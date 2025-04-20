https://sputnik-abkhazia.ru/20250420/sputnik-nedeli-naznacheniya-prezidentskiy-vystrel-i-paskha-1054535107.html

Sputnik недели: назначения, президентский выстрел и Пасха

Sputnik недели: назначения, президентский выстрел и Пасха

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 14 по 20 апреля. 20.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-20T21:01+0300

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О том, какие изменения внес президент Абхазии Бадра Гунба в структуру Кабмина и занял руководящие посты, как прошли учения Минобороны, когда ждать первых пассажиров в Сухумском аэропорту и как Абхазия отметила Пасху, читайте в материале Sputnik.ПасхаПрезидент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей республики с праздником Светлой Пасхи. Гунба пожелал каждой семье крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.Накануне праздника в Абхазию доставили частичку Благодатного огня. В богослужении в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме приняло участие большое количество верующих, в том числе премьер-министр Владимир Делба.Пасхальная служба во всех действующих храмах республики продлилась до 6:00. После этого прихожане могли освятить куличи и крашеные яйца.Назначения и новая структура КабминаПрезидент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава Кабмина 18 апреля.Вице-премьерами стали Джансух Нанба, Таращ Хагба, Вараздат Миносян, Роберт Киут, последний также сохранил должность главы МВД.Посты также получили участники и победители конкурса управленцев "Команда Абхазии". В том числе новым министром энергетики стал Батал Мушба, министром экономики - Теймураз Миквабия, руководителем аппарата - Кабмина Иатыр Ажиба.Глава государства также утвердил структуру Правительства. Некоторые ведомства были реорганизованы, преобразованы и переименованы.Как заявил премьер-министр республики Владимир Делба, за основу структуры Кабмина Абхазии была взята действующая система, которую проработали с учетом поэтапной оптимизации органов госуправления.В нее входит пять вице-премьеров, 15 министерств, девять комитетов и девять управлений.Он пояснил, что управления находятся в подчинении у комитетов, а комитеты, которые осуществляют межотраслевое регулирование — в подчиненности у министерств.Учения МинобороныПрезидент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава приняли участие в завершающем этапе мобилизационных учений Минобороны в четверг, 17 апреля.Руководители республики не только ознакомились с ходом учений, но и продемонстрировали свои навыки стрельбы из пулемета и гранатомета.Учения проводились с 15 апреля для повышения слаженности органов военного управления и уровня подготовки личного состава. Их цель — повышение боевой слаженности органов военного управления и уровня полевой подготовки личного состава, организации поставок резервистов и техники.Условия на учениях максимально приближены к реальным, военные получили возможность усовершенствовать профессиональные навыки на практике.Поправки к законам и соцналогПарламент Абхазии провел заседание в среду, 16 апреля. Депутаты приняли ряд поправок к законам страны. К примеру, в Градостроительный и строительный кодекс в первом чтении внесли несколько измененийТакже в первом чтении приняли законопроект "О закупках", направленный на организацию простого и прозрачного процесса госзакупок. Документ, в том числе, предусматривает создание электронной площадки, доступ к которой будет открыт всем заинтересованным сторонам.Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты, – внесение изменений в Уголовный кодекс, связанных с уточнением ущерба и размера преступной деятельности, в том числе дохода в крупном или особо крупном размерах.Необходимость продиктована прежде всего инфляцией и снижением уровня покупательной способности, указывается в пояснительной записке.Парламент Абхазии также принял в первом чтении проект закона "О едином социальном налоге".Он предусматривает установление единого соцналога вместо взимания обязательных платежей в доходы пяти внебюджетных фондов.Старт продажи авиабилетовОткрылись продажи билетов на авиарейсы в Абхазию. Первый рейс компании "ЮВТ-Аэро" вылетит из московского Внуково 1 мая, второй - 3 мая, а с 6 мая начнутся полеты компании "Икар" из Нижнего Новгорода.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс компании "ЮВТ-Аэро" состоялся 7 февраля.