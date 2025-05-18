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Sputnik недели: юбилей Владислава Ардзинба, инспекция Бадры Гунба и подготовка к лету

Sputnik недели: юбилей Владислава Ардзинба, инспекция Бадры Гунба и подготовка к лету

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 12 по 18 мая. 18.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-18T20:04+0300

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О том, на какие вопросы российских журналистов ответил президент Абхазии Бадра Гунба, какие пострадавшие от ураганного ветра районы он посетил, как прошло празднование 80-летия со дня рождения первого главы государства Владислава Ардзинба и кого арестовали по подозрению в убийстве, читайте в материале Sputnik.Интервью президентаНа минувшей неделе президент Абхазии Бадра Гунба дал интервью РИА Новости. В беседе с российскими журналистами он затронул ряд внутренних им внешнеполитических вопросов.В частности он отметил, что ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости в стране.Что касается Грузии, с которой все еще не подписано соглашение о неприменении силы, Гунба выразил уверенность, что руководство восточного соседа должно смириться с тем, что Абхазия — независимое государство.По его словам, только после признания Грузией реальности и подписания соглашения о неприменении силы будет возможен диалог Сухума и Тбилиси.Он уточнил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинба и остается неизменным. Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.По следам стихииУраганный ветер обрушился на несколько районов Абхазии 1 и 10 мая. Стихия повалила деревья, оборвала линии электропередач, сорвала кровли частных и многоквартирных домов.Глава государства Бадра Гунба посетил Ткуарчалский район, где ему доложили о проведенных работах по ликвидации последствий стихии. По словам главы УКС Демира Гамисония, всего поступило 34 заявления от жителей, некоторые еще в процессе6 рассмотрения. Работы в девяти домах, пострадавших сильнее всего, уже начались. Ветер также повредил кровли двух частных домов, их полностью заменят. На ликвидацию последствий стихии понадобится около двух недель.В воскресенье 18 мая Гунба посетил Гудаутский район, а именно села Приморское, Аацы, Лыхны, Мгудзырхуа. Он ознакомился с ходом работ по замене крыш в частных домовладениях и уточнил сроки их завершения.Глава УКС Демир Гамисония рассказал, что всего в Гудаутском районе пострадали 27 домов и одна школа. Общая площадь поврежденной кровли — 3 500 квадратных метров, ущерб оценивается в 16,7 млн рублей.В селе Лыхны Бадра Гунба осмотрел здание администрации, большая часть которого не функционирует. Там хотят построить борцовский зал. Президент пообещал оказать всю необходимую помощь для реализации этого проекта к 1 сентября.Он также поручил УКС составить смету на замену окон и ремонт фасада здания администрации, установить двери в зал совещаний для консервации помещения.Кроме того, в селе может появиться детский сад. После осмотра здания на территории чайного совхоза, где до войны 1992-1993 годов были ясли, было принято решение, что восстановлению оно не подлежит. Для садика будут искать другое помещение.Также глава УКС Демир Гамисония доложил президенту о ремонте оползневого участка на въезде в село. Там нужно будет отвести воду и заасфальтировать дорогу. На это уйдет около месяца.Затем президент отправился в Гудаутскую ЦРБ. Аппарат компьютерной томографии, один из двух, установленных в государственных медучреждениях Абхазии, вышел из строя полтора года назад - испортилась рентген-трубка.Стоимость ремонта превышает 11,5 млн рублей. Средства, по словам Бадры Гунба, выделят в ближайшее время. К тому же, президент рассмотрит возможность приобрести трубку для рентген-аппарата на запас. Ее стоимость составляет около восьми миллионов рублей.Юбилей первогоПервому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 80 лет. В этот день в городах и районах страны прошли памятные и торжественные мероприятия, акции, выставки.Утром 14 мая состоялась церемония возложения цветок мемориалу Ардзинба в селе Нижняя Эшера.Память основоположника современного абхазского государства почтили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, общественные и политические деятели.Президент Бадра Гунба подчеркнул, что Владислав Ардзинба навеки останется в памяти народа Абхазии, его дело продолжат многие поколения жителей страны."Это человек, который приложил весь свой опыт, профессионализм, душу, сердце ради сохранения собственного многострадального народа, который веками боролся за независимость и возможность жить на собственной земле", — сказал он.В Абхазском драмтеатре прошло торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба. Перед собравшимися выступил президент Бадра Гунба.В Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка "Наша звезда" памяти Ардзинба. Экспозиция состоит из более 150 фотографий первого президента в разные периоды его жизни. Она продлится до конца июля.16 мая в Госфилармонии прошло театрализованное представление "Ԥсҭазаарас иҟоу - Ԥсадгьылуп" ("Жизнь – это Родина"). Оно состояло из отрывков из книги о Владиславе Ардзинба, стихов и песен о нем, которые зачитывали школьники. Выступления перемежались народными танцевальными номерами.