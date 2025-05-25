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Sputnik недели: кадровые назначения, новые авиамаршруты и последний звонок

Sputnik недели: кадровые назначения, новые авиамаршруты и последний звонок

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 19 по 25 мая. 25.05.2025, Sputnik Абхазия

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О том, кто занял руководящие посты в Правительстве и госкомитетах, как в Абхазии будут бороться с наркотиками, какие новые направления запущены в Сухумском аэропорту, как в республике отметили последний звонок и почтили память жертв Кавказской войны, читайте в материале Sputnik.Назначения и представленияПрезидент Абхазии Бадра Гунба на минувшей неделе принял очередные кадровые решения. Он подписал указ о назначении министром по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния и указ о назначении главой Минтуризма Астамура Логуа. Председателем Службы Госбезопасности был назначен Дмитрий Дбар.Кроме того, на уходящей неделе Парламент Абхазии проголосовал за назначение Адгура Агрба, представленного президентом, генеральным прокурором страны.Бадра Гунба представил Агрба, Логуа, Дбар коллективам 21 мая.Президент также подписал указы о назначении руководителей Государственных комитетов и управлений. Председателем Госкомитета по репатриации стал Баграт Боджгуа.Главой Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию — Роланд Берулава.Начальником Государственного архивного управления — Роман Гвинджия.Отдельными указами назначены первый замруководителя Администрации президента — Дмитрий Шамба, замруководителя Администрации — Батал Айба.Борьба с наркотиками и проверка чиновниковБорьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с руководителями правоохранительных органов в среду, 21 мая.В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя АП Дмитрий Шамба, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, начальник УКОН МВД Астамур Пачалия.В частности Администрации президента поручено подготовить правовые акты, направленные на усиление борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ, организовать расширенное совещание по этому вопросу, а также по вопросу лечение наркозависимых.Кроме того, сотрудники органов госуправления пройдут обязательное обследование на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ.Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что соответствующее постановление было принято в 2015 году, и оборудование для проверок было закуплено.Последний звонокПоследний звонок прозвенел во всех школах Абхазии в четверг, 22 мая. Президент Абхазии Бадры Гунба принял участие в торжественной линейке в гудаутской средней школе №1 имени Нестора Лакоба.Глава государства пожелал школьникам и выпускникам успехов и удачи во всех начинаниях. Он подчеркнул, что нельзя забывать о труде и знаниях, которые вложили в них педагоги."Дорогие ученики, вы сегодня живете в лучшее время. Школьные годы навсегда останутся в ваших сердцах", - добавил президент.Гунба также выразил благодарность учителям за ответственную и искреннюю работу.Министр просвещения Хана Гунба побывала на торжественной линейке в сухумской школе №1 имени Баграта Шинкуба, пожелала выпускникам успехов и побед на жизненном пути.В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, трое из них - кандидаты на золотую медаль. Из первых классов выпустились более 2500 учеников.Учения ЦСНПрезидент Абхазии Бадра Гунба посетил Центр специального назначения Службы госбезопасности по случаю празднования 27-летия со дня его образования.Он поздравил личный состав с профессиональным праздником, пожелал офицерам и сотрудникам успехов в службе.Он продемонстрировал главе государства имеющиеся в распоряжении ЦСН беспилотные летательные аппараты.Затем личный состав ЦСН провел учения с использованием БпЛА, в ходе которых, согласно легенде, удалось обезвредить диверсанта, планировавшего теракт на территории республики.Праздник православныхПо ежегодной традиции каждое 23 мая в Абхазии отмечают День святого апостола Симона Кананита.Глава республики Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили праздничную служба в Новоафонском монастыре.Как уточняет пресс-служба президента, апервые за последние годы в Новоафонском монастыре праздничную службу провели священнослужители всех храмов Абхазии.Симон Кананит — один из двух апостолов, учеников Иисуса Христа, проповедовавших на территории Абхазии.По преданию он принял мученическую смерть в ущелье реки Псырцха в середине I века. Его келья до сих пор служит местом паломничества большого количества верующих.Заседание КабминаКабинет министров Абхазии на заседании 20 мая внес изменения в правила сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений.Согласно поправкам, замена водительских прав лицам, постоянно проживающим в Абхазии на основании вида на жительство, а также гражданам Абхазии производится без сдачи экзаменов. Контроль за исполнением постановления возложен на МВД республики.Министры также утвердили порядок осуществления взаимодействия Минэка Абхазии с центральными и местными органами власти в части разработки прогноза развития республики в перспективе на один год.Как отметил министр экономики Теймураз Миквабия, утверждение документа необходимо для того, чтобы подготовить проект прогноза социально-экономического развития на 2026 год, а также для разработки проекта республиканского бюджета на основании утвержденных показателей. В перечне более 50 показателей.Решением Правительства установлены предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Проезд в автобусах по внутригородским маршрутам теперь будут стоит максимум 2,55 рублей за пассажиро-километр, в микроавтобусах — 40 рублей за пассажира.