https://sputnik-abkhazia.ru/20250101/chempiony-znamenitye-gosti-i-natsionalnyy-brilliant-yarkie-lichnosti-2024-goda-v-abkhazii-1053280963.html

Чемпионы, знаменитые гости и "национальный бриллиант": яркие личности 2024 года в Абхазии

Чемпионы, знаменитые гости и "национальный бриллиант": яркие личности 2024 года в Абхазии

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило материал об успехах соотечественников и о посетивших республику знаменитостях в 2024 году. 01.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-01T08:00+0300

2025-01-01T08:00+0300

2025-01-01T10:02+0300

абхазия

в абхазии

спорт

культура

общество

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/12/1052031122_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_893501f9a67877163bc23a008f4b1bb2.jpg

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" и шоу "Голос"Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава минувшим летом вновь порадовала своих поклонников и ценителей классической музыки XXII Музыкальным фестивалем "Хибла Герзмава приглашает…".Концерты прошли в августе в Сухуме, в Пицундском соборе и впервые в Бедийском храме. Герзмава выступила вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Академическим Большим хором "Мастера хорового пения", а также под аккомпанемент музыканта Олега Аккуратова, саксофониста Игоря Бутмана и джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева.Программа состояла из классических произведений зарубежных композиторов, абхазских и русских народных песен, советских песен.В конце года, 11 декабря, пришла еще одна хорошая новость. Оперная певица Хибла Герзмава стала наставницей в шоу "Голос" на Первом канале. Она присоединится к ветеранам проекта — Полине Гагариной, Антону Беляеву и рэперу Басте.13-й сезон телешоу запустят на экранах в 2025 году. "Последняя цена"Для режиссера из Абхазии Наура Гармелия 2024 год был успешным и насыщенным. Его фильм "Последняя цена" завоевал немало наград на международных кинофестивалях."Последняя цена" от Ленфильма рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Всего в копилке ленты 11 наград. Съемки завершились в конце октября, и уже в марте лента стала триумфатором на XXII международном фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске.В общей сложности картина была удостоена четырех призов – "Золотая тайга" имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм, "Серебряная роза" — лучшее музыкальное решение, "Лучшая операторская работа" имени Павла Лебешева, приз зрительских симпатий "Цветы таежной надежды".До конца года "Последняя цена" также получила две награды на Шукшинском кинофестивале в Алтае за лучшую режиссерскую работу и лучшую операторскую работу. Оператор фильма – Дмитрий Знаменщиков.В сентябре Гармелия с командой удостоился трех наград на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и диплома от кинопрессы фестиваля.Спустя месяц, в октябре, Гармелия победил в номинации "лучший режиссер" на фестивале "Евразия-Кинофест", а в ноябре картину впервые представили абхазскому зрителю. В стенах РУСДРАМа прошел закрытый показ "Последней цены".Баста в СухумеЕжегодно 26 августа вся Абхазия отмечает День признания независимости. Этому празднику сопутствуют не только памятные мероприятия, но и развлекательная программа, концерты.Настоящим подарком стал приезд любимого многими жителями Абхазии российского певца, композитора и продюсера Басты.Концерт прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме и собрал тысячи зрителей из числа жителей страны и туристов. Даже непрекращающийся дождь не помешал меломанам насладиться музыкальным праздником.Ирина Винер в АбхазииВ конце июля республику посетила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер вместе с семьей. Местом отдыха они выбрали село Лдзаа Гагрского района, где Заслуженный тренер России уже бывала в молодости.Информационное агентство Sputnik записало эксклюзивное интервью с Ириной Винер, в котором она поделилась своими воспоминаниями о республике в советские годы, как планирует развивать художественную гимнастику в Абхазии, какой потенциал есть у местной молодежи.Винер также рассказала о себе, карьере, семье и о том, как российский спорт преодолевает сложности, вызванные политикой стран Запада.30 июля Винер впервые отметили свой день рождения в Абхазии. Праздничное застолье организовали в ресторане "Гагрипш".