Значимые датыМинистерство иностранных дел Абхазии отметило 32 года со дня основания в субботу, 17 мая. Президент Бадра Гунба поздравил министра Олега Барциц и коллектив ведомства с этим праздником.Он отметил, что все эти годы МИД достойно представляет интересы государства, успехи абхазской дипломатии неразрывно связаны с его становлением и укреплением.На уходящей неделе Гунба также принял участие в праздновании 10-летия Ассоциации сотрудников МВД, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.Он напомнил, что милиция вела борьбу против грузинских диверсантов, которые проникали на территорию Абхазии. В послевоенные годы погибли более 70 милиционеров.Встреча с добровольцамиПрезидент Абхазии Бадра Гунба встретился с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии.Они прибыли для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Владислава Ардзинба.Руководитель Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Сергей Яхагоев обратился к главе государства с просьбой оказать помощь в лечении добровольца Анзора Шорова, брата легендарного добровольца Муаеда Шорова. Президент дал соответствующие поручения.Подготовка к летуПосвященное курортному сезону специальное совещание прошло в стенах МВД Абхазии 16 мая.В МЧС Абхазии предложили открыть купальный сезон в республике с 5 июня и призвали администрации городов и районов подготовить соответствующим образом пляжи для обеспечения безопасности людей.В 2024 году за исключением Гулрыпша, частично Сухума и Очамчыры, ни один город и район Абхазии не выполнил эти предписания.Между тем, Абхазия попала в десятку самых популярных направлений у российских туристов с января по март этого года.В республику совершили турпоездки 66,7 тысячи человек, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.При этом в рейтинге выездов за рубеж не только с туристическими целями Абхазия на первом месте — 918,8 тысячи человек.Первый рейс из Нижнего НовгородаПервый регулярный рейс из Нижнего Новгорода приземлился в сухумском аэропорту, сообщили в пресс-службе воздушной гавани 13 мая.Полет занял 3 часа 53 минуты, рейс вылетел из аэропорта имени Чкалова в 17:51 и приземлился в 21:44.Стоместный Embraer-190 компании "Икар" по традиции встречали водной аркой. Пассажиров в аэропорту ожидали вице-премьер Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба. Гостям, прибывшим в Сухум и вылетающим из него, вручили памятные подарки. Регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум будут выполняться с 30 мая по пятницам, сообщили в нижегородском аэропорту."Правосудие в Республике Абхазия"Третья Международная научно-практическая конференция "Правосудие в Республике Абхазия" прошла в Верховном суде. Она была приурочена к 102-летию образования судов общей юрисдикции Абхазии."Количество заявок на участие в нашей конференции в этом году выросло в разы. И география участников существенно расширилась от Саратова, Ижевска, Челябинска до Ставрополя, Сочи, Москвы и Минска", — отметила председатель Верховного суда Саида Бутба.Положение о судоустройстве ССР Абхазии от 13 мая 1923 года, утвержденное постановлением ЦИК ССР Абхазии, закрепило создание единой двухзвенной системы судебных органов. 13 мая считается днем образования судов общей юрисдикции.Сбор средствФонд "Ашана" открыл сбор средств на проведение операций 13 подопечным с нарушениями опорно-двигательного аппарата.Их на базе Республиканской детской больницы в Сухуме проводят российские и абхазские врачи во главе с травматологом-ортопедом, кандидатом медицинских наук Георгием Чибировым."В рамках акции фонда "Ашана" был приглашен известный российский врач-ортопед Георгий Чибиров. Для детей и их родителей это уникальная возможность, которая позволяет получить специализированную помощь на территории Абхазии", – рассказала менеджер по взаимодействию со СМИ Асида Мархолия.По ее словам, это лишь один из этапов оказания помощи детям, фонд будет их сопровождать до полной реабилитации.Уже проведено семь операций пяти пациентам. Доктор Чибиров отметил, что результат превосходит все ожидания.Арест подозреваемых в убийствеНа этой неделе арестовали двух подозреваемых в убийстве Гарри Авидзба, произошедшем 9 мая, - Георгия и Алхаса Ахуба. Мероприятия, направленные на установление и задержание других лиц, причастных к преступлению, продолжаются, сообщили в МВД.В пятницу, 9 мая, ориентировочно в 11:55, злоумышленники подъехали на белом Toyota Alphard с номерами М101ММ RSO на перекресток улиц 4 Марта и Генерала Аршба.Из незаконно хранимого огнестрельного оружия преступники не менее шести раз выстрелили в Гарри Авидзба, после чего скрылись."Ночь в музее"В Международный день музеев в Абхазии прошла ежегодная акция "Ночь в музее".В ней приняли участие музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Госмузей Абхазии, дом-музей Дмитрия Гулиа, музей Банка Абхазии. В каждом из них запланированы особые экспозиции, экскурсии, лекции, выступления. Кроме того, завтра акция пройдет и в Гудауте. В 18:00 откроется экспозиция в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар.

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