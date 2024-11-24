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Основной документ: десять лет договору о союзничестве между Абхазией и Россией

Основной документ: десять лет договору о союзничестве между Абхазией и Россией

Sputnik Абхазия

24 ноября 2014 года Абхазия и Россия подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T08:30+0300

2024-11-24T08:30+0300

2024-11-24T14:22+0300

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договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве

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Какая работа проведена для реализации этого документа и к каких результатов уже удалось добиться, читайте в материале Sputnik Абхазия.Бадрак Авидзба, SputnikНаправления сотрудничестваАбхазо-российский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве предусматривает развитие отношений между странами по следующим направлениям:Как рассказал Sputnik начальник Департамента стратегического сотрудничества Министерства иностранных дел Абхазии Джемал Бганба, подписание договора - очень важное событие в новейшей истории молодой республики.Бганба напомнил, что в соответствии со статьей 4 договора, стороны проводят скоординированную внешнюю политику, а также тесно взаимодействуют в деле укрепления мира, повышения стабильности и безопасности на Кавказе. Также Россия будет способствовать укреплению международных связей Абхазии."В соответствии с данным пунктом стороны ведут постоянную кропотливую работу, в частности по линии МИД, по расширению официальных контактов Абхазии. В 2018 году это привело к признанию суверенитета республики со стороны Сирийской Арабской Республики и к установлению официальных двусторонних отношений", - говорит он.В продолжение Бганба отметил, что Абхазия и Россия даже в нынешнее непростое время по-прежнему прикладывают максимальные усилия для расширения круга контактов республики с представителями иностранных государств, что в обозримом будущем принесет свои плоды. Оборона и безопасностьВ соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, стороны проводят консультации по всем важным вопросам, затрагивающим интересы безопасности, осуществляют совместные действия по охране госграницы на реке Ингур."С момента подписания договора Абхазия и Россия проделали большую работу в обеспечении обороноспособности Абхазии, систематически проводятся совместные военные учения, направленные на отработку взаимодействия при потенциальном военном вторжении. Кадровые военные офицеры Республики Абхазия имеют возможность повысить квалификацию благодаря сотрудничеству с Российской Федерацией", - заявил начальник Джемал Бганба. Одним из важнейших пунктов договора он считает статью 6, в соответствии с которой ситуация, в которой одна из сторон подвергается агрессии или вооруженному нападению со стороны государства или группы государств будет рассматриваться как агрессия и против другой стороны. "Данная статья, безусловно является краеугольным камнем в деле обеспечения безопасности на Южном Кавказе и ключевым фактором, сдерживающим Грузию от преступных реваншистских планов", - говорит он.Экономическое развитиеОдин из пунктов документа предполагает формирование общего социального и экономического пространства и содействие социально-экономическому развитию Абхазии.Он рассказал, что протяжении последних десяти лет Россия на безвозмездной основе оказала поддержку республике на сумму около 30 миллиардов рублей, благодаря чему удалось осуществить множество проектов с сфере образования, медицины, культуры, энергетики, спорта.Бганба добавил, что за прошедшие годы уровень экономической интеграции стран вырос. Абхазия, будучи частью рублевой зоны, наращивает импорт товаров и услуг из России и долгие годы служит одним из основных туристических направлений для россиян."Без сомнений, данный договор позволяет и далее наращивать потенциал двустороннего сотрудничества в социальной и экономической сферах", - заметил он.Окно в большой мирЕще один пункт договора между Абхазией и Россией позволяет создавать условия для полноценного участия республики в интеграционных процессах на постсоветском пространстве."Страны на протяжении долгого времени ведут серьезную работу по расширению признания суверенитета Абхазии среди республик бывшего СССР. В последнее время удалось активизировать контакты с Республикой Беларусь, благодаря чему были осуществлены взаимные неофициальные визиты президентов обеих стран", - сказал представитель МИД республики.В сотрудничестве с Россией Абхазия ведет работу по масштабной модернизации законодательства и приведению его в соответствие со стандартами ЕАЭС. В будущем это позволит упростить диалог со странами-членами сообщества и повысит вероятность присоединения республики к интеграционным объединениям, которые вызывают у нее большой интерес и способны придать мощный толчок ее развитию, говорит Джемал Бганба.Подытоживая результаты первой десятилетки со дня подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, он отметил, что документ оказал существенное влияние на развитие экономики, финансовой и социальной сфер, восстановление инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, увеличение бюджета Абхазии, в частности, результатом стало кратное увеличение собственных доходов страны.Однако, несмотря на серьезные успехи, достигнутые за это время, потенциал договора далеко не исчерпан, а напротив, открывает множество новых возможностей для расширения и углубления двустороннего сотрудничества, заявил Бганба.

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абхазия, новости, россия, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве