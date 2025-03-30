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Sputnik недели: Гунба на Рице, субсидирование авиаперелетов и победа "умника"

Sputnik недели: Гунба на Рице, субсидирование авиаперелетов и победа "умника"

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 24 по 30 марта. 30.03.2025, Sputnik Абхазия

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О том, какие поручения дал и.о. президента Абхазии Бадра Гунба в связи с обрушением части дороги в Рицинском нацпарке, кто будет субсидировать авиаперелеты в Сухумский аэропорт, сколько лет заключения получил экс-министр культуры Абхазии и как проходит диспансеризация детей, читайте в материале Sputnik.SputnikПраздничные датыВ минувшее 27 марта работники театра отметили свой профессиональный праздник. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил их и подчеркнул, что сегодня в республике успешно работают четыре театра — Абхазский театр имени Самсона Чанба, РУСДРАМ, Государственный Молодежный театр и Ткуарчалский театр комедии.В воскресенье, 30 марта, в Абхазии отмечали Ураза-байрам. Бадра Гунба поздравил мусульман и соотечественников, живущих в мусульманских странах с этим знаменательным днем.И.о. главы государства добавил, что Абхазия всегда была многоконфессиональной страной, в которой мирно проживали люди, исповедующие разные религии."Уверен, что в светлый праздник Ураза-байрам мусульмане республики, наши братья, проживающие за рубежом, будут молиться за мир и благополучие Абхазии", — написал он.Обрушение дороги в Рицинском паркеВ ночь с 15 на 16 марта участок дороги выше озера Рица, ведущий в Ауадхару, обрушился. В субботу, 29 марта, Рицинский нацпарк посетил и.о. президента Абхазии Бадра Гунба. "Дорога состоит из двух полос. К счастью, одна полоса еще пригодна для движения, однако она находится под серьезной угрозой. Если и она обрушится, будет отрезано сообщение с Ауадхарой, парковочной площадкой, государственной дачей, нашей ГЭС и всей коммунальной службой", — уточнил директор объекта Адамур Багателия.Движение транспорта не ограничено, аварийный участок огражден сигнальными лентами.Гунба поручил руководству РРНП и Управлению капитального строительства приступить к восстановлению дороги и постараться завершить его к началу курортного сезона. Он отметил, что руководство страны окажет содействие в финансировании работ.И.о. президента также поручил подготовить предложения по укреплению слабых участков дороги и по усовершенствованию инфраструктуры вокруг озера Рица.Субсидирование авиарейсовВласти Нижнего Новгорода начали субсидирование прямых авиарейсов в Сухум, сообщил в Telegram-канале мэр города Юрий Шалабаев."Планируем осуществлять перевозки уже в этом курортном сезоне. Сейчас ждем предложений от перевозчиков, готовых организовать комфортные рейсы", — написал он.О запуске авиарейсов в Абхазию Шалабаев заявлял в феврале этого года. Налаживание авиасообщения он назвал значимым шагом в укреплении связей между городами."Ассоциация силовых ведомств"Общественную организацию "Ассоциация силовых ведомств" создали в Абхазии. В нее входят представители Минобороны, СГБ, ГСО, МВД и МЧС.Основная миссия организации – восстановление полного доверия к силовым структурам и органам обеспечения правопорядка, заявил председатель ассоциации Батал Агрба.Выплаты и восстановление памятниковУчастники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии, получат единовременные выплаты.С такой рекомендацией выступила госкомиссия по подготовке памятных мероприятий к 80-летию Победы.Также комиссией утвержден план празднования 9 Мая. В него вошли Парад Победы и концерт в Сухуме, конноспортивные соревнования в селе Дурипш 8 и 9 мая, школьные конкурсы и спортакиады, фестиваль спорта в память о первой профессиональной летчице из Абхазии Мэри Авидзба и политруку 3-й пулеметной роты Александре Назадзе.На уходящей неделе в Абхазии приступили к первым реставрационным работам на памятниках участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в рамках программы российского Фонда президентских грантов.Одним из первых стало село Мачара, где территорию очищают от мусора и растительности, заменяют утраченные элементы памятника, разрушенные плиты. Работы идут полным ходом, чтобы к празднику вернуть памятникам достойный вид и сохранить память о героях.ДиспансеризацияВо время школьных каникул российские медики начали осмотры детей в детских садах Абхазии.Если за время каникул охватить все детсады не удастся, то осмотры продолжат параллельно с масштабной диспансеризацией в школах или после ее окончания. И.