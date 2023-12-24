https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/sputnik-nedeli-posledstviya-nepogody-i-voprosy-energetiki-1049597519.html

Sputnik недели: последствия непогоды и вопросы энергетики

Sputnik недели: последствия непогоды и вопросы энергетики

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку наиболее важных событий за текущую неделю. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-24T21:50+0300

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На текущей неделе в Общественной палате обсуждали вопросы энергетики, ведомства подводили итоги 2023 года, была открыта республиканская елка.SputnikМежпарламентское сотрудничество18 декабря спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился в Москве с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и председателем югоосетинского парламента Аланом Алборовым.Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.Вопросы энергетики19 декабря в Общественной палате Абхазии состоялось заседание, посвященное проблемам энергетической отрасли республики.На встрече была дана оценка текущему состоянию энергетики и перспективам ее улучшения.В обсуждении приняли участие руководитель администрации президента Абесалом Кварчия, депутаты Парламента, глава администрации Сухума Беслан Эшба, гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и экс-руководители предприятия Аслан Басария и Резо Зантария.Глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия рассказал о состоянии энергетики. Он заметил, что дефицит потребления электричества в Абхазии составляет порядка миллиарда кВт·ч. При экономичном расходовании и наличии платежной дисциплины, в год Абхазия потребляла бы 1,7-1,8 миллиарда кВт·ч в год.Приговор18 декабря Верховный суд Абхазии признал Вадима Воуба виновным в убийстве Рамина Хмаил.Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля 2022 года на одной из сухумских улиц, еще один человек, Даур Джумутия, был ранен.Несчастный случай18 декабря в абхазском сегменте социальных сетей появилось видео, на котором в руках у девушки взрывается петарда. 19 декабря ее госпитализировали в Сочи.Это первый подобный случай в нынешнем году. В 2022 году от взрыва петарды в руке в Гагре пострадал один мужчина.Медицинские итогиМинистр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции в среду 20 декабря подвел итоги работы ведомства в 2023 году и рассказал о планах на следующий год.Глава Минздрава в частности рассказал о предоставлении медицинской помощи гражданам республики, обеспечении оборудованием больниц и поликлиник и о том, когда планируется начать строительство Республиканской детской больницы.Братская помощьПятьдесят тонн цитрусовых и бутилированной воды доставят из Абхазии в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщили в МЧС республики. Колонна с гуманитарным грузом отправилась в новые регионы России утром 20 декабря.В рамках поездки запланированы встречи с главами субъектов, обсуждения вопросов их взаимодействия с Абхазией.Делегация МВДМинистр внутренних дел Роберт Киут встретился с представителями российской делегации в среду, 20 декабря.Делегация МВД России прибыла в Абхазию для оказания практической и методической помощи абхазским коллегам.Во встрече приняли участие заместители министра внутренних дел Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания, главный советник министра Инал Маршания.В рамках визита решались вопросы практического взаимодействия органов внутренних дел, будут сверены пункты реализации Соглашения "О софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия".Потеря неделиВетеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Алексей Шония ушел из жизни в пятницу, 22 декабря.По паспорту Шония 15 мая 2023 года исполнилось 99 лет. Но на самом деле родился он на пару лет раньше, и в этом году отметил свой 101-й день рождения.В 1942 году Шония добровольно ушел на фронт, участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова, а также принимал участие в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии.Непогода в АбхазииНепогода и сильный ветер в ночь с 23 на 24 декабря нанесли ущерб различной степени в районах Абхазии.Сильный ветер повалил деревья, повредил распределительные сети, блокировал республиканскую трассу в нескольких районах Абхазии. К утру спасатели расчистили все заторы.Главная елкаГлавную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме в пятницу, 22 декабря.С открытием главной елки горожан поздравил глава администрации столицы Беслан Эшба. Он пожелал жителям Сухума благополучия в новом году.Все пространство вокруг символа Нового года украшено по-праздничному ярко и красочно. На площади Свободы оборудовали кинотеатр под открытым небом, где детям будут показывать новогодние сказки и мультфильмы, установили сцену для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов.Звездный финалПобедители проекта "Apsny Star" определились на финальном концерте в Абхазской госфилармонии в пятницу, 22 декабря.Участница из команды наставника Ильды Кучуберия сможет бесплатно обучаться в Академии музыки имени Гнесиных в Москве.В финал проекта также вышли Ираклий Джумутия, Миранда Мархолия и Самвел Миракян от команды Ильды Кучуберия. От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.София Мяукина получила специальный приз от продюсера Тимура Квеквескири - право на съемку клипа. Миранда Мархолия получила в подарок запись песни от музыкального продюсера Анри Гумба, а Виктория Лабия сможет записать собственный альбом.

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