Поздравить именинницу пришли занимавший на тот момент пост первого вице-премьера республики Джансух Нанба, начальник Управления государственными дачами Беслан Квициния, члены ее семьи, друзья, коллеги и воспитанницы."Ну-ка, все вместе"В уходящем 2024 году название Страны души громко зазвучало также не телеканале "Россия-1". Певец из Абхазии Леван Пхаладзе стал участником вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" и дошел до полуфинала.В интервью радио Sputnik он рассказал, как ему это удалось и какие чувства его одолевали в то время."В этом шоу все непредсказуемо. Для меня участие в этом проекте – большой успех, потому что я очень долго к этому шел. Пять лет заявок. А в этом году проходил масштабный кастинг в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Уфе и нижнем Новгороде. Из стольких людей попасть в этот проект – для меня уже победа", – отметил Пхаладзе.После кастинга, по словам музыканта, было утверждение репертуара. Он отправил 60 песен, из которых выбрали одну."Национальный бриллиант"III Открытая международная астрономическая олимпиада прошла в Сириусе в сентябре. В ней участвовали 20 школьников из Абхазии и одна из них, Сария Демерджипа, была удостоена награды "Национальный бриллиант"."Национальный бриллиант" вручается участнику национальной сборной команды, набравшему по итогу наибольшее количество баллов.Борьба ФридонныПрошлым летом вся Абхазии и многие за ее пределами объединились в борьбе за жизнь 11-летней Фридонны Авидзба. Ей диагностировали острый лимфобластный лейкоз.Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средства на оплату курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Нужна была поистине огромная сумма – почти 26 миллионов рублей.Казалось, что понадобится несколько месяцев для того, чтобы собрать столько денег, но неравнодушные люди справились с этой задачей всего за пару недель. Средства собирались, в том числе на благотворительных концертах и один из них прошел в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".В декабре стало известно о том, что Фридонне провели операцию по трансплантации костного мозга. Донором стала ее родная сестра Аиша.Чемпион мираБоксер Харитон Агрба завоевал пояс чемпиона мира IBA в весе до 67 килограммов и стал претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе в ноябре.Агрба одержал победу над аргентинцем Габриэлем Роса, на счету которого 27 побед, 20 из которых — нокаутом. Единогласным решением судей Харитон Агрба выиграл по очкам."На данный момент это был мой самый сложный соперник в профессиональном боксе. И я понял, что могу еще больше прибавлять, расти. Есть над чем работать, сделать работу над ошибками и в следующий раз выйти еще сильнее", – поделился впечатлениями после боя Агрба.Абхазия на Играх БРИКСИгры БРИКС прошли в Казани в сентябре. Абхазия была впервые представлена на них, и на церемонии открытия парад стран начался с республики.Государственный флаг Абхазии вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. Молодые абхазские спортсмены сделали все, что было в их силах, и вернулись на Родину не без наград.Золотую медаль по боксу завоевал спортсмен из Гагры Герман Арджения. Бронзовыми призерами стали Инал Гадлия в дзюдо, Марат Кокоскерия – в вольной борьбе, Рахман Напиджев – в самбо, Даниил Харчилава – в вольной борьбе и Беата Аршба – в боксе.Сборная республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей."Бронза" на ЧМ по ММАМинувший ноябрь принес еще одну медаль в копилку Абхазии. Даут Гублиа стал бронзовым призером чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске.Он выступил под государственным флагом Республики Абхазия и провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем – уступил.По словам его тренера Теймураза Гергедава, благодаря Гублиа Абхазию включили в мировой альянс Союза ММА.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/poslednyaya-tsena-naura-garmeliya-zavoevala-tri-nagrady-na-kinofestivale-v-anape---1052273205.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240723/viner-ob-abkhazii-ya-zapomnila-etu-zemlyu-kak-mesto-s-ochen-bolshoy-siloy-1051777227.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/levan-pkhaladsche-vyshel-v-polufinal-konkursa-nu-ka-vse-vmeste-1052335807.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/fond-ashana-zakryl-sbor-v-258-mln-rub-na-lechenie-fridonny-avidzba-1051953758.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/dopolnitelnoe-vremya-gublia-o-svoikh-poedinkakh-na-chempionate-mira-po-mma-1052990757.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт, культура, общество