Проезд на пригородных маршрутах в автобусах — 2,33 рублей за пассажиро-километр,в микроавтобусах — 3,88 рублей за пассажиро-километр.Проезд на междугородных маршрутах в автобусах — 2,20 рублей за пассажиро-километр, в микроавтобусах — 3,39 рублей за пассажиро-километр.Парламент решилСессия Парламента - Народного собрания Абхазии прошла во вторник, 20 мая. Депутаты, в том числе, приняли ряд законопроектов, внесли поправки в некоторые законодательные акты, утвердили исполнение республиканского бюджета и отчеты руководителей внебюджетных фондов и Национального банка республики об исполнении бюджета за 2024 год.Парламентарии досрочно прекратил полномочия депутата Адгура Харазия, которого разыскивают правоохранительные органы по подозрению убийстве депутата Вахтанга Голандзия и ранении депутата Кана Кварчия.Как уточнил вице-премьер Абхазии Джансух Нанба, проект закона направлен на снижение стоимости международных авиационных перевозок для пассажиров и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику.Парламент также внес изменения в законопроект об обороте оружия в первом чтении. В соответствии с проектом закона, разрешения на ношение короткоствольного оружия с нарезным стволом, выданные до вступления в силу закона, признаются недействительными в части разрешения на хранение.Проект также закрепляет право граждан Абхазии на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на ношение.Закон Абхазии "О кадастре недвижимости" вступит в силу 1 октября 2025 года. Поправки также коснулись конкретизации компетенций должностных лиц и работников регистрирующего органа.Правовая помощьВ Абхазии создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Делба.По словам Делба, в обязанности рабочей группы входит оказание содействия гражданам, сбор и анализ информации о нарушениях законодательства.Ранее правовые проблемы, с которыми сталкиваются абхазские граждане, обсуждались за закрытыми дверями в Парламенте.Согласно российскому законодательству на детские пособия могут претендовать граждане России, которые постоянно проживают в РФ. Если заявитель и ребенок более 180 суток в течение календарного года проживают за рубежом, они лишаются права на получение пособия.Совещание и новые авиамаршрутыВице-премьер, глава МВД Абхазии Роберт Киут провел выездное совещание в Сухумском аэропорту с участием делегации МВД России.Российские специалисты прибыли в республику для оказания содействия МВД Абхазии в организации функционирования линейного отдела милиции в международном аэропорту Сухума.Помимо работы аэропорта, стороны обсудили другие транспортные направления, ж/д перевозки, а также морское направление и планы УВД республики по созданию морской полиции.В четверг, 22 мая стало известно о том, что Росавиация выдала допуски на рейсы в Сухум из Казани, Нальчика и Уфы.Рейсы Нальчик - Сухум два раза в неделю будет выполнять компания "ЮВТ-Аэро". Самолеты этой же компании с 1 мая летают из Москвы в Абхазию и обратно.Рейсы из Казани и Уфы будет выполнять компания "Северный ветер". Из Татарстана самолеты будут летать пять раз в неделю, из Башкортостана - семь.Развитие восточной АбхазииМинтуризма будет проводить работу по развитию турсферы в восточной Абхазии, сообщили в пресс-службе ведомства.Глава ведомства Астамур Логуа совершил рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы. Он посетил самые популярные объекты — термальные источники, пансионат "Эвкалиптовая роща", отели "Тамыш Village" и "Черноморская жемчужина", Отапскую пещеру, "Восточный парк" и радоновые источники в Ткуарчале.Логуа подчеркнул, что все больше людей приезжает в Абхазию, чтобы отдохнуть от городской суеты, и в восточных районах можно развивать экологический и аграрный туризм.Сельскохозяйственные проектыОдиннадцать рабочих групп закончили работу по изучению проектов, планируемых к реализации в рамках целевой программы развития сельского хозяйства в 2025 году. Об этом на рабочем совещании доложили вице-премьеру Вараздату Миносяну.По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, на рассмотрение в ведомство поступило 487 проектов на сумму 292,9 млн рублей, это превышает лимит по бюджету на 162,9 млн.Есть проблемы, связанные с отсутствием специалистов-механизаторов, добавил Джопуа. Кроме того, для реализации проектов растениеводства необходимо питомническое хозяйство для выращивания местных саженцев фруктов и субтропических культур.Вице-премьер намерен совместно со специалистами и членами комиссии лично посетить участников ведомственной программы.Ужесточение контроляАдминистрация Сухума будет конфисковывать и вывозить на склад строительные материалы и мусор, который жители складируют на тротуарах и проезжей части.Глава столицы Тимур Агрба поручил городским службам ужесточить контроль за этим. Его помощник Константин Тарба подчеркнул, что вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходов.Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф.День памяти жертв Кавказской войныПамять жертв Кавказской войны почтили в городах и районах Абхазии в среду, 21 мая.В Сухуме торжественное мероприятие началось с шествия молодежи с факелами, абхазскими и адыгскими флагами в руках. Они прошли от площади имени Сергея Багапш до Памятника махаджирам.У памятника прошла церемония возложения цветов, в которой приняли участие руководство страны во главе с президентом Бадрой Гунба, члены правительства, депутаты, потомки вынужденных переселенцев, общественность.Торжественные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Гале, Очамчыре.21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, многие из них погибли в пути.Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная диаспора — в Турции.

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