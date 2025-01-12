https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/tsik-abkhazii-opublikoval-biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053393483.html
ЦИК Абхазии опубликовал биографии кандидатов в президенты и вице-президенты
ЦИК Абхазии опубликовал биографии кандидатов в президенты и вице-президенты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии опубликовал биографии зарегистрированных кандидатов в президенты и вице-президенты. 12.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-12T20:19+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии опубликовал биографии зарегистрированных кандидатов в президенты и вице-президенты. На пост главы государства зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба и Олег Барциц, а также кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html
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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии опубликовал биографии зарегистрированных кандидатов в президенты и вице-президенты.
На пост главы государства зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба
, Роберт Аршба
, Адгур Ардзинба
и Олег Барциц
, а также кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.