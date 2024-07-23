https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/prednaznachenie-i-lyubov-k-svoemu-delu-irina-viner-ob-abkhazii-sporte-i-o-sebe-1051765864.html

Предназначение и любовь к своему делу: Ирина Винер об Абхазии, спорте и о себе

Предназначение и любовь к своему делу: Ирина Винер об Абхазии, спорте и о себе

Sputnik Абхазия

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России Ирина Винер... 23.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-23T10:00+0300

2024-07-23T10:00+0300

2024-07-23T11:21+0300

в абхазии

абхазия

ирина винер

интервью

гимнастика

спорт

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О том, какой Абхазия предстала перед Ириной Винер, которая посещала ее более 30 лет назад, почему Пицунда – ее давняя любовь, каковы планы по развитию художественной гимнастики в республике, и где легендарный тренер будет отмечать свой день рождения, читайте в интервью корреспонденту Sputnik Бадри Есиава.– Ирина Александровна, позвольте поприветствовать вас в Абхазии и поинтересоваться, как проходит ваш отдых и не мешает ли погода? В последние два дня у нас дождливо.– Здравствуйте, дорогие абхазы. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада, что сейчас нахожусь здесь, что я выбрала именно это поцелованное Богом место, где, как я думала, мне было бы очень комфортно отдыхать. А теперь, когда я приехала, я поняла, что не ошиблась.Я была здесь очень давно, еще много лет назад. И запомнила эту землю как место с очень большой силой. Здесь великолепное море. Можно сказать, оно обволакивает, как шелк. Когда я приехала, я поцеловала его и поздоровалась с ним.Второй фактор – пицундские сосны настолько полны энергии, что люди, которые это чувствуют, получают колоссальный заряд, который иногда очень трудно переварить. Нужно обязательно пройти все стадии акклиматизации, чтобы эту энергию почувствовать и переработать в себе.Поэтому я счастлива, что выбрала это место. Тем более что рядом Сочи, где на сборах находятся мои гимнастки, и я могу сесть в машину, поехать к ним, проверить, посмотреть или поработать с ними онлайн.– Когда вы в последний раз были в Абхазии и где отдыхали?– В последний раз я была в Абхазии во времена Советского Союза. Я ежегодно приезжала на спортбазу в Эшеру, а в Пицунде была, когда только начала работать, и приехала сюда со своими маленькими девочками. У меня был номер в отеле, который стоит на мысе, он считался самым лучшим, там отдыхала вся элита Советского Союза. Один большой человек, дочь которого у меня тренировалась, организовал для меня номер, все остальные жили в частном секторе.К сожалению, я еще запомнила Пицунду во время потопа. Тогда было очень сильное наводнение, и я выносила детей на плечах. Мы уходили в горы, чтобы нас не достала вода. Но у меня все равно остались самые лучшие впечатления именно от воздуха, климата и моря.– У вас есть время посещать достопримечательности Абхазии? Возможно, вы были на экскурсии во время этого вашего визита?– Я еще нигде не была. Я мечтала просто сесть под реликтовыми деревьями и вставать с места только для того, чтобы окунуться в море. Думаю, что через несколько дней я начну ездить по всем местам, но я раньше была на озере Рица, и видела там все. Также я слышала много лестных слов про горы и про то, какая там красота.Потряс меня, конечно же, фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...". Меня пригласили на концерт, и я с удовольствием послушала лучшие голоса мира – Хиблы, Эльдара Абдразакова, великолепных новых певцов, послушала музыку оркестра. Это дорогого стоит.Ваш президент показал мне, какие дома, отели, различные дома культуры, спа-салоны сейчас строятся, ремонтируются. Думаю, что Сухум как был самым красивым городом Кавказа, так и останется таким в ближайшее время.– Как вы считаете, над чем Абхазии еще нужно поработать в туристической отрасли?– Я думаю, что нужно подготовить план застройки, потому что дома, которые построены вдоль моря, распределены непланомерно. Один там стоит, другой здесь – как попало. Нужно сделать более стройно.