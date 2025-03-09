https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/sputnik-nedeli-vstrecha-gunba-i-putina-kadrovye-resheniya-i-8-marta-1054074520.html

Sputnik недели: встреча Гунба и Путина, кадровые решения и 8 Марта

Sputnik недели: встреча Гунба и Путина, кадровые решения и 8 Марта

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых для страны событий, которые произошли с 3 по 9 марта. 09.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-09T19:45+0300

2025-03-09T19:45+0300

2025-03-09T19:45+0300

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бадра гунба

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О том, как прошла встреча Бадры Гунба с Владимиром Путиным в Кремле, что пообещал президент России абхазскому коллеге, какие первые распоряжения подписал избранный президент Абхазии, и как в стране отметили 8 Марта, читайте в материале Sputnik.SputnikВстреча в КремлеВстреча президента России Владимира Путина и избранного президента Абхазии Бадры Гунба состоялась в Кремле, 5 марта.Путин отметил особый характер отношений между Россией и Абхазией."Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией. Знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, и решения, которых люди ждут. Будем работать", – сказал Путин, а также поздравил Гунба с победой на президентских выборах в Абхазии.Гунба подчеркнул, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке, и народ Абхазии, безусловно, ощущает эту поддержку."Именно благодаря вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения, главным образом с Российской Федерацией", – сказал избранный президент.Гунба поблагодарил российского лидера за помощь в реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, проведение масштабной диспансеризации школьников и поддержку энергосистемы республики.Республика продолжает испытывать проблемы в энергоотрасли. В связи с этим Бадра Гунба обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока электроэнергии. Путин пообещал помочь в решении этого вопроса.Также Владимир Путин заявил, что даст указания доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству.Бадра Гунба напомнил, что соглашение по двойному гражданству уже ратифицировано парламентами стран.С 1 апреля въезд в Россию гражданам РФ, имеющим двойное гражданство, на автомобилях без водительских удостоверений, выданных органами ГИБДД МВД России.Путин поручит МВД России проработать вместе с абхазскими коллегами вопрос выдачи гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ, российских водительских удостоверений в ускоренном режиме.День спустя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что в ходе встречи Путина и Гунба обсудили также вопрос инвестиционного соглашения между двумя странами.Предыдущая версия соглашения об инвестдеятельности не прошла процедуру ратификации в Народном Собрании Абхазии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в сфере нацбезопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связейОкончательные итоги выборов Второй тур выборов президента Абхазии прошел 1 марта. 3 марта ЦИК республики подвел окончательные итоги голосования, согласно которым 57% голосов были отданы Бадре Гунба, если не учитывать бюллетени "против всех" и испорченные. За Адгура Ардзинба — 43%.Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.После оглашения результатов выборов прошла пресс-конференция Бадры Гунба. Он поблагодарил всех граждан Абхазии, которые выразили свою позицию в день голосования и ответил на вопросы журналистов и работник ЦИК за профессионализм.В частности он подчеркнул, что предвыборная кампания была непростой, но выдержка нашего населения говорит о том, что мы — демократическое общество, которое созрело для строительства независимого государства.Гунба затронул тему взаимоотношений с Россией. По его словам, в последние годы уровень взаимодействия государств снижался, и будут приниматься меры по его наращиваниюОн подчеркнул важность наращивания взаимоотношений с Россией по всем отраслям и направлениям.Гунба заявил, что в рамках реформы избирательного законодательства будет направлено несколько предложений и поправок в Парламент.Избранный вице-президент Абхазии Беслан Бигвава подчеркнул готовность работать со всеми, кто может принести пользу государства, невзирая не их политическую позицию.Назначения и распоряженияИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба вышел из отпуска, который был связан с проведением предвыборной кампании, и с 3 марта приступил к исполнению обязанностей главы республики до церемонии инаугурации.3 марта исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку.После возвращения на пост и.о. главы государства, Гунба подписал ряд распоряжений. На пост и.о. премьер-министра страны был назнчен Владимир Делба, который ранее был вице-премьером, министром финансов.И.о. министра финансов стал Саид Губаз. Ранее он занимал должность замминистра финансов и начальника управления казначейства.По решению Гунба, от занимаемого поста был освобожден и.о. вице-премьера Абхазии Зураб Маргания.Бадра Гунба также отменил распоряжение и.о. премьер-министра Валерия Бганба "Об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы Республики Абхазия".4 февраля Бганба поручил Минфину Абхазии осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра по нескольким направлениям.