Получите, распишитесьНа минувшей неделе в Абхазии выдали первые водительские удостоверения российского образца.Документы у граждан начали принимать в тестовом режиме 14 апреля, а сегодня водители смогли забрать уже готовые права.Выдачу проводят со вторника по субботу с 09:00 до 18:00 в УГАИ МВД Абхазии. Для этого в республику были командированы семь сотрудников российской полиции.При подаче заявления необходимы паспорта Абхазии и России, действующие водительские права. Медсправка, СНИЛС и прописка не требуются, госпошлина не взимается.Российский банк в СухумеРоссийский банк ПМР (бывший "Промсвязьбанк") открыл отделение в Сухуме в прошлую пятницу, 18 апреля. Теперь пенсионерам Абхазии не надо будет выезжать в Россию для получения банковских карт.В церемонии открытия отделения приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, российский посол Михаил Шургалин.Дорофеев подчеркнул, что ПСБ при поддержке правительства и Банка Абхазии, исполняя поручение президента России, сумел организовать процесс оформления и выдачи карт в кратчайшие сроки.Для получения карты нужен российский паспорт или загранпаспорт, после оформления ее выдают в течение 20 минут. Получить ее можно в любом из 12 отделений.Ремонт фасада администрации СухумаАбхазские и российские специалисты приступили к ремонту фасада здания администрации Сухума."Это те специалисты, которые восстановили фасады зданий на Эшба, Агрба. Работы продолжаются на улице Когония. У них остается материал, они его передали администрации города, и в процессе мы будем применять их на этом фасаде", – уточнил директор "Горстройпроекта" Астамура Пипия,Сначала рабочие очищают стены от грибка, завтра начнут снимать старую штукатурку. Фасад воссоздадут в том же виде, как он выглядит сейчас, добавил он.Муралы в СухумеРоссийские художники начали рисовать муралы на фасаде дома №9 на улице Агрба в Сухуме.Сегодня они успели нанести разметку на первый фасад."Там будут нарисованы цветы магнолии. Мы утверждали этот эскиз с жителями, с городским советом", — рассказала гендиректор фонда "Новые формы" Наталья Дульмаченко.Всего рисунков будет четыре, на каждой стене многоэтажки. Три эскиза согласованы, четвертый еще нет. На один фасад уйдет до 10 дней.Планируется, что муралы украсят фасады 10 зданий в Сухуме, для этого в столицу приехали четыре художника из России.Демонтаж и стройкаСухумский причал планируют реконструировать. Выполнением этой задачи займутся специалисты из Краснодара.Делегация из архитекторов и проектировщиков вместе с и.о. главы города Тимуром Агрба осмотрела объект. По их мнению, причал нужно полностью демонтировать и построить заново, так как с годами обветшал не только настил, но и сама конструкция. Перед началом работ проведут инженерные изыскания на дне моря.Кроме того, специалисты дали рекомендации по реконструкции причала ресторана "Амра", который хотят восстановить местные предприниматели.Ретрит в ГагреВ Гагре 18 апреля открылся международный образовательный ретрит для педагогов Лилии Мухаметшиной.В числе участников — более 100 учителей, методистов, директоров школ, в том числе из Абхазии.Тема ретрита — креативность, за три дня участникам покажут более 30 эффективных приемов развития креативного мышления у школьников.Также в мероприятии приняла участие замглавы администрации района Хана Гунба (ныне — министр просвещения Абхазии, прим.). Она поблагодарила организаторов за выбор Абхазии в качестве площадки для такого масштабного мероприятия, отметила необходимость внедрения современных подходов в образование.Чемпионский пояс и Гран-ПриУроженец Абхазии Тигран Узлян завоевал пояс чемпиона WBA Continental. За 10 раундов он одержал победу над испанцем Хуанте Гомесом, сообщили в Госкомспорта Абхазии.Тигран Узлян — чемпион Европы, четырехкратный бронзовый призер Чемпионата России, выступает легкой весовой категории. Это его 12-я победа на профессиональном ринге.Детский ансамбль "Адац" из Гудауты взял гран-при конкурса "Калейдоскоп национальных культур" в Петербурге.Конкурс был частью фестиваля культурного-исторического наследия "Дружба народов", в нем участвовали более 70 коллективов из разных регионов России.Юные артисты исполнили два танца — абхазский свадебный и абхазский крестьянский. Кроме того, руководителю ансамбля, Заслуженному артисту Абхазии Руслану Дбар организаторы присвоили звание "Почетный работник культуры и искусства Евразии".

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