Ну и, конечно, аэропорт, который будет принимать самолеты из городов России, думаю, это даст импульс развитию восточной части Абхазии. Те районы, которые ближе к Сухуму, тоже будут развиваться. Сухум будет центром, а вокруг него и по дороге сюда, в Пицунду, будет строиться много хороших отелей. Я знаю, что и сейчас строятся или реставрируются те, которые были раньше.– У вас есть любимое место в Абхазии?– Это Пицунда. Золотое руно, Колхида, греки ведь были не дураки. Они неспроста послали свои корабли именно сюда и искали здесь богатство, красоту. Золотое руно – это природа и великолепный климат. Здесь нет такой жары, как, например, в Сочи. Здесь потрясающие сосны, благодаря которым вечера прохладнее, совершенно нет комаров и мошкары.– На встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания обсуждался ли вопрос сотрудничества с Всероссийской федерацией художественной гимнастики?– Да. У меня очень большие надежды на то, что в Абхазии начнет развиваться вид спорта, которым я занимаюсь, и вообще все виды спорта, так как здесь люди очень спортивные, мотивированные, а девочки и женщины здесь очень красивые и стройные. Я заметила, что даже в команде президента помощницы и секретари очень красивые, с прекрасными внешними данными.Я встречалась с руководителем клуба художественной гимнастики, который открылся в Сухуме. Мы обменялись контактами и будем их поддерживать. Они будут приезжать к нам на сборы, мы тоже будем приезжать сюда на соревнования. Они уже проводят здесь соревнования – работают всего два года и уже занимаются гимнастикой, у них около ста человек.Если получится, я попробую построить здесь пневмокаркасный зал, чтобы здесь можно было тренироваться ранней весной, летом и до глубокой осени. Буду привозить сюда сборную команду и тренироваться вместе с девочками из Абхазии.– То есть вы визуально смогли разглядеть потенциал абхазской молодежи в этом виде спорта?Да, я вижу, что и мужчины у вас красавцы. Я вижу и по фигуре, и по лицу, и по движениям, что они могут заниматься разными видами спорта очень успешно.– Сегодня российский спорт переживает не самые лучшие времена. Мы видим, как коллективный Запад превратил спорт в политический рычаг давления, и введенные против России санкции во многом ущемляют права спортсменов. Как это влияет на настрой спортсменов, не падают ли они духом? Или напротив, это стимулирует их доказать всему миру, что Россия достойна большего?– Дело в том, что Олимпийские игры всегда были некой красной ленточкой, которую спортсмен должен преодолеть. Девиз игр – "Выше, быстрее, сильнее", поэтому каждый старался показать свои лучшие достижения.То, что происходит сейчас, – это, конечно, нонсенс, потому что уже не существует этого девиза. У нас 51 олимпийская медаль по художественной гимнастике, 416 медалей чемпионатов мира и Европы. И такую команду не допустили на Олимпийские игры! Я могу говорить не только о себе. У нас сильнейшие дзюдоисты, которых не допустили на Олимпиаду, потому что они завоевали право (участвовать - прим.), выступали на международных соревнованиях, подписали бумаги.Мы сразу сказали, что без флага и гимна художественные гимнасты выступать не будут. Мы привыкли к тому, что наши болельщики машут на трибунах нашими флагами, что самая популярная музыка на всех соревнованиях – это гимн Российской Федерации. Мы отказались, но другие виды спорта начали бороться, из этого ничего хорошего не получилось. Допустили (к Олимпиаде - прим.) только 16 человек из России, это, конечно, слезы. Во всяком случае в нашем виде спорта мы ничего не потеряли, мы всегда соревновались на две головы выше.Сейчас все, кто мог бы выступать на Олимпиаде, соревнуются между собой. По этой причине дети стали более конкурентоспособными, и теперь девиз "Выше, быстрее, сильнее" актуален у нас в России. А еще к нам приезжают команды из дружественных стран. Недавно у нас были соревнования в Краснодаре, там было 16 иностранных команд.