Также 3 марта Гунба провел совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба главы государства.Он выслушал доклады о ситуации в различных областях и подчеркнул, что правительство должно активно работать над решением текущих вопросов, не дожидаясь формирования нового состава Кабмина.Обеспечить слаженную работу правительства Гунба поручил и.о. премьер-министра Владимиру Делба."Оспаривать не будем"Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба, который уступил Бадре Гунба по количеству набранных голосов, заявил, что уважает выбор народа республики, и не будет оспаривать результаты голосования.Он также сообщил, что, если победитель президентских выборов Бадра Гунба готов быть не просто "очередным избранным президентом", а лидером нации и настроен "на созидательную повестку", то он готов ему помогать.Задержание подозреваемыхВо время пресс-конференции после того, как ЦИК подвел окончательные итоги выборов, избранный президент Абхазии Бадра Гунба прокомментировал нападение на избирательный участок в Цандрыпше в день выборов."Мы должны забыть все политические обиды в адрес своих политических оппонентов. Нам нужно созидать вместе", — подчеркнул он.Гунба добавил, что уже дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем."Есть понимание, кто совершал и какие силы использованы. Никакого спуску в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим", — заявил Гунба.И.о. министра внутренних дел Роберт Киут, 5 марта дал комментарии по поводу действий сотрудников милиции, пытавшихся задержать на посту "Мюссера" преступников, совершивших 1 марта нападение на избирательный участок в Цандрыпше.Группа вооруженных людей ворвалась в помещение для голосования, угрожали, открыли стрельбу, уточнил Киут в интервью "Апсны.Иахьа".По его словам, преступники скрылись с места и направились в сторону Гудауты, где их пытались остановить сотрудники КПП. Уже на посту в Мюссере их ожидал усиленный состав милиционеров. После предупреждений и требований остановиться силовики совершили предупредительные выстрелы."Сотрудники действовали согласно закону о милиции, который четко регламентирует действия в случае угрозы жизни", – отметил Киут.Он подчеркнул, что преступники пытались сорвать выборы и дестабилизировать обстановку в стране.Ранее по факту нападения правоохранители задержали еще троих человек: Рафаэля Гуазаа, Игоря Орчукба и Нурика Смыр.Памяти первого президента АбхазииФотовыставка "15 лет без Владислава", посвященная памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.В экспозиции представлена уникальная коллекция из 33 фотографий Ибрагима Чкадуа, которые были сделаны с 4 по 10 марта 2010 года при содействии благотворительного фонда первого президента.Часть фото сделаны Владимиром Поповым. Владислав Ардзинба в самые трудные времена для абхазского народа был главнокомандующим, под чьим знаменем Абхазия одержала победу, отметил вице-президент Беслан Бигвава.Праздник женщинВ минувшую субботу Абхазия отметила Международный женский день. С утра 8 марта сотрудники правоохранительных органов провели акцию для представительниц прекрасной половины человечества. Они останавливались автомобили с дамами за рулем и дарили им цветы.По ежегодной традиции, представительство Россотрудничества в Абхазии поздравило с Международным женским днем блокадницу Ленинграда Нону Мол-оглы, ветеранов Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву и Елену Водзинскую.Вечером 7 марта в Сухуме прошел большой праздничный концерт с участием абхазских и российских артистов. С поздравительной речью выступил и.о. главы республики Бадра Гунба.Он выразил слова особой благодарности матерям защитников Родины и восхищение их силой духа, проявленного вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы."Без женщин немыслимо построение современного абхазского государства", отметил избранный президент и пожелал всем женщинам здоровья, успехов и как можно больше поводов для улыбок.Концерт продлится более двух часов. На сцену вышли "Руки вверх!", Mia Boyka, Хатуна Тарба, Хабиб, Ильда Кучуберия, Тимур Тания, Игорь Николаев и многие другие.К юбилею Великой ПобедыВ преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники представительства Россотрудничества в республике и Дома Москвы, российские дипломаты вручили ветеранам из Абхазии медали к 80-летию этой знаменательной даты.Награды были переданы Айкараму Манукяну, Алексею Ягупе, Марии Ломакиной, Евдокии Котляровой, Марии Диденко, Клавдии Пуховой и Марии Косолаповой.Ранее медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получили ветераны Елена Водзинская, Илья Христианов, Нона Дорофеева и Нона Мол-оглы.В церемонии принял участие и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, который отметил важность сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны.Он напомнил, что 22 выходца из Абхазии стали Героями Советского Союза, и это служит показателем того, что на абхазской земле всегда существовали защитники, храбрые и ответственные люди.Акция сегодня также состоялась в Гале и Ткуарчале, а в мае высадка деревьев планируется в Гудауте.

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абхазия, политика, экономика, россия, владимир путин, бадра гунба