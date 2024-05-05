https://sputnik-abkhazia.ru/20240505/sputnik-nedeli-press-konferentsii-ministrov-festival-armyanskoy-pesni-i-paskha-1050985357.html

Sputnik недели: пресс-конференции министров, фестиваль армянской песни и Пасха

Sputnik недели: пресс-конференции министров, фестиваль армянской песни и Пасха

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 апреля по 5 мая. 05.05.2024, Sputnik Абхазия

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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 апреля по 5 мая.На этой неделе министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба провел пресс-конференцию, в Сухуме отметили 15-летие Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, депутаты Гудаутского районного Собрания не утвердили Рауля Лолуа в качестве главы администрации района. Об этих и других событиях читайте в материале.SputnikПресс-конференция Джансуха НанбаПервый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что главной проблемой абхазской энергетики остается учет потребления электричества.В Абхазии порядка 90 тысяч абонентов, около 27 тысяч приборов учета уже установлено. Плата за электричество - это основной источник внутренних инвестиций в отрасль, но собираемость с физлиц по стране составляет 14%.Первый вице-премьер рассказал и о проекте реконструкции и восстановления сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба.По словам Нанба, конфликта с с жителями села Бабыщира (Бабушара) у представителей власти не было. На встрече, которая прошла по инициативе чиновников, обсудили планы развития аэропорта, и собравшиеся этот проект одобрили. При этом они не поддержали идею расширения строительства на юг, и по итогу воздушная гавань будет запущена в тех границах, в которых была ранее.Джансух Нанба подчеркнул, что никто не намерен выселять местных жителей из домов и строить вблизи аэропорта апартаменты. Он также сообщил, что с 1 мая цена на АИ-92 вырастет до 62 рублей.По его словам, это связано с тем, что экспортная цена на российском рынке растет. По прогнозам, пиковые потребности в ближайшем будущем снизятся, и цена тоже. Нанба подчеркнул, что проблем с топливом в республике нет, у всех участников рынка есть возможность его покупать и продавать.Пожар в АбИГИПожар произошел в здании Абхазского института гуманитарных исследований в Сухуме 30 апреля. Возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Спустя непродолжительное время сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших нет.Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном в начале прошлого века. АбИГИ расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн.15-летие Погрануправления ФСБ РФ в АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном мероприятии к 15-летию образования Погранотряда ФСБ России в республике."Российские пограничные войска играют ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране, являясь надежным барьером перед попытками нарушения мира со стороны Грузии и ее сторонников", - сказал он.Аслан Бжания вспомнил пограничников, отдавших свои жизни, выполняя свой долг, и подчеркнул, что юбилейная дата служит еще одним подтверждением стратегического союза между Россией и Абхазией.15 лет назад, 30 апреля 2009 года президенты Абхазии и России Сергей Багапш и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики.Перенос ЧМ по футболу ConIFA 2024Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год из-за политической нестабильности в регионе.Турнир должен был пройти с 25 июня по 6 июля в Иракском Курдистане. В нем принимали участие 14 команд, в том числе сборная Абхазии.Участников и организаторов ConIFA беспокоил вопрос безопасности на фоне политической нестабильности в регионе."Это решение было принято после тщательных обсуждений с принимающей стороной - Курдистаном и потенциальными командами-участницами", - процитировал организаторов Госкомспорта.Открытие скакового сезонаЛошади абхазских конезаводчиков Адгура Пачалия и Ахры Ашуба Апсны Голд и Джалил Грант заняли первое и второе места на скачках в Краснодаре.Джалил Грант получил "серебро" в забеге памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Он был проведен под патронажем президента Аслана Бжания, за приз в 200 тысяч рублей состязались 12 наездников.