Все равно постепенно к нам начнут приезжать. Мы организуем свои программы, и российские, и международные. Российские – это те программы, которые продвигают нашу художественную гимнастику, родившуюся в Советском Союзе, она поднимает (технику спортсменов - прим.) на большую высоту. Что касается международных, то мы будем, конечно, уважать всех, кто к нам приезжает.У нас огромное количество соревнований, честно говоря, мы уже задыхаемся. Если раньше делались ставки на Кубок мира, на международные гран-при, то сейчас все поставлено на внутренние мероприятия. В ближайшее время у нас будут проходить соревнования в Екатеринбурге. Уже подали заявки из 80 регионов, и каждый из этих регионов размером с целую Франция. Один Ханты-Мансийский округ сопоставим с четырьмя Великобританиями!Теперь мы выступаем не федерациями, а клубами. Например, "Амурский тигр" из Хабаровска, студенческая лига "Буревестник", школьная лига. Такой порядок приняли в Госдуме, и в Совете Федерации одобрили.– То есть Западу не удалось "задушить" российский спорт, и менее популярной та же художественная гимнастика не стала?– Нет. Популярность стала намного больше. Дети начали понимать, что страну могут представлять не два человека, что все могут себя показать и участвовать в соревнованиях, попасть в сборную команду России. Так как я бываю почти на всех соревнованиях, я вижу перспективных детей.У нас сейчас проходят сборы для таких детей. Мы приводим туда самых маленьких, и, в частности, Абхазию тоже мы будем туда приглашать.– На фоне всего происходящего в мире, с какими еще сложностями сталкивается Федерация художественной гимнастики России и как удается их преодолеть?Я не могу сказать, что у нас есть сложности. Государство как субсидировало раньше, так и субсидирует.– Не так давно президент России Владимир Путин вручил вам награду – орден "За заслуги перед Отечеством I степени". В день награждения вы выступили с речью и, в частности, подчеркнули, что российские гимнасты выражают поддержку главе государства, его политическому курсу и бойцам СВО. В чем именно она выражается?– Это выражается у нас очень открыто и ясно. Мы проводим патриотические концерты во Дворце художественной гимнастики. Это концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы 9 Мая, Дню российского флага, Дню матери.У нас выступает очень много великолепных артистов. И Шаман выступал, и Ильдар Абдразаков, и Хор Турецкого, и Александр Коган, который исполняет малоизвестные песни военных лет. Могу сказать, что последний концерт во Дворце художественной гимнастики в Лужниках длился пять часов.К нам приходит очень много зрителей. Все концерты благотворительные. Мы очень благодарны департаменту культуры Москвы и нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину, который выделяет средства для проведения этих концертов. В последний раз наш концерт посетили 1100 бойцов (СВО - прим.) и врачи, которые помогали пострадавшим во время трагедии в "Крокус-Сити".– Ирина Александровна, у вас большое количеством наград, как спортивных, так и государственных. Какая из них ближе всего вашему сердцу?– Действительно, я обладаю большим количеством наград, и, конечно, "Герой России" – для меня очень высокая награда. Также все четыре степени "За заслуги перед Отечеством" – колоссальная награда.Я очень смущаюсь, когда мне говорят об этом. Я все делают это с Божьей помощью, потому что очень люблю своих детей, люблю вид спорта, которым занимаюсь, люблю работать. Мама мне говорила, что я должна работать до последнего издыхания, и я это делаю. Именно в зале, именно когда я работаю с детьми, у меня появляется возможность и желание жить и работать. Поэтому награды я приписываю не только себе, а в первую очередь тем людям, которые мне эти награды дают – именно Владимиру Владимировичу Путину. Спорт у нас в фаворе, и президент – сам спортсмен и прекрасно понимает, как помогать спортсмену, чтобы он был на высоте. У нас очень хороший коллектив, работает много хороших тренеров и врачей.Я очень счастлива, что получила эти награды и отношу их ко всем тем, кто работает со мной, руководит и помогает нам быть на высоте. Один в поле не воин.