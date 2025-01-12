https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/sputnik-nedeli-povyshenie-tarifov-za-elektrichestvo-novyy-veer-i-ubiystvo-v-sukhume-1053393708.html

Sputnik недели: повышение тарифов за электричество, новый "веер" и убийство в Сухуме

Sputnik недели: повышение тарифов за электричество, новый "веер" и убийство в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 6 по 12 января. 12.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-12T22:37+0300

2025-01-12T22:37+0300

2025-01-12T22:39+0300

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Тройное убийствоСтрельба произошла в одном из столичных кафе в субботу, 11 января. В республиканскую больницу были госпитализированы три человека с огнестрельными ранениями, но медикам не удалось их спасти. Травмы оказались не совместимы с жизнью.По данным МВД Абхазии, принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.В результате перестрелки погибли 38-летний Нарсоу Жиба, 36-летний Ешсоу Жиба, 43-летний Лашарела Квициния.Кандидаты в президентыПо сообщению Центризбиркома, в качестве кандидатов на пост президента Абхазии были зарегистрированы четыре кандидата - Бадру Гунба, Адгура Ардзинба, Олега Барциц и Роберта Аршба.Также ЦИК зарегистрировал кандидатов в вице-президенты. Вместе с Бадрой Гунба будет избираться Беслан Бигвава, вместе с Адгуром Ардзинба — Алхас Джинджал, вместе с Робертом Аршба — Даут Агрба, вместе с Олегом Барциц — Адгур Какоба.Кроме того, в связи с регистрацией в качестве кандидата в вице-президенты в отпуск ушел глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Исполнение обязанностей возложено на первого заместителя Артимона Габелая.Согласно абхазскому законодательству, исполнять обязанности главы государства будет и.о. премьер-министра Валерий Бганба.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.Энергетика и новый графикКризис в энергетической отрасли продолжается в Абхазии. С 9 января в республике действует новый график отключений электричества. Теперь вместо четырех часов отключений в сутки, будет шесть часов.Меры направлены на оптимизацию использования энергоресурсов и обеспечение стабильной работы энергосистемы страны, уточняет "Черноморэнерго".Заседание штаба по энергетической отрасли прошло в Сухуме 10 января. На нем гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сказал, что после окончания социального перетока из России Абхазии понадобится еще 150 миллионов киловатт, чтобы дотянуть до момента, когда ИнгурГЭС начнет работать в полную силу.В декабре общая нагрузка на сети Абхазии составляла около 40 мегаватт, после начала энергокризиса она сократилась в два раза, но, когда подача электричества стабилизировалась, потребление снова начало расти.Сейчас майнинг-фермы, по подсчетам специалистов, потребляют около 500 тысяч кВт⋅ч. Социального перетока при нынешнем потреблении Абхазии хватит, ориентировочно, до 18 февраля.Он добавил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от потребления и погодных условий, поэтому борьбу с майнингом необходимо продолжить.По его словам, под УК подпадает потребление от 300 кВт⋅ч, и эту норму необходимо снижать. Но кроме этого, МВД предлагает ориентироваться и на локацию майнинг-фермы, чтобы хозяева оборудования не могли "делить" потребление между собой.С 1 января также повысились тарифы на потребляемую электроэнергию в соответствии с постановлением правительства Абхазии, принятым в апреле 2022 года, о поэтапном повышении стоимости потребленного электричества. Согласно документу, ставка меняется ежегодно до 2026 года.Поиски Адгура ХаразияОперативные службы МВД Абхазии ведут поиск стрелявшего в Парламенте Адгура Харазия, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.Об этом на совещании с и.о. главы МВД Робертом Киут доложил начальник угрозыска Алхас Габлия.Продолжаются следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для нахождения и задержания лиц, обстрелявших дом Харазия 24 декабря. Возбуждено уголовное дело.Киут также сообщили, что в целом в Абхазии в 2024 году отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности. По сравнению с 2023 годом сокращение составляет 79 фактов.Повышение пошлинных ставокС 1 января в Абхазии действуют новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров.Ставки установлены постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года, принятым в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.Как сообщила пресс-служба Минэка Абхазии, гармонизация осуществляется поэтапно. Степень гармонизации данной редакции таможенного тарифа с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 50%.Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов.Траур в АбхазииТраур объявили в республики 6 января в связи с гибелью в пожаре пятерых детей в селе Папынырхуа Галского района.Во всех госучреждениях были приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменены развлекательные мероприятия и передачи.Пожар в доме семьи Чолария произошел 5 января. Самой старшей девочке было 8 лет, самой младшей не было и года.По предварительным данным, причиной пожара стало то, что бабушка девочек при растопке печи перепутала бензин с керосином.Рождество ХристовоПравославные христиане по всему миру отметили Рождество 7 января. Во всех действующих храмах республики прошли праздничные богослужения, которые длились с 23:00 до 06:00.И.о. президента Абхазии Бадра поздравил православных жителей страны с этим большим православным праздником и отметил, что Рождество — символ милосердия, любви, заботы о ближнем. Этот светлый праздник наполняет сердца верующих особым теплом, надеждами, укрепляет веру в справедливостьГунба пожелал всем православным христианам здоровья, счастья и всего наилучшего.Борьба с экологической бедойСтуденты Абхазского госуниверситета отправились волонтерами в Анапу и оказали помощь в устранении последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.Студенты, а также неравнодушные жители Абхазии очищали пляжи и помогали спасать пострадавших птиц.Председатель Союза студентов университета Руслан Амичба опубликовал призыв отправиться в Анапу в соцсетях.По его словам, предварительно волонтеры связались с местными штабами, получили ценные советы по безопасности и способам очистки берега от мазута.Два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, из-за шторма потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.

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абхазия, экономика, майнинг в абхазии, мвд абхазии