https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/sputnik-nedeli-vizit-v-siriyu-issledovanie-perepadnykh-ges-i-reys-iz-khanty-mansiyska-1055615225.html

Sputnik недели: визит в Сирию, исследование перепадных ГЭС и рейс из Ханты-Мансийска

Sputnik недели: визит в Сирию, исследование перепадных ГЭС и рейс из Ханты-Мансийска

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 июня. 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T20:04+0300

2025-06-29T20:04+0300

2025-06-29T20:04+0300

в абхазии

абхазия

сухумский аэропорт

кабмин абхазии

сирия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1c/1055603174_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09a064584c016cee39eae2b8df9ef350.jpg

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 июня.Дипломатический визит в СириюГлава МИД Абхазии Олег Барциц совершил рабочий визит в Сирию. В Дамаске он встретился со своим сирийской коллегой, послом Абхазии в Сирии, абхазской и черкесской диаспорой.С министром иностранных дел Асадом Хасан Аль-Шайбини Барциц обсудил перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита между Сирией и Абхазией.Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре.Исследование перепадных ГЭСМинистр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе.Эксперты компании "РусГидро" детально проверяют состояния оборудования, бетонных конструкций, а также изучают гидротехнические, геофизические и геологические особенности объектов.Увеличение пенсииС 1 июля отдельным категориям абхазских пенсионеров, не получающих российскую пенсию, увеличат размер доплат на 1000 рублей. Соответствующее постановление одобрило правительство Абхазии.Ремонт тоннеля в Кодорском ущелье25 июня стало известно о планах восстановить тоннель в Кодорском ущелье.Ремонтные работы начнутся уже в этом году. Проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года, сообщил президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.Новые маршруты в Абхазию28 июня в Сухумском аэропорту впервые приземлился самолет из Ханты-Мансийска.Полеты будут осуществляться на комфортабельных 50-местных самолетах дважды в неделю – по понедельникам и субботам до конца октября этого года.Выпускной в Сириусе и “Алые паруса”28 июня 19 школьников со всех районов Абхазии приняли участие в главном российском празднике выпускников “Алые паруса”.Всего в празднике принимают участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу и Белоруссию.Также более 100 абхазских выпускников поехали на Всероссийский бал в “Сириус”.“Маршруты Абхазии” на Тавриде28 июня на Тавриде завершилась арт-школа “Маршруты Абхазии”.Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов турсферы Абхазии в течение недели посещали мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных инициатив.Итогом стали проекты будущих туристических маршрутов, которые будут переданы в Минтуризма для дальнейшей проработки.В память о первом художникеНа уходящей неделе в Сухуме произошло два события, связанных с первым абхазским профессиональным художником Александром Чачба-Шервашидзе.24 июня в Национальной библиотеке презентовали альбом, посвященный творцу. Автор издания - Аза Аргун.27 июня был создан Фонд художника Александра Чачба-Шервашидзе. Главная цель Фонда — создать дом-музей Чачба-Шервашидзе, организация архива работ художника, воссоздание коллекции, поиск и приобретение его произведений, которые на открытом рынке найти практически невозможно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/abkhaziya-siriya-1055571817.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/perepadnye-ges-1055587110.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/minekonomiki-prognoz-1055563271.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/pervyy-reys-iz-khanty-mansiyska-prizemlilsya-v-sukhumskom-aeroportu--1055603339.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/fond-aleksandr-shervashidze-chachba-1055588924.html

абхазия

сирия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухумский аэропорт, кабмин абхазии, сирия