о. главы Минздрава Эдуард Бутба отметил высокий уровень организации медосмотров."К сожалению, есть небольшой процент отказов со стороны родителей, мы будем работать в этом направлении", — отметил Бутба.Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и продлится до конца мая. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко."Команда Абхазии"Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии". Участникам дается 1,5 часа на прохождение теста управленческого потенциала. Он уже доступен в личном кабинете и состоит из пяти разделов, ограниченных по времени.Выполнить задания надо было до 11:59 30 марта. Всего во время первого этапа поступило около 3290 заявлений, прием заявок и первый дистанционный этап тестирования завершился 21 марта. Во второй тур прошел 591 человек. Меморандум о дружбе и взаимопониманииСухумское горсобрание, диппредставительство Абхазии в Италии, политические партии "Insieme Liberi", "Vita" и депутат муниципального совета меньшинства Триеста подписали Меморандум о дружбе и взаимопонимании.Подписанный документ на встрече в онлайн-формате представил советник Посольства Абхазии в России Кан Тания.Соглашение предусматривает культурные обмены между Сухумским горсобранием и Триестом.Суды и уголовные делаЭкс-министр культуры Абхазии Гудиса Агрба приговорен решением Сухумского горсуда к 5 годам тюрьмы строгого режима с конфискацией имущества 28 марта.Агрба обвиняется в хищении с использованием служебного положения. По материалам дела, он заключил с Надиром Джинал два договора на поставку оборудования на общую сумму 27,8 миллиона рублей.Из них 14,3 миллиона рублей Джинал обналичил и передал бывшему министру, 4,6 миллиона оставил себе, на 8,9 миллиона закупил подержанное оборудование. Агрба взят под стражу в зале суда.Срок наказания будет исчисляться с 28 марта 2025 года с зачетом в срок отбытия время содержания под стражей и домашним арестом.Джинал оправдан по эпизоду, связанному с договором поставки светотехнического оборудования. По эпизоду с договором приобретения звукового оборудования признан виновным и осужден на 6 лет тюрьмы общего режима с конфискацией имущества.Он освобожден в зале суда, так как ему зачли в срок отбывания наказания время содержания под стражей и домашним арестом.19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан КварчияВ прошлый четверг Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях депутата Парламента Адгура Харазия признаков уголовных преступлений.Речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 217 УК Абхазии — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия.По сообщению МВД Абхазии, по факту получения телесных повреждений Константином Белозеровым возбуждено уголовное дело.По данным следствия, 13 марта, примерно в 15:30, на проспекте Ардзинба в Гагре неустановленное лицо "на почве неприязненных отношений" выстрелил в Белозерова и скрылся с места преступления.Белозеров был доставлен в районную больницу Гагры со сквозным ранением левой голени, открытым переломом левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии слева.УВД по Гагрскому району начало проверку 15 марта, материалы были переданы в Следственное управление МВД 24 марта.Победы, творческая встреча и выставкаУченик сухумской школы №2 Нестор Тарба победил в телевизионной Олимпиаде "Умницы и умники". Темой игры были "Защитники Отечества с древнейших времен".Минпросвещения Абхазии на протяжении четырех лет осуществляет отбор, подготовку и отправку конкурсантов на олимпиаду.Ансамбль народного танца "Щардаа" из Гудауты принял участие в фестивале конкурсе "Свой стиль" в Сочи, сообщил Sputnik худрук Алхас Джинджолия.Коллектив впервые выступал за пределами Абхазии и дважды стал лауреатом первой степени и лауреатом второй степени. Дети представили девичий танец с трещотками, крестьянский и абхазский свадебный танцы.Фестиваль проходил с 23 по 26 марта, в нем участвовало около ста коллективов из России, Абхазии, Армении.Творческие встречи с российской детской писательницей Еленой Веленой прошли в двух сухумских школах и Нацбиблиотеке имени Ивана Папаскир.Их организовал Центр культурного сотрудничества имени Спиридона Тримифунтского в рамках проекта по популяризации чтения и продвижения творчества современных писателей.Велена представила серию своих книг "Добрые сказки о простых вещах", пообщалась с читателями.Совместная выставка учеников Дома детского творчества "Айнар" и Липецкой художественной школой открылась в Сухуме.Всего на выставке, которая будет доступна на протяжении месяца, представлено более 60 картин, в основном это пейзажи.

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