Мероприятие посетила делегация из Абхазии. В ее состав вошли советники президента, депутаты Парламента, сотрудники ведомств, ветераны ОВНА, добровольцы.По приглашению главы абхазской делегации Ахры Ашуба спортивное мероприятие посетили представители добровольцев и общественных организаций Осетии, Адыгеи, Карачаево-Черкесской республики, Союза казаков.Скаковой сезон на Краснодарском ипподроме длится с апреля по октябрь, в этом году запланировано 14 скаковых дней. В забегах принимают участие лошади английской чистокровной, арабской и ахалтекинской пород.Фестиваль армянской песниФестиваль армянской песни "Дружба народов" начался в селе Алахадзы Гагрского района 1 мая. Танцевально-вокальный праздник проходит на сельском стадионе, где установили сцену и куда приехали сотни зрителей со всей Абхазии и из России.Фестиваль посетили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, руководство Гагрского района, министр глава внутренних дел Роберт Киут, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Перед началом концертной программы прозвучал гимн Республики Абхазия. С поздравительной речью выступил председатель Армянской общины Абхазии АликЗамглавы администрации Гагрского района Хана Гунба подчеркнула, что фестиваль этот проводится уже 26 раз и стал традиционным. Он расширяет границы знакомств талантливых молодых людей и это яркий пример проявления уважения к культуре народов, проживающих в республике.На сцену вышли творческие коллективы, сольные исполнители и ученики школ, которые подготовили более 20 номеров и прочитали стихотворения на армянском языке.Первый концерт EytsikәashowПервый концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии 2 мая. 14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Танцоры будут соревноваться в командах двух наставников – артиста госансамблей "Шаратын" и "Кавказ" Дениса Инапшба и артиста "Кавказа" Аслана Багапш.В команду наставника Дениса Инапшба вошли Адамыр Вардания и ДианаГунба, Ражден Гергедава и Ася Арютаа, Инал Инапшба и Арина Лакоя, Сатбей Адлейба и Лана Чанба, Амиран Кайтан и Сабрина Пкин, Паата Хубулава и Рада Тания, Саид Хагба и Милена Тачулия.В команде Аслана Багапш – Тимур и Марианна Туйба, Алан Кацуба и Камилла Жанава, Алан Аухат и Лана Бжания, Адис Агрба и Себина Зекир-оглы, Вадим Чамагуа и Илона Козмава, Тимур Аргун и Эсма Акиртава, Адгур Микая и Илона Зухба.Eytsikэashow продлится пять месяцев, состоится шесть концертов. На каждом из них дуэты должны будут представить по три номера – абхазский танец, танец одного из народов Кавказа и третий танец "сюрприз".Пресс-конференция министра просвещенияМинистр просвещения Абхазии Инал Габлия провел пресс-конференцию по итогам поездки на вторую научно-практическую конференцию "Артековские чтения".До 15 школьников в год будут отправлять в лагерь "Артек", сказал министр просвещения Инал Габлия.На конкурсе будут отбирать детей с лучшими показателями в учебе, знанием абхазского языка и другими достижениями.Это вакантные должности и должности, которые занимают непрофильные учителя. По его словам, выпускника очень сложно заставить работать в школе, в первую очередь, из-за низкой зарплаты.Рауль Лолуа не утвержден главой Гудаутского районаДепутаты Гудаутского районного Собрания не утвердили Рауля Лолуа на должность главы Гудаутского района. Лолуа должен был набрать 15 голосов депутатов. 14 были за, 13 — против, один бюллетень испорченным.Согласно законодательству Абхазии, президент Аслан Бжания должен в течение 30 рабочих дней представить нового кандидата или снова выдвинуть предыдущего.Рауль Лолуа был назначен и.о. главы администрации Гудаутского района в январе 2024 года. До этого пост занимал Баграт Боджгуа.Пасхальная службаВ этом году православные христиане отмечают Пасху 5 мая. Накануне праздника состоялась Церемония передачи частички Вечного огня музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.В мероприятии участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, члены правительства, военные, представители посольства России, госслужащие и общественность.Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов. В Абхазию лампаду привезли волонтеры "Народного фронта".В полночь в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы началось Пасхальное богослужение, куда доставили частицу Благодатного огня. Службу посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

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аслан бжания, абхазия, экономика, политика, пасха, общество