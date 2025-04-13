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Sputnik недели: "Команда Абхазии", назначения и ответ грузинскому премьеру

Sputnik недели: "Команда Абхазии", назначения и ответ грузинскому премьеру

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 7 по 13 апреля. 13.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-13T21:40+0300

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2025-04-13T21:40+0300

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О том, кто стал руководителем администрации президента Абхазии, кто занял посты и.о. глав Сухума и Очамчыры, о чем говорили Бадра Гунба и Алан Гаглоев, кто победил в конкурсе "Команда Абхазии", и что МИД ответил на заявление премьер-министра Грузии, читайте в материале Sputnik.SputnikНазначенияПрезидент Абхазии Бадра Гунба на уходящей неделе подписал ряд указов о назначениях на руководящие посты. Новым руководителем администрации главы государства стал экс-глава Сухума Беслан Эшба.Гунба представил его коллективу в среду, 9 апреля, и отметил, что опыт, знания и умения Беслана Эшба будут направлены на благо становления и развития нашего государства.Президент также поблагодарил бывшего главу Администрации Абесалома Кварчия за добросовестную работу на ответственном посту и выразил уверенность в том, что его опыту и знаниям будет найдено достойное применение.Исполняющим обязанности главы столицы республики стал Тимур Агрба, который ранее занимал пост руководителя Управления капитального строительства Абхазии.Кроме того, на неделе был подписан еще один указ - о назначении Алхаса Кация новым исполняющим обязанности главы Очамчырского района.Беспошлинная торговляТелефонный разговор президентов Абхазии и Южной Осетии Бадры Гунба и Алана Гаглоева состоялся 10 апреля.Они обсудили подписание Соглашения о беспошлинной торговле, которое должны разработать правительства обеих республик.Гунба обратил внимание на значимость документа и отметил, что абхазская сторона будет готова подписать его после формирования состава Кабмина."Команда Абхазии"Итоги конкурса управленцев "Команда Абхазии" подвели в Сухуме в воскресенье, 13 апреля.Победителями стали: Демид Хагба, Лаша Маршания, Сергей Сангулия, Нури Тарба, Саид Цвинария, Теймураз Миквабия, Роберт Минасян, Анжелика Вартикян, Георгий Чапандзе, Саид Эбжноу, Вячеслав Попов, Саид Ашуба, Беслан Аршба, Эдуард Гогия, Иатыр Ажиба, Анана Гогохия, Майя Цыбулевская, Хамида Дзидзария, Константин Аршба, Инал Хутаба, Георгий Кокоскир, Анна Гуния."Команда Абхазии" была проведена при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Проект был запущен 12 февраля, всего поступило более три тысячи заявок на участие.Реабилитация детей в ОчамчыреРеабилитационный центр для детей с онкологией и ограниченными возможностями здоровья появится в Очамчыре.Его на собственные средства строит депутат Парламента Абхазии Резо Зантария в память о своем ребенке, скончавшемся из-за онкологии. В центре планируется организовать индивидуальный подход к детям с различными заболеваниями.Реабилитационный центр посетили президент республики Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава. Зантария попросил их оказать поддержку в привлечении специалистов для подбора оборудования — тренажеров, вертикализаторов и многого другого.Поручение премьер-министраГлава Правительства Владимир Делба поручил доработать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка.Речь идет о вопросах определения границ заповедников и парка, соблюдении правового режима физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на особо охраняемых природных территориях.Документы должны быть согласованы с уполномоченными органами госуправления и государственными научными учреждениями.Заявление МИД АбхазииМИД Абхазии ответил на заявление премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе о том, что "восстановление территориальной целостности Грузии реально, если терпеливо следовать правильной политике".Слова Кобахидзе говорят о нежелании отойти от старых подходов, не отвечающих реальности, подчеркнули в ведомстве.В МИД добавили, что обсуждение вопросов о заключении юридически обязывающего соглашения и открытие коммуникаций будет способствовать стабильности в регионе.Развитие сельского хозяйстваПрограмма "Развитие сельского хозяйства" реализуется в Абхазии с 2021 года. В 2025 году на нее предусмотрено 150 миллионов рублей.Итоги прошлого года подвели в Минсельхозе. Так, комиссией было одобрено 353 проекта из 500 поступивших.И.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа подчеркнул, что крестьяне в Абхазии очень заинтересованы в программе."Не выдавая на руки денежных средств, мы смогли оказать помощь именно небольшим предприятиям, для создания малых предприятий, при закладке многолетних садов, по всем направлениям", — подчеркнул он.Диспансеризация продолжаетсяРоссийские врачи осмотрели маломобильных пациентов на дому в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии в субботу, 12 апреля.Бригада из эндокринолога, уролога-андролога, детского хирурга, офтальмолога и других специалистов посетила семьи в Сухуме и Гулрыпшском районе.Масштабная диспансеризация началась в Абхазии в феврале, продлится до конца мая и охватит всю страну.Каждый день 4 бригады российских медиков работают в школах или детских садах, они уже осмотрели более 12 тысяч детей. Всего планируется осмотреть около 25 тысяч детей.Позитивные прогнозыСпрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом, следует из данных аналитиков OneTwoTrip.В четыре раза увеличился интерес российских туристов к Катару, в два раза больше заказов в ОАЭ, Египт, Индию и на Шри-Ланку.Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России – это на 18% больше, чем в прошлом году.Работы началисьСпециалисты Управления капстроительства провели геодезические и геологические изыскания на поврежденном участке дороги, ведущей к Рице.Сейчас они раскапывают котлован. Для этого к месту перебросили спецтехнику. Как только позволит погода, начнутся работы по бурению и установке свай.Необходимо построить две новые подпорные стены длиной по 20 метров каждая. Ориентировочная стоимость работ — 18 млн рублей.Снова в "Артек"Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в "Артек". В нее вошли 16 человек. Смена продлится три недели, до 2 мая.И.о. замминистра просвещения Ада Кварчелия отметила, что возможность побывать в "Артеке" получили дети, которые показали хорошие результаты в учебе и стали победителями школьных олимпиад.Ранее в этом году в "Артеке" побывали более ста детей из Абхазии. Увеличение квоты для республики стало возможным благодаря договоренностям с Минпросвещения России.Выставка Адгура ДзидзарияВыставка художника Адгура Дзидзария открылась в "The Wall Gallery" в Сухуме 12 апреля.На ней представлено 23 работы разных периодов, начиная с 90-х. В основном это малая графика, рисунки на картоне или подвернувшихся под руку листах бумаги.По словам самого художника, это не серия и не цикл работ, а спонтанные наброски. Сам он называет их "заметками на полях". Выставка продлится две недели, вход свободный.

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