https://sputnik-abkhazia.ru/20250622/sputnik-nedeli-abkhaziya-na-pmef-vizit-volvacha-i-soveschanie-u-prezidenta-1055485307.html

Sputnik недели: Абхазия на ПМЭФ, визит Вольвача и совещание у президента

Sputnik недели: Абхазия на ПМЭФ, визит Вольвача и совещание у президента

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 16 по 22 июня. 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T22:23+0300

2025-06-22T22:23+0300

2025-06-22T22:24+0300

в абхазии

абхазия

петербургский международный экономический форум

экономика

политика

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Об участии Абхазии в форуме ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, рабочем визите делегации Минэкономразвития России в Сухум, встрече руководства Минтуризма республики и российских туроператоров, читайте в материале Sputnik.SputnikПриезд делегации минэкономразвития РоссииДелегация Министерства экономического развития России прибыла в Абхазию в понедельник, 16 июня.На встрече президента Абхазии Бадры Гунба с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем были затронуты ряд тем, в том числе подписание соглашения о реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы.Вольвач отметил рост экономических показателей в республике благодаря программе на 2022-2025 годы: товарооборот вырос на 60%, ВВП — более чем на 180%, уровень средней заработной платы по экономике — на 75%.Новая программа направлена на устранение инфраструктурных ограничений, создание рабочих мест, повышение качества образования и медицины, поддержку инвестпроектов.Результатом должно стать достижение республикой к 2030 году ключевых показателей: увеличение ВВП, товарооборота и доходов бюджета на 50%, числа российских туристов — до 5 млн человек.Бадра Гунба заявил, что Россия оказывает колоссальный объем поддержки Абхазии в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития республики.Глава государства добавил, что для республики очень важно продолжить программу поддержки малого бизнеса. В этом году совместно на нее направлено 126 млн рублей.Кроме того, на встрече с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о продолжении программы льготного кредитования.В тот же день состоялась встреча премьер-министра Абхазии Владимира Делба с делегацией из России.Глава правительства приветствовал российских коллег, отметив положительную динамику абхазо-российских партнерских отношений и подчеркнул, что ключевые показатели из года в год растут.Форум в Санкт-ПетербургеДелегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба приняла участие в ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге.Главной темой форума стала "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В деловую программу вошли четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".Президент, депутаты Парламента и члены Правительства республики провели ряд встреч на полях форума, а также состоялась встреча Бадры Гунба с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Глава государства напомнил, что в республике в этом году открылся аэропорт, и выразил надежду, что Санкт-Петербург и Сухум свяжет прямое авиасообщение.Промежуточные итогиНа минувшей неделе президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с главами администраций городов и районов, сообщает пресс-служба президента.Гунба представил участникам встречи нового врио Пицунды Рустама Агрба, поблагодарил за работу бывшего главу Руслана Хунцария и выразил уверенность в том, что в новой должности от также плодотворно будет служить государству.Президент дал несколько поручения главам администраций. В их числе подготовка материалов по ремонту и восстановлению объектов инфраструктуры, оснащению медицинских, образовательных и культурных учреждений, ежеквартальное предоставление бюджетных отчетов с приложениями справок о выполнении плановых мероприятий, а также разработка предложений по рациональному использованию земель сельхозназначения во взаимодействии с Минсельхозом.Открытие памятника советским летчикамЦеремония открытия после реконструкции памятника советским летчикам прошла в Гудауте в воскресенье, 22 июня.В ней участвовали вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, глава Гудаутского района Валерий Авидзба, глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, члены Правительства Абхазии, депутаты Парламента и Собрания Гудаутского района, ветераны ОВНА, военнослужащие Абхазской армии и Седьмой российской военной базы.Памятник в виде падающей звезды был построен в 1960-х годах в честь погибших советских летчиков, служивших в военной части в Гудауте и выполнявших учебные вылеты в период с 1943 по 1987 годы. На нем выгравировано семь имен.Работы по реконструкции, а также благоустройству прилегающей территории, были проведены совместными усилиями руководства республики, администраций Гудаутского района и Ярославского района Ярославской области, Правительства и Дома Москвы, культурного фонда "Апсны-Русь", абхазских и российских меценатов.Туризм, круглый стол и новая милицияМинистр туризма Абхазии Астамур Логуа провел несколько встреч с представителями крупных российских туристических операторов, которые работают на абхазском направлении.Как сообщает пресс-служба ведомства, во время диалога в Сухуме министр и туроператоры обсудили ряд актуальных вопросов и пришли к согласию о том, что с открытием Сухумского аэропорта необходимо продвигать восточную Абхазию. Это задача общая — и государства, и туроператоров.Для минимизирования случаев занижения цен на путевки и во избежание простаивания номерного фонда рекомендовать отельерам заранее, в конце сезона, заключать контракты на следующий год по разумным ценам, с экономическим планированием.В воскресенье, 22 июня Минтуризма республики организовало ознакомительную поездку по Восточной Абхазии для российских туроператоров, сообщает пресс-служба ведомства.Им продемонстрировали туристический и инвестиционный потенциал Очамчырского и Ткуарчалского районовОни посетили термальный источник в селе Кындыг, радоновые источники и водопады Ткуарчалского района, а также чайные плантации в селе Кутол.Туроператоры пришли к мнению о том, что восточная Абхазия имеет все ресурсы для создания национального парка, сопоставимого по значимости с Рицинским.С 21 июня в Сухуме стала работать в тестовом режиме туристическая милиция. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения МВД.Главная цель проекта — обеспечение правопорядка в туристических зонах и оказание информационной помощи туристам.В работе задействованы курсанты, выпускники Школы милиции и действующие сотрудники — всего 25 человек. Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки.Между тем, делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов туристической сферы Абхазии отправилась на форум "Маршруты Абхазии" в Тавриде.По словам начальника отдела по работе с молодежью Госкомспорта Беслана Аршба, на форуме они смогут развить свои компетенции, получить опыт как от абхазских, так и российских экспертов."По итогам форума участники смогут реализовать свой проект при поддержке Министерства туризма Абхазии", — сказал он.Заключение под стражуПодозреваемый в стрельбе в Парламенте, приведшей к гибели депутата Вахтанга Голандзия и ранению депутата Кана Кварчия в декабре 2024 года, экс-депутат Адгур Харазия заключен под страху.По решению Сухумского городского суда, Харазия пробудет в заключении два месяца, до 14 августа 2025 года. Он был задержан 14 июня.Побег и задержаниеЗаключенные Сергей Ким, Дмитрий Барциц и Александр Акопян совершили побег из-под стражи 19 июня.Как сообщаем МВД республики, обвиняемые в хищении чужого имущества Барциц и Акопян были задержаны в тот же день в результате проводимых розыскных мероприятий.Обвиняемый в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере Сергей Ким был задержан в субботу, 21 июня.Победа "Нартов из Абхазии"Команда "Нарты из Абхазии" победила во встрече выпускников КВН. Об этом сообщил Sputnik участник команды Дамей Чамба.Встреча прошла сегодня в Екатеринбурге. Команда "Нарты из Абхазии" участвовала в ней вместе с командами высшей лиги "Четыре татарина" и сборной МАИ.Телеверсию шоу покажут на Первом канале."Нарты из Абхазии" — чемпионы высшей лиги КВН сезона 2005 года, обладатели "Большого КиВиНа в Золотом" и двух Летних кубков КВН. В последний раз они выходили на эфирную сцену 10 лет назад.

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