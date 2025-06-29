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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/sputnik-nedeli-vizit-v-siriyu-issledovanie-perepadnykh-ges-i-reys-iz-khanty-mansiyska-1055615225.html
Sputnik недели: визит в Сирию, исследование перепадных ГЭС и рейс из Ханты-Мансийска
Sputnik недели: визит в Сирию, исследование перепадных ГЭС и рейс из Ханты-Мансийска
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 июня. 29.06.2025, Sputnik Абхазия
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 июня.Дипломатический визит в СириюГлава МИД Абхазии Олег Барциц совершил рабочий визит в Сирию. В Дамаске он встретился со своим сирийской коллегой, послом Абхазии в Сирии, абхазской и черкесской диаспорой.С министром иностранных дел Асадом Хасан Аль-Шайбини Барциц обсудил перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита между Сирией и Абхазией.Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре.Исследование перепадных ГЭСМинистр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе.Эксперты компании "РусГидро" детально проверяют состояния оборудования, бетонных конструкций, а также изучают гидротехнические, геофизические и геологические особенности объектов.Увеличение пенсииС 1 июля отдельным категориям абхазских пенсионеров, не получающих российскую пенсию, увеличат размер доплат на 1000 рублей. Соответствующее постановление одобрило правительство Абхазии.Ремонт тоннеля в Кодорском ущелье25 июня стало известно о планах восстановить тоннель в Кодорском ущелье.Ремонтные работы начнутся уже в этом году. Проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года, сообщил президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.Новые маршруты в Абхазию28 июня в Сухумском аэропорту впервые приземлился самолет из Ханты-Мансийска.Полеты будут осуществляться на комфортабельных 50-местных самолетах дважды в неделю – по понедельникам и субботам до конца октября этого года.Выпускной в Сириусе и “Алые паруса”28 июня 19 школьников со всех районов Абхазии приняли участие в главном российском празднике выпускников “Алые паруса”.Всего в празднике принимают участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу и Белоруссию.Также более 100 абхазских выпускников поехали на Всероссийский бал в “Сириус”.“Маршруты Абхазии” на Тавриде28 июня на Тавриде завершилась арт-школа “Маршруты Абхазии”.Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов турсферы Абхазии в течение недели посещали мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных инициатив.Итогом стали проекты будущих туристических маршрутов, которые будут переданы в Минтуризма для дальнейшей проработки.В память о первом художникеНа уходящей неделе в Сухуме произошло два события, связанных с первым абхазским профессиональным художником Александром Чачба-Шервашидзе.24 июня в Национальной библиотеке презентовали альбом, посвященный творцу. Автор издания - Аза Аргун.27 июня был создан Фонд художника Александра Чачба-Шервашидзе. Главная цель Фонда — создать дом-музей Чачба-Шервашидзе, организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/abkhaziya-siriya-1055571817.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/pervyy-reys-iz-khanty-mansiyska-prizemlilsya-v-sukhumskom-aeroportu--1055603339.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/fond-aleksandr-shervashidze-chachba-1055588924.html
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абхазия, сухумский аэропорт, кабмин абхазии, сирия
абхазия, сухумский аэропорт, кабмин абхазии, сирия

Sputnik недели: визит в Сирию, исследование перепадных ГЭС и рейс из Ханты-Мансийска

20:04 29.06.2025
© Foto / Минэнерго АбхазииПервый рейс Ханты-Мансийска приземлился в Сухумском аэропорту
Первый рейс Ханты-Мансийска приземлился в Сухумском аэропорту - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2025
© Foto / Минэнерго Абхазии
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 июня.

Дипломатический визит в Сирию

Глава МИД Абхазии Олег Барциц совершил рабочий визит в Сирию. В Дамаске он встретился со своим сирийской коллегой, послом Абхазии в Сирии, абхазской и черкесской диаспорой.
С министром иностранных дел Асадом Хасан Аль-Шайбини Барциц обсудил перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита между Сирией и Абхазией.
Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре.
Контейнерный терминал и Очамчырский порт - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
В Абхазии
Абхазия и Сирия обсудили перспективы развития логистики
26 июня, 17:27

Исследование перепадных ГЭС

Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе.
Эксперты компании "РусГидро" детально проверяют состояния оборудования, бетонных конструкций, а также изучают гидротехнические, геофизические и геологические особенности объектов.
Плотина Сухум ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
В Абхазии
Министр энергетики Абхазии вместе с российскими специалистами осмотрел перепадные ГЭС
27 июня, 14:34

Увеличение пенсии

С 1 июля отдельным категориям абхазских пенсионеров, не получающих российскую пенсию, увеличат размер доплат на 1000 рублей. Соответствующее постановление одобрило правительство Абхазии.
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
В Абхазии
Минэкономики разработает прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2026 год
26 июня, 12:04

Ремонт тоннеля в Кодорском ущелье

25 июня стало известно о планах восстановить тоннель в Кодорском ущелье.
Ремонтные работы начнутся уже в этом году. Проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года, сообщил президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.

Новые маршруты в Абхазию

28 июня в Сухумском аэропорту впервые приземлился самолет из Ханты-Мансийска.
Полеты будут осуществляться на комфортабельных 50-местных самолетах дважды в неделю – по понедельникам и субботам до конца октября этого года.
Первый рейс Ханты-Мансийска приземлился в Сухумском аэропорту - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2025
В Абхазии
Первый рейс из Ханты-Мансийска приземлился в Сухумском аэропорту
Вчера, 09:33

Выпускной в Сириусе и “Алые паруса”

28 июня 19 школьников со всех районов Абхазии приняли участие в главном российском празднике выпускников “Алые паруса”.
Всего в празднике принимают участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу и Белоруссию.
Также более 100 абхазских выпускников поехали на Всероссийский бал в “Сириус”.

“Маршруты Абхазии” на Тавриде

28 июня на Тавриде завершилась арт-школа “Маршруты Абхазии”.
Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов турсферы Абхазии в течение недели посещали мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных инициатив.
Итогом стали проекты будущих туристических маршрутов, которые будут переданы в Минтуризма для дальнейшей проработки.

В память о первом художнике

На уходящей неделе в Сухуме произошло два события, связанных с первым абхазским профессиональным художником Александром Чачба-Шервашидзе.
24 июня в Национальной библиотеке презентовали альбом, посвященный творцу. Автор издания - Аза Аргун.
27 июня был создан Фонд художника Александра Чачба-Шервашидзе. Главная цель Фонда — создать дом-музей Чачба-Шервашидзе, организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.
Презентация Фонда Шервашидзе-Чачба в Академии наук - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
В Абхазии
Фонд художника Александра Шервашидзе-Чачба создали в Абхазии
27 июня, 14:55
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