанию адресной финансовой помощи, в том числе тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Кроме того, парламентарии приняли решение о том, что шестьдесят миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, будут направлены на оплату поставки электроэнергии в Абхазию.
Депутаты скорректировали целевое назначение средств на основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Основная цель – не допустить ограничения электропотребления в республике.
Переток электроэнергии из России
Как сообщили в Министерстве экономики Абхазии, переток электроэнергии из России продолжается в рамках дополнительного соглашения к договору поставки на коммерческой основе с ПАО "Интер РАО".
Согласно дополнительному соглашению, в республику будет поставлено электричество на сумму 200 миллионов рублей.
"С начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазию осуществляется на коммерческой основе. В рамках контракта у ПАО "Интер РАО" закуплено 30 миллионов кВт⋅ч суммарной стоимостью 135 миллионов рублей. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 миллионов кВт⋅ч суммарной стоимость 200 миллионов рублей", –говорится в сообщении.
Ранее министр экономики Кристина Озган заявляла, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить, процесс переговоров с Россией пока не завершен.
Акция проходила в Абхазии с 6 по 15 ноября и началась с сел. В городах пункты были организованы 14 и 15 числа.
За время проведения акции "Сахар в норме" обследование прошли 2074 человека, сказала в интервью радио Sputnik
координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба.
"Это тот формат, по которому мы работали и в предыдущие годы. До этого неделя была выездная, работали в четырех районах. В Галском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гудаутском районах бригада медиков выезжала в села. В течение недели они посетили 31 село, измеряли людям сахар", – пояснила она.
Небольшое количество людей, у которых выявили нарушения, может быть связано с тем, что многие стали уделять больше внимания своему здоровью, правильно питаться и заниматься спортом, добавила Адлейба.
Итоги образовательного проекта "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью", организованного фондом "Движение вверх", подвели в Доме Москвы в Сухуме.
Проект направлен на обучение специалистов и родителей для повышения качества медицинской помощи. Создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики "Экзарта" Андрей Бурмистров рассказал, как проходили мероприятия в рамках образовательного проекта.
"Было очень приятно и волнительно готовиться к выезду в новую для нас страну, мы получили огромное удовольствие, общаясь с вашими специалистами, с родителями, которые воспринимали все с горящими глазами и с открытыми сердцами. Мы постарались поделиться основными, базовыми вещами. Как мне кажется, нам удалось переориентировать ваших специалистов с подхода на то, что все дети должны ходить, на тот подход, что все дети должны быть личностями, что они должны социализироваться в семье и в обществе, уметь общаться на том уровне, на котором это для них возможно", – подчеркнул он.
Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" проходил в Абхазии с 12 по 15 ноября. Курсы по проекту проходили в реабилитационном центре "Мы вместе" в Цандрыпше, а также в центре "Росток" в Сухуме.
Онлайн-встреча главы МИД Инала Ардзинба с представителями органов госвласти и экспертами дружественных стран, посвященная взаимодействию с агентствами ООН и международными неправительственными организациями, работающими в Абхазии, состоялась в Медиацентре МИД 16 ноября.
Инал Ардзинба рассказал, что 6 ноября состоялось заседание Общественного совета при МИД Абхазии и "существенная часть" участников согласилась с актуальностью разработки новых подходов во взаимодействии с международными неправительственными организациями и агентствами ООН.
Глава МИД республики добавил, что 16 ноября состоялась встреча с представителями этих организаций. Он отметил, что значительная часть представителей агентств ООН в очередной раз проигнорировали приглашение, что воспринимается как "подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации".
Персональная выставка работ абхазского художника Бориса Ашуба "Лучи солнца" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 14 ноября.
Приветствуя посетителей культурного мероприятия, председатель Союза художников Виталий Джения рассказал о жизненном пути и творческом многообразии автора. Он отметил, что художник олицетворяет собой творческую личность, которая соединяет в себе высокий профессионализм в области экономической науки и мастерство, которое воплощается в полотнах.
Борис Ашуба – выпускник Сухумской художественной школы. Окончил экономический факультет Абхазский госуниверситета в 1989 году, кандидат экономических наук. Произведения художника хранятся в частных собраниях в Абхазии, России, Испании и Турции.
Второй концерт третьего сезона "Apsny Star"
Второй концерт третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.
В этот раз концерт был необычным – участники выступали в дуэтах. От команды Ильды Кучуберия выступали три пары – Ираклий Джумутия и Лола Колбая, Адгур Лазария и Рената Хаджиева, Самвел Миракян и Миранда Мархолия. По баллам жюри и решению наставника проект покинул Адгур Лазария.
Наставник Фая Мархолия также создала дуэты в своей команде. На сцену вышли София Мяукина и Виктория Лабия, Кристина Кубрава и Сария Айба, Аслан Шакая и Диана Карбащян. Последняя проект покинула.
Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря. Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась 12 ноября на 102-м году жизни. Она была единственной участницей Сталинградской битвы, проживавшей в Абхазии.
Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. У ветерана было много военных наград.
За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.
На этой неделе также скончался мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил. Штангист, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике, рекордсмен мира Руслан Таркил родился 5 мая 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района.
В 1992-1993 годах он принимал участие в боях в ходе Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. Также Таркил – кавалер ордена Ахьдз-Апша" III степени.