– Вы родом из Узбекистана, художественной гимнастикой занялись в 11 лет. Это было ваше решение или на него повлияли родители?– Мой папа – Народный художник, но начинал со спорта, а не с рисования. Он занимался спортивной гимнастикой, и с детства учил меня делать стойки. Эти стойки я делала на пляже со слезами на глазах, потому что очень стеснялась. Это он приучил меня к публичности.Потом инициативу перехватила бабушка, она стала водить меня на балет. Там я получила роль пантеры, стала выступать на новогодних елках с артистом Ткачуком, который впоследствии стал очень известным человеком в Узбекистане. Он был Дед Морозом, а я – пантерой.Для того, чтобы начать лучше двигаться, я пошла в секцию художественной гимнастики, так там и осталась. Я выступала на соревнованиях, и все приходили посмотреть не на мою технику, а на мою выразительность, так как в тот момент не было тренера, который мог научить хорошей технике. Я училась позже, в том числе у болгарских тренеров и хореографов, и в итоге стала тем, кем стала. Но я также мечтала стать актрисой. Какая девочка не хотела ею быть? Но потом я узнала, что Сергей Герасимов уже набрал свой класс, а для меня он с самого начала он был путеводной звездой. Я хотела к нему попасть, и когда не получилось, оставила эту мечту.– Вы не пожалели об этом?– Нет.– По вашему опыту, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать профессионалом в вашем деле?– Прежде всего он должен любить музыку. И должна случиться ситуация, когда встречаются талантливый человек и очень любящий свое дело талантливый тренер. Только тогда может вырасти чемпион.– В одном из своих интервью вы сказали: "Если спортсмену мешает школа, то он должен бросать школу. Если спорт мешает семье, то нужно бросать спорт". Всегда ли нужно идти на такие жертвы? Судя по вашей биографии, не всегда, у вас ведь есть сын, трое внуков…– С меня в этом смысле не нужно брать пример. Я и сына оставляла ради спорта, и многое другое, чтобы работать с моими девочками. Моей семьей были эти дети. Награда в том, что многие из них называют меня мамой – второй мамой, первой мамой. Ради этого стоит жить. Я мама одного сына и многих дочерей.Я не считаю это жертвой. Я считаю, что это предназначение. Если Бог дал тебе талант и возможности, их надо использовать. Иначе – это грех.– Еще в одном интервью вы сказали, что "судорожно ищете себе замену". Скажите, почему вы ее ищете и почему ее пока не удается найти?– По моей теории, если спорт мешает семье, надо бросать спорт. Очень многие мои девочки, которые вышли замуж, посвящают себя семье и не хотят столько сидеть в зале, сколько сижу, к примеру, я – по восемь-десять часов. И не у всех есть глаза, какие Бог дал мне, они не видят того, что вижу я. Поэтому я давно ищу себе замену. По организационной работе ее найти легче, а вот по тренерской части мне пока никто не попадался.– Допустим, вам удастся найти замену. Чем вы в таком случае будете заниматься?– Я буду работать с детьми. Буду консультантом. Буду тратить больше времени на маленьких детей. Я их обожаю, и они обожают меня. Меня всегда называли цыганкой, так как я могла поговорить с трехлетней, пятилетней девочкой, и буквально через час они уходили со мной в зал.– Кстати, вы всегда мечтали о дочери, насколько мне известно.– У моего племянника три сына, у моего сына три сына, и вот наконец в нашей семье родилась девочка. Я назвала ее именем моей мамы (Зоя - прим.), она очень похожа на меня. Размахивает платочком и танцует. Ей три годика.– У вас 30 июля день рождения. Как и где вы будете его отмечать?– Я специально решила остаться на свой день рождения в Абхазии, потому что не хочу сейчас быть в Москве. Поздравления мне приятны, но сейчас не время организовывать какой-то большой праздник. Не та обстановка – идет СВО. Я с удовольствием вместе с семьей и с моими девочками, которые приедут сюда, отмечу свой день рождения в моей любимой Абхазии.

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абхазия, ирина винер, интервью, гимнастика, спорт