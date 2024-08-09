https://sputnik-abkhazia.ru/20240809/diplomatiya-i-geopolitika-intervyu-glavy-mid-abkhazii-sergeya-shamba-1051945066.html

Дипломатия и геополитика: интервью главы МИД Абхазии Сергея Шамба

Дипломатия и геополитика: интервью главы МИД Абхазии Сергея Шамба

Sputnik Абхазия

О том, каким было первое решение Сергея Шамба после назначения на пост главы МИД Абхазии, что за годы изменилось в мировой дипломатии и как Абхазия будет на... 09.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-09T20:28+0300

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в абхазии

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О том, каким было первое решение Сергея Шамба после назначения на пост главы МИД Абхазии, что за годы изменилось в мировой дипломатии и как Абхазия будет на это реагировать, когда может прояснится вопрос с признанием суверенитета Абхазии со стороны Белоруссии, читайте в интервью корреспонденту Sputnik Бадри Есиава.- Сергей Миронович, примите поздравления в связи с назначением и позвольте спросить, какого было вновь вернуться в родные стены абхазского МИДа? Многое изменилось за последние годы?- Очень многое изменилось. Хотя и прежде у нас были непростые времена. Абхазская дипломатия формировалась в условиях противоборства великим дипломатическим школам и на нас оказывали серьезное давление в переговорном процессе по урегулированию грузино-абхазского конфликта.В них участвовали самые великие страны – это и Российская Федерация, и Соединенные штаты Америки, Франция, Великобритания, Германия. Кроме этого, все самые значительные гуманитарные организации в Абхазии присутствовали. В такой ситуации мы отстаивали наши национальные интересы.Сейчас не менее простая ситуация. Идет серьезная борьба по переустройству мировой системы. Фактически мы видим, что мир из однополярного, которым он стал после крушения СССР, становится многополярным. Такие глобальные процессы мирового масштаба всегда сопровождались серьезными потрясениями.Мы это знаем из истории. Переустройство мировой системы всегда сопровождалось войнами. Сегодня мы видим события такого масштаба на Украине, когда вовлечены многие страны мира. Мы не знаем, как это дальше будет развиваться и поэтому здесь создаются особые условия для абхазской дипломатии, чтобы не допустить вооруженного конфликта.Мы часто слышим от грузинских властей о том, что Грузию подталкивают к открытию второго фронта. Мы знаем, что в конце октября должны пройти выборы в Грузии и часто открыто говорят о том, что в случае прихода к власти оппозиции – сторонников Михаила Саакашвили (бывший президент Грузии – прим.) может начаться вооруженная агрессия в отношении Абхазии. Мы это сами неоднократно слышали, особенно после войны между Азербайджаном и Карабахом, когда грузинская оппозиция призывала к реваншу в Абхазии. Все эти факторы создают серьезную напряженность и поэтому абхазской дипломатии нужно не допустить конфликта.Конечно, мы должны быть готовы к всякому развитию событий, в том числе должны быть готовы к вооруженной агрессии, что мы и делаем. В последнее время мы значительно усилили наши вооруженные силы, и кроме этого, у нас есть стратегический союз с Российской Федерацией, который нам дает хорошие гарантии безопасности. Мы в этом уверены. Уверены в том, что защитим нашу независимость, но мы не хотим жертв и разрушений, которые может принести новая война.Задача абхазской дипломатии – не допустить войну. Мы этим должны заниматься в непростых условиях, потому что живем в макрорегионе, в котором происходят самые серьезные мировые потрясения. Это и то, что происходит на Украине, и Ближний Восток, и Черное море, которое в последнее время стало ареной противостояния, где происходят боевые действия. В его акватории появляются все больше разведывательных самолетов стран НАТО. Эта напряженность не может нас не беспокоить. Поэтому угроз немало перед нами стоит и задач перед абхазской дипломатией сегодня не меньше, чем это было прежде. Этим и будем заниматься.- Вы многие годы руководили внешнеполитическим ведомством, вы рады возвращению на этот пост?- Знаете, я ведь был не только дипломатом, но и ученым в течение многих лет, я был и общественным деятелем, когда возглавлял неправительственную организацию "Аидгылара", я был военным во время войны.Все это я проходил, но все течет, все меняется и, возвращаясь в Министерство иностранных дел, я должен заново все это осмыслить. Хотя на прежней должности в Совете безопасности я практически занимался теми же вопросами.- Вы уже рассказали о том, что в приоритете внешнеполитического ведомства Абхазии и над чем еще предстоит вести усиленную работу. Хватает ли для этого у МИД ресурсов?- Когда я начинал здесь работать, у нас сотрудников было 15 человек. Сегодня значительно увеличился штат. Мы в свое время, по нашей же инициативе, открыли в Абхазском госуниверситете отделение Международных отношений. Многие молодые люди его окончили и сегодня являются подготовленными специалистами. Многие из них работают в МИД, многие прошли через Министерство иностранных дел и работают в разных других структурах.Сегодня достаточно подготовленные молодые люди здесь есть. Я еще не со всеми хорошо знаком, но, как я вижу, здесь есть креативные молодые люди, которые готовы решать стоящие перед нами сложные задачи.- Планируется ли преобразование в МИДе, реорганизация, сокращение или же увеличение штатного расписания?- Первое, что я сделал – я вернул в качестве послов по особым поручениям бывших министров иностранных дел Максима Гвинджия и Даура Кове. Когда я возглавлял ведомство, они оба были заместителями. Затем каждый из них после меня возглавлял это министерство и довольно успешно.При их деятельности в качестве министров многие договоры о признании нашей независимости были подготовлены – с Латинской Америкой, с Сирией. Так что это люди опытные, и я бы не хотел, чтобы они были потеряны для абхазской дипломатии. В связи с этим я их попросил хотя бы в качестве таких помощников с функцией послов по особым поручениям поработать.