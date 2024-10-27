https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/sputnik-nedeli-den-abkhazskogo-yazyka-usilenie-mer-bezopasnosti-i-sukhum-marafon-1052678735.html

Sputnik недели: День абхазского языка, усиление мер безопасности и "Сухум-Марафон"

Sputnik недели: День абхазского языка, усиление мер безопасности и "Сухум-Марафон"

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 21 по 27 октября. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-27T22:02+0300

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О том, почему были усилены меры безопасности на границе с Грузией, как прошел визит замминистра экономразвития России Дмитрия Вольвача, какое соглашение с Абхазией ратифицировал Совет Федерации, а также как прошел первый "Сухум-Марафон", читайте в материале Sputnik.SputnikДень абхазского языкаЕжегодно в республике День абхазского языка отмечается 27 октября. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей страны с этим праздником и отметил, что родной язык — главный фактор существования народа, основа его самосохранения и развития.Бжания подчеркнул, что государство обязано принимать меры для сохранения и развития языка, но этого будет сложно добиться без поддержки общества.Вольвач в АбхазииЗамминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетил Государственную кадастровую палату республики 24 октября.Как сообщает пресс-служба Минэка, директор палаты Темур Сангулия продемонстрировал работу автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости.Работа по созданию кадастра недвижимости началась в 2010 году и проводилась за счет Инвестпрограммы.За это время создали спутниковую геодезическую сеть, разработали нормативную базу, провели аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование для цифровой карты, отремонтировали помещения палаты, закупили оборудование.Сейчас система готова к промышленной эксплуатации и начнет работать после принятия закона "О кадастре недвижимости", принятого в первом чтении.Укрепление сотрудничестваНа минувшей неделе генеральный прокурор республики Адгур Агрба встретился с представителями Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний России.По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии, Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках подписанного в мае 2015 года договора о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы."Генеральная прокуратура Абхазии и дальше нацелена на всестороннее развитие и укрепление сотрудничества с Министерством юстиции Российской Федерации, которое, на мой взгляд, будет способствовать достижению справедливости и социальной реабилитации осужденных лиц", — подчеркнул Агрба.Усиление мер безопасностиПо приказу президента Абхазии Аслана Бжания на границе по реке Ингур были усилены меры безопасности, что связано с возможными провокациями радикальных сил в период проведения парламентских выборов в Грузии. Об этом сообщила ГСО.В Галский район были дислоцированы специальные подразделения силовых структур республики.Также Галский район с выездным совещанием посетил вице-президент Бадры Гунба. Ему доложили о проведенной работе, ознакомили с текущей ситуацией на приграничных территориях, побывал на пункте пропуска на абхазо-грузинской границе и погранзаставе, ознакомился с условиями работы сотрудников.Силовикам поручено сохранять усиленный круглосуточный режим несения службы.Ратификация соглашенияСовфед ратифицировал межправсоглашение России и Абхазии об избежании двойного налогообложения.Соглашение подписано в Сухуме 7 мая 2024 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и Абхазии не будут дважды платить налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере.Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций, отмечается в пояснительной записке.Документ устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для государственных структур.Кроме того, застройщики освобождаются от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.Миссия выполненаОтправленный из Абхазии гуманитарный груз прибыл в Курскую область 24 октября, сообщает МЧС республики.Глава ведомства Лев Квициния обсудил с представителями руководства региона сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе организацию отдыха и реабилитации детей из Курской области в Абхазии.Решением правительства региона Квициния был награжден памятной медалью.Колонна с грузом выехала из Абхазии 21 октября. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены собрали неравнодушные граждане республики, фирмы и благотворительные организации."Сухум-Марафон"Первое международное спортивное событие "Сухум-Марафон" прошел в столице Абхазии 26 и 27 октября. В нем приняли участие более 700 человек не только из Абхазии, но также из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.Профессиональные бегуны и любители спорта состязались в различных дистанциях. В день открытия марафона свои силы проверили около 190 детей в возрасте до 13 лет. Они преодолели дистанции от 500 метров до одного километра.Днем позже, 27 октября состоялись забеги на пять километров, на 21,1 километра и на 42,2 километра. В них участвовали сотни людей. Стартовали спортсмены от площади у драмтеатра и финишировали на проспекте Леона, пробежав весь город.Победителей наградили вице-президент Абхазии Бадра Гунба и председатель Госкомспорта Таращ Хагба медалями, сертификатами и денежными призами.В рамках форума также состоялись концерты, танцевальные вечера, фестиваль национальной кухни и вина, мастер-классы по изготовлению аджинджухуа и стрельбе из лука.Культурная АбхазияНа сцене Абхазской госфилармонии в понедельник, 21 октября, выступил Государственный театр танца Карачаево-Черкесии "Меркурий".Коллектив показал различные хореографические номера – старинный адыгский танец "Кафа", чеченский танец "Нохчи" и многие другие. Также прозвучали песни в исполнении заслуженной артистки республики Анжелы Муковой, солисток Государственной филармонии КЧР Рамины Китаевой и Алият Нурлубаевой, певца Казима Шидакова и других солистов.Также на уходящей неделе в Сухуме также прошел финал международной Олимпиады по русскому языку "Пушкин#225".Олимпиада прошла одновременно в Абхазии, Южной Осетии и Армении. В нем участвовало около трех тысяч человек, тысяча из них — из Абхазии. По итогам заочного дистанционного этапа в финал попали 56 абхазских школьников.Задания касались творчества Александра Пушкина, к 225-летию которого и приурочена олимпиада. Всем финалистам выдали сертификаты, трех победителей определят через несколько дней. Приз — поездка в Армавир вместе с победителями из других стран и двухнедельные путевки в детский лагерь в Анапе.Организаторы мероприятия — Армавирский государственный педуниверситет, Центр открытого образования города Гал при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.Памятный турнирФинал Международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов прошел в Сухуме 26 октября. Победителем стала команда "Апсны", которая обыграла соперников из Барнаула в решающей встрече со счетом 5:0.Турнир был посвящен памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он проходил с 23 по 26 октября. За первенство боролись команды из Абхазии, Кемерово, Барнаула, Новороссийска и Крыма.

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