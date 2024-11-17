https://sputnik-abkhazia.ru/20241117/sputnik-nedeli-protesty-i-zakhvat-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-v-abkhazii-1052903425.html

Sputnik недели: протесты и захват комплекса правительственных зданий в Абхазии

Sputnik недели: протесты и захват комплекса правительственных зданий в Абхазии

Sputnik Абхазия

На уходящей неделе в Абхазии прошли две акции протеста оппозиции, захват комплекса правительственных зданий, Парламент принял закон, определяющий правовой... 17.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-17T23:00+0300

2024-11-17T23:00+0300

2024-11-17T23:34+0300

абхазия

в абхазии

политика

протесты в сухуме 15 ноября 2024 года

оппозиция

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На уходящей неделе в Абхазии прошли две акции протеста оппозиции, захват комплекса правительственных зданий, Парламент принял закон, определяющий правовой статус многофункциональных комплексов.Об этих и других важных событиях недели, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.SputnikМногофункциональные комплексы11 ноября депутаты Парламента Абхазии приняли конституционный закон определяющий правовой статус многофункциональных комплексов на территории страны, который в свою очередь необходим для реализации российско-абхазского инвестсоглашения.Закон необходим был потому, что ранее подписанное соглашение предусматривает реализацию инвестпроектов в различных сферах, в том числе в туризме, и затрагивает гостиницы и иные средства размещения, спортивно-оздоровительные, развлекательные и многофункциональные комплексы, определения которым раньше в абхазском законодательстве не было.Перекрытие мостовПосле заседания 11 ноября у здания Парламента произошел инцидент между представителями оппозиции и одним из народных избранников. Позже четверых причастных к инциденту силовики задержали. Это вызвало массовые беспорядки в Сухуме. Оппозиционные силы перекрыли три моста и тем самым заблокировали сообщение из восточной и западной частей Абхазии с Сухумом. Они выдвинули требование освободить задержанных соратников.Акция протеста прекратилась после того, как Сухумский городской суд прекратил судопроизводство, и задержанные были отпущены.Захват правительственных зданий15 ноября в Сухуме началась очередная сессия Народного Собрания Абхазии. На ней парламентарии в частности должны были рассмотреть ратификацию межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности.Однако на заседании присутствовали только 21 депутат из 35. Спикер Лаша Ашуба объяснил, что это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения об инвестдеятельности, которому подверглись народные избранники. Из-за отсутствия части депутатского корпуса сессия не состоялась.У здания Парламента собрались противники ратификации инвестиционного соглашения. Они стали требовать от парламентариев провести заседание и проголосовать против ратификации. Спустя время между собравшимися и силовиками, охранявшими комплекс правительственных зданий начались стычки. Протестующие протаранили ворота у Парламента и захватили комплекс правительственных зданий. Они потребовали отозвать ратификацию инвестиционного соглашения и отставки президента Аслана Бжания.16 ноября Аслан Бжания провел встречу со своими сторонниками в родовом селе Тамыш Очамчырского района.На ней он заявил, что готов уйти в отставку после того, как оппозиция покинет комплекс правительственных зданий. Страной в это время будет управлять вице-президент Бадра Гунба. На встрече Бжания также заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах.После встречи со сторонниками, Бжания провел совещание с членами правительства.Он подчеркнул, что вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий.Протестующие со своей стороны отклонили предложение президента.Переговорщиком между властью и оппозицией выступила группа Общественной палаты во главе с абхазским государственным деятелем Сократом Джинджолия.16 ноября специальная группа Общественной палаты проинформировала стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса.Ситуация в стране не изменилась и 16 ноября. Протестующие не покинули Администрацию президента. Они демонтировали забор у комплекса правительственных зданий и передали его Министерству обороны. А Минобороны и МЧС вывезли и военную технику с территории комплекса правительственных зданий.Аслан Бжания заявил в интервью "Апсныпресс", что выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии.Он отметил что выход из сложившейся ситуации понятен — протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, после чего будут объявлены выборы, сам Бжания подаст в отставку и выдвинет свою кандидатуру на выборах.Президент призвал граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных и несанкционированных митингах."Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей Родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша Родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота", — добавил Бжания.17 ноября состоялась встреча депутатов Парламента во главе со спикером Лашей Ашуба с рабочей группой Общественной палаты во главе с Сократом Джинджолия.Стороны обсудили вопросы координации совместных посреднических усилий по урегулированию общественно-политического кризиса.Консультации с властью, депутатами и оппозицией по урегулированию ситуации в Абхазии продолжатся, сообщил Sputnik член Общественной палаты Сократ Джинджолия.Члены Общественной палаты и депутаты Парламента продолжают работу, которая должна успокоить сложившуюся в стране ситуацию и привести стороны к решению проблемы, добавил он.Вечером 17 ноября Координационный совет выступил перед протестующими перед зданием Администрации президента.Оппозиционеры предложили назначить главой Правительства компромиссную личность, устраивающую обе стороны, чтобы сбалансировать исполнительную власть перед предстоящими выборами президента.Протестующие не покинут комплекс правительственных зданий, пока Аслан Бжания не подаст в отставку.“Последняя цена” в Сухуме13 ноября полнометражный фильм "Последняя цена" Наура Гармелия впервые показали в Абхазии.Премьера состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера."Последняя цена" рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Картина получила признание кинокритиков и множество наград на кинофестивалях.Гумпомощь от Абхазии13 ноября Посольство Абхазии в России и Московская абхазская диаспора передали 20 тонн гуманитарного груза для жителей Курской области.Гумпомощь включает в себя продовольствие, одежду и предметы первой необходимости.

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абхазия, политика, протесты в сухуме 15 ноября 2024 года, оппозиция