Мы также решили, что они и нынешние заместители министра – Одиссей Бигвава и Ираклий Тужба составим такой консультативный совет. Это пока единственное кадровое новшество, которое я принял. Расширять штат нет никакой необходимости, так как здесь достаточное количество людей. Здесь все грамотно структурировано, что ничего менять я не собираюсь.- Вы затронули вопросы признания суверенитета Абхазии. Есть ли повод ожидать Абхазии признания ее суверенитета другими странами в ближайшее время? Например, со стороны Беларуси. Контакты последних лет с ней во многом обнадеживающие.- Такая работа идет, но афишировать мы ее не хотим, потому что тут же подключаться противодействующие влиятельные государства. Мы об этом не говорим, но должен вам сказать, что сейчас в такой обстановке переустройства мировой системы и глобальных потрясений, не стоит ожидать ничего такого. А так у нас есть надежды на то, что количество стран, которые признают суверенитет Абхазии, будет увеличиваться.При этом надо отметить, что это больше вопрос престижа, чем практической выгоды для нас. Для маленькой Абхазии Россия – это целый мир. Мы во взаимодействии с Россией можем развивать нашу экономику, Россия представляет огромный рынок для нашей продукции, сотрудничество с ней дает возможности для нашей безопасности. Мы все практические вопросы можем решать с Россией, но мы хотим быть открытыми миру и сотрудничать с другими государствами тоже.- Если говорить о Беларуси, что останавливает ее президента Александра Лукашенко пойти на такой шаг?- Я думаю, когда закончится Специальная военная операция на Украине, многое поменяется. Тогда и будем это обсуждать.- Буквально вчера официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Как вы считаете, это заявление основано на определенных неофициальных договоренностях, и Грузия готова на это пойти, или же это очередной призыв сесть за стол переговоров?- Нет. Этот вопрос в течение уже многих лет обсуждается в Женеве. Как известно, на Женевских дискуссиях абхазская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости заключения договора о неприменении силы. Она (Захарова – прим.) говорит о том, что на самом деле происходит на международной арене.На сегодня Женевский процесс – это единственная возможность общения с разными странами, в том числе с Грузией. Других площадок для этого нет.- Допустим, Грузия согласится на предложение Москвы. С учетом того, что мы не видим конкретных результатов от Женевских дискуссий, какие есть перспективы от нового формата переговоров?- Во-первых, говорить о том, что нет никаких результатов от Женевских дискуссий, неправильно. Результат – уже то, что мы разговариваем. Когда дипломаты разговаривают, в это время пушки молчат.За 30 лет после войны мы все-таки добились немалых результатов, а ждать скорых решений в дипломатии, такое бывает редко. Один из вопросов, который мы ставим в Женеве и надеемся когда-то прийти к его реализации – это вопрос о недопущении новой войны.- При этом риторика Грузии не меняется, и она стоит на своем.- Вода камень точит. Будем настойчиво и последовательно отстаивать свои интересы. Тот, кто думает, что такие вопросы так быстро решаются, он ошибается.- На ваш взгляд, взаимоотношения России и Грузии уже перешли из стадии стагнации в сотрудничество, и стоит ли Абхазии переживать из-за этого?- Здесь разные мнения высказываются. Я считаю, что потепление отношений между этими странами нам только выгодно. Любая напряженность в регионе влияет на наше развитие. Я за мирный Кавказ. Это в интересах всех сторон, которые здесь проживают.Всякие инсинуации по поводу того, что отношения России и Грузии меняются в лучшую сторону, и это может отразиться на взаимоотношении Абхазии и России, с моей точки зрения, наивны. Я не знаю, что должно произойти для отказа такой великой страны, как Россия, от такого серьезного шага, который она совершила в 2008 году, признав суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Во-вторых, сама Мария Захарова в своем интервью очень дипломатично, но показала, что у России таких планов нет. Когда она говорит, что нужно провести делимитацию границ между Абхазией и Грузией, Цхинвалом и Тбилиси также, это означает то, что делимитация проводится между независимыми государствами.- Как обстоят дела с делимитацией границ на территории Аибги, и ведутся ли все еще переговоры по ней с российской стороной?- Создана комиссия, которая занимается этим вопросом. Есть спорные участки, не урегулированные вопросы, но есть вопросы, по которым существует понимание сторон. Там проводится определенная работа.Еще раз повторюсь. Таких быстрых результатов быть не может. Этот вопрос стоит еще с периода, когда я был министром иностранных дел в 2007 году. Постепенно есть продвижение. Уже есть согласованные варианты по отдельным участкам.- С Россией у Абхазии сложились крепкие и доверительные отношения, но любые отношения требуют развития, как показывает мировая практика. В каких областях, на ваш взгляд, нужно еще больше сотрудничать и какие направления еще не охвачены?- У нас много договоров уже подписаны, и они успешно выполняются, но еще есть над чем работать. Это такой живой процесс. Во взаимоотношениях дружественных государств всегда есть возможность дальнейшего развития. И у нас существуют такие вопросы, которые на повестке дня стоят.- Несколько дней назад вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курска и пытались там закрепиться. Как вы считаете, какие цели преследует украинская армия и есть ли у нее шанс на успех?- Я думаю, что Украина рассчитывала на то, что, удерживая территорию, в дальнейшем в процессе переговоров она будет торговаться обменом территориями. В общем, она рассчитывает на какие-то более сильные позиции в переговорном процессе. Конечно, маловероятно, что им удастся из этой ситуации чего-то добиться. С моей точки зрения, это изначально обреченная на провал авантюра.

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сергей шамба, мид абхазии, интервью, абхазия, политика